        Основные причины слива депозита на бинарных опционах

        Слив депозита на бинарных опционах

        На рынке большая часть трейдеров (около 90%) теряют средства, и эту статистику можно легко применить не только к новичкам в торговле бинарными опционами, а и к опытным трейдерам. Конечно же, если говорить о профессионалах, то их потери ограничиваются краткосрочными убытками благодаря грамотному риск-менеджменту и мани-менеджменту. И если их счета не приносят прибыль, то как минимум остаются «при своих». Если же рассмотреть торговлю новичков, то большая часть из них не просто получают убытки, а «сливают» весь депозит, и этому есть конкретные причины.

        Слив депозита на бинарных опционах – основные причины

        Причин, из-за которых сливается депозит, может быть как одна, так и несколько. Но у новичков чаще всего это как минимум три причины из приведенного ниже списка:

        Отношение к трейдингу, как к способу быстрого обогащения

        Именно по этой причине большинство новичков и приходит в трейдинг. В сети можно найти множество статей, рекомендаций, отзывов и видео о том, как можно ничего не делая зарабатывать на бирже тысячи долларов за день или за несколько часов, всего лишь нажимая на кнопки Call или Put. Но реальность такова, что без элементарных знаний о трейдинге и с отсутствием понимания психологии трейдинга 99% новичков сливают депозит на бинарных опционах. Поэтому всем начинающим трейдерам стоит понимать, что рынок – это не место, где можно быстро и легко разбогатеть и погоня за прибылью всегда будет приводить только к потерям.

        Отсутствие элементарных знаний и опыта

        лоси на рынкеЗнания на рынке не играют первостепенную роль, так как трейдинг состоит их комплекса различных навыков, но и полное отсутствие понимания этого бизнеса также не приводит ни к чему хорошему.

        Прежде чем приступать к торговле на реальном счету, новичку необходимо прочитать не только статьи о бинарных опционах, а и хотя бы несколько книг по трейдингу, которые дадут понимание того, как устроен рынок и что необходимо для того, чтобы получать прибыль. Также можно пройти обучение по торговле бинарными опционами.

        После этого обязательным условием является получение опыта. Первый и самый простой опыт можно получить, торгуя на демо-счету. Такая торговля бинарными опционами даст:

        • возможность освоить одну или несколько торговых платформ;
        • понимание того, как движутся рынки и что может ожидать трейдера в реальной торговле;
        • понимание того, какие бывают графики и способы их анализа;
        • понимание того, как работают индикаторы и какие еще существуют методы торговли;
        • понимание того, на что стоит обратить внимание и какие знания еще получить.

        Такой подход позволит увидеть слабые стороны трейдера и при этом реальные деньги не будут потеряны.

        Отсутствие торговой стратегии для бинарных опционов

        Также распространенной причиной слива депозита на бинарных опционах можно считать бессистемную торговлю. Отсутствие стратегии торговли всегда приводит к тому, что все сделки совершаются случайным образом и трейдер не может объяснить, почему тут был куплен опцион Call с экспирацией в 5 минут, а тут был куплен опцион Put с экспирацией в 3 часа.

        Поэтому важно понимать, по какой стратегии будет вестись торговля, а для этого стоит определиться, какой стиль торговли стоит использовать. Торговлю можно разделить на:

        • Краткосрочную (торговля внутри дня, скальпинг).
        • Среднесрочную (свинг-трейдинг).
        • Долгосрочную (инвестирование).

        Выбор торгового стиля зависит от целей трейдера, но новичкам не стоит начинать торговлю со скальпинга, так как такой подход требует опыта, а также сильной стрессоустойчивости из-за огромного количества сделок.

        После выбора стиля можно определиться со стратегией, которую обязательно необходимо протестировать на демо-счету и возможно доработать. Также при понимании работы каких-либо индикаторов можно создать свою стратегию.

        Пренебрежение психологией торговли и отсутствие четкого плана действий

        сильное падение рынкаБольшинство трейдеров считают психологию трейдинга бесполезной и почти никогда не обращают внимания на эту довольно важную часть фундамента, на котором строится успешная торговля бинарными опционами.

        Говоря о конкретных моментах влияния психологии на торговлю можно отметить эмоции, от которых зависит очень много не только в жизни, а и в трейдинге. Также к психологическим моментам, мешающим прибыльно торговать, можно отнести:

        • безответственность;
        • жадность;
        • желание отыграться после получения убытка;
        • злость на рынок;
        • желание доказать свою правоту.

        Это самые распространенные отрицательные факторы (хоть далеко и не все), которые влияют на слив депозита на бинарных опционах.

        Можно долго обсуждать каждую из причин, но все они вызваны отсутствием четких правил торговли, которым всегда стоит следовать. Если трейдер придерживается четких правил, которые, к примеру, подразумевают всегда использовать в торговой системе экспирацию в 5 или 10 свечей, и такой подход протестирован и проверен, то можно не бояться слива депозита на бинарных опционах, но как только трейдера победит жадность и желание быстрого получения прибыли, он начнет использовать экспирацию в 1 свечу, или еще хуже, в 30 секунд, и тогда в большинстве случаев будет получен убыток или слит весь депозит. Поэтому каждому трейдеру очень важно иметь четкие правила торговли и всегда придерживаться только их в независимости от обстоятельств на рынке.

        Пренебрежение рисками

        высокий риск в торговлеДанный пункт является одним из самых важных, хоть и находится последним в данной статье.

        Из-за отсутствия знаний и опыта у новичков в торговле бинарными опционами складывается мнение, что чем больше будет использоваться денег в одной сделке, тем больше будет прибыль, и это верно, но, к сожалению, они не учитывают, что при таком подходе депозит можно слить всего лишь за несколько сделок, и поэтому часто пренебрегают управлением рисками и капиталом.

        Чтобы избежать больших и быстрых потерь, обязательно стоит изучить основы мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как благодаря их грамотному ведению даже самая убыточная торговая система поможет не слить весь депозит на бинарных опционах за счет четких правил и ограничений при совершении сделок. Если же говорить коротко, то риск на одну сделку никогда не должен превышать 2-3% от всего депозита.

        Как не сливать депозит на бинарных опционах?

        Если обобщить всю информацию, описанную выше, то можно получить такой список правил, придерживаясь которых получится сберечь, а не слить депозит на бинарных опционах:

        1. Трейдинг – это не способ быстрого обогащения, а возможность начать получать дополнительный доход.
        2. Для успешной торговли бинарными опционами необходимо получить как минимум начальные знания и опыт торговли.
        3. Прибыльная торговля подразумевает использование проверенной стратегии для бинарных опционов.
        4. Важно исключить эмоции из трейдинга путем следования четкому плану и правилам.
        5. Правильный трейдинг подразумевает грамотное управление рисками и капиталом.

        Заключение

        Как теперь становится понятно, слив депозита зависит от многих факторов, но чаще всего это эмоции, отсутствие правил торговли и пренебрежение рисками. Поэтому стоит исключить жадность, спешку и погоню за прибылью, так как трейдинг – это бизнес, который требует серьезного подхода и не терпит безответственного отношения.

        Руслан
        Большая часть неудач приводящих к сливу, если не все, связаны сугубо с эмоциями, причем с негативными. Устранение самого важного фактора в виде эмоций и контроль над ними значительно улучшит ваши результаты.
        14 апреля 2025
        Аnthony
        Thank you for helpful tips! But how does one develop their own trading system?
        14 апреля 2025
        Daniel
        I second what was said earlier: skill in trading comes only with bitter experience. I blew my first two deposits and only the third one was somewhat successful.
        14 апреля 2025
        Full Monty
        unfortunately, each trader needs to blow at least one deposit personally to have these insights carved into mental patterns
        10 сентября 2024
        Сергей
        Трейдинг - это ЖИЗНЬ!
        Владимир, ДА! И это работа, и призвание, и мастерство и относится к нему нужно серьёзно и ответственно. Поэтому и примеров мало удачных и толковых трейдеров, потому что большинство относится поверхностно и вообще не знаю даже основ торговли бо и вообще что такое рынок и как устроен. Большинство особенно молодёжь относится как к игровым автоматам. Нажал на кнопку и всё - или ЕСТЬ или НЕТ. Поэтому столько и отзывов в сети типа - развод, мошенники, казино ) С таким же успехом не соблюдая правил движения на дороге, можно и в аварии обвинять кого угодно, только не себя )))
        20 марта 2024
        Владимир
        ... В этом жизнь трейдинга в этом красота его это даже в фильмах показано
        Сергей, ну в принципе есть зерно ЖИВОЕ в вашем комментарии) Точно подмечено, иногда даже депозит можно слить эффектно с эмоцией и потом всё отбить собравшись мозгами и волей. И ТАКИ ДА таких примеров в истории трейдинга есть масса, и все герои этих историй - ВЫДАЮЩИЕСЯ личности... Трейдинг - это ЖИЗНЬ!
        20 марта 2024
        Сергей
        ОЧЕНЬ ВАЖНА ЭМОЦИоНАЛЬНАЯ подготовка
        Сергей, Эмоции не всегда ведут к убыткам..
        Владимир, согласен здоровое должно быть начало во всём и баланс и эмоции тоже должны быть контролируемые они помогают поддержать драйв интерес , потому что безоэмоциональная торговля - это просто ну роботизм какой-то,))) А где кайф от победы кайф от хорошего профита??? Кай от удачной сделки которая долго готовилась и была проанализирована точно.... В этом жизнь трейдинга в этом красота его это даже в фильмах показано
        20 марта 2024
        Владимир
        ОЧЕНЬ ВАЖНА ЭМОЦИоНАЛЬНАЯ подготовка - Трейдинг может быть эмоционально напряженным, поэтому важно научиться контролировать свои эмоции
        Сергей, Эмоции не всегда ведут к убыткам. Иногда они помогают получить увеличить прибыль, однако тогда это обычно связано с неоправданными рисками, что не является признаком профессионализма.
        20 марта 2024
        Сергей
        ОЧЕНЬ ВАЖНА ЭМОЦИоНАЛЬНАЯ подготовка - Трейдинг может быть эмоционально напряженным, поэтому важно научиться контролировать свои эмоции. Эмоциональные реакции могут привести к необдуманным решениям и потере денег. НУЖНО Постарайться оставаться спокойным и рациональным во время торговли.
        20 марта 2024
        Владимир
        Создание торгового плана — это важный шаг для любого трейдера, стремящегося к успеху на финансовых рынках. Иначе это просто баловство и как любое баловство, это обязательно приведет к проблемам, на дороге это опасно в управлении авто, а в торговле это потеря денег, уход в депрессию, неуверенность и в итоге неуважение себя как личности....
        20 марта 2024
        ЗАНУДА я
        Все из за спешки и необдуманных решений.
        Трейдер БО, дадададаа))) спешка нигде себя не оправдывала) ни в чём а в трйдинге я понял особенно ....
        20 марта 2024
        tirant
        Все из за спешки и необдуманных решений.
        Трейдер БО, Где-то прочитал, что иногда надо сделать паузу и ничего не делать. Дать реализоваться ситуации.
        Артур, Сесть на руки и ничего не давать им делать!!!)))))
        20 марта 2024
        Артур
        Все из за спешки и необдуманных решений.
        Трейдер БО, Где-то прочитал, что иногда надо сделать паузу и ничего не делать. Дать реализоваться ситуации.
        20 марта 2024
        Трейдер БО
        Все из за спешки и необдуманных решений.
        20 марта 2024
        Руслан
        Спасибо за материал! Очень полезная информация для новичков)
        Option Bull, согласен, мне эта статья очень помогла в начале пути.
        29 ноября 2022
        Option Bull
        Спасибо за материал! Очень полезная информация для новичков)
        29 ноября 2022
        Вячеслав
        ИСТИНА! Трейдинг – это не способ быстрого обогащения, а возможность начать получать дополнительный доход. Все приходят за быстрыми деньгами и быстро) всё теряют...
        Алексей, эмоции, от них зависит очень-очень многое и в жизни, и в трейдинге. ОСОБЕННО - желание отыграться после получения убытка!
        Олег Т., вот-вот а в глубине души у таких трейдеров не желание отыграться, а всё-таки - жадность, злость на рынок м желание доказать свою правоту! Это корни всех траблов...
        17 июня 2022
        Олег Т.
        ИСТИНА! Трейдинг – это не способ быстрого обогащения, а возможность начать получать дополнительный доход. Все приходят за быстрыми деньгами и быстро) всё теряют...
        Алексей, эмоции, от них зависит очень-очень многое и в жизни, и в трейдинге. ОСОБЕННО - желание отыграться после получения убытка!
        17 июня 2022
        Алексей
        ИСТИНА! Трейдинг – это не способ быстрого обогащения, а возможность начать получать дополнительный доход. Все приходят за быстрыми деньгами и быстро) всё теряют...
        17 июня 2022
        Костя
        Ну вот точно сказано в статье - Правильный трейдинг подразумевает грамотное управление рисками и капиталом. Ключевое слово ГРАМОТНО!
        17 июня 2022
