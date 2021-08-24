Лицензия CySEC для брокеров бинарных опционов

Финансовый регулятор CySEC

Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам, сокращенно CySEC, выступает в роли финансового регулятора на Кипре. Благодаря тому, что Кипр состоит в Евросоюзе, Комиссия входит в механизм европейского регулирования MIFID. Все фирмы, как местные, так и зарубежные, прошедшие регистрацию на Кипре и регулируемые регламентом CySEC, могут работать на любом европейском рынке. Лицензию CySEC стремятся получить брокерские фирмы, работающие на рынке бинарных опционов и на Forex, потому, что здесь способ получения лицензии более легкий, без строгих требований, которым подвергают соискателей другие европейские финансовые регуляторы.

CySEC осуществляет лицензирование инвестиционных компаний (в частности брокеров бинарных опционов) контроль над их деятельностью после получения лицензии, выполняет надзор над деятельностью брокерских компаний и брокеров. Лицензирование проходят местные и зарубежные компании, действующие на территории Евросоюза, охватывая 28 государств. Организации, получившие лицензию, обязаны придерживаться правил и условий, оговоренные в регламенте Комиссии. При возникновении незначительных нарушений, CySEC может наложить штрафные санкции на сумму в 1000 евро и более. При неоднократных грубых нарушениях правил, Комиссия оставляет за собой право лишить компанию выданной лицензии и приостановить ее деятельность на неопределенный срок.

Подать жалобу на брокера

История возникновения CySEC

Годом регистрации CySEC принято считать 2001 год. Эта общественная корпоративная организация была создана в рамках пятого раздела Кипрской комиссии по ценным бумагам. Направление деятельности CySEC – ужесточение контроля и регулировка деятельности всех компаний, работающих в сфере биржевых услуг. Со временем, сегмент деятельности Комиссии сместился к лицензированию и надзору за деятельностью местных брокерских компаний.

После того, как Кипр был причислен к странам ЕС, с 2004 года, Комиссия вошла в Европейский MIFID. С этого момента, все компании, зарегистрированные на Кипре и имеющие лицензию CySEC, смогли начать работу на всей территории Евросоюза. Кроме того, зарубежные компании получили доступ к прохождению лицензирования в CySEC, что позволило значительно большему количеству организаций получить допуск к работе на рынке бинарных опционов и на Forex. Комиссия принимает активное участие в саммитах, проходящих на территории Европы, темой которых есть регуляция деятельности бирж. По прошествии небольшого времени, CySEC стала престижной организацией, выступающей гарантом в правовом регулировании биржевых отношений.

Структура регулятивного органа

Во главе CySEC стоит совет директоров, состоящий из пяти человек. Они принимают решения путем единодушного согласия или методом голосования. Шестым участником является губернатор Центрального банка Кипра, входящим в правление, но не имеющим права принимать участие в голосовании. Он может присутствовать на заседаниях или высказывать свое мнение в обсуждениях какого-либо вопроса. Министр финансов Кипра рассматривает кандидатуры и принимает решение о представлении кандидатов Совету Министров, которые способны занять место во главе регулятивного органа. Это последняя инстанция, выносящая вердикт по каждой кандидатуре. Срок службы в совете – пять лет. Если правительство Кипра считает нужным продлить срок службы, это отражается в специальной резолюции. Председатель совета директоров, совместно с заместителем, работают ежедневно, полную рабочую неделю.

Комиссия имеет в своем составе восемь нормативных организаций, каждая из которых занимается узким направлением, ограниченным рамками специализации. Кроме выдачи лицензий, контролированием операций на фондовой бирже, выполнения надзорных функций за деятельностью эмитентов ценных бумаг, существует отдел, занимающийся ведением внутреннего аудита CySEC. Его работа направлена сугубо на усовершенствование работы Комиссии, повышения эффективности процессов регулирования, контроля и управления рисками, представлением независимых заключений по финансовым вопросам. Головной офис расположен в Никосии, столице Кипра. Информация о полном составе комиссии является открытой и печатается на официальном сайте CySEC.

Субъекты, контролируемые Комиссией:

Биржи любого профиля: фьючерсные, валютные, товарные, фондовые и прочие;

Рынок ценных бумаг;

Инвестиционные финансовые компании, прошедшие лицензирование в CySEC;

Дилинговые центры (посредники между трейдером и валютным рынком) и брокеры;

Организации и компании, родом деятельности которых есть оказание консультационных услуг в сфере финансов;

Клиринговые центры, работающие с безналичным расчетом;

Известные биржевые компании, долгое время работающие на рынке.

Нормативно-юридическое обоснование деятельности CySEC

Как любая организация, Комиссия развивает свою деятельность и принимает решения, имея нормативно-юридические основы:

Закон о ценных бумагах и биржевой деятельности, действующий на территории Кипра;

Закон об инсайдерской деятельности и рыночном манипулировании ( маркетмейкерстве), 2005 год;

Закон о приобретении всего акционерного капитала на открытых торгах, 2007 год;

Закон о требованиях прозрачности к ценным бумагам, имеющих обращение на торгах регулируемых рынков, 2007 год;

Нормы, требования и законы, связанные с деятельностью в инвестиционной и биржевой сферах.

Основные задачи Комиссии

Основные направления работы Комиссии можно разбить на несколько пунктов:

Рассматривать заявки о лицензировании, выдавать лицензии на работу, приостанавливать действие лицензий или отзывать действующие лицензии у подконтрольных компаний, в случае выявления нарушений.

Осуществлять надзор за деятельностью фондовой биржи и регулировать ее деятельность в случае надобности, а также контролировать другие рынки на территории Республики и проходящие на них операции.

Заниматься расследованием нарушений со стороны лицензированных учреждений, принимать решения, накладывать штрафные санкции.

Заниматься сбором нужной информации, в отношении физических и юридических лиц, которая помогает осуществлению правовой деятельности CySEC.

Вести разбирательства в судебном порядке по аресту ценных бумаг, получения платы, приостановлении, замораживании или избегания отчуждения ценных бумаг или других активов.

Оказывать полное содействие государственным органам по надзору за иностранными и местными организациями.

Разрабатывать и внедрять правовые доктрины для последующего контроля и регулировки биржевых учреждений.

Своевременное проведение аттестаций работников инвестиционных учреждений высшего эшелона.

Это основной, но неполный перечень направлений, по которым осуществляется основная деятельность Комиссии.

Правила лицензирования брокеров в CySEC

Получение лицензии процесс долгий и непростой, поэтому, нужно тщательно собрать пакет документов, чтобы не было возвратов на доработку. Лучше обратиться к профессионалам, которые консультируют соискателей по вопросам получения лицензии. Основные документы, предъявляемые для успешного прохождения процесса лицензирования:

Устав компании, руководство по внешней и внутренней политики.

Документы о госрегистрации компании и информация о руководителях.

Бизнес-план.

Результат проверки руководства на профпригодность.

Прозрачность финансовых отчетов за прошедший период.

Требования к соискателю на получение лицензии

Существует ряд стандартных требований, выдвигаемых Комиссией, для прохождения процесса лицензирования.

Размещение офисного центра на территории Кипра.

Размещение уставного фонда в Центральный банк, соразмерно виду деятельности и предоставляемым услугам.

Отлаженный механизм работы внутреннего контроля.

Грамотно составленный проект дальнейшей деятельности компании и возможность развития.

Документы, подтверждающие профессионализм сотрудников в соответствии с принятыми нормами.

Отчеты компании о финансовой деятельности, легализация доходов, исключении мошеннических операций.

Санкции, применяемые к нарушителям

Для тех компаний, кто нарушает утвержденный регламент, Комиссия применяет меры по взысканию. Наказания бывают разной степени и варьируются от выговора до аннулирования выданной лицензии. Большинство первых взысканий ограничиваются штрафами разной величины, в зависимости от серьезности правонарушений. Вот некоторые из них.

При отсутствии системы учета торговых счетов, размер штрафа равняется 1000 евро.

При переводе денежных сумм клиентам с временной задержкой, штраф будет 5000 евро.

Не соблюдение устава организации карается штрафом в 5000 евро.

Брокер скрывающий информацию, касающуюся уровня его профессиональной квалификации, штраф 5000 евро.

Нет фиксации транзакций по торговым активам, штраф 5000 евро.

Несвоевременные финансовые отчеты о деятельности компании предусматривают наказание в виде штрафа 5000 евро.

Все эти нарушения нельзя назвать грубыми, но штрафы, которыми караются оплошности деятельности лицензиатов, довольно ощутимые. Особенно, если нарушены несколько пунктов из предоставленного списка.

Составление жалобы на брокера бинарных опционов в CySEC

Если клиент заметил нарушение в деятельности брокерской компании по отношению к себе, он может отправить жалобу в CySEC. Кроме самой жалобы, нужно предоставить доказательства, подтверждающие неправомерные действия со стороны брокерской компании. Лучше всего, обратиться в юридическую службу, специалисты которой знакомы с правилом составления жалоб и сбора доказательств такого рода. Документы отправляются в электронном виде, в сообщении обязательно указываются имя и номер торгового счета. В течение пяти рабочих дней приходит подтверждение, что жалоба принята к рассмотрению, а также сроки ее рассмотрения. Окончательный полный ответ присылается через три месяца после отправки. Если Комиссия сочтет доказательства убедительными и факт неправомерности будет выявлен, потерянные средства будут полностью возмещены, а против нарушителя примут строгие меры. Иногда, в особых случаях, CySEC может начать процедуру прекращения деятельности брокерской компании.

Заключение

Хоть данный регулятор и не может выступать 100-процентным гарантом того, что брокер с лицензией не окажется мошенником, такая лицензия позволяет быть более уверенным в честности брокера и его целях. Также в определенных случаях есть возможность вернуть потерянные средства, так как у регулятора для этого создан фонд. Также всегда лучше, когда у брокера есть лицензия, а лицензию от CySec не так просто получить, поэтому она может быть показателем того, что брокер нацелен на пользователей.

