Виды бинарных опционов: что выбрать новичку?

Бинарные опционы являются простым и доступным финансовым инструментом для торговли, чем и объясняется стремительный рост их популярности. Несмотря на то, что появились они сравнительно недавно, в настоящее время существует уже множество видов бинарных опционов.

Самыми популярными сейчас являются такие виды бинарных опционов, как «Вверх/Вниз» и «Выше/Ниже», хотя они далеко не единственные.

Принцип работы одинаков для всех видов бинарных опционов, и для совершения сделки вы покупаете опцион Call или Put, исходя из своего прогноза. Доходность может отличаться в зависимости от вида бинарного опциона, и в классических вариантах процент варьируется от 55 до 95%, а в экзотических опционах прибыль может достигать 500% и более.

Далее подробно рассмотрим все существующие на сегодняшний день виды бинарных опционов.

Плюсы торговли бинарными опционами

Торгуя, например, на рынке Forex, трейдер при открытии ордера по валютной паре на 0.1 лота ожидает, что, если котировки изменятся на 80 пунктов, его прибыль составит $80, то есть каждый пункт имеет определенную стоимость. Открывая позицию, участник торгов не знает, сколько времени ему придется ожидать достижения ценовым графиком нужного ему уровня (на это влияет волатильность рынка, активность других участников и иные причины). Возможно, котировки не пересекут линию тейк-профита, а развернутся и начнут двигаться в обратном направлении, принося трейдеру не прибыль, а убыток.

Такой торговый инструмент как бинарные опционы устроен иначе. Основным отличием бинарных опционов от Форекс является то, что в бинарных опционах не приходится прогнозировать количество пунктов, на которое должна вырасти или упасть цена торгуемого актива. Имеет значение только направление котировок после открытия позиции в течение времени экспирации. Поэтому для некоторых видов опционов «цикл жизни» может составлять 1-2 минуты, для других – недели и даже месяцы.

По итогу, при заключении сделок с бинарными опционами профит участника торгов зависит лишь от того, в какую сторону пойдет цена. При этом некоторые трейдеры считают нормальным совершение большого количества краткосрочных сделок за один день, тогда как другие предпочитают открывать позиции на долгий срок. Именно поэтому, чтобы привлечь максимальное количество клиентов и трейдеров, брокеры бинарных опционов регулярно внедряют новые виды бинарных опционов, что позволяет сделать трейдинг более гибким и подходящим для любых типов трейдеров.

Типы бинарных опционов

Изначально все бинарные опционы подразделяются на типы, и уже только потом на виды. И если опционы «Вверх/Вниз», «Выше/Ниже» и другие можно отнести к видам БО, то к типами бинарных опционов относятся:

Европейские бинарные опционы;

Американские бинарные опционы;

Бермудские бинарные опционы.

Каждый из указанных выше типов бинарных опционов предполагает определенные условия торговли. Европейские опционы, к примеру, являются самыми распространенными, и суть их заключается в том, что сделка совершается с определенной экспирацией, и закрыта она будет только по истечению этой экспирации. Американские же опционы можно закрывать досрочно в любой момент, но при этом и процент прибыли будет в разы меньше. Бермудские опционы также можно закрывать досрочно, но делать этом можно в определенные даты или время.

Разнообразие и многочисленность типов и видов бинарных опционов смущает многих неопытных трейдеров и делает сложным подбор инструмента для торговли. При этом неправильно выбранный вид опциона может послужить причиной получения больших убытков. Поэтому всем новичкам стоит начинать торговлю с классических бинарных опционов, а уже затем осваивать другие их виды.

Виды классических бинарных опционов

Именно с классических бинарных опционов («Выше/Ниже») начался весь бинарный трейдинг. Все последующие виды руководствуются основными принципами классического БО. Брокеры могут изменять название контрактов, которые они предлагают своим трейдерам, но суть от этого не меняется и вам следует спрогнозировать направление цены, выбрать срок экспирации и совершить сделку. Если вы окажетесь правы в своем прогнозе, то получите от 55 до 95% (а иногда и больше) прибыли за одну сделку.

Большинство трейдеров (около 90%) используют в своей торговле опционы «Выше/Ниже», так как они наиболее прозрачные и доступные, а другие виды бинарных опционов были изобретены для того, чтобы выделиться из массы конкурентов. К примеру, у брокера Quotex можно торговать также турбо-опционами, а у брокера Pocket Option вдобавок есть экспресс-опционы и опционы «Повышение/Понижение». Немало видов бинарных опционов можно найти и у брокера Alpari. Если же говорить о самом большом количестве видов бинарных опционов, то они присутствуют у брокера Deriv.

Другие виды бинарных опционов помимо классических не так известны и популярны, поскольку зачастую более рискованны для трейдеров, либо сложны в понимании по сравнению с классическими торговыми инструментами. И несмотря на это, существует их немало, и далее рассмотрим самые популярные и используемые на данный момент виды бинарных опционов.

Бинарные опционы «Выше/Ниже»

Наиболее понятный и популярный вид бинарных опционов – опционы «Выше/Ниже». Именно его использует большинство трейдеров для ежедневной торговли.

Суть этого классического опциона в том, чтобы правильно определить положение котировок относительно начальной цены в точке закрытия контракта (экспирации). Вы получаете прибыль, даже если стоимость актива изменится всего на один пункт выше/ниже той цены, по которой вы купили опцион:

Например, если трейдер полагает, что цена будет расти, он выбирает необходимый срок экспирации и покупает опцион Call, тем самым открывая позицию по текущей стоимости. По истечении заданного времени контракт закрывается и результат фиксируется.

Если в точке экспирации стоимость актива оказывается действительно выше начальной, то участник получает профит, размер которого был определен при открытии позиции.

В случае, если котировки в точке закрытия контракта будут ниже цены входа в рынок, трейдер проигрывает весь капитал, вложенный в сделку.

Использование опционов «Выше/Ниже» в трейдинге

Покупать данный вид бинарного опциона имеет смысл при любой рыночной ситуации. Подойдет как трендовое движение цены, так и колебание котировок в ценовом коридоре (флэте). Первостепенное значения для получения прибыли имеет только одно обстоятельство – цена торгового актива должна вырасти или упасть до момента закрытия контракта хотя бы на один пункт в требуемую сторону.

Если цена закрытия контракта равна цене открытия, инвестиция возвращается на депозит трейдера в первоначальном размере. Однако такое положение действует не у каждого брокера, поэтому перед началом торговли нужно внимательно изучить все торговые условия.



Экспирация по сделке при торговле опционами «Выше/Ниже» может быть разной и варьироваться от 30 секунд до 3-х месяцев. Долгосрочные сделки в случае точного прогноза могут получиться менее рискованными, так как цена способна далеко уйти от начального уровня, но при этом и прибыльность их меньше, чем при более короткой экспирации.



В качестве примера можно посмотреть покупку опциона «Вниз», совершенную по направлению тренда:

По итогу, опцион «Выше» закроется с профитом, если стоимость котировок на момент экспирации будет выше, чем в момент покупки опциона, а опцион «Ниже» закроется с профитом, если стоимость котировок на момент экспирации будет ниже, чем в момент покупки опциона.

Бинарные опционы «Повышение/Понижение»

Рассмотрим более рискованный, но вместе с тем более прибыльный вид бинарного опциона – «Повышение/Понижение».

Здесь трейдеру тоже необходимо спрогнозировать направление движения цены, но дополнительно к этому условию имеется уровень, над/под которым должна быть цена на момент закрытия контракта. Только при соблюдении этих условий позиция принесет прибыль:

Если говорить проще, то суть опциона «Повышение/Понижение» заключается также в покупке опциона, и для примера мы покупаем опцион Call, после чего позиция открывается по цене рынка, однако поначалу является убыточной, так как существует граница, при пересечении которой цена выйдет в зону прибыли. Данный уровень расположен выше и обозначается заранее.

Если на момент экспирации цена окажется выше границы, установленной при покупке опциона, то сделка закрывается в плюс и на депозит трейдера зачисляется профит, сумма которого была известна при открытии позиции. Если цена в точке экспирации окажется ниже установленного при открытии сделки уровня, то контракт закрывается в минус, а трейдер теряет всю сумму, вложенную в покупку опциона.

Использование опционов «Повышение/Понижение» в трейдинге

Покупка бинарных опционов «Повышение/Понижение» имеет смысл только при наличии на рынке сильного тренда. В период флэта, когда цена колеблется в пределах узкого ценового диапазона, данный вид бинарных опционов будет чаще всего приносить убыток.



Отличная стратегия для этого вида опционов – торговля «на новостях». После выхода актуальных новостей цена может «выстрелить» в ту или другую сторону очень сильно, что позволит с профитом закрыть позицию.

Пример сделки с опционом «Повышение» во время выхода одной из важных новостей:

Бинарные опционы «Повышение/Понижение» в отличие от других опционов предполагают более длительное время экспирации и не предназначены для торговли на короткий срок. Период экспирации лучше использовать не менее 15-30 минут, иначе цена может не успеть дойти до нужной границы.

Бинарные опционы «Касание»

При торговле бинарными опционами «Касание» трейдер получает профит, если котировки достигнут определенного уровня в период экспирации. Причем для того, чтобы закрыться в плюс, достаточно лишь единственного касания ценой этой границы.

Для примера, предположим, что инвестор спрогнозировал направление падения цены и купил опцион Put. Ниже текущих котировок устанавливается уровень (известный на момент открытия сделки), которого должна «коснуться» цена, пока не истек срок экспирации. Как только цена касается нужной границы, позиция закрывается досрочно, и заранее известная сумма прибыли поступает на депозит инвестора.

Если до окончания срока экспирации цена так и не дотронулась до установленного заранее уровня, инвестор теряет деньги в размере стоимости опциона.

Торговые условия для опционов «Касание» равно интересны как трейдеру, так и брокеру, и поэтому разработана масса стратегий торговли этими видами опционов.

Использование опционов «Касание» в трейдинге

Скорее всего многие уже догадались, что данный вид бинарных опционов лучше использовать в ходе рыночных импульсов или резких трендовых движений. Ценовые импульсы часто происходят в районе уровней поддержки и сопротивления, когда цена пробивает их или отбивается от них. Во флете такие опционы будут не эффективны, так как цена вряд ли сможет достичь установленного уровня.

Также трейдеру желательно научиться проводить технический анализ графика и правильно находить уровни сильной поддержки/сопротивления, так как вполне вероятно, что котировки их не смогут пробить, и тогда позиция закроется в минусе.



На графике торговля по опционам «Касание» выглядит таким образом:

При торговле по этим опционам также не используются краткосрочные периоды. Время экспирации должно составлять не менее 15 минут. При этом чем больше срок сделки, тем выше/ниже устанавливается граница, которой нужно достичь.

Бинарные опционы «Нет касания»

«Нет касания» – следующий вид бинарных опционов, который противоположен предыдущему. Его суть заключается в том, чтобы спрогнозировать ситуацию, при которой котировки не коснутся установленной линии границы:

Суть данного вида бинарных опционов сводится к тому, что трейдер или инвестор прогнозирует такое движение цены, при котором она не коснется линии границы. К примеру, трейдер покупает опцион Call. Ниже текущей цены появляется определенный уровень (известный при открытии ордера), которого котировки не должны достичь до момента завершения контракта. Если цена до истечения срока экспирации коснется линии границы, то позиция досрочно закрывается в минус, и трейдер теряет вложенную сумму. Если цена не дотронется до уровня за время сделки, то опцион приносит трейдеру прибыль, размер которой был известен заранее, то есть до открытия позиции.

Использование бинарных опционов «Нет касания» в трейдинге

Бинарные опционы «Нет касания» используются как в период бокового тренда (флэта), так и в период трендового движения. Суть его в том, чтобы предугадать, куда не направится цена.

Применяя этот вид опциона по ходу тренда, необходимо поймать момент, когда на рынке нет серьезных движений и открыть позицию по направлению тренда так, чтобы линия границы, которой не должна коснуться цена, располагалась не на пути тренда, а в обратной стороне.



Чуть сложнее торговать во флэте, так как сначала необходимо определить границы ценового коридора, в котором находятся котировки при боковом тренде, после чего подобрать условия, при которых линия установленного уровня располагалась бы за пределами ценового диапазона. Тогда шансы коснуться линии будут минимальны, а шансы на прибыльную сделку максимальны.

На графике данный вид бинарных опционов выглядит подобным образом:

Опцион «Нет касания» можно покупать с любым периодом экспирации. В этой ситуации время способно играть как против нас (когда цена все ближе придвигается к условной границе), так и за нас (если график пошел в обратную сторону). В целом, чем скорее наступит время экспирации, тем ниже вероятность касания ценой запретной линии и больше шансов у трейдера получить профит.

Бинарные опционы «Диапазон»

«Диапазон» – это еще один вид бинарных опционов, или его еще могут называть «Закончится внутри». Данный вид опционов дает возможность трейдеру получить профит, если котировки в момент закрытия ордера будут находиться в ограниченном двумя линиями диапазоне:

Покупать такой опцион следует в том случае, если трейдер полагает, что некоторое время цена актива будет двигаться в узком коридоре (во флете) и не предвидится сильных импульсов и трендовых движений. При покупке опциона обозначаются верхняя и нижняя границы ценового диапазона. Стоит отметить, что уровни линий известны трейдеру еще до открытия позиции. Также при покупке опциона уже известна потенциальная прибыль, которую получит трейдер, если цена актива на момент закрытия опциона будет располагаться внутри границ ценового коридора. В случае выхода котировок за пределы канала сделка будет убыточной.

Следует уточнить, что пока позиция открыта, цена может спокойно выходить за пределы установленного диапазона. Главное, чтобы она вернулась в границы на момент экспирации. Данный опцион закрывается точно в обозначенный срок, а прибыль/убыток фиксируется в зависимости от положения котировок на момент закрытия сделки.

Использование бинарных опционов «Диапазон» в трейдинге

Бинарные опционы «Диапазон» используются на спокойном рынке, то есть при слабом тренде или во флете. Применять его, торгуя «на новостях», не имеет смысла.



От трейдера/инвестора требуется спрогнозировать флэт и правильно найти границы ценового диапазона. Затем сравнить их с предлагаемым коридором опциона «Граница». Если условия подходящие, можно открывать позицию. Также в данном опционе период экспирации обратно пропорционален величине канала. То есть, чем короче время жизни сделки, тем шире будет ценовой коридор, и наоборот:

Бинарные опционы «Вне диапазона»

Обратный предыдущему вид бинарных опционов называется «Вне диапазона», или «Закончится вне». Это вид опциона, который позволяет получить прибыль в случае, если цена на момент экспирации выходит за пределы указанного ценового канала:

Данный вид опциона стоит использовать, если трейдер полагает, что цена актива будет находиться в трендовом движении и не войдет во флэт или консолидацию.

При создании ордера обозначаются верхняя и нижняя границы ценового коридора. Уровни пограничных линий известны трейдеру/инвестору еще до открытия позиции. Если на момент закрытия контракта цена находится в границах ценового коридора, то позиция закрывается в минус, а инвестор теряет вложенные в покупку опциона средства. Но если же на момент погашения контракта цена выходит за границы ценового канала, то позиция закрывается в плюс, а инвестор фиксирует профит, размер которого был определен еще до покупки опциона.

Как и с опционами «Диапазон», учитывается лишь значение котировок в момент экспирации. Пока позиция открыта, график может неоднократно пересекать линии ценового коридора, но главное, чтобы цена вышла за пределы диапазона на момент экспирации.

Использование бинарных опционов «Вне диапазона» в трейдинге

Бинарные опционы «Вне диапазона» применяются во время сильного тренда или в момент выхода важных экономических новостей. Поэтому трейдеру необходимо предугадать трендовое движение цены или время окончания флэта с последующим переходом в тренд. На спокойном рынке с коротким интервалом ценового движения инструмент может работать не очень эффективно. Также стоит учитывать, что чем дольше срок жизни контракта, тем шире ценовой коридор:

Бинарные опционы «Турбо» или турбо-опционы

Турбо-опционы – это вид бинарных опционов, который открывается на короткий срок и может зависеть как от времени, так и от незначительных изменений цены (тиков):

Суть турбо-опционов аналогична опционам «Выше/Ниже», но использовать можно не только быстрые экспирации (от 30 до 60 секунд), а и количество тиков.

Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда трейдер предполагает, что цена будет двигаться вверх, после чего покупает опцион Call. Позиция открывается по цене рынка, и если была выбрана экспирация в 30 секунд, то по истечению данного времени сделка будет закрыта, а прибыль будет получена, если цена окажется выше цены открытия.

Если же используются тики, то сделка закроется после того, как цена изменится на 5 тиков (1 тик на валютных парах равен 0.00001, если брать пять знаков). Трейдер также получит прибыль в случае, если цена окажется выше цены открытия. Размер прибыли определяется до открытия опциона.

Если цена актива в момент окончания контракта с любой из описанных выше экспираций будет ниже начальной, то позиция закрывается в минус, а трейдер теряет сумму, вложенную в покупку опциона.

Обратите внимание, что турбо-опционами считаются не только сделки, которые используют тики, а и сделки, которые используются время экспирации от 30 до 60 секунд.

Важно понимать, что этот вид бинарных опционов довольно рискован и использовать его стоит только опытным трейдерам.

Использование турбо-опционов в трейдинге

Турбо-опционы подходят для любого рынка, и ими можно торговать по тренду, во флете и при импульсных движениях после выхода новостей.



Стоит понимать, что турбо-опционы гораздо больше напоминают игру, чем торговлю. За столь малый промежуток времени очень сложно сделать реальный прогноз направления цены даже самому опытному трейдеру, поэтому здесь присутствует элемент везения.

Торговля турбо-опционами с экспирацией 30 секунд выглядит таким образом:

Обратите внимание, что за столь короткий промежуток времени цена может меняться много раз в разные стороны, и поэтому турбо-опционы считаются рискованными и сложно прогнозируемыми.

Бинарные опционы «Спред»

Бинарные опционы «Спред» похожи на такой вид опционов, как «Повышение/Понижение», но суть их заключается в правильном определении пути движения цены. В этом опционе нужно спрогнозировать не только направление, но и степень движения, а именно – на сколько конкретно пунктов котировки в момент завершения сделки будут выше/ниже начальной цены:

Использование бинарных опционов «Спред» в трейдинге

Применение опциона «Спред» абсолютно аналогично опционам «Повышение/Понижение». Перед покупкой опциона трейдер видит уровни, которых цена должна достичь для получения прибыли.

На графике это выглядит следующим образом:

Бинарные опционы «Экспресс» или экспресс-опционы

Бинарные опционы «Экспресс» (или экспресс-опционы) могут принести очень высокий доход, однако они довольно сложны для торговли. Профит на данном виде бинарных опционов может составлять 500% и выше (при сложном экспресс-опционе прибыль может достигать даже 10 000%). Но стоит отметить, что при таких огромных потенциальных прибылях вероятность того, что экспресс-опцион закроется в профит очень мала:

Суть экспресс-опционов заключается в составлении прогноза на несколько торговых активов. По сути, это совершение 2-х и более сделок в одной. При этом чем больше торговых активов используется в одном экспрессе, тем выше возможный профит. Торговые активы можно выбирать абсолютно любые, также как и экспирации.

По итогу можно составить экспресс из покупки опциона Call на валютную пару EUR/USD с экспирацией 1 час, покупкой опциона Put на золото с экспирацией 4 часа и покупкой опциона Call на нефть с экспирацией в 10 минут. Если все три опциона будут закрыты в плюс, трейдер получит свою прибыль, размер которой определен до открытия позиции.

Если хотя бы одна сделка из всего экспресса будет закрыта в минус, то трейдер теряет вложенную в покупку опциона сумму.

Использование бинарных опционов «Экспресс» в трейдинге

Экспресс-опционы способны принести высокий профит всего за одну удачную сделку, так как выплаты при сбывшемся прогнозе достигают в среднем 500% от суммы вложений. Так, при покупке опциона стоимостью $10 трейдер может заработать $60. Если же экспресс-опцион будет сложным (будет содержать, к примеру, шесть торговых активов), то с тех же $10 можно заработать уже $450. Понятно, что брокеры не хотят терять деньги просто так, поэтому данный опцион и считается очень высоко рисковым.

Обычно условия на экспресс-опционе не сильно выгодны для трейдера и использовать их есть смысл только с долгими экспирациями (от 1 часа и выше). Если же использовать экспирации в 60 секунд и пытаться одновременна предугадать движение трех активов, то шансы на успех будут очень малы.



Задача трейдера, который решил торговать такими опционами – объективно оценить вероятное направление цены, силу движения и правильно установить экспирацию опциона. Можно открывать экспрессы «на новостях» или при сильном импульсном движении в какую-либо сторону:

Экзотические виды бинарных опционов

Сразу же хочется отметить, что в данной статье мы рассмотрели лишь самые популярные виды бинарных опционов, которые есть у разных брокеров, но это далеко не все существующие виды опционов. Менее популярными видами опционов (экзотическими) являются:

«Останется внутри/Выйдет за пределы»; «Совпадение/Отличие»; «Чётное/Нечётное»; «Больше/Меньше»; «Reset call/Reset put»; «Высокий/Низкий тик»; «Азиатские»; «Только вверх/Только вниз»; «Максимум-Закрытие/Закрытие-Минимум»; «Максимум/Минимум».

Более подробно о всех видах опционов можно узнать из статьи – «Что такое бинарные опционы?» и также из обзора брокера Deriv, на платформе у которого присутствует более 15-ти видов бинарных опционов.

Какой вид бинарных опционов выбрать?

Говоря о выборе подходящего для себя вида бинарных опционов, существует их очень много и каждый из них интересен по-своему. Также каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки, а разброс доходности при правильном прогнозе очень велик. Так какой опцион лучше выбрать трейдеру?

Бинарные опционы с высокой прибыльностью (доходностью) практически всегда подразумевают высокие риски, так как чем выше прибыль, тем выше и риск. И наоборот, чем ниже доходность, тем меньше риск потерять вложенные средства. Возможно, исключением из этого правила являются Форекс-контракты, однако они гораздо сложнее других опционов, поэтому торговать ими сможет далеко не каждый трейдер. Поэтому выбор вида опциона всегда остается за вами и зависит от ваших предпочтений, опыта в трейдинге и рисков, которые вы готовы на себя взять.

Новичкам в трейдинге стоит прежде всего освоить классические бинарные опционы («Выше/Ниже»), так как понять их не сложно и вместе с тем они помогают вникнуть в суть и изучить основные принципы торговли бинарными опционами. Также при торговле такими опционами шанс «слить» депозит в разы меньше.

Опытным трейдерам можно обратить внимание на любые виды опционов, так как такие трейдеры уже знакомы с правилами мани-менеджмента и риск-менеджмента, и даже полученные убытки в случае неправильного выбора не позволят потерям им слишком много денег.

