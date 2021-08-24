        CySEC – лицензия брокеров бинарных опционов

        Лицензия CySEC для брокеров бинарных опционов

        CySECФинансовый регулятор CySEC

        Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам, сокращенно CySEC, выступает в роли финансового регулятора на Кипре. Благодаря тому, что Кипр состоит в Евросоюзе, Комиссия входит в механизм европейского регулирования MIFID. Все фирмы, как местные, так и зарубежные, прошедшие регистрацию на Кипре и регулируемые регламентом CySEC, могут работать на любом европейском рынке. Лицензию CySEC стремятся получить брокерские фирмы, работающие на рынке бинарных опционов и на Forex, потому, что здесь способ получения лицензии более легкий, без строгих требований, которым подвергают соискателей другие европейские финансовые регуляторы.

        CySEC осуществляет лицензирование инвестиционных компаний (в частности брокеров бинарных опционов) контроль над их деятельностью после получения лицензии, выполняет надзор над деятельностью брокерских компаний и брокеров. Лицензирование проходят местные и зарубежные компании, действующие на территории Евросоюза, охватывая 28 государств. Организации, получившие лицензию, обязаны придерживаться правил и условий, оговоренные в регламенте Комиссии. При возникновении незначительных нарушений, CySEC может наложить штрафные санкции на сумму в 1000 евро и более. При неоднократных грубых нарушениях правил, Комиссия оставляет за собой право лишить компанию выданной лицензии и приостановить ее деятельность на неопределенный срок.

        История возникновения CySEC

        cysec что этоГодом регистрации CySEC принято считать 2001 год. Эта общественная корпоративная организация была создана в рамках пятого раздела Кипрской комиссии по ценным бумагам. Направление деятельности CySEC – ужесточение контроля и регулировка деятельности всех компаний, работающих в сфере биржевых услуг. Со временем, сегмент деятельности Комиссии сместился к лицензированию и надзору за деятельностью местных брокерских компаний.

        После того, как Кипр был причислен к странам ЕС, с 2004 года, Комиссия вошла в Европейский MIFID. С этого момента, все компании, зарегистрированные на Кипре и имеющие лицензию CySEC, смогли начать работу на всей территории Евросоюза. Кроме того, зарубежные компании получили доступ к прохождению лицензирования в CySEC, что позволило значительно большему количеству организаций получить допуск к работе на рынке бинарных опционов и на Forex. Комиссия принимает активное участие в саммитах, проходящих на территории Европы, темой которых есть регуляция деятельности бирж. По прошествии небольшого времени, CySEC стала престижной организацией, выступающей гарантом в правовом регулировании биржевых отношений.

        Структура регулятивного органа

        Во главе CySEC стоит совет директоров, состоящий из пяти человек. Они принимают решения путем единодушного согласия или методом голосования. Шестым участником является губернатор Центрального банка Кипра, входящим в правление, но не имеющим права принимать участие в голосовании. Он может присутствовать на заседаниях или высказывать свое мнение в обсуждениях какого-либо вопроса. Министр финансов Кипра рассматривает кандидатуры и принимает решение о представлении кандидатов Совету Министров, которые способны занять место во главе регулятивного органа. Это последняя инстанция, выносящая вердикт по каждой кандидатуре. Срок службы в совете – пять лет. Если правительство Кипра считает нужным продлить срок службы, это отражается в специальной резолюции. Председатель совета директоров, совместно с заместителем, работают ежедневно, полную рабочую неделю.

        Комиссия имеет в своем составе восемь нормативных организаций, каждая из которых занимается узким направлением, ограниченным рамками специализации. Кроме выдачи лицензий, контролированием операций на фондовой бирже, выполнения надзорных функций за деятельностью эмитентов ценных бумаг, существует отдел, занимающийся ведением внутреннего аудита CySEC. Его работа направлена сугубо на усовершенствование работы Комиссии, повышения эффективности процессов регулирования, контроля и управления рисками, представлением независимых заключений по финансовым вопросам. Головной офис расположен в Никосии, столице Кипра. Информация о полном составе комиссии является открытой и печатается на официальном сайте CySEC.

        Субъекты, контролируемые Комиссией:

        • Биржи любого профиля: фьючерсные, валютные, товарные, фондовые и прочие;
        • Рынок ценных бумаг;
        • Инвестиционные финансовые компании, прошедшие лицензирование в CySEC;
        • Дилинговые центры (посредники между трейдером и валютным рынком) и брокеры;
        • Организации и компании, родом деятельности которых есть оказание консультационных услуг в сфере финансов;
        • Клиринговые центры, работающие с безналичным расчетом;
        • Известные биржевые компании, долгое время работающие на рынке.

        Нормативно-юридическое обоснование деятельности CySEC

        Как любая организация, Комиссия развивает свою деятельность и принимает решения, имея нормативно-юридические основы:

        • Закон о ценных бумагах и биржевой деятельности, действующий на территории Кипра;
        • Закон об инсайдерской деятельности и рыночном манипулировании ( маркетмейкерстве), 2005 год;
        • Закон о приобретении всего акционерного капитала на открытых торгах, 2007 год;
        • Закон о требованиях прозрачности к ценным бумагам, имеющих обращение на торгах регулируемых рынков, 2007 год;
        • Нормы, требования и законы, связанные с деятельностью в инвестиционной и биржевой сферах.

        Основные задачи Комиссии

        Задачи комиссии CySECОсновные направления работы Комиссии можно разбить на несколько пунктов:

        • Рассматривать заявки о лицензировании, выдавать лицензии на работу, приостанавливать действие лицензий или отзывать действующие лицензии у подконтрольных компаний, в случае выявления нарушений.
        • Осуществлять надзор за деятельностью фондовой биржи и регулировать ее деятельность в случае надобности, а также контролировать другие рынки на территории Республики и проходящие на них операции.
        • Заниматься расследованием нарушений со стороны лицензированных учреждений, принимать решения, накладывать штрафные санкции.
        • Заниматься сбором нужной информации, в отношении физических и юридических лиц, которая помогает осуществлению правовой деятельности CySEC.
        • Вести разбирательства в судебном порядке по аресту ценных бумаг, получения платы, приостановлении, замораживании или избегания отчуждения ценных бумаг или других активов.
        • Оказывать полное содействие государственным органам по надзору за иностранными и местными организациями.
        • Разрабатывать и внедрять правовые доктрины для последующего контроля и регулировки биржевых учреждений.
        • Своевременное проведение аттестаций работников инвестиционных учреждений высшего эшелона.

        Это основной, но неполный перечень направлений, по которым осуществляется основная деятельность Комиссии.

        Правила лицензирования брокеров в CySEC

        Получение лицензии процесс долгий и непростой, поэтому, нужно тщательно собрать пакет документов, чтобы не было возвратов на доработку. Лучше обратиться к профессионалам, которые консультируют соискателей по вопросам получения лицензии. Основные документы, предъявляемые для успешного прохождения процесса лицензирования:

        • Устав компании, руководство по внешней и внутренней политики.
        • Документы о госрегистрации компании и информация о руководителях.
        • Бизнес-план.
        • Результат проверки руководства на профпригодность.
        • Прозрачность финансовых отчетов за прошедший период.

        Требования к соискателю на получение лицензии

        Существует ряд стандартных требований, выдвигаемых Комиссией, для прохождения процесса лицензирования.

        • Размещение офисного центра на территории Кипра.
        • Размещение уставного фонда в Центральный банк, соразмерно виду деятельности и предоставляемым услугам.
        • Отлаженный механизм работы внутреннего контроля.
        • Грамотно составленный проект дальнейшей деятельности компании и возможность развития.
        • Документы, подтверждающие профессионализм сотрудников в соответствии с принятыми нормами.
        • Отчеты компании о финансовой деятельности, легализация доходов, исключении мошеннических операций.

        Санкции CySEC к брокерамСанкции, применяемые к нарушителям

        Для тех компаний, кто нарушает утвержденный регламент, Комиссия применяет меры по взысканию. Наказания бывают разной степени и варьируются от выговора до аннулирования выданной лицензии. Большинство первых взысканий ограничиваются штрафами разной величины, в зависимости от серьезности правонарушений. Вот некоторые из них.

        • При отсутствии системы учета торговых счетов, размер штрафа равняется 1000 евро.
        • При переводе денежных сумм клиентам с временной задержкой, штраф будет 5000 евро.
        • Не соблюдение устава организации карается штрафом в 5000 евро.
        • Брокер скрывающий информацию, касающуюся уровня его профессиональной квалификации, штраф 5000 евро.
        • Нет фиксации транзакций по торговым активам, штраф 5000 евро.
        • Несвоевременные финансовые отчеты о деятельности компании предусматривают наказание в виде штрафа 5000 евро.

        Все эти нарушения нельзя назвать грубыми, но штрафы, которыми караются оплошности деятельности лицензиатов, довольно ощутимые. Особенно, если нарушены несколько пунктов из предоставленного списка.

        Составление жалобы на брокера бинарных опционов в CySEC

        Если клиент заметил нарушение в деятельности брокерской компании по отношению к себе, он может отправить жалобу в CySEC. Кроме самой жалобы, нужно предоставить доказательства, подтверждающие неправомерные действия со стороны брокерской компании. Лучше всего, обратиться в юридическую службу, специалисты которой знакомы с правилом составления жалоб и сбора доказательств такого рода. Документы отправляются в электронном виде, в сообщении обязательно указываются имя и номер торгового счета. В течение пяти рабочих дней приходит подтверждение, что жалоба принята к рассмотрению, а также сроки ее рассмотрения. Окончательный полный ответ присылается через три месяца после отправки. Если Комиссия сочтет доказательства убедительными и факт неправомерности будет выявлен, потерянные средства будут полностью возмещены, а против нарушителя примут строгие меры. Иногда, в особых случаях, CySEC может начать процедуру прекращения деятельности брокерской компании.

        Заключение

        Хоть данный регулятор и не может выступать 100-процентным гарантом того, что брокер с лицензией не окажется мошенником, такая лицензия позволяет быть более уверенным в честности брокера и его целях. Также в определенных случаях есть возможность вернуть потерянные средства, так как у регулятора для этого создан фонд. Также всегда лучше, когда у брокера есть лицензия, а лицензию от CySec не так просто получить, поэтому она может быть показателем того, что брокер нацелен на пользователей.

        Сергей
        Сергей
        Никто ничего не может гарантировать
        tirant, а полиция гарантирует отсутствие преступлений??? полиция хоть как-то контролирует беспредел. ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ
        08 марта 2024
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Хех, а тут можно подать жалобу? Класс, может накатать на кого-то?)))))
        Богдан, ахах))) так они ж проверяют ))) НУЖНЫ такие регуляторы НУЖНЫ....
        08 марта 2024
        Костя
        Костя
        Прочитайте внимательно Заключение. Никто ничего не может гарантировать. Вот и всё.)))
        tirant, а кто может гарантировать? дело в том что такие структуры хоть как-то сдерживают мошенников от произвола
        08 марта 2024
        tirant
        tirant
        Прочитайте внимательно Заключение. Никто ничего не может гарантировать. Вот и всё.)))
        07 марта 2024
        Артур
        Артур
        Хех, а тут можно подать жалобу? Класс, может накатать на кого-то?)))))
        Богдан, Если компания не относится к юрисдикции Кипра - ей до фени твоя жалоба.)))
        07 марта 2024
        Богдан
        Богдан
        Хех, а тут можно подать жалобу? Класс, может накатать на кого-то?)))))
        07 марта 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Я думаю, что получение лицензии CySEC - это отличный шаг для любого брокера бинарных опционов. Это поможет создать доверие у клиентов и защитить их средства. Я слышал, что процесс получения лицензии CySEC достаточно сложен и требует много времени и усилий. Но я думаю, что это стоит того, потому что это повышает статус и репутацию брокера. В целом, я считаю, что CySEC является одним из наиболее надежных регуляторов в индустрии бинарных опционов, и это может быть огромным преимуществом для брокера при привлечении новых клиентов.
        Option Bull, я согласен с тем, что получение лицензии CySEC может быть важным шагом для брокера бинарных опционов. Однако, это не гарантирует 100% безопасность и надежность для клиентов. Я также думаю, что, помимо получения лицензии, брокер должен проявлять себя как честный и ответственный оператор, который следит за соблюдением всех правил и нормативов. Кроме того, важно не забывать, что рынок бинарных опционов очень рискованный и не подходит для всех. Поэтому, клиенты всегда должны быть осведомлены о рисках и быть готовыми к потере своих средств, независимо от того, имеет ли брокер лицензию CySEC или нет.
        Руслан, я согласен, что получение лицензии CySEC не является гарантией безопасности для клиентов, но я думаю, что это может уменьшить риски и повысить доверие клиентов к брокеру. Я полностью согласен, что брокер должен проявлять себя как честный и ответственный оператор, а также следить за соблюдением всех правил и нормативов. Я также считаю, что важно помнить о рисках, связанных с торговлей бинарными опционами, и клиенты должны быть осведомлены об этом и готовы к потере своих средств.
        30 апреля 2023
        Руслан
        Руслан
        30 апреля 2023
        Option Bull
        Option Bull
        30 апреля 2023
        Хак-ер
        Все эти регуляторы ни о чем, как по мне, но они лучше чем ничего) уж самые скамные проекты они прикрывают, так сказать, что уже хорошо)
        30 января 2020
        Ангелина
        Ангелина
        наверное у каждого брокера есть такая лицензия, если говорить о форексе. а вот бинарные опционы чаще просто црофром пользуются)
        30 декабря 2019
        Китаец
        Очень многие брокеры имеют эту лицензию, и довольно многие из них нормальные в поле и честные. волноваться стоит тем, кто хочет огромные деньги в брокера вкидывать, а нам с нашими копейками думаю любой почти брокер подойдет, главное не мошенник)
        27 ноября 2019
        нимезида
        нормальный регулятор, есть в разы хуже.
        13 октября 2019
        Герман Титов
        Герман Титов
        такая лицензия конечно не показатель, но явно лучше чем црофр или кроуфр какой-то))
        10 сентября 2019
        Дмитрий
        Дмитрий
        Это лицензия качества,брокеры-мошенники не смогут получить эту лицензию
        29 октября 2017
        Евгений
        Евгений
        Брокеры которые получили лицензию cysec явно не мошеники,значит они исправно выводит деньги.
        21 октября 2017
        Денис
        Денис
        Доверяю брокерам только с лицензией cysec, эти 100% выводят, и страшно боятся жалоб. Вот хороший новый брокер Pocketoption
        01 февраля 2017
        Родион
        Выбирайте брокеров только с лицензией CYSEC. В любой не понятной ситуации можно обратиться к этому регулятору, и они брокера накажут по всем статьям.
        07 декабря 2016
        ПроФФесор
        ПроФФесор
        Наличие этой лицензии у брокером обнадеживает, все мы хорошо помним как CYSEC в прошлом году ошрафовали 24 опшн
        11 октября 2016
        Илья
        Илья
        Сейчас много брокеров бинарных опционов появляется на рынке, но наличие этот лицензии является большим плюсом к ним, если люди получили лицензию, значит планируют долго работать
        11 августа 2016
