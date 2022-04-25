Боковой тренд (флэт) что это?

Важным навыком каждого начинающего и профессионального трейдера в торговле бинарными опционами является не только умение определять восходящий или нисходящий тренд, а и умение определять боковой тренд (флэт), так как большую часть времени рынки проводят именно в этом состоянии.

Если говорить о прибыльности, то большая часть трейдеров без проблем сможет зарабатывать торговлей по тренду, так как для этого просто необходимо идти за ценой, но, когда возникает боковой тренд, большинство трейдеров начинают нести убытки, и более того, большая часть торговых стратегий и индикаторов для бинарных опционов также начинают генерировать ложные сигналы.

Что такое боковой тренд (флэт) в бинарных опционах

Боковой тренд – это движение цены в диапазоне, при чем этот диапазон может быть как очень узким, так и очень широким. Возникают боковые тренды в те моменты, когда и покупатели, и продавцы согласны со стоимостью актива и поэтому цена находится в некоем диапазоне:

Такой вид тренда можно наблюдать на любом рынке и на любом таймфрейме, так как ни один актив не может быть в постоянном росте или падении.

По какой бы стратегии или индикатору для бинарных опционов не велась торговля, всегда стоит либо адаптировать их под боковой тренд, либо иметь проверенную стратегию, созданную специально для флэтовых рынков.

Также как бычьи и медвежьи тренды бывают различных видов, боковой тренд тоже может быть разным. Иногда можно наблюдать так называемый «идеальный» боковой тренд:

В таком флэте наблюдаются четкие границы и цена не выходит за них, пока не начнется тренд вверх или вниз. Но боковые тренды могут быть очень запутанными и непонятными:

В данном случае тоже можно наблюдать флэт, но в нем присутствует много ложных пробоев и иногда можно видеть даже ценовые формации, которые будут давать ложные предположения о направлении будущего движения цены.

Как торговать бинарными опционами во время бокового тренда (флэта)

Иногда может показаться, что во время флэта сделки на рынке никто не совершает и цена просто «плавает» в диапазоне, но на самом деле множество сделок совершается в любой момент и том числе во время бокового тренда. Те, кто изучал фазы тренда (накопление/распределение) знают, что именно во время «боковика» происходит накопление крупных позиций, благодаря чему позже и начинается движение в одну из сторон.

Трейдеры, которые торгуют только большие движения, всегда избегают флэтовых состояний рынка и для такой стратегии это очень правильно. Но любители скальпинга могут совершать сделки в любые моменты и им не важно, в какую сторону идет цена.

Скальпировать во время флэта довольно легко в техническом плане и правила торговли очень просты, а вот что сложно при такой торговле, это соблюдать дисциплину и держать эмоции под контролем. Без торговой психологи торговать бинарными опционами прибыльно не выйдет ни у кого даже с самой прибыльной стратегией.

И все же, если говорить о правилах, то покупать опционы Call нужно тогда, когда цена подходит к нижней границе канала (поддержке), а покупать опционы Put нужно тогда, когда цена подходит к верхней границе (сопротивлению):

Обратите внимание, что выбирать длину экспирации стоит исходя из ширины флэта, но если говорить о графиках М5 и ширине диапазона в 20 пунктов (на 4-значных котировках), то подходящим вариантом будет 3-4 свечи.

Важно помнить, что как только флэт пробивается (чаще это или одна длинная свеча, или несколько свечей, которые закрываются за границей флэта в сторону пробоя), то стоит прекратить торговлю в данном диапазоне.

Индикаторы для определения флэта на рынке бинарных опционов

Трейдерам новичкам по началу сложно на «глаз» определять, какой сейчас на рынке преобладает тренд, и чтобы подтверждать свои предположения, можно использовать некоторые стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4.

Первым и самым простым является индикатор Alligator Билла Вильямса. Данный индикатор состоит из трех Скользящих Средних с определенным настройками, что позволяет легко определять время бокового тренда на рынке:

Как можно видеть, в моменты однонаправленного движения цены линии Аллигатора находятся далеко друг от друга, но во время флэта они переплетаются и отдаляются не более чем на несколько пунктов.

Еще одни индикатором для определения бокового тренда может послужить Bollinger Bands, и принцип его схож с предыдущим примером. В моменты тренда канал индикатора расширяется, но в моменты флэта становится заметно узким:

Третьим и более сложным индикатором является ADX (Average Directional Movement). С его помощью можно также определять наличие бокового тренда:

Обратите внимание, что для определения тренда необходимо наблюдать за толстыми линиями (зеленая и бежевая) и принцип работы данных линий очень похож на предыдущие примеры.

Заключение

Когда торговля во флэте ведется валютными парами на рынке Форекс или криптовалютами на крипто биржах, то редко когда выйдет получить хорошую прибыль, так как диапазоны флэта чаще всего бывают очень узкими, но для бинарных опционов это не имеет значения, так как прибыль по ним не зависит от количества пройденных пунктов. Поэтому при правильном подходе во время бокового тренда можно получать такую же прибыль, как и во время сильных трендов.

Но ни в коем случае не стоит забывать, что даже когда торговля «отточена» до мелочей, всегда стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также каждый подход всегда стоит проверять на истории или демо-счету.

