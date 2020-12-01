Бинарные опционы развод или нет?

На просторах интернета вы найдете немало жарких споров, посвященных бинарным опционам как виду заработка. Многих интересует вопрос, реально ли заработать на опционах, или бинарные опционы – это развод, который можно сравнить с игровыми автоматами, лотереями, ставками на спортивные события и подобными «доходными» инвестициями.

Мнения специалистов разняться, и они приводят множество доводов как «за», так и против торговли на бирже. Чтобы окончательно «расставить все точки над i» в этом вопросе, давайте рассмотрим проблему с разных точек зрения и выясним – торговля бинарными опционами развод или правда? Или большинство разговоров о лохах и разводе созданы теми, кто просто не смог заработать на бинарных опционах?

Бинарные опционы – развод для лохов?

Существуют разные причины того, что бинарные опционы считаются лохотроном, но не всегда они основаны на каких-то предположениях. Конечно, самым распространенным является мнение, что торговля бинарными опционами является разводом, так как работает по принципу казино, но нередко некоторые «трейдеры» называют бинарные опционы обманом, так как у них не получилось заработать этим способом и они не раз теряли свои деньги. Но это в большинстве случаев происходит по вине самих людей. И все-таки давайте рассмотрим каждую из причин по порядку.

Бинарные опционы ­– казино

Некоторые сравнивают торговлю бинарными опционами с игрой в рулетку или на игровых автоматах. В классическом казино мало кто был, ведь в России они находятся в отдельных зонах, предназначенных для ведения этого вида бизнеса, но что такое интернет-казино, представление имеет большинство.

Выпадение конкретного числа и совпадение цвета вряд ли бывает абсолютно случайным, поскольку владельцы подобных «контор» не намерены быть слишком щедрыми по отношению к клиентам. О способах выманивания денег в интернет-казино через «подкрутки» и встроенные алгоритмы написаны сотни статей, поэтому не советуем даже рассматривать их как реальную альтернативу подработке, так как большинство из них являются разводом для лохов.

Брокеры бинарных опционов не устанавливают котировки на торговые активы самостоятельно, их диктует только рынок. Получая готовые данные, нет никакой возможности «подправить» колебания в свою пользу. Но при этом вовсе не удивительно, что некоторые могут считать торговлю бинарными опционами лохотроном, так как большинство новичков, приходя на данный рынок, не имеют даже базовых знаний о том, как работают биржи и как ведется торговля на мировых площадках.

Профессиональные трейдеры, которые уже имеют опыт в трейдинге и нацелены на конкретный результат, знают, как перепроверить цену валютной пары или товара на других ресурсах. Многие записывают информацию в свой ежедневник для дальнейшего анализа. Они обязательно заметят любые манипуляции, которые по итогу могут привести к бурному обсуждению (в негативном свете) таких компаний в интернете, в результате чего легко лишиться лицензии, и что самое главное – постоянных клиентов. Поэтому если какие-то брокеры являются разводом, то обманутые клиенты сразу же начнут рассказывать об этом везде, где это возможно, и компания заработает статус мошенника и лохотрона.

Еще один аргумент в пользу надежности многих брокеров – отсутствие ограничений для успешных инвесторов. Солидные брокеры готовы перечислять прибыль постоянно, если трейдер торгует в «плюс». Букмекеры или владельцы казино подобного стараются не допускать.

Между серьезными брокерскими конторами есть немалая конкуренция, они вынуждены улучшать сервис и развивать свои платформы для торговли бинарными опционами. Чем больше благодарных клиентов, тем лучше для компании и это важный критерий, так как разводить лохов на бинарных опционах крупным брокерам нет смысла. Компаниям выгодно иметь больше пользователей, обеспечивающих внушительный оборот денег. Благодаря притоку инвесторов они могут предлагать лучшие условия и приемлемый процент прибыли с одного опциона, который может достигать 90%, а иногда и выше. Но стоит обращать внимание на частоту таких высоких процентов по опционам, так как если компания предлагает абсолютно всем получать с одной сделки не менее 95% постоянно, то такого брокера стоит подозревать в разводе.

Пренебрежение рисками

Новички приходят в трейдинг лишь с одной мыслью – заработать как можно больше и как можно быстрее. И в этом одна из причин потерь при торговле, после которой у многих и появилось мнение, что бинарные опционы – развод для лохов.

Заработать быстро на бинарных опционах действительно можно, если использовать турбо-опционы (время экспирации от 30 до 60 секунд), и поэтому такой вид опционов вызывает немало нареканий и претензий по поводу мошеннических подкруток, странных скачков цен и лохотрона, но стоит учитывать, что при торговле все зависит от характера трейдера и стиля торговли. Тот, кто предпочитает слишком сильно рисковать, не пользуясь правилами мани-менеджмента и риск-менеджмента, используя систему Мартингейла, толком в ней не разобравшись, обязательно «сольет» депозит. А как известно, новички ничего не знают о рисках и психологии трейдинга, а даже если и знают, то не придерживаются этих правил и поэтому теряют даже самые большие депозиты в кратчайшие сроки, в чем по итогу обвиняют не себя, а брокеров, которые якобы «вставляют им палки в колеса».

Только трезвый подход и жесткая дисциплина позволят заработать прибавку к первоначально вложенным средствам. К сожалению, среди любителей турбо-опционов, как показывает статистика, таких трейдеров меньшинство. И нередко торговля именно турбо-опционами вызывает у многих вопрос – бинарные опционы развод или нет?

Слабая подготовка

Также очень частой проблемой среди новичков является слабая подготовка или полное ее отсутствие. Обычно трейдер-новичок переходит на реальный счет после нескольких дней торговли на демо-счету, где он, имея депозит в $10 000, смог заработать $3 000-5 000 всего за несколько часов, после чего он начинает думать, что и на реальном счету все будет также просто и быстро. Конечно же пополненный счет чаще всего «сливается» и трейдер начинает думать, что бинарные опционы являются разводом для лохов, так как на демо-счету заработать получилось, а вот на реальном – нет.

Чтобы торговля приносила прибыль, необходимо потратить немало времени на демо-торговлю, во время которой будут изучаться и тестироваться различные подходы. Чтобы ускорить процесс обучения и не быть лохом в бинарных опционах, нужно обратить внимание на:

Если вы планируете получать стабильный доход от трейдинга, то обучение и нарабатывание опыта является обязательным, так как торговля не отличается от любой другой профессии, в которой нельзя стать профессионалом, не изучив ее досконально. Как только вы сможете получать постоянный доход от бинарных опционов, то сразу сможете ответить на вопрос – бинарные опционы развод или правда.

«Черные» брокеры бинарных опционов

Чтобы прямо со старта не пропало желание торговать бинарными опционами, посчитав их разводом, важно зарегистрироваться у порядочного брокера, которых немало, но также немало и брокеров-мошенников, которые готовы на все, чтобы заполучить деньги своих клиентов (лохов). Некоторые компании, кроме предоставления услуг доступа на биржу, торгуют «революционными» стратегиями или предлагают платное обучение у «экспертов». Слишком настойчивое предложение подобных «товаров» должно натолкнуть на мысль о смене брокера. И для начала лучше всегда выбирать бесплатное обучение торговле бинарными опционами.

Обманывать лохов брокеры-мошенники бинарных опционов могут и при помощи других способов, включая блокировку счетов и невыплату прибыли, а также проводя махинации с бонусами.

С осторожностью необходимо относиться к всевозможным щедрым бонусам сверх депозита. «Ловушка» может скрываться в условиях получения, прописанных внизу страницы мелким шрифтом. Нередко для того, чтобы забрать свои деньги назад, от вас потребуется обеспечить немалый объем сделок, иногда перекрывающий начисленный размер «подарка» в тысячу раз. Трейдер начинает нервничать, пытаясь поскорее выполнить условия брокера, и «сливает» свой депозит.

Чтобы не разочароваться, всегда изучайте условия предлагаемых вам услуг или бонусов, особенно если их активно рекламируют.

Яркими представителями брокеров-мошенников и тех брокеров, которые являются пусть даже не черными, но как минимум "серыми" можно считать брокеров:

Но обратите внимание, что это далеко не все мошенники и их в десятки, а то в сотни раз больше.

К примеру, у брокера BinTradeClub ранее на сайте можно было найти:

Огромное множество ошибок; Скопированное с других ресурсов пользовательское соглашение, которые не имеет ничего общего с действительностью; Ссылки на "левые" профили в социальных сетях, таких как инстаграм; Очень неудобный и плохо работающий торговый веб-терминал.

Стоит ли говорить, что если мелкие суммы до $100 этот возможно и выплатит, то о крупных суммах точно не может быть и речи.

Брокер Logatomtrade популярен тем, что накручивает положительные отзывы о себе и присваивает себе награды, которые конечно же данная компания никогда не получала, но самой главной проблемой этого так называемого брокера является то, что торговая платформа, которая размещена у них на сайте существует лишь для вида и торговать на ней нельзя. И до того, как вы пополнили торговый счет, вы видите как котировки двигаются, есть кнопки для торговли, виден график, но как только вы пополните счет, торговля станет невозможной:

Брокер KingTrade Pro выглядит как обычный брокер, но при этом предлагает трейдерам прибыльность по опционам, превышающую 100%, что не сможет себе позволить ни один брокер бинарных опционов, так как в таком случае компания не сможет хеджировать свои риски. Помимо этого, брокер взимает комиссию за обслуживание торгового счета, и также чтобы потом вывести ваши деньги, вам необходимо будет совершить определенный торговый оборот, как это обычно бывает с бонусами. Также торговая платформа брокера KingTrade Pro абсолютно не подходит для прибыльного трейдинга, так как на ней всего три индикатора, четыре графических инструмента, максимальный таймфрейм – 10 минут и нельзя уменьшить график, чтобы посмотреть полную историю:

Брокер StarsBinary позиционирует себя как инновационного брокера, но при этом имеет очень слабый сайт почти без информации о чем-либо. Также ссылки на сайте ранее вели не "левые" ресурсы. Как и у предыдущего брокера, эта компания имеет очень слабую торговую платформу, которая не пригодна для комфортной торговли как минимум из-за того, что максимальный таймфрейм на ней – 1 минута. Но самой главное проблемой брокера StarsBinary является то, что он просто подменяет котировки, если это необходимо:

Закон о бинарных опционах в РФ – развод?

По состоянию на сегодняшний день торговля бинарными опционами не имеет законодательного регулирования в РФ, поскольку Государственная Дума никак не примет соответствующий пакет нормативно-правовых актов, но называть бинарные опционы разводом только на этом основании не стоит.

Большинство брокерских компаний абсолютно легально могут работать с лицензиями европейских или других независимых регуляторов. Стоит отметить, что получить даже такую полуофициальную лицензию не так просто и для этого компаниям приходится предоставлять множество документов, проходить проверки и оплачивать различные расходы.

Кем регулируются бинарные опционы

Надежные брокерские компании добровольно получают лицензии финансовых регуляторов, например, CySEC (Кипр) или ЦРОФР (Российская Федерация).

ЦРОФР является организацией, члены которой согласились следовать уставу и действовать исключительно прозрачно. При возникновении конфликтных ситуаций вы можете обратиться к этому регулятору, который разберется в причине спора и примет меры, если, конечно, у вашего брокера есть наличие лицензии именно от ЦРОФР.

Также регуляторы могут выплачивать средства обманутым трейдерам благодаря страховому фонду, который создается в момент оформления лицензии брокером, и чаще всего сумму страхового фонда составляет $20 000.

Если вы переживаете, надо ли платить налоги с дохода от торговли бинарными опционами, то не стоит. Данный вид прибыли не указывается ни одним законом, так что с точки зрения Фемиды вы абсолютно чисты, ничего не перечисляя государству.

Брокеры-мошенники с лицензией

Еще одной распространенной причиной, из-за которой возникают споры о том – бинарные опционы развод или нет, являются некоторые компании, которые смогли изначально получить лицензию от регуляторов, но по итогу начали нарушать все свои обязательства перед клиентами и поэтому обманутые трейдеры стали считать бинарные опционы обманом для лохов, так как потерянные средства вернуть не удалось.

Но стоит понимать, что такие случаи происходят довольно редко и так могут сделать лишь новые и неизвестные компании, работать с которыми на начальном этапе стоит очень осторожно. Также все «черные» брокеры обаятельно появляются в черном списке регулятора, что будет говорить об их нечестности.

Отзывы о бинарных опционах: развод или реальность

Мы разобрались, что некоторые нарекания на бинарные опционы вполне справедливы, но, по большей части, причины убытков – человеческий фактор или непорядочные брокерские компании. Так почему же в сети можно встретить так много негативных отзывов о том, что бинарные опционы – это развод для лохов?

Стоит отметить, что большую часть таких отзывов пишут те, кто торговал очень мало и почти сразу же перешел на реальный счет, где потерял весь депозит. Есть и такие трейдеры-лохи, которые даже не пробовали торговать на демо-счету, а сразу начали с реального счета, после чего на всех форумах и сервисах отзывов начали писать о том, что бинарные опционы – развод, кидалово, лохотрон и так далее.

Чтобы не быть лохом на бинарных опционах, необходимо быть подготовленным, как и в любой другой сфере. Чтобы стать профессионалом в каком-то деле, необходимо потратить годы на освоение необходимых навыков и именно поэтому никто не пытается сразу получить самую «высокую» должность, так как даже если это и получится, то справиться с такой работой человек вряд ли сможет из-за отсутствия опыта и знаний. Точно также и в трейдинге, где необходимо знать и понимать очень многое, прежде чем это сможет приносить прибыль.

Также многие очень часто обращают внимание на минусы бинарных опционов, но совсем забывают про плюсы. Попробуем «реабилитировать» данный вид заработка, рассмотрев дополнительные доводы:

Простота получения прибыли. Трейдеру необходимо просто определить, в какую сторону пойдет цена. Грамотная стратегия, технический анализ, выдержка – и вы начнете получать доход;

Как видим, бинарные опционы будут разводом для наивных трейдеров, только если те будут совершать ошибки новичков. Для профессиональных трейдеров торговля является вполне реальным способом получения дохода и с хитростями брокеров можно успешно бороться, если знать большинство их уловок и не попадаться в расставленные ловушки.

И напоследок несколько отзывов о бинарных опционах от реальных пользователей:

Бинарные опционы – развод или правда? Мнение специалистов

Специалисты финансового мира не считают бинарные опционы разводом для лохов, так как изначально опционы создавались для хеджирования других финансовых сделок. Если говорить просто, то хеджирование – это мера для снижения рисков, которые могут возникнуть при инвестировании или спекуляции активами.

Бинарные опционы могут отличаться от классических биржевых опционов, но сама суть не меняется. Однако стоит отметить, что на реальной бирже опционами торгуют намного меньше трейдеров, и большая часть предпочитает классическую торговлю на бирже. Происходит это потому, что опционы считаются довольно сложным для торговли финансовым инструментом. Именно поэтому перед торговлей, как уже говорилось выше, стоит изучить немало материалов и потратить время на демо-торговлю.

Также более подробное мнение специалистов о бинарных опционах можно узнать из видео на нашем YouTube канале:

Заключение: БО – развод для лохов?

Бинарные опционы – неплохой способ вложения денег, но для того, чтобы не «слить» свой депозит в первый же день, вы должны знать основные правила трейдинга, выяснить, с какими брокерами лучше не иметь дела, выбрать торговую стратегию и протестировать ее на демо-счете. Правильная и качественная подготовка, а также постоянное обучение является верным способом добиться успеха в торговле бинарными опционами.

Отличный способ разобраться, разведет ли вас брокер – это отзывы трейдеров на ресурсах, заслуживающих доверия. Поэтому всегда перед выбором брокера стоит изучить все доступные комментарии и сделать свои выводы.

Не видитесь на слишком заманчивые предложения, так как скорее всего это действительно развод, особенно, если брокер не имеет лицензии. Также обращайте внимание и на другие факторы, которые могут повлиять на торговлю в будущем. К таким факторам можно отнести работу торговой платформы, условия для торговли и наличие демо-счета у брокера.

Относительно рассматриваемого дискуссионного тезиса, что бинарные опционы – развод, мнение специалистов сформировалось давно: опционы – не мошенничество, а надежный способ инвестирования.

