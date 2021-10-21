Торговля бинарными опционами в выходные дни по котировкам OTC

Если вам интересно, как некоторые люди зарабатывают с помощью бинарных опционов в выходные дни, то эта статья для вас. Котировки OTC для бинарных опционов отличаются от обычных биржевых активов тем, что они торгуются в выходные дни, когда все остальные рынки закрыты. Исключением могут быть бинарные опционы на криптовалюты, так как рынок криптовалют работает без выходных сам по себе.

Несмотря на то, что котировки OTC имеют свои плюсы, в них, к сожалению, есть и минусы, и далее рассмотри подробно как положительные, так и отрицательные стороны котировок OTC.

Содержание:

Что такое котировки OTC

OTC (Over The Counter) переводится с английского, как внебиржевая сделка. Суть внебиржевых сделок (котировок OTC) в том, что они не имеют, к сожалению, никакого отношения к реальным ценам и не отражают того, что происходит на реальном рынке с понедельника по пятницу.

Все рынки кроме криптовалютных бирж, будь то Форекс, фондовая биржа или рынок фьючерсов, работают с понедельника по пятницу, и закрываются в субботу и воскресенье. Фондовая биржа (рынок акций) помимо выходных еще и открывается в 16:30 по МСК, и поэтому можно видеть, что данные активы у обычного брокера Forex стоят на месте:

Тогда как у брокеров бинарных опционов, которые предоставляют OTC-трейдинг, эти рынки активны все время:

Закрытие рынков происходит потому, что в выходные дни все организации, отвечающие за обмен валют (банки, крупные финансовые учреждения) либо продажу и покупку акций (фондовые биржи), закрыты. В качестве примера можно привести зарубежные обменные пункты валют, которые часто в выходные дни ставят цены намного хуже рыночных, которые были в будние дни. После выходных в понедельник не редко появляются «гэпы», и владельцы обменных пунктов хотят, чтобы эти форс-мажорные обстоятельства (если они произойдут) были компенсированы путем установления собственных цен, которые гарантируют прибыль.

Соответственно, когда брокер позволяет торговать котировками OTC на бинарные опционы, он ставит свои цены, которые не имеют отношения к биржевым. И не имеет значения, какой это актив и какой это рынок. Вся торговля при помощи котировок OTC любыми торговыми активами производится исключительно по сформированным брокером ценам. И никакие новости, фундаментальные факты или спрос/предложение в такие моменты не оказывают влияния на цену, так как котировки OTC – это синтетические цены. И несмотря на это, визуально они выглядят точно также, как и биржевые:

Существует несколько различных способов создания котировок OTC, но какие из низ используют брокеры бинарных опционов, конечно же не известно. И неудивительно, что алгоритм не известен, иначе каждый трейдер смог бы предсказывать движение цен в выходные дни на котировки OTC.

Откуда берутся котировки OTC

Известно два способа создания котировок OTC, которыми пользуются брокеры бинарных опционов. Оба эти способа абсолютно разные по алгоритму создания котировок, из-за чего второй вариант является намного более сложным для получения прибыли.

Создание переработанной копии. Итак, первый способ, который используют брокеры, заключается в создании котировок OTC на основании реальных биржевых цен. Брокер берет цены нужного торгового актива за предыдущий торговый день, после чего специальное программное обеспечение преобразовывает их в новый график, который и используется в выходные дни, как котировки OTC. Плюсом такого метода является то, что созданные котировки хоть и переделаны, но сформированы они на основе реальных цен, из-за чего можно предугадать их будущее движение путем анализа. Создание синтетических цен. Этот способ является самым простым для брокера, так как для создания таких котировок OTC используется специальный алгоритм, который создает котировки случайным образом без учета каких-либо факторов. Созданные таким образом цены невозможно проанализировать, поэтому торговля бинарными опционами превращается в угадывание движения рынка. Но основная опасность заключается в том, что брокера в любой момент может «нарисовать» любые цены, а так как это котировки OTC, то доказать что-то будет невозможно. Котировке на основе спроса/предложения. Этим способом вряд ли пользуются хоть какие-то брокеры бинарных опционов, так как он является самым неудобным, а самое главное – приносит брокеру намного меньше прибыли. Суть его заключается в том, что трейдеры торгуют опционами между собой в те моменты, когда рынки закрыты. Таким образом создаются цены на основе спроса/предложения конкретного брокера. Но в таком случае необходимо, чтобы в один и тот же момент торговало огромное количество трейдеров (что невозможно), так как кто-то хочет купить опцион Call на $100, а кто-то всего на $1. Из-за этого график цен выглядел бы также непригодным для проведения анализа и торговли. И, помимо этого, заработок брокера будет составлять лишь часть от сделки в качестве комиссии, тогда как в обычной время брокер получает всю сумму трейдера, если тот сделал не верный прогноз.

Важно отметить, что если вы услышите от какого-либо брокера о том, что его котировки OTC формируются третьим способом (благодаря спросу/предложению), то в 99% случаев это будет обманом и введением в заблуждение, так как для самого брокера бинарных опционов недостатков в таком способе предоставления котировок намного больше, чем плюсов.

Зачем брокеры бинарных опционов предлагают торговлю котировками OTC

База трейдеров у крупных брокеров бинарных опционов может насчитывать тысячи или десятки тысяч человек. И большая часть этих трейдеров приносят брокеру основную прибыль. Поэтому, чтобы не терять эту прибыль, и также удовлетворять спрос клиентов на торговлю каждый день, брокеры предоставляют котировки OTC для торговли бинарными опционами.

Несмотря на то, что данные котировки является синтетическими, они все равно привлекают немало людей, которые покупают бинарные опционы по выходным дням, и также тогда, когда рынки просто закрыты.

Какими активами можно торговать по котировкам OTC

Обычно в выходные дни для торговли доступны все те инструменты, что и в будние дни. Поэтому это могут быть такие инструменты:

валютные пары;

акции американских, европейских или российских компаний;

сырьевые товары (нефть, золото, газ);

индексы;

криптовалюты (торгуются всегда вне зависимости от праздников и выходных).

Стоит учитывать, что волатильность рынка на выходных может меняться и становиться в разы выше. Валютные пары выступают самыми волатильными инструментами. Не берем в учет криптовалюты, так как они работают каждый день без выходных.

Поэтому стоит учитывать, что так как брокер бинарных опционов сам выставляет цены на выходные дни, предсказать их движение будет сложно, а значит и риск получить убыток возрастает. Чтобы всегда удачно прогнозировать движение цен в выходные дни, нужно знать алгоритм, который использует брокер для расчета цен, но конечно узнать его почти невозможно, тем более что он периодически подвергается изменениям. Поэтому торгуя в выходные дни, трейдеры чаще полагаются на везение, а не на анализ.

И все же, даже несмотря на то, что алгоритмы создания таких котировок не известны, все равно стоит придерживаться не просто гадания, а таких видов анализа, как:

Фундаментальный анализ включать сюда нет смысла, так как на такие котировки, как уже говорилось ранее, никакие новости не влияют.

Если вы посмотрите на котировки OTC, то увидите, что они максимально похожи на реальные:

А значит на них работают правила тренда. И торговля по тренду будет еще более полезной при торговле бинарными опционами на таких котировках, а значит важно разбираться в том, как работает:

Брокеры бинарных опционов с котировками OTC

На данный момент немало брокеров предоставляют торговлю бинарными опционами по котировкам OTC. Рассмотрим самых популярных из них.

Брокер Pocket Option предоставляет торговлю по выходным дням на различные торговые активы, которые включают в себя:

валютные пары; акции; индексы; сырьевые товары.

Если валютные пары торгуются 24/7 пять дней в неделю, то и котировки OTC этих активов брокер Покет Опшен предоставляет на выходных, тогда как котировки акций, сырья или индексов, которые могут быть закрыты и в будние дни, но ими все равно можно торговать каждый день.

Все эти котировки у брокера PocketOption помечены припиской «OTC»:

ТОРГОВАТЬ ОТС В POCKET OPTION

Брокер Quotex также позволяет торговать в выходные дни валютными парами, сырьем и индексами, а в будние дни, когда закрыты некоторые рынки, тоже можно вести торговлю, и, по сути, получается так, что брокер Квотекс дает возможность торговать каждый день 24/7 даже в праздники.

Все котировки OTC у брокера бинарных опционов Quotex помечены также припиской «OTC»:

ТОРГОВАТЬ ОТС В QUOTEX

Также стоит упомянуть и брокера Deriv, который позволяет торговать в любое время и в любой день недели, но правда не котировками OTC, а своими собственными синтетическими индексами, которые насчитывается 26 разных торговых активов. И это:

индексы волатильности;

индексы роста или падения;

индексы быков или медведей;

индексы быстрого повышения или понижения;

ступенчатые индексы.

ТОРГОВАТЬ ОТС В DERIV

Плюсы и минусы торговли бинарными опционами в выходные дни

Торговля бинарными опционами по котировкам OTC имеет как ряд плюсов, так и ряд минусов. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы торговли бинарными опционами в выходные дни.

Итак, плюсы:

возможность торговать в любой день и в любое время без выходных, что в особенности может подойти тем, кто в будние дни занят и не имеет возможности находится рядом с терминалом;

проценты по выплатам в выходные дни могут возрастать до 100%;

котировки OTC не подвержены новостям и другим фундаментальным факторам;

дополнительная тренировка для тех, кто пока еще осваивает трейдинг и торгует с помощью демо-счета.

Минусы:

повышенный риск, так как цены устанавливаются не рынком, а брокером;

котировки могут меняться в зависимости от желания брокера;

повышенная сложность анализа из-за внебиржевых цен;

на котировки OTC могут быть недоступны некоторые виды бинарных опционов.

Но не стоит думать, что в выходные дни невозможно заработать. Крупные и проверенные брокеры не вносят сильных правок в цены, и, если вы подходите к трейдингу бинарными опционами с умом, то скорее всего вы сможете заработать и в выходные дни.

Торговать ли по котировкам OTC?

Несмотря на то, что торговля по котировкам OTC имеет достаточно плюсов, торговать по ним более рискованно, так как цены формируются не из-за спроса и предложения, а путем случайного распределения цен. И время на выходных можно потратить с большей пользой, торгуя, к примеру, на бумаге, проходя обучение торговле бинарными опционами, читая какую-либо книгу по трейдингу, или вообще отдыхая от рынка.

Новичкам торговать в выходные дни стоит только на демо-счету, так как это позволит потренироваться в торговле в техническом плане. Торговать трейдерам без опыта в выходные дни точно не стоит, так как это будет простой игрой в рулетку.

Говоря о торговле на бумаге, можно использовать, к примеру, живой график для бинарных опционов, на котором прокручивать историю назад и совершать сделки на бумаге, записывая, какой опцион вы купили и какой получился бы итог сделки.

В любом случае, если вы вникните в суть формирования цен на торговые активы и разберетесь в том, как работает рынок, вы вряд ли захотите торговать котировками OTC, так риски возрастают в разы, а прибыль при этом остается неизменной.

Отзывы об OTC-трейдинге

Трейдеров, которые опробовали торговлю этими котировками довольно много, и их мнения разделились. Одни говорят о том, что OTC котировки ничем не отличаются и все что нужно для получения прибыли, это уметь торговать. Другие трейдеры, наоборот, негативно отзываются о торговле в выходные дни, называя такие котировки обманом и игрой в казино.

Были и те трейдеры, которые тестировали одни и те же торговые стратегии и индикаторы, которые показывали прибыль в будние дни, но вот в выходные приносили больше убытков. И, как это не парадоксально, есть те, кто говорил все тоже самое, но наоборот.

Самый главный негативный отзыв о таких котировках заключался в том, что многие сливали депозиты, торгуя именно в выходные дни, хотя в будние торговля приносила им прибыль.

Заключение

Торговля бинарными опционами в выходные дни ничем не отличается в техническом плане от стандартной рабочей недели. Вы можете покупать опционы Call и Put, пользоваться сигналами, если их предоставляет брокер, проводить анализ с помощью индикаторов для бинарных опционов и различных технических инструментов. А если у вас возникают сомнения, то у вас всегда есть возможность проверить такой вид трейдинга на демо-счете. Главное соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, и держать эмоции под контролем.

