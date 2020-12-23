Брокер Deriv. Обзор и отзывы

Deriv – краткий обзор брокера Брокер Deriv является одним из самых первых брокеров бинарных опционов, который появился более 20-ти лет назад. Благодаря этому у брокера есть большая база постоянных клиентов-трейдеров и многофункциональные торговые платформы со множеством торговых активов и типов бинарных опционов. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ DERIV Отзывы о Deriv

Брокер Deriv имеет очень богатую историю существования и более известен как брокер бинарных опционов Binary.com. Брокер появился более 20 лет назад и появился он тогда, когда еще мало кто интересовался торговлей на финансовых рынках, а самих бинарных опционов еще не существовало в России.

За все время в компании произошло много изменений и на данный момент брокер Deriv имеет очень широкий функционал и возможности для трейдеров с любым опытом и знаниями. И в данной статье мы подробно рассмотрим, почему брокер Deriv com является максимально подходящим для торговли как бинарными опционами, так и на рынке Форекс.

Год основания Binary.com – 1999 год, Deriv – 2020 год Официальный сайт брокера deriv.com Финансовые инструменты Форекс, бинарные опционы, мультипликаторы Торговые активы Валютные пары, металлы, сырьевые товары, синтетические и фондовые индексы Платформы для торговли DMT5 (MetaTrader 5), DTrader, SmartTrader, DBot (для создания торговых роботов) Мобильное приложение Только MetaTrader 5 (iOS, Android) Доступное время экспирации От 15 секунд до 365 дней, от 1 до 10 тиков Торговля в выходные (OTC) Только синтетические индексы Доходность по опционам До 95% Демо-счет Да Минимальный депозит $5 (5 долларов) Минимальная сумма на вывод $5 (5 долларов) Время обработки заявок 1 рабочий день Способы пополнения и вывода Банковские карты, банковский перевод, электронные платежные системы Верификация Не обязательна Минимальная сумма сделки $0.5 (50 центов) Партнерская программа Да Бонусы Нет Страна регистрации Мальта (лицензия IS/70156) Юридический адрес W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta

Краткая история брокера Deriv

Торговую платформу Deriv многие могут знать под таким названием, как Binary.com, и появилась она в октябре 1999 года, когда бинарных опционов еще не существовало. На протяжении всей своей истории существования компания несколько раз делала ребрендинг, и успела сменить несколько названий.

Начало было положено в Гонконге, когда была основана компания Regent Markets Group, которая предлагала трейдерам совершать сделки с фиксированными выплатами, что по итогу и стало называться бинарными опционами.

В 2000 году был открыт первый офис компании и в этом же году был куплен первый бинарный опцион. В 2001 году был создан сайт и торговая платформа BetOnMarkets, которая начала предоставлять трейдерам возможность торговли бинарными опционами.

В 2007 и 2008 году была получена награда: «Лучший провайдер брокерских услуг с фиксированными коэффициентами» от британского журнала Shares Magazine, после чего компания Deriv com продолжала развиваться и улучшать свой сервис вплоть до 2013 года.

В 2013 было принято решение поменять название брокера и сайта на Binary.com, после чего началась активная рекламная компания на территории России и именно поэтому многие знают этого брокера именно под таким именем. Также высокой популярности способствовало и частое обсуждение брокера Deriv (Binary) в сети на различных форумах и сайтах, что сделало его еще более известным и обсуждаемым.

Брокер Deriv появился в 2020 году, и его отличительной особенность является то, что каждый трейдер компании может торговать не только бинарными опционами, а и на рынке Форекс.

Стоит отметить, что брокер Deriv – это не совсем ребрендинг, а отдельный сайт и новое ответвление компании, так как на данный момент работают и сайт Deriv com, и сайт Binary.com. И каждый трейдер, у которого есть аккаунт в Бинари, может использовать данные для входа на торговую платформу Deriv.

Основателем и генеральным директором компании является Жан-Ив Сиро, и он активно участвует в разработках новых продуктов для клиентов:

Помимо него в основной команде насчитывается еще тринадцать специалистов, каждый из которых отвечает за определенные функции компании, а общее число сотрудников составляет 400+ человек.

Регуляция брокера Deriv

Брокер Deriv имеет целых пять лицензий от разных регуляторов, так как предоставляет услуги не только по торговле бинарными опционами, а и на рынке Форекс, и также вся деятельность брокера распределена по разным странам. Подразделениями основной компании являются:

Deriv Investments (Europe) Limited; Deriv (V) Ltd; Deriv (BVI) Ltd; Deriv (FX) Ltd; Deriv Limited.

Для работы на территории Европы брокер Deriv имеет лицензию Мальты (MFSA), а за пределами Евросоюза используются лицензии Лабуана (LFSA), Британских Виргинских островов (BVI) и Вануату (VFSC):

Лицензия Мальты Лицензия Лабуана Лицензия Виргинских островов Лицензия Вануату №1 Лицензия Вануату №2

Открытие нового счета у брокера Deriv

Открыть новый счет у брокера Deriv очень легко и занимает это считанные минуты. Для открытия нового счета на главной странице официального сайта Deriv com можно нажать на кнопку «Открыть демо-счет» или «Вход»:

Если был выбран «Вход», то внизу панели входа надо будет нажать на «Откройте счет». Вне зависимости от выбора кнопки, появится панель регистрации:

При регистрации необходимо ввести лишь свою электронную почту и нажать «Создать демо-счет». Для регистрации можно использовать и социальные сети (Google или Facebook).

Примечание: также, как говорилось ранее, если у вас уже есть счет на Binary.com, то его можно использовать и на Deriv.

После того, как регистрация будет завершена, необходимо проверить свою электронную почту и подтвердить адрес почты, нажав на кнопку в письме. После нажатия кнопки будет предложено придумать пароль и выбрать страну проживания.

Открытие реального счета

Как вы могли заметить, изначально создать можно только демо-счет, и чтобы открыть реальный счет у брокера Deriv, необходимо нажать на кнопку «Deposit», после чего нажать на кнопку «Create my real account»:

После этого необходимо выбрать валюту счета. Обратите внимание, что рублевые счета у брокера Deriv отсутствуют, и поэтому лучшим вариантом будет USD-счет. Также можно выбрать и одну из криптовалют:

После этого останется лишь добавить свою персональную информацию и согласиться с пользовательским соглашением, после чего счет будет открыт.

Верификация счета у брокера Deriv

Верификация не является обязательной у брокера Deriv, но брокер может запросить документы для подтверждения личности и оповестит об этом клиента через электронную почту, где укажет, какие необходимы документы и как пройти верификацию.

Если вы планируете пройти верификацию сразу же после открытия счета или получили запрос от брокера Deriv com, то рассматриваются документы в течение 1-3 рабочих дней.

Чтобы верификация была пройдена быстро и без проблем, необходимо будет предоставлять качественные скан-копии документов, где будут видны все данные о вас. Для верификации подойдет паспорт или водительское удостоверение, также нужна будет квитанция об оплате коммунальных услуг или выписка из банка для подтверждения адреса проживания.

Если вы хотите использовать банковскую карту для пополнения и вывода средств, ее тоже необходимо будет верифицировать.

Обратите внимание, что хоть верификация у брокера Deriv и не является обязательной, она позволяет снять лимиты на вывод средств. Узнать свои лимиты можно в личном кабинете, так как они являются индивидуальными для каждого клиента.

Пополнение и вывод средств у брокера Deriv

Для пополнения счета можно использовать самые популярные платежные системы, которые включают в себя электронные кошельки, банковские карты и криптовалюты:

Но обратите внимание, что криптовалюты можно использовать только в том случае, если вы создали именно криптовалютный счет. Если же вы выбрали любую другую валюту счета, то пополнить его можно будет любыми способами кроме криптовалют.

Также важно понимать, что если вы хотите использовать банковскую карту для пополнения счета, то пополнить его получится только картой VISA, так как карты Master Card и Maestro могут использовать только граждане Великобритании. Поэтому стоит рассмотреть и другие альтернативные способы и перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей – ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера».

Минимальный депозит у брокера Deriv составляет $5, но зависит это от платежной системы, и к примеру, все электронные кошельки позволяют пополнить счет на $5 кроме Skrill (через эту систему минимальный депозит составляет $10). Минимальное пополнение при помощи карты VISA составит $10, а минимальный депозит через банковский перевод может достигать $500. Если вы используете криптовалюты, то у них нет ограничений по минимальной сумме депозита.

Поступление средств насчет происходит моментально (кроме банковских переводов), при этом брокер Deriv com не взимает никаких комиссий.

Вывод средств занимает обычно один рабочий день. Исключением являются криптовалюты, которые могут поступить на счет как очень быстро, так и нет, так как проверяются дополнительно внутри системы брокера Deriv.

Если у вас открыто несколько торговых счетов (например, DTrader и DMT5), то перевод между счетами можно осуществлять моментально через ваш личный кабинет.

Торговые платформы брокера Deriv

Брокер Deriv является более современной и инновационной платформой в отличие от Binary.com, и поэтому каждому клиенту компании предоставляется выбор платформы для торговли, которых четыре:

DTrader – новый торговый терминал, который появился вместе с введением в работу брокера Deriv; SmartTrader – торговый терминал, который используется на сайте Binary.com и также будет поддерживаться на официальном сайте Deriv, поэтому тем трейдерам, которые привыкли к этой платформе, но решат перейти на Deriv com, скорее всего не заметят изменений; DMT5 – стандартный терминал MetaTrader 5, который позволяет торговать валютными парами на рынке Форекс и CFD-контактами; DBot – торговая платформа для создания торговых роботов и автоматической торговли, которая не требует навыков в написании кода.

Далее рассмотрим каждую из торговых платформ брокера Deriv более подробно.

Терминал DTrader

DTrader является веб-терминалом и не требует установки на ПК:

Всем любителям бинарных опционов такой терминал скорее всего будет удобен больше всего, так как почти все брокеры бинарных опционов предоставляют именно веб-версии терминалов для торговли.

Терминал DTrader имеет широкий функционал, но при этом прост в использовании. На панели слева можно найти и использовать:

Типы графиков.

В терминале DTrader есть четыре типа графика (зона, свечи, полые свечи и бары); Таймфреймы. Таймфреймы в терминале предоставляются стандартные (начиная от 1 минуты и заканчивая 1 днем), но помимо этого можно использовать и тиковый график (что довольно редко присутствует у брокеров бинарных опционов);

Таймфреймы в терминале предоставляются стандартные (начиная от 1 минуты и заканчивая 1 днем), но помимо этого можно использовать и тиковый график (что довольно редко присутствует у брокеров бинарных опционов);

На данный момент в терминале доступно более 20 индикаторов, которые разделены по типам. Использовать можно как стандартные индикаторы, такие как Stochastic Oscillator, Скользящие Средние, RSI, MACD, так и авторские (Aroon, Donchian Channel и тому подобное);

Шаблоны позволяют сохранять настройки графика, индикаторы и использованные инструменты, как это делается в терминале MetaTrader 4;

Использовать для анализа можно лучи, трендовые линии, каналы и инструменты Фибоначчи;

Также в левой части можно выбирать торговые активы.

В правой части графика можно увидеть торговую панель, которая позволяет совершать покупку бинарных опционов, и там же можно указать время экспирации и сумму сделки.

В верхней части графика можно увидеть свой депозит, перейти в личный кабинет, а также посмотреть историю.

Терминал SmartTrader

Терминал SmartTrader отличается от DTrader как визуально, так и по функционалу (хоть и не значительно), и является более профессиональной версией терминала, созданной для опытных трейдеров:

Данный терминал больше подойдет именно для опытных трейдеров, так как в нем присутствует больше видов экспираций и индикаторов, а также некоторые новые типы графиков.

Торговая панель терминала SmartTrader от брокера Deriv оснащена панелями выбора торговых активов, видов экспираций, выбора торговой суммы и кнопками Call и Put. Помимо этого, каждый трейдер может нажать на кнопку «Экскурс» в правом верхнем углу, чтобы увидеть, за что отвечает каждая панель.

Также в терминале SmartTrader есть и график:

Таймфреймы можно использовать такие же, как и в DTrader, а вот типы графика отличаются и на выбор есть:

Линейный;

Точечный;

Кривая;

Таблица.

Особенно хочется отметить таблицу, которая чем-то напоминает ленту принтов из профессиональных торговых платформ:

Но использовать такой тип графика есть смысл разве что для общей информации о цене и ее изменении в процентном соотношении.

Если говорить об индикаторах, то в этом терминале их очень много и в разы больше, чем в DTrader, и это как стандартные индикаторы, так и:

Индикаторы волатильности;

Индикаторы темпа;

Индикаторы статистических функций;

Индикаторы Price Action и фигур из графического анализа для бинарных опционов;

Индикаторы Била Вильямса.

Именно поэтому данный терминал не во всем подойдет новичкам, так как многие из них скорее всего даже не слышали о некоторых индикаторах, не говоря уже о способах их применения.

Также на графике присутствует функция сравнения активов, которая подойдет для отслеживания корреляций между любыми активами:

А вот чего почти нет в данном терминале, так это графических инструментов, и использовать получится только вертикальные и горизонтальные линии.

Терминал DMT5

Терминал DMT5 или проще говоря – MetaTrader 5 от Deriv предназначен для торговли на рынке Форекс, и начать торговлю каждый может, выбрав один из трех доступных типов счетов:

Синтетический счет позволяет торговать CFD-контрактами на синтетические индексы, которые создает сам брокер, и стоит понимать, что они не имеют ничего общего с биржевыми активами, но как заявляется брокер Deriv, все активы соответствуют логике движения реальных активов благодаря специальному алгоритму.

Финансовый счет позволяет торговать криптовалютами, валютными парами и товарами (нефть, металлы) с плечом 1:1000, и при этом можно использовать стандартные и микро-лоты.

Финансовый STP счет позволяет торговать валютными парами (включая экзотические, чего нет на других счетах) и криптовалютами со специальным исполнением ордеров, в котором брокер Deriv не принимает участия (то есть сделки выводятся на реальный рынок через агрегатор ликвидности). Максимальное плечо при этом 1:100.

Как уже говорилось ранее, торговля у брокера Deriv на рынке Forex ведется через терминал MT5, который есть двух видов:

Для ПК; Веб-версия.

Отличия веб-версии терминала MT5 от настольной заключаются только в том, что в веб-версию нельзя добавлять индикаторы, советники и скрипты. Весь остальной функционал остается неизменным, как и визуальный вид:

Терминал DBot

Брокер Deriv com позволяет не только торговать бинарными опционами и на рынке Forex, а и дает возможность создавать торговых роботов всем желающим абсолютно бесплатно. И самое главное то, что для создания робота в терминале DBot не обязательно иметь навыки программирования, так как создание идет путем перемещения блоков с нужными функциями поочередно:

Чтобы создать робота в терминале DBot, необходимо:

Выбрать рынок (синтетические индексы, Форекс, акции, товары), после чего указать группу активов, которая будет использоваться в торговле;

Выбрать условия совершения сделок (Вверх/Вниз, С касанием/Без касания и тому подобное);

Указать тип контракта (падение или рост);

Выбрать таймфрейм;

Выбрать экспирацию и минимальную сумму сделки.

Это лишь базовые функции, но есть и другие дополнительные возможности, которые необходимо добавлять при создании робота.

Также можно использовать уже готовых роботов, но рассмотреть их стоит разве что для понимания их работы, а не для торговли на реальном счету.

Сравнение терминалов брокера Deriv

Каждый из терминалов брокера Deriv имеет свои плюсы и минусы, но и стоит понимать, что каждый из них предназначен для определенных действий, и поэтому имеет свой функционал. Торговлю можно вести только на трех терминалах, но если вы не знаете, какой выбрать, то данная таблица содержит информацию о торговых платформах, собранную в одном месте:

Торговые условия DTrader SmartTrader DMT5 DBot Торговые активы Валютные пары, синтетические индексы, CFD-контракты на товары (нефть, металлы) Плечо + + + – Торговые роботы – – + + Установка дополнительных индикаторов – – + – Торговля бинарными опционами + + – + Версия для ПК – – + – Веб-версия терминала + + + + Демо-счет + + + +

Торговые условия брокера Deriv

Брокер Deriv предоставляет выгодные торговые условия для всех типов счетов и всех клиентов. Помимо доступного минимального депозита и множества способов пополнения счета трейдеры могут использовать разные виды бинарных опционов, экзотические экспирации и мультипликаторы.

Далее подробно рассмотрим:

Мультипликаторы: Доступные торговые активы; Бинарные опционы (17 видов); Экспирации и таймфреймы; Торговлю с плечом.

Мультипликаторы

Мультипликаторы от брокера Deriv – это некое нововведение, которое работает по принципу бинарных опционов и торговли с плечом «в одном флаконе». Если говорить проще, то это бинарные опционы, но с плечом, стоп-лоссом и тейк-профитом.

Суть торговли мультипликаторами на Deriv com заключается в следующем:

Выбирается кредитное плечо; Выставляются тейк-профит или стоп-лосс (если необходимо); Совершается сделка (Выше/Ниже или подобная).

Далее, если актив движется в вашу сторону, то вы получаете прибыль, которая будет увеличиваться в зависимости от того, какое расстояние пройдет цена. Если же актив идет против вас, то убыток будет ограничен стоп-лоссом.

Для примера, если была открыта сделка на покупку по золоту с плечом 1:100 и суммой сделки $100, и после этого золото выросло на 1%, то полученная прибыль будет равняться $100 (100%, так как плечо составляет 1:100). Но если золото упадет на 1%, то потери также составят $100, если только стоп-лосс не был выставлен раньше.

Комиссия при торговле мультипликаторами является плавающей и зависит от суммы сделки, но исчисляется чаще всего сотыми долями процента, и если, к примеру, она будет равна 0.02%, то в нашем случае мы заплатили бы $2 в качестве комиссии (0.02% от $100).

Торговые активы

У брокера Deriv на выбор есть огромное множество торговых активов, которые разделяются на:

Forex (валютные пары); Синтетические индексы; Фондовые индексы; Сырьевые товары.

Forex (валютные пары)

Валютные пару у брокера Deriv com делятся на три типа, и это основные пары, вторичные пары и экзотические пары:

Торговать всеми валютными парами можно только через терминал MetaTrader 5 (DMT5). Для бинарных опционов доступны основные и вторичные валюты, а для мультипликаторов только основные.

Синтетические индексы

Синтетические индексы брокера Deriv являются внебиржевыми активами, которые генерируются случайным образом и никак не зависят от каких-либо экономических или технических факторов:

Плюсом таких активов можно назвать то, что работать они могут 24/7 в любые дни, включая праздники и выходные.

Синтетические индексы в Deriv делятся на:

Индексы волатильности. Работают по принципу обычных биржевых активов; Индексы Crash/Boom. Работают по принципу роста или падения через определенное количество тиков. Единственное, не известно, на сколько упадет/вырастет такой актив, так как движение может быть как очень слабое, так и очень сильное; Индексы Step. Работают по принципу фиксированного шага цены, равного 0.1; Индексы Range Break. Работают по принципу движения в конкретном диапазоне.

Стоит отметить основной минус синтетических активов, который заключается в том, что предсказать будущее движение просто невозможно, так как нет никаких факторов, которые влияют на построение движения таких активов. Единственным исключением могут быть индексы волатильности, которые можно анализировать при помощи технического анализа, так как если посмотреть на такой график, то станет видно, что актив может двигаться по тренду, в канале и от уровней:

Фондовые индексы

Брокер Deriv com позволяет торговать фондовыми индексами разных стран, которые относятся к Америке, Азии и Европе:

Но весь список этих индексов доступен только при торговле бинарными опционами. Для торговли с плечом доступен всего один индекс – DAX (Немецкий Индекс).

Сырьевые товары

Сырьевыми товарами у брокера Deriv можно торговать бинарными опционами и при использовании плеча, тогда как для мультипликаторов сырье не доступно. Но данных активов не так и много, и это драгоценные металлы и нефть:

Бинарные опционы

Брокер Deriv дает возможность торговать семнадцатью видами бинарных опционов:

Повышение/Падение; Выше/Ниже; Закончится внутри/вне; Останется внутри/Выйдет за пределы; Совпадение/Отличие; Чётное/Нечётное; Больше/Меньше; Reset call/Reset put; Высокий/Низкий тик; Касание/Нет касания; Азиатские; Только вверх/вниз; Максимум-Закрытие; Закрытие-Минимум; Максимум-Минимум; Call спред; Put спред.

Примечание: подробное описание каждого вида бинарных опционов можно найти на официальном сайте Deriv com.

Стоит отметить, что такого разнообразия бинарных опционов нет ни у одного из существующих брокеров.

Также важно знать, что использовать все виды опционов не получится на какой-то одной платформе и все они распределены по терминалам.

Доходность по опционам может варьироваться и достигать 95%, при чем в одно и тоже время на одном активе опцион Call может принести 80%, а опцион Put – 93%:

Экспирации и таймфреймы

Экспирации по бинарным опционам можно задать как в минутах, часах или днях, так и в тиках. Если обычное время экспирации всем уже давно известно, то про тики знают не все. И брокер Deriv позволяет покупать опционами с экспирацией от 5 до 10 тиков:

Тиком является минимальное изменение цены актива, и у каждого актива такой шаг будет разным. Для валютной пары EUR/USD 1 тик равняется 0.000001 (пять знаков после запятой).

Если говорить о стандартном времени экспирации, то допускаются сроки от 1 минуты до 365 дней.

Таймфреймы также могут использоваться в размере 1 тика, или же в другом стандартном временном диапазоне:

Торговля с плечом

О торговле с плечом и типах счетов для рынка Форекс уже было сказано ранее, и открыть можно синтетический, финансовый и финансовый STP счета, но ничего не было сказано про комиссии, которые могут взиматься при маржинальной торговле.

Видов комиссий у брокера Deriv существует две, и распространяются они только на открытые позиции, которые переносятся через ночь. Первая комиссия является фиксированной и составляет 2% от стоимости открытой сделки. Вторая комиссия является стандартной для всех брокеров и это своп (swap), который в среднем составляет около 10% годовых.

Исходя из таких комиссий, торговать через брокера Deriv на рынке Forex предпочтительнее именно внутри дня без переноса позиций через ночь.

Мобильное приложение

В качестве мобильного приложения использовать получится только терминал MetaTrader 5, который можно скачать из Google Play. Данный терминал не привязан ни к одному из брокеров, поэтому скачивать нужно одну единственную версию от MetaQuotes:

Также при желании торговать или проводить анализ можно и со смартфона, но используя браузер. Терминалы брокера Deriv адаптируются под размеры дисплея и позволяют использовать полный функционал платформ даже без приложения.

Техническая поддержка брокера Deriv

Если вы не нашли ответов на вопросы в разделе «Полезное», то можно обратиться в поддержку, используя:

Онлайн-чат;

Социальные сети (Facebook, Instagram или Twitter);

Чтобы задать вопрос через онлайн-чат, необходимо нажать на иконку чата в правом нижнем углу на любой из страниц официального сайта брокера Deriv:

Также, если вы находитесь в терминале, найти иконку чата можно на нижней панели справа:

Плюсы и минусы брокера Deriv

Так как брокер Deriv работает в сфере предоставления услуг на финансовых рынках, то у него есть как немало плюсов, но также и немало минусов, которые стоит знать.

К плюсам брокера можно отнести:

Возраст брокера – более 20-ти лет;

Множество клиентов-трейдеров;

Широкий спектр торговых активов;

Гибкая экспирация (тики, год);

Быстрое пополнение и вывод средств;

Есть счета в криптовалюте;

Минимальный депозит всего $5;

Возможность создания торговых роботов без навыков программирования;

Богатый выбор торговых платформ.

К минусам брокера можно отнести:

Плавающее вознаграждение по опционам без конкретных ограничений;

Отсутствие счетов в рублях;

Отсутствие русского языка для некоторых терминалов;

Большие комиссии при переносе сделок через ночь (Forex);

Отсутствие возможности пополнять счет и выводить прибыль на банковские карты Master Card и Maestro;

Пополнение и вывод средств могут задерживаться и занимать больше времени, чем указано в регламенте (особенно криптовалюты);

Заключение: стоит ли торговать через брокера Deriv?

Брокер Deriv является улучшенной версией Binary.com и если вы торговали на предыдущих платформах брокера, то обновления вам точно придутся по душе.

Новичкам же стоит обязательно начинать торговлю на Deriv. com через демо-счет, так как у брокера есть несколько терминалов (включая сложные), и разобраться со всеми ними быстро не выйдет у трейдеров с малым опытом.

Также брокер Deriv предоставляет множество видов бинарных опционов, активов, таймфреймов и возможностей. Вести торговлю можно как при помощи скальпинга на бинарных опционах, так и торгуя среднесрочно или долгосрочно.

Главное, не забывайте, что трейдинг является сферой с повышенными рисками и поэтому всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также держать свои эмоции под контролем.

