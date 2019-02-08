Как торговать бинарными опционами на платформе MT4

В этой статье мы рассмотрим, как вести торговлю бинарными опционами через терминал MetaTrader 4 на примере брокера GrandCapital.

Основным преимуществом торговли бинарными опционами в терминале MetaTrader 4 является то, что вы сможете использовать для анализа графиков любые инструменты для торговли, будь то нестандартные индикаторы для бинарных опционов, либо торговые роботы для бинарных опционов.

Принцип торговли бинарными опционами в Grand Capital

Опцион — это один из инструментов, которые используют для торговли на финансовых рынках. Его можно рассматривать как актив (или контракт), способный принести прибыль. Мы рассмотрим одну из видов данного инструмента: бинарные опционы.

Суть работы с этим активом сводится к следующему: трейдер делает определенную ставку (указывает сумму, которой готов рискнуть) на то, что котировки выбранной акции, валютной пары или криптовалюты спустя определенное время (также задается трейдером) пойдут вверх либо вниз.

Для торговли опционными контрактами в МetaТrader 4 Вам понадобится БЕСПЛАТНО скачать эту торговую платформу в личном кабинете на сайте брокера.

Затем там же нужно открыть новый счет «options». Он предназначается только для проведения операций с бинарными опционами.

Мы настоятельно рекомендуем Вам сначала поработать с демо-счетом. Данная возможность позволяет получить практические навыки торговли бинарными опционами, не рискуя при этом собственными средствами. Открыть демо-счет можно через личный кабинет на сайте брокера либо торговый терминал, выбрав напротив колонки «Тип счета» «options».

Чтобы открыть новый счет прямо на сайте, в личном кабинете Grand Capital выберите пункт Бинарные опционы и нажмите Демо-счет:

Важная особенность торговли бинарными опционами заключается в том, что трейдеры заранее могут спрогнозировать размер возможных убытков либо прибыли. Эти показатели не зависят от того, насколько сильно изменится курс выбранного актива. Благодаря такой особенности Вы можете снизить степень риска при работе на финансовом рынке и разработать стратегию, которая не будет зависеть от внезапных новостей или событий, оказывающих влияние на котировки. Кроме того, трейдеры нередко используют бинарные опционы с целью хеджирования рисков по сделкам, совершаемых на спот-курсах. Открывая ордер на данный вид контрактов, нужно задать следующие параметры:

сумму инвестиции (то есть то, сколько Вы готовы потратить);

время экспирации контракта (период, по окончании которого опцион закрывается);

вид контракта (Put или Call, соответственно, продажа либо покупка).

Как торговать бинарными опционами в терминале MetaTrader4?

Чтобы открыть новую сделку, выберите «новый ордер» и укажите:

Размер инвестиций. Этот параметр вводится в поле «Объем» (Volume). Например, если Вы вводите 11.10, то это означает, что конкретный контракт будет приобретен на сумму 11 долларов и 10 центов. Или, если говорить по-другому, столько денег Вы рискуете потерять в случае разворота цены в противоположную сторону.

Время действия контракта. Данный показатель вводится в поле «Комментарии» (Comment). Устанавливать время следует, кратное одной минуте. Например, Вы можете ввести 5 или 10 минут. Дробные числа (5.05 или иное) указывать запрещено (подробнее ниже в статье).

Тип контракта. Под опционом Call понимается ситуация, когда Вы покупаете (Buy) актив. Соответственно, контракт типа Put предполагает открытие ордера на продажу (Sell).

Как выставить время истечения опциона в терминале MetaTrader4. Способы задания времени экспирации в МТ4

Экспирация — это (в биржевой терминологии) временной интервал, по окончании которого срок действия бинарного опциона автоматически заканчивается. Торговый терминал MetaTrader4 позволяет указывать сложные даты и периоды. В частности, разрешено вводить следующие параметры:

10H40m – сделка с опционом закрывается в 10 часов 40 минут;

2 hour 20 Min 30 sec – сделка закроется в 2 часа 20 минут и 30 секунд;

22:05:50 — закрытие сделки состоится в 22 часа 5 минут и 50 секунд.

Торговый терминал позволяет по-разному указывать время закрытия сделки:

d или day- день;

h или hour – час;

s или second – секунды;

другие комбинации символов — минуты.

При указании даты экспирации опциона необходимо вводить время через двоеточие (например, 2:40). Регистр букв при этом не имеет значение.

Какой процент прибыли при торговле на бинарных опционах в Grand Capital?

Прибыль при торговле данным инструментом зависит от нескольких параметров, включая тип (Call или Put) и срок действия контракта. В среднем коэффициент по каждому опциону будет составлять 75%. На сайте брокера в соответствующем разделе приведена более подробная информация, позволяющая уточнить размер прибыли.

Сложные бинарные опционы — опционы в два касания

Данный вид торгового инструмента расширяет спектр возможностей для заработка. Доход трейдера, работающего с опционами в два касания, складывается из двух параметров:

выбор правильного направления движения котировок (вверх либо вниз);

скорость движения цены (или насколько она изменилась в сравнении с первоначальным значением).

Для того чтобы заработать на данном типе опциона необходимо не только задать направление движения цены, но и уровень, который она должна достигнуть до закрытия опциона (завершения времени экспирации). Сделки на покупку или продажу контракта выставляются через Buy Limit и Sell Limit. Чтобы открыть опцион в два касания, необходимо в торговом терминале нажать на значок «новый ордер»:

В появившемся окне напротив вкладки «Тип» нужно задать «отложенный ордер»:

Уровни, которых должна достигнуть цена, выставляются по следующему принципу:

Если Вы предполагаете, что котировки должны сначала упасть ниже заданного Вами уровня, а затем вырасти до второго, то нужно выбрать ордер Buy Limit.

Если Вы предполагаете, что котировку сначала будут расти, а затем пробьют нижний уровень, нужно выбрать Sell Limit.

Затем в полях «Объем» и «Комментарий» нужно ввести сумму, которую планируете инвестировать в сделку, и время экспирации опциона. После этого в «по цене» указываете первый уровень, который должна пробить цена, а в «Тейк профит» - второй. Завершив ввод параметров, нажмите на кнопку «Установить ордер».

В появившемся окне нажмите на «ОК» (при условии, если введенные параметры верны):

Все данные по выставленному ордеру приведены во вкладке «Торговля» ниже строки баланса. Уровни, которые цена должна коснуться, отмечаются на графике пунктирными линиями:

В столбце «Комментарии» можно увидеть время экспирации выставленного ордера. Если этот параметр скрыт, то необходимо нажать правой кнопкой мыши на вкладку «Торговля»:

В поле «Комментарии» помимо времени экспирации приведены базовые значения премии, которую можно получить, если выставленный ордер окажется прибыльным.

Как изменить тип опционов? Тип опционов задается через личный кабинет. Для этого нужно перейти в раздел «Мои счета» и напротив нужно счета нажать на «Действия», а затем на «Изменить тип опционов».

