Как платить налоги с бинарных опционов в России?

С каждым днем растет количество людей, зарабатывающих деньги в сети Интернет, в том числе на бинарных опционах . Кто-то относится к этому как к интересному увлечению, игре и довольствуется небольшими суммами от десятка до одной-двух сотен долларов. Немало и тех, для кого опционы – основной источник дохода, а заработки исчисляются тысячами долларов.

Однако не все помнят про обязательный платеж в пользу государства, то есть налог. Многие готовы его внести, чтобы жить спокойно, но не понимают, как это сделать, какой источник указать в декларации, как рассчитать сумму и тому подобное.

Об этом мы и поговорим в статье. Рассмотрим, как можно заплатить налоги с бинарных опционов в России и есть ли в этом необходимость.

Бинарные опционы и налоги

Основная проблема заключается в том, что в российском законодательстве бинарные опционы не упомянуты вообще. Брокерская деятельность не запрещена, хотя и не разрешена официально. Вот такие сложные взаимоотношения с государством. Поэтому никто не знает, как платить налог с бинарных опционов.

Получается, вопрос решен? На «нет», как говорится, и суда нет. Однако не все так просто. Другой закон обязывает гражданина декларировать все свои доходы и платить с них налоги. И здесь мы опять возвращаемся к тому, как это сделать, при отсутствии юридической нормы, определяющей статус рынка бинарных опционов.

Разобраться в том, как платить налог с бинарных опционов не помогут даже профессиональные юристы. Скорее всего, они посоветуют оставить все как есть и не заморачиваться по этому поводу. Вероятно, до поры до времени можно жить спокойно. Но что ответить банку, если однажды у него возникнет вопрос относительно целого ряда крупных транзакций на нашем счете?

Следует подчеркнуть, что система налогообложения в каждой стране своя. В России эти вопросы регулирует Налоговый Кодекс. Статья 229 НК РФ обязывает граждан декларировать все полученные за год доходы, в том числе суммы, поступающие от лиц, не являющихся резидентами. Брокеры бинарных опционов входят в это число, таким образом, заработок с бинарных опционов должен облагаться налогом.

Далее посмотрим, что по поводу налогов с бинарных опционов думают те, кто близко знаком с оборотом финансовых средств.

Налоги с бинарных опционов в России: законодательство

Как уже сказано выше, порядок работы брокеров бинарных опционов в России законодательно не определен. Данный рынок не легализован, хотя нельзя сказать, что он незаконен и нарушает какие-то правила.

Со временем этот вопрос, безусловно, будет решен. Не факт, что в пользу брокеров, однако они наверняка найдут выход из положения. А вот что делать нам с вами? Тем, кто зарабатывает торговлей и предпочитает заплатить налоги с бинарных опционов в России, чтобы жить спокойно?

Пока есть единственный вариант – самому оформить декларацию и представить ее в налоговую инспекцию. По российским законам мы должны уплатить 13% с прибыли (в Беларуси – 16%, в Украине – 18%). Заметим, что изменения в налоговой сфере необходимо регулярно отслеживать. Также важно учитывать, что в России не облагается налогом общий годовой доход менее 100 000 рублей. В этом случае декларацию подавать не нужно.

Однако вновь возникает нюанс – какой источник получения средств указать при заполнении документов для налоговой? В официальных реестрах нет такого источника доходов как бинарные опционы, поэтому его указывать нельзя. Получается, что опять нужно писать неправду. Так может быть, не нужно никуда идти, пусть все остается как есть? На практике так и поступают почти все успешные трейдеры. Откровенно говоря, если через наши счета не проходят ежемесячно десятки тысяч долларов, налоговики просто не обратят на нас никакого внимания.

Налоги с бинарных опционов в России: банки

Банк – основной посредник между трейдером и брокером. Очевидно, что заработанные средства нам необходимо обналичить. Сделать это возможно только путем использования банковских карт и счетов. Сам брокер, к сожалению, к банковским структурам никакого отношения не имеет.

Пока мы проводим через свои счета небольшие суммы, банк не будет интересоваться, откуда они приходят. Ему невыгодно тратить средства на выяснение происхождения копеечных переводов. Но вот регулярные поступления значительных сумм не пройдут мимо внимания этой структуры, поскольку о таких транзакциях банк обязан уведомить налоговую инспекцию. Как показывает опыт, интереса не вызывают переводы на банковский счет до 1 000 долларов в месяц. Более значительные суммы могут привлечь внимание банка. И вот тогда налоговая начнет нами интересоваться.

Гораздо лучше обстоит дело с платежными системами типа Вебмани, Скрилл и так далее. Через них можно анонимно переводить любые суммы (в пределах регламента), не задумываясь о том, как платить налог с бинарных опционов. Эти компании зарегистрированы на территории иностранных государств, так что о переводах никто не узнает.

Использовать средства, находящиеся в электронных кошельках, можно для покупки товаров в интернете и даже в магазинах офлайн, а вот обналичить их анонимно не получится. Чтобы снять деньги в банкомате, их придется вывести на карту, то есть опять потребуется помощь банковской системы.

Как платить налоги с бинарных опционов?

Итак, вернемся к вопросу уплаты налогов. Самый лучший вариант для тех, кто работает с бинарными опционами, – нанять специалиста, который за определенное вознаграждение примет на себя всю головную боль по заполнению декларации. Однако и здесь есть нюансы:

Придется доверить свою финансовую тайну постороннему человеку. Потребуется нести значительные расходы на оплату его услуг. Нет гарантии, что подобный специалист сделает все грамотно, без ошибок, не привлекая внимания контролирующих органов.

Специалист высокой квалификации работает, как правило, за определенный процент, и, если доход исчисляется несколькими десятками тысяч долларов, стоит прибегнуть к его услугам. А что делать при гораздо более скромных заработках? Вряд ли найдется профессиональный юрист или бухгалтер, готовый отвечать за наши налоги с бинарных опционов, довольствуясь процентом от пары сотен долларов.

В таком случае придется выбирать из двух вариантов:

Оформлять все самостоятельно, пытаясь вникнуть в каждую мелочь. Перестать думать о налогах с бинарных опционов и продолжать работать как обычно.

Как правило, второй вариант предпочтительнее, когда речь идет о действительно небольших суммах. Даже налоговый инспектор скорее всего посоветует идти домой и забыть о визите, если мы придем к нему с намерением подать декларацию на 200 долларов, полученных в результате торговли на бинарных опционах.

Заполнение декларации о доходах

Допустим, совесть не дает нам покоя ни днем, ни ночью. Как законопослушные граждане, мы хотим отдать государству его часть или боимся получить штраф за неуплату налогов. В таком случае остается одно – идти к налоговикам и сдаваться. Чтобы подать декларацию, нужно посетить налоговый орган по месту жительства. Приходим туда с паспортом и просим сотрудника выдать бланк налоговой декларации, после чего внимательно знакомимся с довольно объемным бланком и заполняем все необходимые пункты. Если вы затрудняетесь заполнить декларацию самостоятельно, обратитесь к специалистам. Как правило, их офисы находятся вблизи налоговой, а услуги стоят недорого. Примерно за 500 рублей они заполнят все необходимые позиции в большом и сложном бланке. Внесут информацию с ваших слов и напишут то, что вам нужно.

Готовую декларацию возвращаем сотруднику налоговой, затем вносим в кассу сумму налогов с бинарных опционов. После этого можно вздохнуть свободно и почувствовать себя добросовестным налогоплательщиком. Во всяком случае, в ближайшие несколько месяцев сон будет спокойным. До тех пор, пока не подойдет время сдачи следующей декларации.

Открыть ИП (Индивидуальное предпринимательство)

Другой способ платить налоги с бинарных опционов в России – стать индивидуальным предпринимателем. Здесь имеются свои нюансы. Не совсем понятно, какой вид деятельности следует указывать при регистрации ИП. Ведь как уже говорилось выше, в России налогообложение опционов законодательно не урегулировано.

В классификаторе нет понятия «трейдер», значит, следует выбрать что-то более-менее приемлемое. Что именно? В данном случае лучше всего подходят расплывчатые и не совсем ясные виды деятельности. Можно выбрать, например, предоставление консалтинговых услуг.

Весьма туманная деятельность, однако главное – платить налоги, а чем именно мы будем заниматься, налоговиков не очень интересует. ИП-трейдер может выбрать один из режимов налогообложения:

Упрощенная система (УСН). Наиболее удобна для оплаты налогов с бинарных опционов. Можно выбрать объектом налогообложения «доходы» и платить 6% с полученной прибыли. При выборе варианта «доходы минус расходы», ставка составит 15% (законами субъектов РФ может быть снижена до 5%), но налоговой базой будет разница между полученной прибылью и понесенными затратами. Общий режим (ОСН). Здесь ставка равна 13%, то есть придется платить столько же, сколько обычным физлицам. Налоговой базой будут являться доходы, уменьшенные на величину расходов. Также не следует забывать об обязательных страховых медицинских и пенсионных взносах.

В связи с изменениями в законодательстве РФ с 01 января 2021 года был отменен самый выгодный для трейдеров налоговый специальный режим – вмененный налог (ЕНВД). Появились новые налоговые режимы (патентный, для самозанятых граждан), однако их не получится применить к деятельности по торговле бинарными опционами.

Есть ли смысл оформлять индивидуальное предпринимательство – каждый решает самостоятельно. В случае большого профита этот вариант для оплаты налогов с бинарных опционов в России стоит рассмотреть, но сначала следует внимательно изучить все тонкости и нюансы.

Для сравнения, размер налоговой ставки для ИП в Беларуси – 9%, в Украине – 5%.

Как высчитываются налоги с бинарных опционов

Ну что ж, допустим, совесть не дает нам покоя, законодательная неопределенность рынка бинарных опционов в России не останавливает. Мы решили отбросить сомнения в сторону и пришли к твердому убеждению, что налоги нужно платить. В таком случае, необходимо понять, какая сумма подлежит уплате.

Известно, что подоходный налог в России равен 13%. Как их рассчитать? На первый взгляд, здесь все просто: если в начале месяца мы вложили тысячу рублей, а в конце месяца у нас на счету 1 100, значит, чистая прибыль составила 100 рублей. Это и есть сумма, с которой необходимо заплатить 13%, то есть 13 рублей.

Однако в торговле бинарными опционами встречаются и убыточные месяцы. Например, мы зачислили на депозит тысячу рублей, а по итогам месяца осталось всего 800. То есть сальдо отрицательное. Как быть в такой ситуации? Мы потеряли 200 рублей, а значит, платить с минуса не можем.

В течение следующего месяца наша торговля была гораздо более успешной, и по итогам отчетного периода удалось заработать 500 рублей. В результате общая сумма на депозитном счете составила 1 300 рублей. Вычитаем из нее наши первоначальные вложения (1 000 рублей) и получается, что мы заработали 300 рублей. С этой суммы следует отчислить в государственную казну 13%, то есть 39 рублей.

На примере круглых чисел показана общая схема расчета. Как видно, она не слишком сложная. Чтобы вычислить сумму налога, достаточно школьных познаний в математике.

Как не платить налоги с бинарных опционов в России

Теперь давайте рассмотрим обратную ситуацию, когда совесть нас не мучает, сон крепкий и безмятежный, как у младенца. Ну нет у нас желания платить налоги с бинарных опционов в России, да и заработок не настолько велик, чтобы показывать его в декларации.

Самый оптимальный вариант в таком случае – оформить несколько пластиковых карт в разных банках и выводить на них небольшие суммы по следующей схеме:

Непосредственно пополняем брокерский счет с электронной платежной системы. На нее же выводим заработанные средства; После поступления денег на электронный кошелек, начинаем выводить их по частям на разные банковские карты; Постепенно снимаем наличные в разных банкоматах, не привлекая ничьего внимания; Любые пополнения депозита и снятие средств проводим только через анонимную платежную систему. То есть пополняем электронный кошелек с банковской карты, а уже из него переводим деньги на депозит брокера. И наоборот.

Важно следить за тем, чтобы месячный размер транзакций в один банк не превышал 1 000 долларов, тогда на наши доходы никто не обратит внимания. Для банка это незначительная сумма, о которой он не обязан сообщать в налоговую. Да и у налоговиков есть более серьезные задачи, чем отслеживать переводы каждого физического лица.

Если говорить откровенно, пока в России отчисление налогов и рынок бинарных опционов – вещи несовместимые. Государство, безусловно, понимает, что здесь задействованы значительные средства и хотело бы иметь от этого бизнеса отчисления в казну. Однако взять этот рынок под контроль сложно, поскольку брокеры регистрируются и платят налоги в офшорах, а трейдеры предпочитают работать через анонимные электронные кошельки, где не требуется верификация личности.

В такой ситуации сложно кого-то схватить за руку и заставить платить. Пока, во всяком случае. Возможно, в дальнейшем что-то изменится, и вопрос как платить налог с бинарных опционов будет решен. Например, в США и европейских странах давно существуют и официально внесены в реестр внебиржевые трейдеры. В этих государствах мы могли бы стать работниками брокера, который в качестве работодателя был бы обязан отчислять за нас в казну все налоги.

Заключение

Рынок бинарных опционов в России существует и развивается. Единственный нюанс – даже опытные юристы не знают, как платить налоги с этого вида деятельности. Пока законодатели не приняли норм, определяющих правильное поведение трейдеров. Когда что-то решится, подавляющее большинство из них наверняка выйдет из тени и предпочтет работать официально. А сейчас никто не знает, как это сделать.

В том числе и сами налоговики, которые не торопятся выводить трейдеров на чистую воду. Они просто не понимают, на каком основании забрать у них 13% и что указывать в отчетности. Короче говоря, все спокойно работают в ожидании момента, когда деятельность брокеров будет наконец-то регламентирована нормами закона.

В том числе и сами налоговики, которые не торопятся выводить трейдеров на чистую воду. Они просто не понимают, на каком основании забрать у них 13% и что указывать в отчетности. Короче говоря, все спокойно работают в ожидании момента, когда деятельность брокеров будет наконец-то регламентирована нормами закона.

