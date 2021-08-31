Волатильность что это? Данный термин несет двойную смысловую нагрузку. Он используется в качестве описания значительных ценовых колебаний, а также в качестве описания склонности базового актива к упомянутым колебаниям.

Само понятие волатильность очень часто встречается не только в специализированной литературе. Благодаря стремительному росту интереса "широких народных масс" к биржевому трейдингу терминология и трейдерский сленг можно услышать даже в бытовых разговорах.

Но все ли мы в полной мере понимаем значение данного термина и способны ответить на вопрос: "Что такое волатильность?".

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар, как и любого другого актива, характеризуется количеством пунктов, на которое изменяется цена актива за определенный период времени. Данная характеристика для различных торговых инструментов сильно варьируется. Для трейдеров рынка форекс эта характеристика особенно важна, поскольку мировой валютный рынок намного динамичнее других рынков. Волатильность форекс является объектом серьезных исследований. Но результаты этих исследований, в большинстве случаев, позволяют только констатировать уже свершившиеся факты и с той или иной долей погрешности систематизировать торговые инструменты по данному признаку.

Но и такой подход не защищает трейдеров от погрешности при расчетах. Дело в том, что волатильность любой валютной пары может существенно изменяться в течение не только торгового дня, но даже течении одной торговой сессии.

Так называемый календарь волатильности, который можно составить, на основании вышеупомянутых исследований, тоже носит не более чем рекомендательный характер, т.к. даже известная своей “размашистой походкой” пара GBP/JPY, получившая прозвище “дракон” именно за высокую волатильность, может демонстрировать “кротость”, и проходить за торговую сессию не более 50 пунктов.

Волатильные пары - пары, ценовые колебания которых в течение торговой сессии могут достигать 200-300 пунктов, пользуются большой популярностью у спекулянтов валютного рынка и операторов рынка бинарных опционов. Торговля такими инструментами сулит трейдеру высокую прибыль. Но нельзя забывать, что степень риска по таким операциям очень высока. Очевидно, что в таких условиях четкое понимание уровня волатильности торгового инструмента является очень важным.

Индикатор волатильности валютных пар является очень важным инструментом технического анализа. Они могут иметь различную программную реализацию и включаются в базовые конфигурации всех известных торговых платформ.

Одним из стандартных индикаторов для измерения волатильности является индикатор ATR. Он позволяет измерять автоматические изменение цены в пунктах за определенное количество времени, которое выставляется в настройках индикатора. На рисунке ниже выбрано период "14", что означает, что волатильность валютной пары измеряется за четырнадцать периодов, а если говорить проще – свечей.

В нашем случае у нас минутный таймфрейм, а значит волатильность при помощи индикатора Average True Range измеряется за 14 минут. Если будет выбран часовой таймфрейм, то можно будет увидеть волатильность валютной пары EUR/USD за 14 часов. В настройках всегда можно изменить данное значение на любое другое.

Выбор конкретного программного продукта личное дело каждого трейдера. Вот один из популярных калькуляторов волатильности Mataf.

Калькулятор волатильности

Как уже было сказано, калькуляторы волатильности могут иметь различный вид, но алгоритм их функционирования, т.е. методология расчета у них одинаков. Эти программные модули рассчитывают следующие показатели по выбранному торговому инструменту:

Средний показатель волатильности за указанный пользователем период (по умолчанию 8-10 недель);

Часовой показатель волатильности за прошлый торговый день;

Средний часовой показатель за конкретный день недели;

Пятилетний график волатильности торгового инструмента.

Широта выборки входящей информации позволяет с высокой степенью уверенности говорить о том, что рассчитанные калькулятором показатели точно отражают реальную картину.

Но даже при этом безоговорочное использование полученных показателей весьма рискованно. Мир, в т.ч. финансовый, не стоит на месте. Предсказать ценовые изменения валютной (хотя бы их диапазон) на основании ретроспективной информации очень сложно.

На практике показатели волатильности торгового инструмента используются при стратегическом планировании, как правило, на этапе выбора базового актива для торговли. К примеру, пары с высокой волатильностью не рекомендуются к использованию новичкам биржевого трейдинга.

Также показатель волатильности необходимо учитывать при выборе торговой стратегии. Например, в периоды высокой волатильности высокую доходность могут обеспечить скальпинговые стратегии для бинарных опционов - “Торговля в ночное время”, “Hubba Hubba Style” и др. Валютные пары с низкой волатильностью имеет смысл использовать для хеджирования и торговли на минимальном риске (пусть и с невысокой прибыльностью).

Но какие бы инструменты, и какие бы стратегии не использовались для торговли, не следует забывать о непостоянности показателя волатильности.

Заключение

Если говорить о торговле бинарными опционами, то волатильность стоит учитывать лишь для тех торговых систем, которые требуют волатильных рынков. В остальных случаях волатильность валютных пар имеет значение больше для рынка Forex, так как при помощи нее можно рассчитывать размер стоп-лосса или же примерную величину движения торгового актива за день, что для бинарных опционов имеет мало значения, так как прибыль зависит от времени, а не от диапазона движения. Но если вы используете экзотические виды бинарных опционов, то там волатильность необходимо учитывать, так как в таких опционах чаще всего торговля ведется в диапазоне и важно не только время, а и цена.

