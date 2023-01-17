Виды лицензий у брокеров бинарных опционов в 2026 году

Популярность рынка бинарных опционов растет с каждым днем, и к 2026 году вновь обрела колоссальную популярность, всвязи с пандемией COVID19 и массовым закрытием бизнесов. В 2026 году, все больше брокерских компаний предлагают услуги в этой отрасли и поэтому возникает проблема с тем, как контролировать такую быстрорастущую и крупную сферу. Для этого и существуют разные лицензии для брокеров бинарных опционов, которые выдаются регуляторами.

Лицензии брокеров бинарных опционов нужны как минимум потому, что компании делятся на «белых брокеров» и «черных брокеров». Последние в сфере трейдинга представлены мошенническими компаниями, деятельность которых направлена на то, чтобы любыми честными и нечестными способами завладеть деньгами клиентов-трейдеров. Поэтому при выборе надежного брокера бинарных опционов каждый трейдер должен смотреть не только на торговые условия, качество поддержки и торговую платформу, а и на то, регулируется ли брокер каким-либо регулятором. Именно лицензия брокера бинарных опционов определяет, что между участниками рынка существует некий контролирующий орган, который наблюдает за работой брокера.

Часто в глазах новичков лицензия выглядит панацеей в получении качественных услуг, но, к сожалению, это не всегда так, особенно когда речь идет о бинарных опционах. Лицензии брокерам бинарных опционов выдаются не государством, и поэтому не могут на 100% гарантировать защиту. И также лицензии не всегда защищают трейдера от махинаций со стороны брокера. Далее поговорим о том, какими бывают регуляторы бинарных опционов, и с какой лицензией брокера бинарных опционов лучше всего рассмотреть компанию, чтобы защитить свой депозит.

Лицензии брокеров бинарных опционов 2026: виды и регуляторы

Поскольку через рынок Форекс проходят триллионы долларов, большинство контролирующих организаций занимаются лицензированием форекс-брокеров. Но некоторые из них работают и с брокерами бинарных опционов. Самыми популярными регуляторами в 2026 году являются:

КРОУФР (Россия);

ЦРОФР (Россия);

FCA (Великобритания);

CySEC (Кипр);

MFSA (Мальта);

LFSA (Лабуан);

BVI (Британские Виргинские острова);

VFSC (Вануату).

Однако лицензии брокеры бинарных опционов чаще всего получают от регулятора ЦРОФР или CySEC.

Перечисленные регуляторы в той или иной мере решают спорные ситуации, но не всегда в пользу трейдера, а в некоторых странах они вообще не могут реализовать свои полномочия. В основном сложности происходят из-за нюансов законодательства этих стран. Например, трейдерам из России и других стран постсоветского пространства необходимо опираться только на двух регуляторов из этого списка – европейского CуSEC и российского ЦРОФР. Поэтому дальше рассмотрим работу этих регуляторов более подробно, а также узнаем, зачем честным брокерам бинарных опционов нужна лицензия.

Лицензия брокера бинарных опционов от CySEC

CySEC – это комиссия по ценным бумагам и биржам, центральный офис которой находится на Кипре. Наличие лицензии у брокера бинарных опционов от данного регулятора говорит о том, компания прошла процедуру верификации, и имеет все разрешения для работы в европейских странах.

Основные функции регулятора CySEC:

Лицензирование брокеров рынка Форекс и БО;

Мониторинг работы Кипрской фондовой биржи;

Пресечение и расследование финансовых нарушений;

Привлечение к расследованию специализированных агентств;

Запрос информации по требованию правоохранительных органов Кипра и ЕС;

Наложение различных санкций на нарушителей;

Создание нормативно-правовых актов в сфере торговли бинарными опционами;

Обращение в суды с целью приостановки незаконных сделок;

Взаимодействие с определенными органами власти.

То есть, лицензия брокера бинарных опционов от CySEC позиционирует брокера, как честную и прозрачную компанию, которая обеспечивает такие же условия для торговли для всех трейдеров.

Учитывая строгость и непоколебимость законодательства Евросоюза по отношению к финансовым махинациям, брокер бинарных опционов с такой лицензией вызывает больше всего доверия. В случае возникновения разногласий с брокером трейдер беспрепятственно может обратиться к регулятору. Что немаловажно, жалоб в CySEC боятся даже самые известные брокеры, так как репутация чаще всего является важнее денег и выходит на первый план. Поэтому менеджмент брокеров с лицензией от Кипрского регулятора направлен на то, чтобы сохранить своих клиентов и сделать их торговлю более комфортной.

Какие еще гарантии дает трейдерам CySEC? Регулирующий орган обещает полную компенсацию средств трейдера на счетах до $20 000 в случае банкротства брокера. Согласно с европейским законом «Об инвестиционной деятельности и регулируемых рынках», все брокерские компании, в том числе и бинарных опционов, в обязательном порядке принимают участие в сборах для компенсационного фонда. Именно с этого фонда CySEC берет средства, чтобы покрыть убытки трейдеров от недобросовестной деятельности брокеров.

Лицензия брокера бинарных опционов от ЦРОФР

ЦРОФР – российский регулятор, который был основан в 2011 году. Поскольку в России закон о торговле бинарными опционами до сих пор пребывает в стадии разработки, и непонятно, когда вступит в силу, негосударственная организация ЦРОФР взяла на себя роль контролирующего органа рынка бинарных опционов.

Главная особенность лицензии брокера бинарных опционов от ЦРОФР в том, что она выдается сроком на год, поэтому все сертифицированные компании должны каждый год продлевать лицензию, проходя новую проверку.

«Обратная сторона медали» таких условий в том, что любой брокер может превратиться из лицензированный компании в стандартного брокера без лицензии, если откажется от продления регуляции. Если какая-либо компания внезапно лишилась лицензии, стоит понять, почему, так как возможно работать далее с этим брокером будет опасно.

Чтобы брокеру получить лицензию бинарных опционов от ЦРОФР в 2026 году, брокеру желательно обладать всеми данными критериями:

Успешно вести деятельность не менее полугода;

Иметь представительства в нескольких странах;

Предоставлять свои услуги не менее, чем 5 000 клиентов;

Иметь нужный пакет документов для получения лицензии;

Иметь наличие качественной торговой платформы, обеспечивающей должную безопасность данных клиентов.

Но это не единственные критерии и регулятор проверяет множество другой информации о компании. Также стоит отметить, что получение лицензии у брокера бинарных опционов занимает немало времени и это не делается за один день.

Основными преимуществами лицензии брокеров бинарных опционов от ЦРОФР для трейдеров является страховой фонд и защита. Благодаря страховому фонду, который гарантирует трейдерам компенсацию потерянных средств по вине брокера, у каждого трейдера есть возможность вернуть свои средства, но данная сумма имеет лимит и не может превышать $5 000 на человека. Защита обусловлена тем, что если брокер нарушает права трейдеров или занимается мошенничеством, то на него можно подать жалобу регулятору. И если будет доказана вина брокера, регулятор возместит трейдеру убытки, и при этом оштрафует брокера или вообще лишит его лицензии брокера бинарных опционов, если нарушение будет очень серьезным. Поэтому брокеры бинарных опционов, получившие сертификаты соответствия ЦРОФР, в обязательном порядке должны выполнять все нормативы, которые были прописаны в договоре при сертифицировании.

Есть и один минус при наличии лицензии у брокера бинарных опционов от ЦРОФР. Поскольку ЦРОФР – это негосударственная организация, она никак не регулируется российским законодательством. Для трейдера это чревато тем, что обжаловать решение регулятора невозможно в высших инстанциях, принадлежащих государству.

Бинарные опционы 2026: брокеры с лицензией

Отсутствие лицензии у брокера в 2026 году, совсем не означает, что брокер является мошенником. Но брокеры с лицензией имеют больше шансов на лояльное отношение со стороны трейдеров, и также ее наличие может добавить компании имиджа и серьезности и показать, что брокер бинарных опционов планирует вести долгосрочное сотрудничество со своими клиентами.

Найти компании с лицензиями от различных регуляторов можно найти в нашем рейтинге проверенных брокеров бинарных опционов. Самыми популярными брокерами с лицензиями являются Pocket Option, Quotex и Deriv (Binary.com). Отдельно стоит отметить брокера Deriv, у которого есть целых пять лицензий от различных регуляторов. Также можно отметить и брокера Binarium, у которого ранее была лицензия от CySEC, и на данный момент брокер решает, продлить эту лицензию или получить новую от ЦРОФР.

Брокеры бинарных опционов с лицензией ЦБ РФ

Многие трейдеры хотели бы торговать бинарными опционами через брокера, который в 2026 году регулируется официальным регулятором в России – Центральным Банком. Но, к сожалению, нет никакой правовой базы для бинарных опционов как финансового инструмента и поэтому на данный момент ни один брокер не сможет получить лицензию от ЦБ РФ при всем желании.

Поэтому рассматривать стоит брокеров с другими лицензиями, которые хоть и не сравняться с ЦБ, но все равно позволяют вести деятельность брокерам и предоставляют некоторую защиту для трейдеров.

Заключение

Хоть некоммерческие регуляторы и уступают Центральному Банку России в контексте протекции прав трейдеру, у того же ЦРОФР есть один большой плюс для русскоговорящих трейдеров. Данный регулятор позиционирует себя как российский регулятор, а это значит, что процедура подачи жалобы выглядит проще, поскольку свое обращение трейдер может оформить на удобном для него языке.

Как бы то ни было, необходимо знать, что идеального регулятора в 2026 году пока не существует. Поэтому, при выборе брокера бинарных опционов стоит обращать внимание не только на регулятора, а и тщательно изучать отзывы и комментарии других трейдеров, которые уже опробовали торговлю через вашего потенциального брокера бинарных опционов.

Смотрите также: