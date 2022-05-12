        Price Action в торговле бинарными опционами

        Price Action бинарные опционы

        Методов торговли бинарными опционами существует очень много, и каждый из них может быть по-своему полезен трейдерам, но большая часть из них является довольно сложной для понимания и не подойдет для новичков, чего нельзя сказать о Price Action, так как эта методика торговли проста для понимания и не требует использования каких-либо индикаторов или вспомогательных инструментов.

        Суть Price Action в бинарных опционах состоит в поиске свечных паттернов или сетапов, которые периодически повторяются на любом рынке и шансы получения прибыли при использовании этих формаций в разы выше, чем у многих торговых стратегий для бинарных опционов.

        Также Price Action бинарных опционов можно считать «братом-близнецом» другой эффективной методики, которая называется свечной анализ бинарных опционов. Отличием между ними можно считать то, что в свечном анализе в разы больше паттернов и сетапов, которые сложно запомнить, так как они могут состоять из большого количества свечей, тогда как Price Action ориентируется на сетапы из двух-трех свечей.

        Что такое паттерны и какие они бывают в Прайс Экшн для бинарных опционов

        Паттерн – это закономерность, которая может выражаться в чем угодно, и в том числе в свечных формациях. Паттерны Прайс Экшн могут состоять как из одной свечи, так и из нескольких, но обычно количество свечей не превышает трех.

        К самым простым паттернам (которые состоят из одной свечи) можно отнести Пинбар, Доджи, Молот и другие. Эти паттерны являются очень популярными и даже те трейдеры, которые никогда не слышали о Price Action бинарных опционов, скорее всего их знают.

        Немного более сложными являются 2-баровые и 3-баровые паттерны, к которым относятся Внутренний бар, Внешний бар, Рельсы, Поглощение и так далее. Такие паттерны являются более эффективными по сравнению с первыми, но при этом не являются намного более сложными в понимании:

        Свечные паттерны Price Action

        Как применять Price Action в бинарных опционах?

        Искать паттерны можно и просто на чистом графике, но такой подход будет менее эффективным, так как любые из формаций могут возникать не только на разворотах, а и по движению тренда. Поэтому более правильным вариантом будет использование паттернов вместе с уровнями или ценовыми зонами.

        Если с построением уровней возникает проблема, то можно использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления, которые строят все автоматически. Также стоит отметить, что использовать можно не только горизонтальные уровни, а и каналы, что будет не менее эффективным.

        Несмотря на обилие паттернов изучать их все не имеет смысла, так как многие из них появляются довольно редко, поэтому далее рассмотрим три самых эффективных и частых паттерна Price Action в бинарных опционах, правильное использование которых уже сможет приносить стабильную прибыль.

        Пинбар

        Хоть Пинбары и можно наблюдать довольно часто на любых рынках и таймфреймах, они являются очень мощными разворотными паттернами, если их правильно идентифицировать и использовать.

        Пинбар почти всегда имеет длинную тень (длиннее тела в 2-3 раза) и маленькое тело свечи. И на данном участке графика можно видеть, как Пинбары отрабатываются на уровне, тогда как Пинбар просто по движению себя не оправдал:

        Пинбар в Price Action бинарных опционов

        Поглощение

        Поглощением называется паттерн, когда новая свеча перекрывает ценовое значение предыдущей, и в классическом варианте достаточно, чтобы перекрыто было только тело свечи без теней, но более мощным и верным вариантом будет перекрытие всей свечи. Также Поглощение может быть бычьим или медвежьим, но это имеет значение только в направлении паттерна. Пример ниже показывает, как в ценовом канале можно было покупать опционы после появления Поглощений:

        Поглощение в Price Action бинарных опционов

        Рельсы

        Паттерн Рельсы представляет собой две равные свечи, находящиеся рядом друг с другом, при этом небольшое различие в размерах также допускается и иногда может получаться, что Рельсы будут совмещены с Поглощением, что только усилит такую свечную формацию.

        На изображении ниже можно видеть ценовой канал, в котором два из трех паттернов были вместе с поглощением, но при этом свечи отличались по размеру на несколько пунктов:

        Рельсы в Price Action бинарных опционов

        Плюсы и минусы Прайс Эксшн в бинарных опционах

        В любом методе торговли присутствуют плюсы и минусы, и к плюсам Прайс Экшн можно отнести:

        • Наличие простых и понятных, но при этом эффективных паттернов.
        • Отсутствие сложных индикаторов.
        • Работа паттернов на любом рынке и таймфрейме.
        • Возможность использования метода с любыми стратегиями и любыми индикаторами.
        • Для использования нужен лишь свечной график.

        Минусов в этом методе намного меньше, но они все же присутствуют:

        • Очень частое появление паттернов в любых фазах тренда, что может запутывать не только новичков, а и опытных трейдеров.
        • Большое количество паттернов, которые почти невозможно запомнить и по итогу применять в торговле без вспомогательных инструментов.

        Советы для новичков в использовании Price Action в бинарных опционах

        Улучшить результаты торговли по Price Action можно несколькими способами, и одни из них – торговля по тренду. Как можно было видеть на некоторых примерах выше, паттерны против тренда лучше не использовать, так как рынок никогда не разворачивается всего лишь из-за одной свечи. Зато в моменты коррекций и откатов паттерны Price Action могут быть очень полезны и могут показать, когда планируется возврат к трендовому движению.

        Также не стоит использовать в торговле больше трех паттернов, так как это скорее всего только запутает и более правильным будет использовать 1-2 паттерна, которые предварительно будут досконально изучены.

        Следующая рекомендация подойдет не только для свечного анализа, а для торговли в общем, и заключается она в использовании мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые позволяют правильно распределять средства для торговли и тем самым защищают капитал трейдера.

        Заключение

        Как можно видеть, Прайс Экшн в бинарных опционах может быть очень эффективным и приносить прибыль от торговли бинарными опционами даже новичкам. Но стоит помнить, что любой подход или метод стоит тщательно проработать и изучить, так как это позволит понять все его «тонкости».

        Также свечной анализ имеет большой потенциал как система, так как при более углубленном изучении можно будет узнать о множестве других формаций, и огромным плюсом является то, что торговать их можно даже со смартфона или планшета, так как все что необходимо для совершения сделок по Прайс Экшн, это свечной график.

        Комментарии

        Владимир
        Владимир
        Это знать просто необходимо на зубок, потому что сразу глянув на график, можно определить очень много всяких моментов для принятия решения и прайс экшен в этом плане конечно очень хороший помощник
        13 марта 2024
        Артур
        Артур
        Я бы не сказал что поиск паттернов это очень просто.
        Трейдер БО, Простых вещей на финансовом рынке нет. Просто свечные паттерны надо видеть.
        Богдан, И не видеть там где их нет. ))) На манер черной кошки в темной комнате.))))
        13 марта 2024
        Богдан
        Богдан
        Я бы не сказал что поиск паттернов это очень просто.
        Трейдер БО, Простых вещей на финансовом рынке нет. Просто свечные паттерны надо видеть.
        13 марта 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я бы не сказал что поиск паттернов это очень просто.
        13 марта 2024
        Руслан
        Руслан
        Прайс Экшн пододходит новичкам?
        Option Bull, да, так как он имеет намного более простую структуру в 3 свечи, чего не скажешь о японских свечах, где таковых намного больше да и самих паттернов тоже
        06 декабря 2022
        Option Bull
        Option Bull
        Прайс Экшн пододходит новичкам?
        06 декабря 2022
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        статья хорошая. а где можно найти больше информации по прайс зкшен?
        статья хорошая. а где можно найти больше информации по прайс зкшен?
        как минимум думаю стоит прочитать книгу про японские свечи. оттуда же все пошло. тут на сайте есть, в вк они ее постили кстати недавно - /stiv-nison-yaponskie-svechi
        тоже самое хотел сказать, что вся информация что есть в сети, она из книг, поэтому из них и надо узнавать все. там больше информации и она точнее без размытия
        26 октября 2020
        Коля
        статья хорошая. а где можно найти больше информации по прайс зкшен?
        как минимум думаю стоит прочитать книгу про японские свечи. оттуда же все пошло. тут на сайте есть, в вк они ее постили кстати недавно - /stiv-nison-yaponskie-svechi
        26 октября 2020
        Степан
        статья хорошая. а где можно найти больше информации по прайс зкшен?
        26 октября 2020
        kupidon
        kupidon
        Поглощение я как выучил еще много лет назад, так и использую его всегда в подтверждение, работает))
        08 сентября 2020
        Юра
        Спасибо за статью, но хотелось бы узнать побольше про прайс экшн в бинарных опционах...
        Trader
        Trader
        Price action в бинарных опционах и свечной анализ это же почти одно и тоже, разве что в свечном есть всякие формации 1-2-3 и т.д.
        08 сентября 2020
