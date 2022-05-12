Price Action бинарные опционы

Методов торговли бинарными опционами существует очень много, и каждый из них может быть по-своему полезен трейдерам, но большая часть из них является довольно сложной для понимания и не подойдет для новичков, чего нельзя сказать о Price Action, так как эта методика торговли проста для понимания и не требует использования каких-либо индикаторов или вспомогательных инструментов.

Суть Price Action в бинарных опционах состоит в поиске свечных паттернов или сетапов, которые периодически повторяются на любом рынке и шансы получения прибыли при использовании этих формаций в разы выше, чем у многих торговых стратегий для бинарных опционов.

Также Price Action бинарных опционов можно считать «братом-близнецом» другой эффективной методики, которая называется свечной анализ бинарных опционов. Отличием между ними можно считать то, что в свечном анализе в разы больше паттернов и сетапов, которые сложно запомнить, так как они могут состоять из большого количества свечей, тогда как Price Action ориентируется на сетапы из двух-трех свечей.

Что такое паттерны и какие они бывают в Прайс Экшн для бинарных опционов

Паттерн – это закономерность, которая может выражаться в чем угодно, и в том числе в свечных формациях. Паттерны Прайс Экшн могут состоять как из одной свечи, так и из нескольких, но обычно количество свечей не превышает трех.

К самым простым паттернам (которые состоят из одной свечи) можно отнести Пинбар, Доджи, Молот и другие. Эти паттерны являются очень популярными и даже те трейдеры, которые никогда не слышали о Price Action бинарных опционов, скорее всего их знают.

Немного более сложными являются 2-баровые и 3-баровые паттерны, к которым относятся Внутренний бар, Внешний бар, Рельсы, Поглощение и так далее. Такие паттерны являются более эффективными по сравнению с первыми, но при этом не являются намного более сложными в понимании:

Как применять Price Action в бинарных опционах?

Искать паттерны можно и просто на чистом графике, но такой подход будет менее эффективным, так как любые из формаций могут возникать не только на разворотах, а и по движению тренда. Поэтому более правильным вариантом будет использование паттернов вместе с уровнями или ценовыми зонами.

Если с построением уровней возникает проблема, то можно использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления, которые строят все автоматически. Также стоит отметить, что использовать можно не только горизонтальные уровни, а и каналы, что будет не менее эффективным.

Несмотря на обилие паттернов изучать их все не имеет смысла, так как многие из них появляются довольно редко, поэтому далее рассмотрим три самых эффективных и частых паттерна Price Action в бинарных опционах, правильное использование которых уже сможет приносить стабильную прибыль.

Пинбар

Хоть Пинбары и можно наблюдать довольно часто на любых рынках и таймфреймах, они являются очень мощными разворотными паттернами, если их правильно идентифицировать и использовать.

Пинбар почти всегда имеет длинную тень (длиннее тела в 2-3 раза) и маленькое тело свечи. И на данном участке графика можно видеть, как Пинбары отрабатываются на уровне, тогда как Пинбар просто по движению себя не оправдал:

Поглощение

Поглощением называется паттерн, когда новая свеча перекрывает ценовое значение предыдущей, и в классическом варианте достаточно, чтобы перекрыто было только тело свечи без теней, но более мощным и верным вариантом будет перекрытие всей свечи. Также Поглощение может быть бычьим или медвежьим, но это имеет значение только в направлении паттерна. Пример ниже показывает, как в ценовом канале можно было покупать опционы после появления Поглощений:

Рельсы

Паттерн Рельсы представляет собой две равные свечи, находящиеся рядом друг с другом, при этом небольшое различие в размерах также допускается и иногда может получаться, что Рельсы будут совмещены с Поглощением, что только усилит такую свечную формацию.

На изображении ниже можно видеть ценовой канал, в котором два из трех паттернов были вместе с поглощением, но при этом свечи отличались по размеру на несколько пунктов:

Плюсы и минусы Прайс Эксшн в бинарных опционах

В любом методе торговли присутствуют плюсы и минусы, и к плюсам Прайс Экшн можно отнести:

Наличие простых и понятных, но при этом эффективных паттернов.

Отсутствие сложных индикаторов.

Работа паттернов на любом рынке и таймфрейме.

Возможность использования метода с любыми стратегиями и любыми индикаторами.

Для использования нужен лишь свечной график.

Минусов в этом методе намного меньше, но они все же присутствуют:

Очень частое появление паттернов в любых фазах тренда, что может запутывать не только новичков, а и опытных трейдеров.

Большое количество паттернов, которые почти невозможно запомнить и по итогу применять в торговле без вспомогательных инструментов.

Советы для новичков в использовании Price Action в бинарных опционах

Улучшить результаты торговли по Price Action можно несколькими способами, и одни из них – торговля по тренду. Как можно было видеть на некоторых примерах выше, паттерны против тренда лучше не использовать, так как рынок никогда не разворачивается всего лишь из-за одной свечи. Зато в моменты коррекций и откатов паттерны Price Action могут быть очень полезны и могут показать, когда планируется возврат к трендовому движению.

Также не стоит использовать в торговле больше трех паттернов, так как это скорее всего только запутает и более правильным будет использовать 1-2 паттерна, которые предварительно будут досконально изучены.

Следующая рекомендация подойдет не только для свечного анализа, а для торговли в общем, и заключается она в использовании мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые позволяют правильно распределять средства для торговли и тем самым защищают капитал трейдера.

Заключение

Как можно видеть, Прайс Экшн в бинарных опционах может быть очень эффективным и приносить прибыль от торговли бинарными опционами даже новичкам. Но стоит помнить, что любой подход или метод стоит тщательно проработать и изучить, так как это позволит понять все его «тонкости».

Также свечной анализ имеет большой потенциал как система, так как при более углубленном изучении можно будет узнать о множестве других формаций, и огромным плюсом является то, что торговать их можно даже со смартфона или планшета, так как все что необходимо для совершения сделок по Прайс Экшн, это свечной график.

