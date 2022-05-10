Риски бинарных опционов

Риск-менеджмент является фундаментом в построении успешной торговой системы не только для бинарных опционов, а и для любого вида трейдинга. Не менее важным фактором является и мани-менеджмент, но правильное управление капиталом начинается именно с соблюдения рисков.



Что такое риск-менеджмент? Если говорить просто, то риск-менеджмент – это правила и действия, которые помогают снизить количество убытков на рынке и дают возможность не потерять больше, чем запланировано. Такой подход позволяет любому трейдеру «оставаться на плаву» в разы дольше, так как при соблюдении всех правил даже при постоянных убытках «слить» депозит получится очень нескоро.

В данной статье рассмотрим, что же нужно знать о рисках в торговле бинарными опционами и как правильно их соблюдать.

Почему необходимо соблюдать риски в бинарных опционах?

Риск-менеджмент в торговле бинарными опционами необходим как минимум потому, что нет методов торговли, стратегий, торговых систем или индикаторов для бинарных опционов, которые могли бы приносить прибыль в 100% случаев. Риск получить убыток присутствует в каждой сделке, и абсолютно не важно, какой это рынок и какой вид торговли (бинарные опционы, акции, Форекс или криптовалюта).

Причины, по которым трейдер получает убыток, могут быть абсолютно разными, но чаще всего виной этому становятся:

Неправильный мани-менеджмент (управление капиталом).

Неправильная торговая психология в торговле бинарными опционами.

Плохое настроение, усталость, стресс.

Недисциплинированность.

Несоблюдение правил торговой стратегии.

Отношение к торговле бинарными опционами, как к игре в казино (гемблинг).

Желание отбить убытки.

Поэтому суть рисков в бинарных опционах сводится к тому, чтобы не терять за одну сделку большую часть депозита (или весь). Если трейдер во время торговли за очень короткий срок теряет весь депозит, то обращать внимание в первую очередь стоит на то, какие риски допускаются при покупке опционов, и уже только потом смотреть на стратегию торговли.

Соблюдение рисков в бинарных опционах дает возможность трейдерам максимально долго держать свой торговый счет работоспособным, чтобы к тому моменту, когда череда убыточных сделок закончится, была возможность не только вернуть потерянное, а и получить дополнительную прибыль.

Эмоции в связи с рисками в бинарных опционах

Каждый новый трейдер приходит в трейдинг почти всегда из-за желания хорошего заработка. И зарабатывать хочется не $50 или $100 в месяц, а как минимум $1 000. Но как это обычно бывает, начальные депозиты у «новоиспеченных» трейдеров не превышают $100. А при таком депозите на начальном этапе зарабатывать стабильно и много не выйдет, и ставить цели в $1 000 в месяц не имеет смысла, так как это будет равняться 1 000% прироста, чего ни один даже самый опытный трейдер не может показать в стабильном плане (то есть из месяца в месяц). И именно поэтому торговые счета «сливаются» очень быстро, так как вместо грамотной торговли ведется высокорискованный трейдинг бинарными опционами.

Убыток против прибыли в торговле бинарными опционами

Для любого человека в эмоциональном плане в разы сложнее принять убыток, чем принять получение прибыли. Элементарным примером, с которым, скорее всего, многие сталкивались, является ситуация, когда трейдеру удалось заработать $100 во время торговли, и появляется чувство, что сумма вроде и хорошая, но на достойную жизнь этого не хватит и надо заработать еще. Но когда трейдер теряет те же $100, особенно если это происходит быстро (турбо-опционы), то ощущение потери никак нельзя сравнить с заработком той же суммы, потому что на рынок все приходят зарабатывать, а не терять. Именно поэтому необходимо всегда придерживаться установленных рисков, так как такой подход всегда дает возможность не только вернуть убытки, а и получить прибыль.

Виды риск-менеджмента в торговле бинарными опционами

Способов соблюдения рисков существует много, но можно выделить несколько основных и не основных:

Снижение рисков путем торговли всего на 1-3 активах. Снижение рисков путем фиксирования торгового объема, равного максимум 2% от депозита (классический процент). Снижение рисков путем установления фиксированного количества убыточных сделок в день. Отказ от системы Мартингейла и подобных. Отказ от высокорискованных инвестиций (например, инвестиции в криптовалюты). Передача капитала в доверительное управление.

Примечание: обратите внимание, что пункты 1-4 являются основополагающими и самыми важными для соблюдения, а пункты 5 и 6 имеют лишь косвенное отношение к торговле бинарными опционами.

Выбор нескольких активов для торговли бинарными опционами

Беря во внимание пункт №1, стоит учитывать, что когда трейдер выбирает для торговли большое количество активов, то шансы получить убыток возрастают. Большинство финансовых инструментов двигаются не одинаково и на одном активе определенная стратегия может принести прибыль, но на другом она уже будет приносить убыток. Поэтому лучшим вариантом будет ограничиться несколькими постоянными инструментами, под которые и найти или создать свою торговую стратегию.

Фиксирование торгового объема при торговле бинарными опционами

Пункт №2 нельзя отнести только к рискам в бинарных опционах, он относится и к мани-менеджменту. Суть сводится к тому, чтобы не рисковать в одной сделке больше, чем 2% от депозита. И чем больше депозит, тем меньше должна быть сумма торгового объема. В идеале эта величина должна составлять 0.5-1%.

Фиксирование количества убыточных сделок при торговле бинарными опционами

Пункт №3 подразумевает контроль над количеством убыточных сделок в день. Таким образом, установив, к примеру, что за день после 3-х убыточных сделок торговля прекращается, трейдер уменьшает шансы потери всего депозита, ведь на бинарных опционах можно совершить без проблем и 100 сделок за день, а это значит, что даже при 1% риска можно потерять большую часть торгового счета или весь счет. Поэтому обязательно стоит установить количество убыточных сделок, дальше которых торговля не зайдет.

Исключение системы Мартингейла и подобных из торговли бинарными опционами

Говоря о пункте №4, скорее всего не стоит объяснять, что система Мартингейла и подобные ей если и допустимы, то только для очень больших торговых счетов, где даже при большом количестве сделок сумма счета не сильно пострадает. Поэтому подобные системы торговли по возможности лучше не использовать. Чтобы понять, какие убытки может принести такая торговля, можно воспользоваться калькулятором Мартингейла.

Отказ от высокорискованных инвестиций при торговле бинарными опционами

Пункт №5 подразумевает инвестиции, которые могут принести убыток в очень большом размере. К примеру, для классического инвестора на фондовом рынке убыток за месяц в 10% будет просто огромным, тогда как на криптовалюте такие движения могут происходить по несколько раз в день. Именно поэтому криптовалюты на данном этапе и не рассматриваются большинством крупных компаний и хедж-фондов в качестве инвестиций.

К бинарным опционам данный пункт имеет отношение только в случае торговли с экспирацией в 1-5 минут. На таком временном промежутке тот же Биткоин может вырасти и упасть на 1-2%, а следовательно, такую волатильность предсказать невозможно и трейдеру может казаться, что должен быть рост, но цена мгновенно начнет снижаться без шанса на повышение. Если же говорить о долгих экспирациях, то пункт №3 можно не брать во внимание, так как убыток по опционам всегда фиксирован и на долгой дистанции не важно, на сколько процентов упадет цена.

Передача капитала в доверительное управление

Пункт №6 также имеет слабое отношение к бинарным опционам, так как в основном капитал в управление передается для классической торговли и инвестирования в различные рынки. Существует и копирование сделок или социальная торговля, которые, например, предоставляет брокер бинарных опционов Pocket Option, где трейдер не принимает активного участия во время торговли, но к передаче капитала это имеет косвенное отношение.

И все же если инвестор решает не принимать прямого участия в торговле, необходимо очень тщательно подойти к выбору того, кому будут переданы средства, и также тщательно стоит выбирать трейдера, сделки которого будут копироваться.

Заключение

Не смотря на игнорирование правил риск-менеджмента большинством трейдеров (90% людей не контролируют риски) все вышеизложенное стоит знать и применять не только в торговле бинарными опционами, а и на любых других рынках.

Как только трейдер составит для себя список правил по соблюдению рисков и начнет им следовать, прибыль начнет появляться даже при использовании в торговле слабых стратегий, так как большую часть успешной торговли составляют не знания или инструменты, а правильный подход.



