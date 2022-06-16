На рынке большая часть трейдеров (около 90%) теряют средства, и эту статистику можно легко применить не только к новичкам в торговле бинарными опционами, а и к опытным трейдерам. Конечно же, если говорить о профессионалах, то их потери ограничиваются краткосрочными убытками благодаря грамотному риск-менеджменту и мани-менеджменту. И если их счета не приносят прибыль, то как минимум остаются «при своих». Если же рассмотреть торговлю новичков, то большая часть из них не просто получают убытки, а «сливают» весь депозит, и этому есть конкретные причины.

Слив депозита на бинарных опционах – основные причины

Причин, из-за которых сливается депозит, может быть как одна, так и несколько. Но у новичков чаще всего это как минимум три причины из приведенного ниже списка:

отношение к трейдингу, как к способу быстрого обогащения;

отсутствие элементарных знаний и опыта;

отсутствие торговой стратегии для бинарных опционов;

пренебрежение психологией торговли и отсутствие четкого плана действий;

пренебрежение рисками.

Отношение к трейдингу, как к способу быстрого обогащения

Именно по этой причине большинство новичков и приходит в трейдинг. В сети можно найти множество статей, рекомендаций, отзывов и видео о том, как можно ничего не делая зарабатывать на бирже тысячи долларов за день или за несколько часов, всего лишь нажимая на кнопки Call или Put. Но реальность такова, что без элементарных знаний о трейдинге и с отсутствием понимания психологии трейдинга 99% новичков сливают депозит на бинарных опционах. Поэтому всем начинающим трейдерам стоит понимать, что рынок – это не место, где можно быстро и легко разбогатеть и погоня за прибылью всегда будет приводить только к потерям.

Отсутствие элементарных знаний и опыта

Знания на рынке не играют первостепенную роль, так как трейдинг состоит их комплекса различных навыков, но и полное отсутствие понимания этого бизнеса также не приводит ни к чему хорошему.

Прежде чем приступать к торговле на реальном счету, новичку необходимо прочитать не только статьи о бинарных опционах, а и хотя бы несколько книг по трейдингу, которые дадут понимание того, как устроен рынок и что необходимо для того, чтобы получать прибыль. Также можно пройти обучение по торговле бинарными опционами.

После этого обязательным условием является получение опыта. Первый и самый простой опыт можно получить, торгуя на демо-счету. Такая торговля бинарными опционами даст:

возможность освоить одну или несколько торговых платформ;

понимание того, как движутся рынки и что может ожидать трейдера в реальной торговле;

понимание того, какие бывают графики и способы их анализа;

понимание того, как работают индикаторы и какие еще существуют методы торговли;

понимание того, на что стоит обратить внимание и какие знания еще получить.

Такой подход позволит увидеть слабые стороны трейдера и при этом реальные деньги не будут потеряны.

Отсутствие торговой стратегии для бинарных опционов

Также распространенной причиной слива депозита на бинарных опционах можно считать бессистемную торговлю. Отсутствие стратегии торговли всегда приводит к тому, что все сделки совершаются случайным образом и трейдер не может объяснить, почему тут был куплен опцион Call с экспирацией в 5 минут, а тут был куплен опцион Put с экспирацией в 3 часа.

Поэтому важно понимать, по какой стратегии будет вестись торговля, а для этого стоит определиться, какой стиль торговли стоит использовать. Торговлю можно разделить на:

Краткосрочную (торговля внутри дня, скальпинг).

Среднесрочную (свинг-трейдинг).

Долгосрочную (инвестирование).

Выбор торгового стиля зависит от целей трейдера, но новичкам не стоит начинать торговлю со скальпинга, так как такой подход требует опыта, а также сильной стрессоустойчивости из-за огромного количества сделок.

После выбора стиля можно определиться со стратегией, которую обязательно необходимо протестировать на демо-счету и возможно доработать. Также при понимании работы каких-либо индикаторов можно создать свою стратегию.

Пренебрежение психологией торговли и отсутствие четкого плана действий

Большинство трейдеров считают психологию трейдинга бесполезной и почти никогда не обращают внимания на эту довольно важную часть фундамента, на котором строится успешная торговля бинарными опционами.

Говоря о конкретных моментах влияния психологии на торговлю можно отметить эмоции, от которых зависит очень много не только в жизни, а и в трейдинге. Также к психологическим моментам, мешающим прибыльно торговать, можно отнести:

безответственность;

жадность;

желание отыграться после получения убытка;

злость на рынок;

желание доказать свою правоту.

Это самые распространенные отрицательные факторы (хоть далеко и не все), которые влияют на слив депозита на бинарных опционах.

Можно долго обсуждать каждую из причин, но все они вызваны отсутствием четких правил торговли, которым всегда стоит следовать. Если трейдер придерживается четких правил, которые, к примеру, подразумевают всегда использовать в торговой системе экспирацию в 5 или 10 свечей, и такой подход протестирован и проверен, то можно не бояться слива депозита на бинарных опционах, но как только трейдера победит жадность и желание быстрого получения прибыли, он начнет использовать экспирацию в 1 свечу, или еще хуже, в 30 секунд, и тогда в большинстве случаев будет получен убыток или слит весь депозит. Поэтому каждому трейдеру очень важно иметь четкие правила торговли и всегда придерживаться только их в независимости от обстоятельств на рынке.

Пренебрежение рисками

Данный пункт является одним из самых важных, хоть и находится последним в данной статье.

Из-за отсутствия знаний и опыта у новичков в торговле бинарными опционами складывается мнение, что чем больше будет использоваться денег в одной сделке, тем больше будет прибыль, и это верно, но, к сожалению, они не учитывают, что при таком подходе депозит можно слить всего лишь за несколько сделок, и поэтому часто пренебрегают управлением рисками и капиталом.

Чтобы избежать больших и быстрых потерь, обязательно стоит изучить основы мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как благодаря их грамотному ведению даже самая убыточная торговая система поможет не слить весь депозит на бинарных опционах за счет четких правил и ограничений при совершении сделок. Если же говорить коротко, то риск на одну сделку никогда не должен превышать 2-3% от всего депозита.

Как не сливать депозит на бинарных опционах?

Если обобщить всю информацию, описанную выше, то можно получить такой список правил, придерживаясь которых получится сберечь, а не слить депозит на бинарных опционах:

Трейдинг – это не способ быстрого обогащения, а возможность начать получать дополнительный доход. Для успешной торговли бинарными опционами необходимо получить как минимум начальные знания и опыт торговли. Прибыльная торговля подразумевает использование проверенной стратегии для бинарных опционов. Важно исключить эмоции из трейдинга путем следования четкому плану и правилам. Правильный трейдинг подразумевает грамотное управление рисками и капиталом.

Заключение

Как теперь становится понятно, слив депозита зависит от многих факторов, но чаще всего это эмоции, отсутствие правил торговли и пренебрежение рисками. Поэтому стоит исключить жадность, спешку и погоню за прибылью, так как трейдинг – это бизнес, который требует серьезного подхода и не терпит безответственного отношения.

