ТОП-7 закономерностей в бинарных опционах

Современные финансовые рынки (в том числе фондовые) не отличаются стабильностью и устойчивостью, поэтому независимо от того, какие инструменты вы используете для инвестиций и трейдинга бинарными опционами, ситуация может измениться в любой момент, озадачив вас крутым поворотом событий. Но существуют некоторые закономерности бинарных опционов, которые помогают определить максимально вероятный исход движения цен в будущем.

Основное оружие успешного трейдера – грамотный анализ рынка. Волатильность активов можно спрогнозировать, если вы знаете, как пользоваться показаниями индикаторов и стратегий для бинарных опционов , а также принимаете во внимание экономическую ситуацию в стране и в мире, так как они способны повлиять на ситуацию.

Учтите, что на хаос, беспорядочность и непредсказуемость ценового движения жалуются в основном те трейдеры, которые или только недавно начали заниматься торговлей на финансовых рынках, или те, кто не разбирается в специфике трейдинга и не знают, на что необходимо обращать внимание, чтобы определить будущее направление.

Существуют ли закономерности в бинарных опционах

Несмотря на огромное желание любого трейдера или инвестора, полностью понять рынок бинарных опционов невозможно, поэтому в ходе торговли всегда нужно держать в уме, что динамика ценовых колебаний способна привести вас в недоумение в наиболее неподходящий момент времени.

На сегодняшний день в интернете можно найти неисчислимое множество разнообразных стратегий, систем торговли и теоретических выкладок, гарантирующих трейдеру стабильный доход благодаря закономерностям бинарных опционов. Однако если вы посмотрите повнимательнее, все предлагаемые модели обещают прибыльность в самом лучшем случае 60-70%, но никак не 100%, поскольку таких систем просто не существует. Исключением являются так называемые «Граали» для бинарных опционов , которые обещают любому заработок от 100% и более за счет закономерностей рынка, которые знает автор продукта. Но почти всегда это просто один из видов мошенничества в бинарных опционах , который вместо «разгона» депозита поможет «слить» торговый счет .

Многие новички могут задавать такие вопросы:

Почему нельзя со 100-процентной вероятностью определить направление движения рынка? Является ли каждое из ценовых движений свидетельством того, что котировки меняются хаотично? Существуют ли закономерности бинарных опционов, которые позволяют предсказывать каждое движение рынка?

На любой из этих вопросов можно легко ответить так: рынок бинарных опционов – это не набор шаблонных действий, которые можно изучить и начать зарабатывать. Цена актива движется благодаря каждому трейдеру, который вносит свой вклад в положение дел на рынке, и при этом не все трейдеры и инвесторы бинарных опционов одинаково реагируют на одну и ту же ситуацию. Но несмотря на это, как раз таки благодаря всем участникам рынка почти все ценовые колебания движутся по определенным закономерностям и в них имеется определенная логика и согласованность, на чем и основываются стратегии, приносящие участникам рынка регулярную прибыль.

Далее мы рассмотрим некоторые закономерности бинарных опционов и также немного затронем рынок акций (по ним также можно покупать опционы), после чего станет немного понятнее, за чем стоит наблюдать, чтобы понять, что произойдет с рынком в будущем.

Закономерность бинарных опционов № 1: тренд

Тренд на рынке может и нельзя назвать стабильной закономерностью в бинарных опционах, но все равно он очень важен и от него очень часто зависит исход сделки.

Тренды бывают разные, но в любом из вариантов это всегда однонаправленное движение цены в какую-то из сторон:

Восхоядщий тренд Нисходящий тренд Боковой тренд (флэт)

Тренд можно считать закономерностью для бинарных опционов по той причине, что все рынки работают одинаково, и рынок никогда не может находится в одном и том же же состоянии долгое время. Поэтому если после анализа трейдер видит и понимает, что тренд поменялся и, к примеру, начал идти вниз, то закономерностью будут откаты против тренда с последующим продолжением падения:

При чем обратите внимание, что не обязательно покупать опцион на самом пике. Достаточно купить его на откате с достаточной экспирацией, и если тренд не поменяется, то с очень большой вероятностью вы получите прибыль от торговли бинарными опционами. Точно такой же алгоритм действий можно отнести и к восходящему тренду.

Закономерность бинарных опционов во флэте работает иначе, и все что нужно, это просто покупать опционы от границы, то есть в момент подхода цены к одной из границ. В этом случае также будет важно правильно подбирать экспирацию, но сделать это можно только после тестирования такого подхода на демо-счету :

Закономерность бинарных опционов № 2: технические фигуры и графические паттерны

Одной из самых известных и простых закономерностей бинарных опционов является графический анализ , который позволяет изучить графические фигуры. Данные фигуры могут подсказать, какая в будущем ожидается ситуация на рынке.

Графические фигуры – это неоднократно повторяющиеся паттерны на графике, формирование которых позволяет строить предположения о дальнейшем направлении движения цены. Существует довольно много разных графических фигур, таких как вымпел, флаг, тройная вершина и другие, но мы далее рассмотрим самые эффективные и простые из них. К ним относятся:

Треугольник; Двойная вершина/двойное дно; Голова и плечи.

Треугольник

Треугольник – это универсальный паттерн, который часто применяется трейдерами в торговле бинарными опционами. Он бывает разных видов (что не важно, так как суть движения не меняется) и выглядит данный паттерн закономерности бинарных опционов таким образом:

Треугольники для бычьего рынка Треугольники для медвежьего рынка

На графике это может выглядеть так:

Из примеров выше можно убедиться, что все предельно просто. После того, как цена пробивает границу паттерна, возникает всплеск волатильности в ту или другую сторону. Для бинарных опционов не имеет значения продолжительность движения по цене, так как нам достаточно и одного пункта для получения прибыли. Поэтому мы открываем позицию непосредственно в точке пробоя, и это дает большие шансы на успешное завершение сделки.

Использовать треугольник можно на разных таймфреймах и разных периодах экспирации .

Какова причина, по которой возникает на графике данный паттерн? Формирование треугольника формируется благодаря столкновению «быков» и «медведей», и одни верят, что цена пойдет выше и покупают актив, а другие, что цена пойдет ниже и поэтому продают актив. Никогда нельзя точно сказать, какая сила перевесит, но после пробоя это становится уже очевидно, и если цена пробивает треугольник вверх, то победили «быки», а если вниз, то победили «медведи».

Двойная вершина/двойное дно

Двойная вершина и двойное дно также весьма популярные фигуры, свидетельствующие о развороте тренда или как минимум о краткосрочном развороте. Выглядит данная фигура очень просто:

На графике не всегда данная фигура будет идеальной, но это не меняет ее сути:

Двойная вершина формируется из-за того, что силы «быков» недостаточно для того, чтобы пойти выше, и по итогу побеждают «медведи». В случае двойного дня наоборот слабее оказываются «медведи» и побеждают «быки».

Также данная фигура иногда может из двойной вершины/дна превратиться в тройную, но принцип торговли бинарными опционами по ней не меняется, и необходимо ждать пробоя.

Голова и плечи

Можно с уверенностью утверждать, что об этой фигуре неизвестно разве что тем трейдерам, которые только вчера узнали о торговле бинарными опционами. Данный паттерн визуально может напоминать тройную вершину или дно, но отличием является то, что средняя вершина всегда выше или ниже двух других:

На графике данная фигура может выглядеть таким образом:

Обратите внимание на то, что что очень часто может формироваться откат к линии шеи после пробоя, а иногда и пробой границы в противоположную сторону. Поэтому использовать в торговле можно не только пробой, а и откаты.

Закономерность бинарных опционов № 3: Price Action

Также еще одним методом торговли бинарными опционами , относящимся к закономерностям, можно отнести Price Action , который от предыдущего метода отличается тем, что паттерны строятся не по фигурам, а по свечам.

Паттернов в Price Action очень много, поэтому мы рассмотрим только два самых популярных и при этом самых эффективных. К ним относится «Пинбар» и «Поглощение».

Пинбар – это всегда бар с длинной тенью с одной стороны и маленьким телом свечи. Поглощение – это свеча, которая больше предыдущей по размеру (телом), поэтому создается впечатление что она как бы перекрывает ее (поглощает):

«Пинбар» «Поглощение»

На графике такие паттерны закономерностей бинарных опционов выглядят так:

Главное понимать, что не стоит сразу же совершать сделку, как только появляются подобные паттерны. Работают они лучше всего по тренду и вместе с другими подтверждениями или сигналами.

Закономерность бинарных опционов № 4: «заброшенные» акции

Данная закономерность бинарных опционов изначально была подмечена трейдерами фондового рынка и успешно использовалась при совершении сделок. По мере развития торговли бинарными опционами выяснилось, что такой подход можно применять и при торговле именно опционами.

Смысл в том, что время от времени на рынок выходят новые организации и предприятия, ценные бумаги которых не вызывают большого интереса у инвесторов. Тоже самое бывает и с известными компаниями, которые уже давно есть на рынке.

Отсутствие спроса на такие акции и облигации приводит к тому, что их котировки значительно снижаются. Невостребованные ценные бумаги можно приобрести очень дешево, и в перспективе интерес к таким активам способен существенно возрасти, что приведет к серьезному увеличению их стоимости. Купив опционы на акции на этом этапе, трейдер получит хорошую прибыль.

Для примера можно рассмотреть график акций компании HP (Hewlett Packard), которые очень часто являются недооцененными, что отлично видно на дневном графике:

Можно видеть, что в отмеченных местах цена еще продолжала падать, после чего начинался сильный рост. Но стоит понимать, что это дневной график и для заключений о том, что спрос отсутствует, необходимо использовать как технический анализ , так и фундаментальный анализ .

Таким образом, если вы своевременно обнаружите невостребованные акции, то сможете купить бинарный опцион, цена которого соответствует низким котировкам акции. Динамичное понижение обычно продолжается от одной недели до месяца, и трейдеру важно не упустить это время.

Стоит понимать, что не все брокеры предоставляют возможность торговать акциями американских компаний, поэтому найти брокера с акциями можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов . Если говорить про акции компании HP, то они присутствуют у брокера бинарных опционов Pocket Option .

Закономерность бинарных опционов № 5: торговые сессии

Вопрос зависимости поведения рынка от времени торговых сессий является закрытым, так как такая закономерность бинарных опционов существует. В результате многолетних наблюдений замечена определенная тенденция, которую многие трейдеры учитывают в своей торговле. Зная об этом, вы также можете воспользоваться ею на практике.

Наиболее активным торговым временем считается американская сессия, которая открывается в 16:00 МСК. В это время цена очень часто проявляет мощную динамику и нередко устойчиво движется в определенном направлении. Также очень активным (хотя и уступающим по волатильности) временем считается открытие Европы (11:00 МСК). В этот момент также можно наблюдать оживление на рынке, в особенности валютных пар . Вероятность сильных колебаний рынка в остальное время ниже, но конечно же бывают и исключения. Время открытия каждой сессии можно видеть ниже:

Откровенно говоря, в рыночной торговле данное правило использовать нелегко. Но неумолимая статистика свидетельствует о том, что если в пятницу котировки актива продемонстрировали серьезный рост или падение, то с большой долей вероятности в понедельник они продолжат движение в том же направлении.

Закономерность бинарных опционов № 6: новости и их влияние на цены

Одним из самых быстрых способов получить прибыль на рынке бинарных опционов является торговля по новостям. Но стоит понимать, что вероятность получить убыток также велика.

Суть торговли бинарными опционами на новостях заключается в покупке опциона за несколько минут до выхода важной новости. Закономерность в данном случае состоит в том, что почти всегда можно наблюдать существенный рост цен, который происходит после выхода положительных новостей, а в случае выхода отрицательных данных цена, наоборот, начинает активно падать.

Вне зависимости от новости, это всегда подходящий момент, чтобы сделать ставку, особенно если вы предпочитаете турбо-опционы или же просто активную торговлю. Но важно помнить, что закономерностью сильного движения в бинарных опционах являются только сильные новости, которые обозначаются тремя звездочками. Найти такие новости и данные по ним можно в экономическом календаре :

Закономерность бинарных опционов № 7: рынки всегда наиболее активны в январе и декабре

Одной из самых простых закономерностей в бинарных опционах является то, что в начале года (в особенности в январе) большинство крупных участников торгов стремится закрыть позиции, от которых не ожидает существенной прибыли. Поэтому январь – это месяц, когда частные трейдеры имеют отличную возможность наблюдать за важными ценовыми изменениями рынка.

Чаще всего в начале каждого года можно наблюдать сильные развороты даже тогда, когда до этого был сильный однонаправленный тренд. Особенное внимание стоит уделять 1-10 января, и если посмотреть историю, то можно будет убедиться, что это является закономерностью.

Для примера можно глянуть на дневной график EUR/USD:

Опытные трейдеры склонны полагать, что от января зависит направленность рынка в течение первых трех месяцев (первого квартала). Так, в случае падения котировок торгуемого актива в январе, снижение продолжится и в дальнейшем. Но, конечно же, бывают и исключения.

Декабрь также имеет свое влияние на рынки, но природа этой закономерности бинарных опционов другая – многие трейдеры хотят заработать перед новым годом, и поэтому рынки являются более активными.

Предсказать движения в этом месяце бывает сложно, но это компенсируется высокой волатильностью, которая позволяет зарабатывать даже на быстрых сделках.

Какие из всего этого можно сделать выводы?

Рассмотренные в этой статье закономерности бинарных опционов имеют место быть и проявляются с хорошей периодичностью. Перечисленные закономерности не следует рассматривать как призыв к активным действиям. Скорее, их следует учитывать, чтобы глубже понять суть рыночных тенденций при работе с конкретным финансовым инструментом в течение определенного промежутка времени.

Грамотно используя прочитанную информацию, вы сможете выгодно использовать свой капитал путем торговли на рынке. Но открывать позицию следует лишь тогда, когда ваша торговая система посылает точный сигнал, который согласуется с перечисленными рыночными закономерностями.

