Как пользоваться платформой TradingView

Торговая платформа TradingView начала свою работу еще в 2011 году и главной целью компании было объединение трейдерского сообщества в одном месте. Такой подход дал возможность обмениваться информацией, делиться своим виденьем рынка, общаться с другими трейдерами и благодаря этому повышать свой навык в торговле. Проводить анализ на платформе и пользоваться ее функционалом можно как для рынка Форекс, так и для бинарных опционов, фондового рынка и срочного рынка.

Команда сервиса Трейдинг Вью имеет несколько офисов по всему миру. Основной офис компании находится в Нью-Йорке, а другие расположены в России и Англии. Сама платформа доступна для пользователей на 18 разных языках, включая русский, но самой популярной до сих пор остается англоязычная версия.

Содержание:

Возможности и преимущества торговой платформы Трейдинг Вью

Не зря платформа Трейдинг Вив признана одной из лучших платформ для анализа рынка. Пользуясь этим сервисом, можно:

Проводить расширенный технический анализ, так как для этого доступно множество графических инструментов, индикаторов и стратегий.

Отбирать и фильтровать торговые активы при помощи скринера.

Отслеживать множество финансовых новостей и экономических показателей, включая статистику и финансовые отчеты компаний.

Вести полноценную торговлю после подключения брокерского счета.

Общаться и делиться своими идеями или прогнозами с другими трейдерами.

Изменять цвета и визуальные настройки графиков.

Создавать пользовательские индикаторы с помощью специального редактора Pine, который «вшит» в платформу.

Не сложно заметить, как в последнее время все больше трейдеров выбирают платформу TradingView для анализа и даже торговли, так как стандартный терминал MetaTrader 4 не может «похвастаться» таким богатым функционалом. Некоторые известные финансовые интернет-ресурсы также пользуются графиками Трейдинг Виев и добавляют их на свои порталы и сайты.

Обзор торговой платформы TradingView

Несмотря на то, что платформа TradingView является браузерной, это не делает ее похожей на брокерские веб-платформы, которые являются неудобными и мало функциональными. Ее функционал богат и разнообразен.

Воспользоваться платформой можно как на официальном сайте tradingview.com.

К основным преимуществам Трейдвью можно отнести:

Удобный и понятный интерфейс, который даже в бесплатной версии в разы лучше некоторых терминалов.

Работу с сервисом Трейдинг Вив в любом месте, где есть интернет.

Сохранение всех настроек и графических элементов на бесплатном сервере.

Дополнительный функционал для продвинутых пользователей.

Сама платформа разделена на несколько удобных блоков, в которых находятся основные инструменты для работы:

Как можно видеть, слева находятся графические инструменты, справа торговые активы, новости и информация об инструменте, вверху дополнительный функционал в виде индикаторов, стратегий, переключения тайм фреймов и другие визуальные опции, а внизу панель времени, скринер, редактор кода, тестер и торговая панель.

Если необходимо поменять какие-либо графические настройки или добавить/убрать определенные элементы, то сделать это можно в меню настроек:

Торговые активы на платформе TradingView

На платформе TradingView можно смотреть и анализировать графики почти любых торговых инструментов, которые существуют в мире. Для этого нужный инструмент можно добавить в свой список или просто найти его в поиске:

Как можно видеть, на платформе можно посмотреть график валютной пары EUR/USD с котировками от разных брокеров. Тоже самое относится и к любым другим активами, будь то акции, фьючерсы или криптовалюты.

Тайм фреймы на платформе Традингвиев

Переходя к самим графикам, сервис Традинг виев позволяет анализировать различные тайм фреймы:

А для VIP-пользователей помимо выбора абсолютного любого временного интервала доступны также секундные и range-графики.

Типы графиков на платформе TradingView

Тип графиков на платформе TradingView довольно широк и для выбора есть как стандартные бары и свечи, так и другие экзотические виды для отображения, например, график «Крестики-нолики»:

Индикаторы и стратегии на платформе Традингвиев

На любой график можно добавить разные индикаторы, которых на платформе Традингвиев намного больше, чем в любом другом терминале:

Помимо стандартных индикаторов, таких как RSI, Stochastic Oscillator, MACD, CCI и множества других, можно использовать и индикаторы свечных паттернов, а также профиль рынка (доступен только по платной подписке):

Кроме самостоятельного создания торговых стратегий, использовать можно уже готовые варианты, а также для всех пользователей доступны авторские индикаторы и стратегии, которые создают другие трейдеры и программисты. Авторские продукты можно найти на панели индикаторов во вкладке «Публичные».

Наложение графиков на платформе TradingView

Для наложения графиков друг на друга на платформе TradingView не потребуется использовать какие-либо индикаторы, так как это является стандартной функцией сервиса:

Таким образом можно добавить на график абсолютно любые торговые активы для сравнения:

Использовать это можно не только для отслеживания корреляции валютных пар, а и для составления портфеля активов, который, к примеру, будет состоять из акций и облигаций.

Графические инструменты на платформе Трейдвью

Платформа Трейдвью, как уже говорилось ранее, имеет в своем «арсенале» множество графических инструментов, которые удовлетворят даже самого изощренного аналитика. На платформе доступны:

Любые виды линий и каналов (лучи, регрессии, направляющие).

Инструменты Ганна и Фибоначчи (дуги, окружности, спирали, веера, расширения).

Геометрические фигуры (квадраты, треугольники, ломанные фигуры).

Инструменты Эллиота (волны, циклы, шаблоны).

Инструменты прогнозирования (диапазоны, проекции).

Тестовые метки и значки.

К пример, для тех трейдеров, которые торгуют при помощи фигур технического анализа, можно использовать шаблон «Треугольник», который позволяет упростить рисование данной фигуры:

Фундаментальная и техническая информация на платформе TradingView

В правой части графика платформы TradingView можно найти панель, на которой находится список котировок, экономический календарь, таблица лидеров рынка, чат, уведомления и многое другое.

В списке котировок можно видеть информацию о выбранном активе:

В данном случае это все тот же EUR/USD и на панели можно видеть текущую цену, изменения за день, торговую сессию, дневной диапазон по ценам и диапазон за год (52 недели). Также на панели присутствует и другая техническая информация, о которой можно узнать, кликнув на кнопку «Ещё».

В экономическом календаре можно посмотреть прошлые, настоящие и будущие макроэкномические показатели:

Чат платформы Трейдингвью удобен тем, что в нем есть разделения на определенные рынки или инструменты:

И поэтому валютным трейдерам можно использовать чат Форекса, а любителям криптовалют подойдет, к примеру, чат Биткоина.

Также на платформе Трейдингвью можно использовать скринер для отбора и фильтрации активов. Скринер можно использовать как для акций, так и для рынка Форекс или криптовалют:

Если у трейдера есть возможность подключить свой торговый счет к платформе Трейдинг Вью, то необходимо будет перейти на вкладку «Торговая панель», которая находится внизу, после чего подключить торговый счет. Торговлю можно вести через панель для совершения сделок или через торговый стакан, который можно запустить с панели справа:

Торговые идеи и прогнозы трейдеров на платформе TradingView

Общение — это именно то, ради чего и создавался сервис TradingView, и поэтому на главной странице платформы можно найти множество идей, видов анализа и прогнозов от других трейдеров.

Вкладка «Идеи» подразделятся на различные разделы:

Класс активов.

Трендовый анализ.

Гармонические паттерны.

Графические паттерны.

Индикаторы.

Волновой анализ.

Ганн.

Кроме теханализа (психология торговли и прочее).

После выбора раздела можно приступить к изучению прогнозов:

После изучения прогноза его можно «запустить», чтобы увидеть, был ли он в итоге отработан. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «Play»:

И если времени прошло достаточно, то данные обновятся и можно будет увидеть развитие ситуации:

При желании каждый трейдер может опубликовать свои идеи или прогнозы. Большим преимуществом платформы в плане прогнозов является то, что после публикации данные больше нельзя поменять, и поэтому изучив прогнозы других трейдеров, можно сразу понять, кто разбирается в торговле и умеет торговать прибыльно, а кто нет, так как отредактировать свои результаты или удалить пост в дальнейшем нельзя.

Платные возможности платформы TradingView

Также сервис TradingView имеет и дополнительный функционал, который предоставляется платно. Получив статус «Pro», пользователь сможет:

Открывать несколько графиков одновременно.

Использовать на одном графике любое количество индикаторов (в бесплатной версии количество ограничено).

Использовать Volume Profile.

Использовать объемы в реальном времени.

Получать котировки с мировых бирж в реальном времени (фьючерсы, ETF).

Убрать рекламу.

Заключение

Изучив все возможности платформы, можно понять, что на данный момент из бесплатных и широко используемых аналогов нельзя найти терминал или платформу более удобную, чем Трейдинг Виев. Поэтому каждому, кто планирует заниматься торговлей на рынке Форекс или бинарными опционами, будет полезно использовать данный сервис для анализа, общения и повышения своего навыка в трейдинге.

