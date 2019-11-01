ETF фонды и как в них инвестировать

ETF (Exchange Traded Fund) – фонд с портфелем определенных типов акций, которые обращаются на бирже. ETF на протяжении последних двадцати лет является очень востребованным инструментом для инвестирования. На данный момент капитализация всех фондов, вместе взятых, составляет более $5 000 000 000 000 (в 2018 году активы ETF составляли более $4 000 000 000 000). ETF позволяют приобретать большинство существующих активов какой-то определённой отрасли, при этом нет необходимости по отдельности закупать акции различных компаний, все они уже включены в фонд.

Ключевой смысл ETF

Любой опытный инвестор скажет вам: «Не храните все яйца в одной корзине». Большое количество разных активов в вашем портфеле уменьшает в разы вероятность потерять все инвестиции при падении цен на отдельные акции или товары. Предположим, что вы хотите инвестировать $10 000. Вы покупаете акции одной компании. Через год цена этих акций упала на 35%. Не известно, восстановится ли их стоимость снова. Если ликвидировать по данную позицию, то вы получите назад $6 500. Теперь представим, что вы инвестировали $10 000 в 20 разных компаний. Акции шести компаний упали в цене, а оставшихся четырнадцати выросли. Теперь, ликвидировав все позиции, вы получите прибыль.

Но не все так просто, как кажется. Каждая компания имеет свои требования к покупке их акций. Некоторые акции имеют высокую цену, другие низкую. Некоторые покупаются в любом количестве, другие лотами (100 акций). Так же и портфель будет делиться на доли. У вас может быть 20% акций Bank of America, 15% General Electric, 10% Ford и т. д. Если у вас капитал от $10 000 и выше, то собрать портфель акций проще. Но независимо от суммы вам необходимо будет постоянно следить за своим портфелем, что-то добавлять, что-то убирать в зависимости от экономической или политической обстановки в мире. С маленьким капиталом все становится сложнее.

Для этого и существуют ETF фонды. В их состав входит профессионально подобранный портфель активов. В одном фонде может быть абсолютно разное количество активов (акции, облигации). Инвестируя в ETF, вы получаете портфель акций всех компаний, которые находятся в данном фонде. Например, индекс Russel 2 000 состоит из 2 000 компаний среднего и малого бизнеса. Соответственно, инвестируя в фонд, основанный на этом индексе, вы приобретете пакет акций 2 000 различных компаний. Поэтому даже при маленьком капитале у вас есть возможность диверсифицировать свои риски.

Специфика ETF

Чаще всего ETF фонды состоят из однотипных ценных бумаг или активов. Фондовый ETF владеет акциями, товарный ETF товарами и так далее. Для инвесторов акции распределяются пропорционально их инвестициям.

Управление ETF фондами осуществляется пассивно. Почти всегда ETF состоит из акций на основе какого-либо индекса. ПИФы же наоборот периодически меняют свой портфель.

Существует много фондов, основанных на всем известном индексе S&P 500. Но этот индекс не единственный, есть также FTSE 100, CAC 40, STOXX 50, которые тоже довольно востребованы и ликвидны. ETF, основанные на индексах являются индексным.

ETF доступны на бирже в течение дня. Их можно использовать так же и для внутридневной торговли, но не забывайте про торговые сессии, т.к. некоторые ETF торгуются только в определённые часы. За свои услуги ETF фонды взимают комиссии (обычно около 0,1% годовых).

Существующие виды ETF

Основные типы ETF:

Отраслевые ETF – это фонды, специализирующиеся на отраслевых компаниях, и соответственно владеющие их акциями. Например, энергетическая отрасль - нефть, газ и тому подобное.

Индексные ETF – это фонды, основанные на передовых индексах.

Облигационные ETF – это фонды, состоящие из облигаций.

Товарные ETF – это фонды, состоящие из физических товаров, таких как золото, серебро, нефть, газ, пшеница и т.д. Так же фонды включают и производителей товаров.

ETF по цене акций. Фонды с акциями, которые считаются недооцененными по сравнению со своими доходами.

Дивидендные ETF. Большинство фондов сразу реинвестируют дивиденды в активы. Эти же фонды нацелены на выплату дивидендов.

ETF по зонам. Эти фонды состоят из активов или акций определённой страны или сообщества стран (Англия, Европа, Япония и т. д.).

Обратные или реверсивные ETF – это фонды, которые играют на понижение. Проще говоря, получают прибыль от падения цен на акции.

Положительные стороны ETF

ETF фонды имеют большое количество преимуществ:

Не имея опыта в инвестициях, вы можете приобретать пакеты акций, и собрать свой собственный портфель.

Абсолютная прозрачность фондов. Можно в любой момент времени узнать, какие акции в вашем портфеле.

Необычайно высокая ликвидность.

Экономия времени и финансов. Вам не нужно собирать портфель самостоятельно, анализируя каждую компанию, которых может быть более ста.

Возможность диверсифицироваться без особого опыта в инвестициях.

Очень низкие комиссии. Средняя комиссия составляет 0,2%.

Отрицательные стороны ETF

Но также ETF фонды имеют и недостатки, но их в разы меньше по сравнению с плюсами:

Акции, которыми вы владеете через фонд, не принадлежат вам напрямую, и вы не можете участвовать в собрании акционеров.

Дополнительные комиссии, которые взимает фонд.

Инвестиции в ETF фонды не гарантируют стабильную доходность. Если вы купили паи фонда, основанного, например на нефтяной отрасли, то при падении цен на нефть пропорционально упадет и стоимость фонда. Но обычно колебания цен фондов значительно меньше, чем у базовых активов.

Что нужно, чтобы инвестировать в ETF?

Американская фондовая биржа (AMEX) предоставляет возможность инвестирования в ETF, но у вас должен быть к ней доступ. Счет там открывается долго и с некоторыми трудностями. Чтобы избежать бумажной работы с открытием счетов и получить удобные торговые условия, не тратя столько времени, вы можете торговать CFD-контрактами на ETF через форекс-брокера.

Заключение

На протяжении последних двадцати лет ETF являются очень популярными инструментами для инвестирования. В краткосрочной перспективе инвестирование в ETF не имеет смысла, но долгосрочная перспектива довольно прибыльна. Доходность варьируется от 15% до 30% в год, при том, что вам не нужно управлять портфелем самостоятельно. Все происходит довольно пассивно. Но не забывайте одно из главных правил инвестирования – инвестируйте только такую сумму, которую готовы потерять, потому что никто не может быть застрахован от потерь.

