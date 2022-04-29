        Какой таймфрейм лучше на бинарных опционах?

        Таймфрейм бинарные опционы

        Перед началом торговли бинарными опционами у новичков появляется множество вопросов, одним из которых является - какой таймфрейм лучше на бинарных опционах? И чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть все существующие таймфреймы, а также для каких видов торговли они подходят. Также стоит отметить, что выбор лучшего таймфрейма является далеко не самым сложным процессом, и с появлением опыта это будет происходит на «автомате».

        Что такое таймфрейм бинарных опционов

        Каждый трейдер, изучавший возможности различных торговых платформ, знает, что в каждом из них есть панель со всеми существующими на данной платформе таймфреймами. Таймфрейм – это временной интервал, которой позволяет посмотреть на изменение цен за любой временной промежуток. А если говорить еще проще, то изменение таймфрейма дает возможность более детально (как под «микроскопом») рассмотреть какой-либо час, день, неделю или месяц.

        Соответственно, если выбирается 5-минутный таймфрейм бинарного опциона, то график будет строить свечи или бары за каждые пять минут текущего времени. Точно такое же построение происходит и для других таймфреймов:

        Разные таймфреймы в MT4

        Также некоторые трейдеры-новички могут путать понятие таймфрейм со временем экспирации бинарных опционов, но важно понимать, что это абсолютно разные временные понятия.

        Виды таймфреймов в бинарных опционах

        Таймфреймы, как уже стало ясно, бывают различных видов, и самыми распространенными являются периоды от М1 (минутный таймфрейм) до 1М (месячный таймфрейм).

        Но это далеко не все таймфреймы, которые можно использовать для торговли цифровыми контрактами, и на примере торговой платформы TradingView можно увидеть, что есть и другие виды временных периодов:

        Nаймфреймы на платформе TradingView

        Если минуты, часы и дни есть в любых торговых терминалах, включая MetaTrader 4, то секунды, и уж тем более range-графики есть далеко не везде.

        Секундный таймфрейм чаще всего разделяется на 1, 5, 15 и 30 секунд, что позволяет видеть очень быстрые изменения в цене, а range-графики строятся на по времени, а по заданному диапазону цен, и для примера, если секундный график строит новую свечу каждую секунду, то ренжевый график строит новую свечу, если актив прошел заданное количество пунктов. Для примера, если для валютной пары EUR/USD задан диапазон в 10 пунктов, то новая свеча или бар построятся только тогда, когда пара вырастет или упадет на 10 пунктов. Сам Range-график (10) выглядит следующим образом:

        Range-график на платформе TradingView

        Также если есть необходимость анализировать секундные графики, то большинство брокеров бинарных опционов предоставляют такую возможность, включая брокера Pocket Option:

        Таймфреймы у брокера Pocket Option

        Какой таймфрейм лучше на бинарных опционах

        Чтобы понять, какой таймфрейм подойдет для торговли, стоит определиться со стилем трейдинга. Основными стилями являются:

        • Скальпинг (турбо-опционы).
        • Торговля внутри дня.
        • Среднесрочная и долгосрочная торговля.

        Сразу стоит отметить, что новичкам лучше не рассматривать скальпинг, так как помимо высоких рисков из-за большого количества сделок данный вид трейдинга подразумевает наличие опыта и принятия очень быстрых решений, а также высокой стрессоустойчивости.

        Долгосрочная торговля также требует неких знаний и опыта, но в отличие от скальпинга несет в себе намного более сниженные риски.

        После того, как выбор стиля трейдинга был сделан, стоит разобраться с торговым подходом, который может быть реализован при помощи:

        Также торговля на чистом графике может подразделяться на свечной анализ, торговлю с помощью уровней поддержки и сопротивления, графический анализ или Price Action.

        Каждый из данных подходов имеет свои плюсы и минусы, но новички чаще всего отдают предпочтение стратегиям и индикаторам, так как такая торговля является самой простой и не требует больших знаний. Оставшиеся подходы хоть и требуют изучения паттернов и правил, но являются более эффективными и универсальными, так как подходят для любых рынков и таймфреймов.

        Лучший таймфрейм для турбо-опционов

        Если был сделан выбор в пользу торговли турбо-опционами, то лучшим таймфреймом будет М1 и М5, при чем использовать данные таймфреймы лучше всего в связке. Если говорить проще, то проводить анализ можно на таймфрейме М5, а искать точку входа на М1. Экспирация при такой торговле не превышает 5 минут, а чаще всего составляет 1-3 минуты.

        Есть трейдеры, которые пользуются таймфреймом М1 и для анализа, и для совершения сделок не смотрят на другие временные периоды. Такой подход требует опыта в трейдинге, так как необходимо понимать свой торговый инструмент и точно знать, когда можно, а когда нельзя совершать сделку.

        Простым примером торговли турбо-опционам может послужить анализ при помощи индикатора MACD. На минутном графике ниже можно видеть, как в момент пересечения индикатором нулевого уровня (или пересечения Скользящих Средних на индикаторе) дает сигнал к покупке опциона Call с экспирацией в 1 минуту:

        Пример сделки с MACD

        Также обратите внимание, что можно было использовать и более долгую экспирацию.

        Еще один пример торговли на малых таймфреймах, но уже с использованием Price Action:

        Пример сделки с Price Action

        Стоит обратить внимание, что примеры, приведенные выше, являются лишь одними из множества способов торговли бинарными опционами и перед их применением обязательно стоит опробовать все на демо-счету.

        Лучший таймфрейм для долгосрочных опционов

        Самыми лучшими таймфреймами для торговли внутри дня будут М5 и М15, а сделки заключаются не менее чем на 1 час. Среднесрочная и долгосрочная торговля используется с таймфреймами от Н1 и выше, а экспирация может составлять от нескольких дней и до нескольких месяцев.

        Для среднесрочной/долгосрочной торговли или торговли внутри дня можно применять точно такие-же методы и подходы, которые были показаны выше на примерах торговли турбо-опционами, так как, по сути, меняется лишь таймфрейм, но сам рынок остается таким же, а все индикаторы или паттерны работают везде одинаково. Единственное, что оказывает большее влияние на крупные таймфреймы, это фундаментальные факторы, которые можно определять, проводя фундаментальный анализ.

        Простой пример торговли на дневном таймфрейме при помощи уровней, которые были построены от начала мест сильного ценового движения:

        Пример сделки по уровням

        Как можно видеть, даже на дневном таймфрейме бинарных опционов все работает точно также, как и на минутном.

        Рекомендации новичкам в выборе таймфрейма для бинарных опционов

        При выборе лучшего таймфрейма для бинарных опционов стоит обращать внимание на такие моменты:

        1. Перед выбором таймфрейма стоит определить свой торговый стиль (скальпинг, торговля внутри дня или долгосрочная торговля).
        2. Выбрать вид анализа для торговли, так как технический анализ и его подразделы позволяют торговать на любых таймфреймах, тогда как фундаментальный анализ предназначен для таймфреймов от Н1 и выше.
        3. Определить свои риски, так как чем выше риск может позволить себе трейдер, тем большее количество сделок можно совершать, а от этого зависит уже необходимый таймфрейм.
        4. На начальном этапе новичкам не стоит использовать секундные или экзотические таймфреймы для анализа (range-графики или свечи, строящиеся по объемам).

        Заключение

        Чтобы определить, какой таймфрейм лучше на бинарных опционах, не обязательно быть профессиональным трейдером. Но не стоит воспринимать приведенные выше примеры как готовые торговые тактики и стратегии или как рекомендацию торговать именно таким образом, так как торговля бинарными опционами является нечто большим, чем просто копирование чужих подходов и техник. Для успешной торговли обязательно необходимо выработать свой торговый подход и наработать опыт, так как без опыта невозможно начать получать стабильный доход на финансовых рынках.

        Также все свои идеи стоит тестировать на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет. А во время торговли на реальном счету обязательно стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

        Комментарии

        Костя
        Может всё-таки меньше брать тф для построения уровней при торговли турбоопционами???
        ЗАНУДА я, конечно меньше) я например на одном графике открываю м5 на другом м15 а торгую на м1Ю ОТЛИЧНО получается и видно тренд кстати очень хорошо, уровни не строю вообще, торгую только по тренду) ьез всяких отскоков и прискоков)))
        08 апреля 2024
        Владимир
        а как будет видно на таком таймфрейме большом как Д1 какую тенденцию будут иметь свечи М1??? И уровни построенные на Д1 разве будут полезны на М1.... Может всё-таки меньше брать тф для построения уровней при торговли турбоопционами???
        ЗАНУДА я,Турбо опционы являются одним из наиболее доходных торговых инструментов на мировых финансовых площадках и самым быстрым, и можно получить прибыль в размере до 90% от суммы НО! и риски большие, а вот как раз уровни позволяют увидеть общую тенденцию движения цены, но конечно для торговли на М1 лучше брать график с м5 или м15 для построения уровней так будет поточнее ) Успехов!
        08 апреля 2024
        ЗАНУДА я
        а как будет видно на таком таймфрейме большом как Д1 какую тенденцию будут иметь свечи М1??? И уровни построенные на Д1 разве будут полезны на М1.... Может всё-таки меньше брать тф для построения уровней при торговли турбоопционами???
        08 апреля 2024
        Сергей
        Тайм фрейм это первое что нужно понять и чем отличается цена в разных таймфреймах. Очень интересно наблюдать как отличается движение графика при переключении таймфрейма
        08 апреля 2024
        Option Bull
        Для новичков лучше всего подходит таймфрейм размером в одни сутки.
        Руслан, согласен, ведь в нем сочетается идеально соотношение длительности и рисков.
        09 декабря 2022
        Руслан
        Для новичков лучше всего подходит таймфрейм размером в одни сутки.
        09 декабря 2022
        койот
        сложно сказать, какой таймфрейм будет лучщим именно для бинарных опционов, и я бы вообще разделил все на скальпинг или не скальпинг) т.е. или м1-м15, или н1 и выше
        а что тут сложно? ты просто подбираешь его под свой стиль и все. если ты извини меня торгуешь фундаментальыне штуки всякие и я не про галимые новости, то ты используешь дневки конечно же, а если ты сидишь ловишь сигналы по индюку то можно и на м1 торговать
        23 сентября 2020
        Ibragim
        сложно сказать, какой таймфрейм будет лучщим именно для бинарных опционов, и я бы вообще разделил все на скальпинг или не скальпинг) т.е. или м1-м15, или н1 и выше
        а что тут сложно? ты просто подбираешь его под свой стиль и все. если ты извини меня торгуешь фундаментальыне штуки всякие и я не про галимые новости, то ты используешь дневки конечно же, а если ты сидишь ловишь сигналы по индюку то можно и на м1 торговать
        da tak i est'
        23 сентября 2020
        ТрейдерБО
        сложно сказать, какой таймфрейм будет лучщим именно для бинарных опционов, и я бы вообще разделил все на скальпинг или не скальпинг) т.е. или м1-м15, или н1 и выше
        23 сентября 2020
