Правильность выбора стратегий, крупный капитал и другие факторы не всегда определяют успешность трейдинга на рынке бинарных опционов. Результативность торговли часто определяется способностью человека совладать с собственными эмоциями: страхами, жадностью и так далее. Все это известно как психология бинарных опционов. То есть доходность торговли напрямую определяется тем, как трейдер управляет собственными эмоциями. Поэтому, приступая к этому виду деятельности, необходимо сразу начать работать с торговой психологией.

Далее рассмотрим самые популярные проблемы в трейдинге с психологической точки зрения и дадим некоторые рекомендации, как с ними справиться.

Психология бинарных опционов и страх открытия сделок

Боязнь открыть новую сделку и страх перед потерей денег – это два основных препятствия на пути начинающих трейдеров. Такие чувства считаются естественными, так как являют собой естественную защитную реакцию организма. Головной мозг «сообщает», что, открывая ордер, человек может совершить ошибку. Под этим понимается не сама операция, а желание трейдера потратить собственные деньги в виде инвестиции в сделку.

Развитию страха способствуют и прежний опыт людей. Если человек раньше занимался трейдингом (не обязательно цифровыми контрактами) и не преуспел в этой сфере (прибыли было существенно меньше, чем убытков), то данное чувство обостряется. Трейдер боится, что повторно совершит ошибки и вновь потеряет деньги.

Как на практике выглядит страх потери денежных средств? Брокер Pocket Option и брокер Quotex предоставляют возможность закрывать опцион досрочно. Трейдер, у которого есть страх потерь, покупает опцион и если цена хоть немного идет не в его сторону, он не дожидаясь окончания срока экспирации досрочно закрывает контракт. В подобных обстоятельствах он получает меньшую сумму, даже если прогноз оказался верным. Более того, из-за таких действий часто бывает, что трейдер недобирает прибыль. То есть, когда цена начинает двигаться в неправильном направлении, он закрывает сделку из-за страха, а цена разворачивается и начинает двигаться в нужную сторону.

Психология трейдинга бинарных опционов определяет ряд шагов, пройдя которые, человек может избавиться страха потерь. Прежде всего необходимо установить причину, из-за которой возникает этот страх. Для этого рекомендуется поторговать какое-то время на демо-счету, и если ощущения возвращаются каждый раз после покупки контракта, то необходимо приступить к проработке психологических проблем, а именно боязни сделать что-то новое или совершить ошибку.

Если сделки на демо-счету не вызывают дискомфорта, то, вероятно, у трейдера присутствует страх потери денег (в целом, а не конкретно из-за финансовых операций). Побороть такую проблему помогают три рекомендации:

Нельзя инвестировать последние деньги. Из-за этого возникнет «стопор», мешающий осознанно делать ставки. Зарабатывать нужно, используя свободные деньги. То есть после инвестирования у трейдера должны остаться средства на обеспечение жизненных потребностей. Не торговать заемные, кредитные или чужие деньги. Трейдинг всегда должен вестись только на свои свободные деньги. Если же вы используете чужие деньги, то психологическая нагрузка увеличивается во много раз, а это влечет за собой совершение грубых ошибок и необдуманных сделок. Торговать только на ту сумму, которую не жаль потерять. Трейдинг бинарными опционами связан с рисками, и всегда есть вероятность, что вы потеряете часть торгового счета или вообще «сольете» депозит. Поэтому инвестировать в трейдинг можно только те деньги, которые не повлияют на вашу жизнь при их потере.

Если при соблюдении приведенных рекомендаций трейдер испытывает дискомфорт, то финансовые операции следует проводить на меньшие суммы. В других обстоятельствах рекомендуется провести работу над собой. Необходимо научиться перестать бояться терять деньги. Важно понять, что любой вид трейдинга сопряжен с убытками, и даже профессиональные трейдеры их получают.

Также стоит учитывать, что при правильной стратегии большая часть сделок будет приносить доход. То есть в итоге уровень заработка все равно должен превысить совокупные потери, а значит бояться нечего.

Психология бинарных опционов и жадность

Успешность торговли бинарными опционами напрямую зависит от способности человека ждать и при необходимости отказываться от сделок, которые вроде как выглядят прибыльными. Но многим сложно отказываться от торговли из-за обыкновенной жадности, которая приводит к ошибкам. По этой же причине многие хотят заработать деньги за короткий срок и открывают большое количество сделок, а при получении убытка повышают риски и стремятся быстрее «отбить» потерянное.

Побороть жадность помогает торговый план, в котором подробно расписаны варианты развития ситуаций на рынке и действия трейдера в этих ситуациях. Также стоит продумать правила и условия, при которых торговля прекращается. Это может быть определенное количество сделок, выход новостей, повышенная волатильность и тому подобное.

Вторым эффективным способом для борьбы с жадностью является использование правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Вот некоторые их них:

Если убытки достигают 10% от депозита, торговлю необходимо прекратить.

Если вы совершили подряд три-пять убыточных сделок, торговлю необходимо прекратить.

Эти рекомендации помогают контролировать действия и избегать ошибок.

Психология бинарных опционов и самоуверенность

Самоуверенность – это третья причина частых потерь на финансовых рынках. Такое поведение не дает гибко смотреть на ситуацию. То есть спекулянт, максимально уверенный в своих силах, теряет способность подстраиваться под рыночные изменения. Также по этой причине трейдеры не признают собственные ошибки и теряют уверенность, когда терпят провал. Успешные трейдеры должны быть гибкими, реагируя на различные рыночные ситуации.

Данная психологическая ошибка обусловлена неправильным отношением человека к трейдингу. Из-за самоуверенности трейдер:

не может по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию;

не способен понять, что его анализ был неправильный;

совершает одинаковые ошибочные действия, ничего не меняя.

Причем такое поведение становится привычным, что ведет к потере депозита. Справиться с самоуверенностью сложно, так как отчасти это чувство формируется как следствие полученной ранее прибыли. С одной стороны, это помогает трейдеру работать, избавляясь от страха, но с другой, подобное поведение мешает ему адекватно оценивать как себя, так и рынок в целом. Люди с такими установками не способны признаться в собственной неправоте. Поэтому важно найти варианты, которые помогут изменить свое мышление. Добиться этого помогают:

торговый план, благодаря которому формируется осознанный подход;

торговая дисциплина, заставляющая принимать правильные действия, в том числе и те, которые идут вразрез с убеждениями;

понимание того, что рынок все время меняется и нужно быть гибким, чтобы зарабатывать на нем.

В борьбе с самоуверенностью вам придется в первое время заставлять совершать психологически неприятные действия, идя через собственные убеждения. Но это необходимый путь, который должен пройти каждый трейдер.

Полезные психологические советы для прибыльной торговли бинарными опционами

Брокеры бинарных опционов и опытные трейдеры рекомендуют перед открытием первой сделки на реальном рынке пройти хотя бы бесплатное обучение торговле бинарными опционами, после чего потренироваться на демо-счету. Этот инструмент помогает получить навыки торговли, лучше узнать особенности работы с цифровыми контрактами и индикаторами. Однако трейдинг на демо ведется на виртуальные деньги. То есть человеку, работая с этим инструментом, легче подавить эмоции и другие чувства, которые мешают получению прибыли.

На реальном счету трейдер сталкивается с тем, что каждая сделка может привести к потере реальных денег. В результате новичок становится подвластен эмоциям, что повышает вероятность совершения ошибки. Испытывая такие чувства, человек перестает рационально мыслить, из-за чего увеличиваются шансы на принятие неправильного решения. В этом случае поможет психологическая подготовка. Согласно многочисленным отзывам, она помогает справиться с первыми эмоциями и увеличить успешность сделок не менее чем на 50%. Добиться такого результата можно, следуя приведенным далее рекомендациям:

не усредняйте убыточные сделки;

рискуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять;

не воспринимайте трейдинг бинарными опционами, как игру;

убытки в бинарных опционах – это нормально;

не поддавайтесь тильту;

не входите в сделки без причины;

не пытайтесь все время быть правым;

контролируйте риски.

Не усредняйте убыточные сделки

Усреднение при правильном использовании позволяет получать больше прибыли, но новички чаще всего используют этот торговый подход, пренебрегая рисками. Его суть заключается в том, что если цена идет против вас, то вы покупаете еще один опцион. Если цена пойдет в вашу сторону, то вы получите двойную прибыль, но если же она продолжит идти против вас, то вы получите двойной убыток.

Усреднение скрывает в себе две описанные в начале статьи ошибки – действие на эмоциях и жадность. То есть при использовании усреднения увеличиваются риски. Однако полностью отказываться от такого метода необязательно. Использовать усреднение можно в сочетании со строгим риск-менеджментом. Предположим, вы используете в одной сделке $100 и хотите усредняться в следующих сделках. Тогда разбейте $100 на четыре части, и входите в одну сделку $25. При усреднении вы будете использовать уменьшенный торговый объем, благодаря чему риски не будут завышены.

Рискуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять

Частые проблемы у трейдеров возникают из-за нетерпения. Испытав первый успех, спекулянты стремятся быстрее перейти к торговле на крупные суммы и на реальные деньги. Это нередко происходит после единственной результативной сделки на демо-счету. В подобных ситуациях люди испытывают неправильное ощущение, предполагая, что, проведя одну успешную операцию, они смогут и дальше покупать только прибыльные контракты.

Проблема в данном случае лежит глубже. Помимо желания сразу перейти к трейдингу на реальные деньги, люди, поддаваясь жадности, пополняют торговый баланс снова и снова. Причем некоторые готовы брать деньги в кредит, чтобы увеличить сумму на брокерском счету. Результатом такого стремления обычно является потеря денег из-за того, что люди нервничают, возлагая на эти деньги большие надежды.

Трейдинг любыми финансовыми активами связан с рисками. Даже государственные облигации могут быть не выкуплены. Поэтому, приступая к торговле активами или цифровыми контрактами, трейдер должен инвестировать в сделки только суммы, которые не страшно потерять. Если этого не сделать, то человек начнет эмоционально привязываться к каждой ставке, из-за чего спекулянты перестают реагировать на сигналы от технических инструментов либо видеть то, чего в действительности нет на рынке.

Не воспринимайте трейдинг бинарными опционами, как игру

Чтобы выиграть деньги в казино, необходимо сделать определенную ставку и дождаться, например, пока не закончит крутиться рулетка. Торговля бинарными опционами похожа на этот процесс. В данном случае также нужно сделать ставку и дождаться окончания срока экспирации. Из-за этого часть людей воспринимает трейдинг как игру, но делать так нельзя. Финансовые операции не связаны с игрой, так как во время трейдинга результат определяется правильно составленным прогнозом, а во время игры в казино – случайностью. Торговля цифровыми контрактами – это бизнес, требующий определенного подхода и постоянного учета прибыли и убытков.

В рулетку играют преимущественно для получения приятных эмоций. Работа с опционами ведется для извлечения дохода. Это основная цель данного рода деятельности. Чтобы получить доход, нельзя играть. Для этого необходимо работать, или совершать конкретные действия, которые помогут достигнуть поставленной цели.

Поэтому, выходя на финансовый рынок, нужно разработать торговый план и подобрать стратегию. Открывая ордер, важно воспринимать это действие серьезно. Каждая операция требует соответствующей подготовки, в том числе и эмоциональной. А работать рекомендуется, придерживаясь ранее составленного плана и мани-менеджмента.

Убытки в бинарных опционах – это нормально

Купля-продажа опционов связана с риском потерь. Избежать убыточных сделок в этом виде деятельности невозможно. Каждый трейдер, который совершает в течение дня несколько операций, потенциально может получить убыток. Более того, если убыток был получен при следовании правилам риск-менеджмента, торгового плана и стратегии, то он является правильным, так как был получен при следовании всем правилам.

Трейдинг бинарными опционами может быть прибыльным даже с убыточными сделками. Для этого необходимо, чтобы прибыльных сделок было больше. Если этого не получается добиться, то необходимо пересмотреть свою торговую систему. Помните, что при правильном ММ и РМ даже при 50% положительных сигналов вы сможете быть в плюсе.

Не поддавайтесь тильту

Термин «тильт» используют профессиональные игроки в покер. Применяют данное слово к ситуациям, когда результаты идущих нескольких подряд партий одинаковы. То есть если человек попал в полосу везения (каждая партия становится выигрышной и приносит профит), то говорят о положительном тильте. Отрицательный свидетельствует о череде неудачных партий, то есть нескольким проигрышам подряд.

При положительном тильте люди начинают действовать, поддаваясь эмоциям – повышать ставки, совершать более рискованные поступки и так далее. Такое поведение обычно приводит к проигрышу. Аналогичные риски возникают при положительном тильте на рынке опционов. В этом случае трейдер чаще покупает контракты, повышает размер инвестиции в один ордер и так далее. В результате трейдер начинает выходить на рынок, не обращая внимание на сигналы от технических инструментов. Итогом такого поведения становится потеря депозита.

Отрицательный тильт также провоцирует эмоции, которые вредят торговому счету. В этом случае человек стремится найти варианты для отыгрыша, увеличивая количество выставленных ордеров, то есть, несмотря на другую причину, ситуация развивается по аналогичному сценарию.

Не входите в сделки без причины

Торговля по интуиции – это еще одна характерная черта начинающих спекулянтов. Такие трейдеры нередко выходят на рынок, не имея на то соответствующих оснований. То есть покупают контракты без соответствующего сигнала, основываясь только на предположениях о направлении движения цены.

Торговать всегда следует, руководствуясь одним из приведенных вариантов:

Примером безосновательных сделок у новичков служит торговля по новостям. Такие события повышают волатильность и активность на рынке, и новички пытаются «запрыгнуть в уходящий поезд», тем самым подвергая себя лишнему риску.

Не пытайтесь все время быть правым

Стремление доказать свою правоту – очередная психологическая ошибка. Рынку и другим участникам не важно, правы вы или нет. А для вас это может обернуться потерей денег. Пытаясь доказать что-то вы вносите лишний эмоциональный фактор в трейдинг, из-за чего начинаются ошибки.

Совершая ошибку, вам нужно закрыть сделку, если это возможно, после чего проанализировать причины неверно принятого решения. Если причины понятны, то можно совершать новые сделки, учитывая предыдущие ошибки и действуя по соответствующим сигналам. Других действий совершать не нужно.

Контролируйте риски

Существует множество руководств и правил, рассказывающих, как управлять рисками пропорционально вашему торговому счету. Рекомендуется, чтобы риск не превышал 2% на сделку или 5% от вашего общего торгового счета. Сверьтесь с вашей торговой стратегией, определите примерное количество сигналов, которые она дает и выберите правильный объем сделки. К примеру, у вас депозит $100, и вы решаете, что готовы терять всего 2% на сделку в день от депозита, то есть $2. Ваша стратегия дает вам примерно по два сигнала в день и вы хотите использовать их оба. Тогда в одну сделку вы можете инвестировать максимум $2. Но в таком случае при получении убытка вторую сделку совершать уже будет нельзя.

90% успеха в торговле бинарными опционами зависит от дисциплины. Многие трейдеры не терпеливы и открывают позиции преждевременно, используя интуицию, а не торговую стратегию. Есть и такие люди, которые очень сильно боятся потерь. Но потери являются частью торговли, и это нормально. Любые, даже профессиональные трейдеры, торгующие на огромных счетах, получают убытки и в этом нет ничего плохого. Поэтому важно всегда строго следовать своей торговой стратегии и избегать риска более 2% на сделку и 5% от общего торгового капитала. Эти правила могут показаться жесткими, и по началу их будет очень сложно придерживаться, но именно они приведут вас к успеху, если вы проявите достаточное терпение.

Заключение

Торговля бинарными опционами считается успешной, если эта деятельность приносит постоянную прибыль. В трейдинге важна стабильность, а не высокий заработок за короткий срок. Это важная особенность психологии бинарных опционов.

Важно понять, что прибыльным трейдера делает не торговая стратегия, не индикатор, не знания и опыт, а дисциплина и следование правилам мани- менеджмента и риск-менеджмента. Как только вы сможете себя контролировать, то сможете зарабатывать даже с самой простой торговой системой.

Смотрите также: