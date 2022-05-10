        Риск-менеджмент в торговле бинарными опционами

        Риски бинарных опционов

        Риск-менеджмент является фундаментом в построении успешной торговой системы не только для бинарных опционов, а и для любого вида трейдинга. Не менее важным фактором является и мани-менеджмент, но правильное управление капиталом начинается именно с соблюдения рисков.

        Что такое риск-менеджмент? Если говорить просто, то риск-менеджмент – это правила и действия, которые помогают снизить количество убытков на рынке и дают возможность не потерять больше, чем запланировано. Такой подход позволяет любому трейдеру «оставаться на плаву» в разы дольше, так как при соблюдении всех правил даже при постоянных убытках «слить» депозит получится очень нескоро.

        В данной статье рассмотрим, что же нужно знать о рисках в торговле бинарными опционами и как правильно их соблюдать.

        Содержание:

        Почему необходимо соблюдать риски в бинарных опционах?

        Риск-менеджмент в торговле бинарными опционами необходим как минимум потому, что нет методов торговли, стратегий, торговых систем или индикаторов для бинарных опционов, которые могли бы приносить прибыль в 100% случаев. Риск получить убыток присутствует в каждой сделке, и абсолютно не важно, какой это рынок и какой вид торговли (бинарные опционы, акции, Форекс или криптовалюта).

        Риск-менеджмент бинарные опционыПричины, по которым трейдер получает убыток, могут быть абсолютно разными, но чаще всего виной этому становятся:

        Поэтому суть рисков в бинарных опционах сводится к тому, чтобы не терять за одну сделку большую часть депозита (или весь). Если трейдер во время торговли за очень короткий срок теряет весь депозит, то обращать внимание в первую очередь стоит на то, какие риски допускаются при покупке опционов, и уже только потом смотреть на стратегию торговли.

        Соблюдение рисков в бинарных опционах дает возможность трейдерам максимально долго держать свой торговый счет работоспособным, чтобы к тому моменту, когда череда убыточных сделок закончится, была возможность не только вернуть потерянное, а и получить дополнительную прибыль.

        Эмоции в связи с рисками в бинарных опционах

        Каждый новый трейдер приходит в трейдинг почти всегда из-за желания хорошего заработка. И зарабатывать хочется не $50 или $100 в месяц, а как минимум $1 000. Но как это обычно бывает, начальные депозиты у «новоиспеченных» трейдеров не превышают $100. А при таком депозите на начальном этапе зарабатывать стабильно и много не выйдет, и ставить цели в $1 000 в месяц не имеет смысла, так как это будет равняться 1 000% прироста, чего ни один даже самый опытный трейдер не может показать в стабильном плане (то есть из месяца в месяц). И именно поэтому торговые счета «сливаются» очень быстро, так как вместо грамотной торговли ведется высокорискованный трейдинг бинарными опционами.

        Убыток против прибыли в торговле бинарными опционами

        Эмоции в торговле бинарными опционамиДля любого человека в эмоциональном плане в разы сложнее принять убыток, чем принять получение прибыли. Элементарным примером, с которым, скорее всего, многие сталкивались, является ситуация, когда трейдеру удалось заработать $100 во время торговли, и появляется чувство, что сумма вроде и хорошая, но на достойную жизнь этого не хватит и надо заработать еще. Но когда трейдер теряет те же $100, особенно если это происходит быстро (турбо-опционы), то ощущение потери никак нельзя сравнить с заработком той же суммы, потому что на рынок все приходят зарабатывать, а не терять. Именно поэтому необходимо всегда придерживаться установленных рисков, так как такой подход всегда дает возможность не только вернуть убытки, а и получить прибыль.

        Виды риск-менеджмента в торговле бинарными опционами

        Способов соблюдения рисков существует много, но можно выделить несколько основных и не основных:

        1. Снижение рисков путем торговли всего на 1-3 активах.
        2. Снижение рисков путем фиксирования торгового объема, равного максимум 2% от депозита (классический процент).
        3. Снижение рисков путем установления фиксированного количества убыточных сделок в день.
        4. Отказ от системы Мартингейла и подобных.
        5. Отказ от высокорискованных инвестиций (например, инвестиции в криптовалюты).
        6. Передача капитала в доверительное управление.

        Примечание: обратите внимание, что пункты 1-4 являются основополагающими и самыми важными для соблюдения, а пункты 5 и 6 имеют лишь косвенное отношение к торговле бинарными опционами.

        Выбор нескольких активов для торговли бинарными опционами

        Защита торгового счета в бинарных опционахБеря во внимание пункт №1, стоит учитывать, что когда трейдер выбирает для торговли большое количество активов, то шансы получить убыток возрастают. Большинство финансовых инструментов двигаются не одинаково и на одном активе определенная стратегия может принести прибыль, но на другом она уже будет приносить убыток. Поэтому лучшим вариантом будет ограничиться несколькими постоянными инструментами, под которые и найти или создать свою торговую стратегию.

        Фиксирование торгового объема при торговле бинарными опционами

        Пункт №2 нельзя отнести только к рискам в бинарных опционах, он относится и к мани-менеджменту. Суть сводится к тому, чтобы не рисковать в одной сделке больше, чем 2% от депозита. И чем больше депозит, тем меньше должна быть сумма торгового объема. В идеале эта величина должна составлять 0.5-1%.

        Фиксирование количества убыточных сделок при торговле бинарными опционами

        Пункт №3 подразумевает контроль над количеством убыточных сделок в день. Таким образом, установив, к примеру, что за день после 3-х убыточных сделок торговля прекращается, трейдер уменьшает шансы потери всего депозита, ведь на бинарных опционах можно совершить без проблем и 100 сделок за день, а это значит, что даже при 1% риска можно потерять большую часть торгового счета или весь счет. Поэтому обязательно стоит установить количество убыточных сделок, дальше которых торговля не зайдет.

        Исключение системы Мартингейла и подобных из торговли бинарными опционами

        Говоря о пункте №4, скорее всего не стоит объяснять, что система Мартингейла и подобные ей если и допустимы, то только для очень больших торговых счетов, где даже при большом количестве сделок сумма счета не сильно пострадает. Поэтому подобные системы торговли по возможности лучше не использовать. Чтобы понять, какие убытки может принести такая торговля, можно воспользоваться калькулятором Мартингейла.

        Отказ от высокорискованных инвестиций при торговле бинарными опционами

        Риск-менеджмент бинарные опционыПункт №5 подразумевает инвестиции, которые могут принести убыток в очень большом размере. К примеру, для классического инвестора на фондовом рынке убыток за месяц в 10% будет просто огромным, тогда как на криптовалюте такие движения могут происходить по несколько раз в день. Именно поэтому криптовалюты на данном этапе и не рассматриваются большинством крупных компаний и хедж-фондов в качестве инвестиций.

        К бинарным опционам данный пункт имеет отношение только в случае торговли с экспирацией в 1-5 минут. На таком временном промежутке тот же Биткоин может вырасти и упасть на 1-2%, а следовательно, такую волатильность предсказать невозможно и трейдеру может казаться, что должен быть рост, но цена мгновенно начнет снижаться без шанса на повышение. Если же говорить о долгих экспирациях, то пункт №3 можно не брать во внимание, так как убыток по опционам всегда фиксирован и на долгой дистанции не важно, на сколько процентов упадет цена.

        Передача капитала в доверительное управление

        Пункт №6 также имеет слабое отношение к бинарным опционам, так как в основном капитал в управление передается для классической торговли и инвестирования в различные рынки. Существует и копирование сделок или социальная торговля, которые, например, предоставляет брокер бинарных опционов Pocket Option, где трейдер не принимает активного участия во время торговли, но к передаче капитала это имеет косвенное отношение.

        И все же если инвестор решает не принимать прямого участия в торговле, необходимо очень тщательно подойти к выбору того, кому будут переданы средства, и также тщательно стоит выбирать трейдера, сделки которого будут копироваться.

        Заключение

        Не смотря на игнорирование правил риск-менеджмента большинством трейдеров (90% людей не контролируют риски) все вышеизложенное стоит знать и применять не только в торговле бинарными опционами, а и на любых других рынках.

        Как только трейдер составит для себя список правил по соблюдению рисков и начнет им следовать, прибыль начнет появляться даже при использовании в торговле слабых стратегий, так как большую часть успешной торговли составляют не знания или инструменты, а правильный подход.

        Комментарии

        Daniel
        Good read. Most beginners underestimate risk management and then wonder why they blow their accounts in a week. It’s not about how often you win, it’s about how much you lose when you’re wrong. Keep the losses small, stay consistent — that’s how real traders survive in the long run.
        22 октября 2025
        Руслан
        Управление рисками в бинарных опционах — тема, которую нельзя игнорировать. Бросать большие суммы на один вход это как идти в бурю без зонта: шанс есть, но цена слишком высока. Я бы рекомендовал чётко фиксировать процент от счёта на сделку и заранее прописывать максимум потерь на день, тогда вы торгуете, а не играете.
        Option Bull, Полностью согласен. Риск-менеджмент — не просто пункт стратегии, а её фундамент. Мне нравится, что статья так подробно это освещает. Но ещё важнее это дисциплина: если сегодня не выйдешь в прибыль или серия минусов началась, лучше остановиться и проанализировать, а не пытаться отыграться.
        22 октября 2025
        Option Bull
        22 октября 2025
        Vova007
        Это прям руководство по тому, как НЕ нужно торговать бинарками. Люди до сих пор верят в Мартингейл? Да ну, это прямая дорога к нулевому балансу. Держись основ, контролируй риски – и со временем прибыль обязательно появится.
        10 октября 2024
        Mister X
        The section on emotions is spot on! 😬 I remember when I started, I’d get cocky after a win, then wipe out my gains in one dumb trade. Setting limits on losing trades per day? Game changer. Keep your head in the game and the profits will follow.
        10 октября 2024
        Serg
        Everyone always talks about the thrill of trading, but the real pros know it’s all about managing that risk! Without a good plan, you’re just gambling. This breakdown is solid – especially the part about avoiding Martingale. That strategy will burn you if you're not careful.
        10 октября 2024
        Scruffy
        Man, this article hit the nail on the head! 😎 It’s wild how many people ignore risk management and just YOLO their trades. You follow those rules, and even a bad strategy can still keep you afloat. For real, that 2% rule saved my butt more times than I can count!
        10 октября 2024
        Option Bull
        Новичкам на заметку!
        Руслан, и не только новичкам. У опытных трейдеров также может появляться ложное ощущение беспечности и уверенности, которое может привести к желанию повысить ставки, и, соответственно убыткам. Так что статья одинаково касается всех трейдеров, вне зависимости от опыта в торговле.
        02 февраля 2024
        Руслан
        Новичкам на заметку!
        14 декабря 2022
        Option Bull
        Хорошая и полезная статья, спасибо за труды и за то, что столько полезностей на сайте)
        Маринэ, Да статья достойная. Главное её начинающим трейдерам вовремя прочитать. А лучше сразу... ) Кстати, и вот эта идёт хорошо в тандеме - /mani-menedzhment-v-torgovle-binarnymi-opcionami Рекомендую.
        Сергей, полностью с вами согласен, риск-менеджмент и мани-менеджмент это основа основ любого трейдинга
        14 декабря 2022
        Сергей
        18 мая 2022
        Maxtrade
        Согласен полностью с утверждениями, что риски в бинарных опционах являются очень важными и их необходимо соблюдать. осталась еще статейку про мм и будет класс))
        11 июня 2020
        Григорий Туманов
        это первое, о чем должны рассказывать все брокеры, о рисках и как их соблюдать
        11 июня 2020
        Маринэ
        Хорошая и полезная статья, спасибо за труды и за то, что столько полезностей на сайте)
        11 июня 2020
