ETF фонды и как в них инвестировать

        Корзина с деньгамиETF (Exchange Traded Fund) – фонд с портфелем определенных типов акций, которые обращаются на бирже. ETF на протяжении последних двадцати лет является очень востребованным инструментом для инвестирования. На данный момент капитализация всех фондов, вместе взятых, составляет более $5 000 000 000 000 (в 2018 году активы ETF составляли более $4 000 000 000 000). ETF позволяют приобретать большинство существующих активов какой-то определённой отрасли, при этом нет необходимости по отдельности закупать акции различных компаний, все они уже включены в фонд.

        Вы можете узнать цены на различные ETF на живом графике. Просто вбейте название ETF в графе инструмента.

        Ключевой смысл ETF

        Любой опытный инвестор скажет вам: «Не храните все яйца в одной корзине». Большое количество разных активов в вашем портфеле уменьшает в разы вероятность потерять все инвестиции при падении цен на отдельные акции или товары. Предположим, что вы хотите инвестировать $10 000. Вы покупаете акции одной компании. Через год цена этих акций упала на 35%. Не известно, восстановится ли их стоимость снова. Если ликвидировать по данную позицию, то вы получите назад $6 500. Теперь представим, что вы инвестировали $10 000 в 20 разных компаний. Акции шести компаний упали в цене, а оставшихся четырнадцати выросли. Теперь, ликвидировав все позиции, вы получите прибыль.

        Но не все так просто, как кажется. Каждая компания имеет свои требования к покупке их акций. Некоторые акции имеют высокую цену, другие низкую. Некоторые покупаются в любом количестве, другие лотами (100 акций). Так же и портфель будет делиться на доли. У вас может быть 20% акций Bank of America, 15% General Electric, 10% Ford и т. д. Если у вас капитал от $10 000 и выше, то собрать портфель акций проще. Но независимо от суммы вам необходимо будет постоянно следить за своим портфелем, что-то добавлять, что-то убирать в зависимости от экономической или политической обстановки в мире. С маленьким капиталом все становится сложнее.

        Для этого и существуют ETF фонды. В их состав входит профессионально подобранный портфель активов. В одном фонде может быть абсолютно разное количество активов (акции, облигации). Инвестируя в ETF, вы получаете портфель акций всех компаний, которые находятся в данном фонде. Например, индекс Russel 2 000 состоит из 2 000 компаний среднего и малого бизнеса. Соответственно, инвестируя в фонд, основанный на этом индексе, вы приобретете пакет акций 2 000 различных компаний. Поэтому даже при маленьком капитале у вас есть возможность диверсифицировать свои риски.

        Специфика ETF

        Чаще всего ETF фонды состоят из однотипных ценных бумаг или активов. Фондовый ETF владеет акциями, товарный ETF товарами и так далее. Для инвесторов акции распределяются пропорционально их инвестициям.

        Что такое ETF

        Управление ETF фондами осуществляется пассивно. Почти всегда ETF состоит из акций на основе какого-либо индекса. ПИФы же наоборот периодически меняют свой портфель.

        Существует много фондов, основанных на всем известном индексе S&P 500. Но этот индекс не единственный, есть также FTSE 100, CAC 40, STOXX 50, которые тоже довольно востребованы и ликвидны. ETF, основанные на индексах являются индексным.

        ETF доступны на бирже в течение дня. Их можно использовать так же и для внутридневной торговли, но не забывайте про торговые сессии, т.к. некоторые ETF торгуются только в определённые часы. За свои услуги ETF фонды взимают комиссии (обычно около 0,1% годовых).

        Существующие виды ETF

        Основные типы ETF:

        • Отраслевые ETF – это фонды, специализирующиеся на отраслевых компаниях, и соответственно владеющие их акциями. Например, энергетическая отрасль - нефть, газ и тому подобное.
        • Индексные ETF – это фонды, основанные на передовых индексах.
        • Облигационные ETF – это фонды, состоящие из облигаций.
        • Товарные ETF – это фонды, состоящие из физических товаров, таких как золото, серебро, нефть, газ, пшеница и т.д. Так же фонды включают и производителей товаров.
        • ETF по цене акций. Фонды с акциями, которые считаются недооцененными по сравнению со своими доходами.
        • Дивидендные ETF. Большинство фондов сразу реинвестируют дивиденды в активы. Эти же фонды нацелены на выплату дивидендов.
        • ETF по зонам. Эти фонды состоят из активов или акций определённой страны или сообщества стран (Англия, Европа, Япония и т. д.).
        • Обратные или реверсивные ETF – это фонды, которые играют на понижение. Проще говоря, получают прибыль от падения цен на акции.

        Положительные стороны ETF

        ETF деньгиETF фонды имеют большое количество преимуществ:

        • Не имея опыта в инвестициях, вы можете приобретать пакеты акций, и собрать свой собственный портфель.
        • Абсолютная прозрачность фондов. Можно в любой момент времени узнать, какие акции в вашем портфеле.
        • Необычайно высокая ликвидность.
        • Экономия времени и финансов. Вам не нужно собирать портфель самостоятельно, анализируя каждую компанию, которых может быть более ста.
        • Возможность диверсифицироваться без особого опыта в инвестициях.
        • Очень низкие комиссии. Средняя комиссия составляет 0,2%.

        Отрицательные стороны ETF

        Но также ETF фонды имеют и недостатки, но их в разы меньше по сравнению с плюсами:

        • Акции, которыми вы владеете через фонд, не принадлежат вам напрямую, и вы не можете участвовать в собрании акционеров.
        • Дополнительные комиссии, которые взимает фонд.
        • Инвестиции в ETF фонды не гарантируют стабильную доходность. Если вы купили паи фонда, основанного, например на нефтяной отрасли, то при падении цен на нефть пропорционально упадет и стоимость фонда. Но обычно колебания цен фондов значительно меньше, чем у базовых активов.

        Что нужно, чтобы инвестировать в ETF?

        Американская фондовая биржа (AMEX) предоставляет возможность инвестирования в ETF, но у вас должен быть к ней доступ. Счет там открывается долго и с некоторыми трудностями. Чтобы избежать бумажной работы с открытием счетов и получить удобные торговые условия, не тратя столько времени, вы можете торговать CFD-контрактами на ETF через форекс-брокера.

        Форекс-брокер Alpari дает такую возможность. Также вы получаете ряд следующих преимуществ:

        • Минимальный депозит – $100.
        • Кредитное плечо 1:20.
        • Спреды от 0 пунктов.
        • Новая инновационная торговая платформа.
        • Больше тысячи различных ETF.
        • ETF можно как покупать, так и продавать (на бирже можно только покупать ETF).
        • Низкие комиссии.
        • Быстрая обработка заявок на вывод средств.

        Заключение

        На протяжении последних двадцати лет ETF являются очень популярными инструментами для инвестирования. В краткосрочной перспективе инвестирование в ETF не имеет смысла, но долгосрочная перспектива довольно прибыльна. Доходность варьируется от 15% до 30% в год, при том, что вам не нужно управлять портфелем самостоятельно. Все происходит довольно пассивно. Но не забывайте одно из главных правил инвестирования – инвестируйте только такую сумму, которую готовы потерять, потому что никто не может быть застрахован от потерь.

        Герман
        Герман
        для бинарных опционов etf точно смысла не имеют никакого. это для инвесторов инструмент, но никак не для спекуляций
        15 февраля 2020
        Ответить
        Global
        я вообще первый раз слышу о каких то etf. но хоть теперь имею понятие что это такое. короче развиваться мне еще и развиваться)
        29 января 2020
        Ответить
        Kiparis
        Kiparis
        ETF на форексе смысла особого не имеют, как по мне. но конечно как замануха сойдут. просто в них надо инвестировать на годы, а какой смысл делать это на форекс конторе, которая может закрыться не с того ни с сего, ведь бывает всякое. а со 100 долларов нет смысла покупать etf.
        07 января 2020
        Ответить
