Бинарные опционы – это вид интернет-трейдинга, который позволяет сравнительно быстро заработать на изменениях курса ценных бумаг, валютных пар, криптовалют и сырьевых товаров. Поэтому число трейдеров, использующих данный финансовый подход для извлечения прибыли, постоянно растет. Это способствует и увеличению числа брокеров, которые предлагают самые эффективные торговые платформы бинарных опционов в России. Из-за высокой конкуренции на рынке условия сотрудничества с такими компаниями становятся все более выгодными и простыми. В результате, благодаря этому, трейдерам сегодня достаточно зарегистрироваться на сайте брокера, пополнить баланс и приступить к торговле через торговую платформу:

Многие компании с целью увеличения числа клиентов предлагают приветственные бонусы для бинарных опционов и подарки, которые нередко используют для извлечения прибыли, не вкладывая собственные деньги. Рынок бинарных опционов пополняют и профессиональные трейдеры, которые ранее работали с ценными бумагами или другими финансовыми активами. Данный вид онлайн-торговли позволяет перераспределить риски и расширить инвестиционный портфель. А эксперты отмечают, что бинарные опционы более подходят для новичков, чем традиционные биржи, так как работа с данным инструментом в техническом плане выглядит намного проще, но не меняет того, что для успешной торговли необходимо разбираться в техническом и фундаментальном анализe.

Содержание:

Самые эффективные торговые платформы для бинарных опционов

За время существования бинарных опционов появилось много брокеров, предоставляющих доступ к торговле данными финансовыми инструментами. При этом трейдинг ведется в основном с помощью одних и тех же платформ. Брокеры лишь сокращают или расширяют функционал, внося изменения в интерфейс подобных продуктов. Можно выделить шесть торговых платформ для бинарных опционов от разработчиков и одну авторскую торговую платформу от брокера IQ Option:

TechFinancials; SpotOption; Tradologic; TradeSmarter; O-Systems; AirSoft; IQ Option.

TechFinancials. Торговая платформа для бинарных опционов TechFinancials отличается простым интерфейсом и предоставляет доступ к истории сделок и экономическому календарю, что избавляет трейдеров от необходимости использовать сторонние сервисы. Также в терминале можно найти список с торговыми активами, кнопки переключения между видами бинарных опционов и торговую панель с графиком.

Отличительной особенностью компании, которая разработала данную платформу было то, что у нее была и своя брокерская компания под названием OptionFair, но на российском рынке этот брокер не предоставляет свои услуги.

SpotOption. SpotOption является самой популярной торговой платформой для бинарных опционов среди множества брокеров. Компаний, которые использовали эту платформу, немало, и это:

Также этой платформой пользовалось и немало брокеров-мошенников, которые хотели привлечь трейдеров при помощи ее популярности.

Если говорить о самой платформе, то она максимально подходит новичкам из-за своей простоты. В верху терминала можно видеть кнопки переключения между опционами. Далее идет панель торговых активов, экспирации и суммы сделки, а в самом низу располагается график и удобная торговая панель.

Tradologic. Данная торговая платформа для бинарных опционов является удобной и понятной благодаря тому, что все нужное для трейдинга располагается на панелях терминала, но вот подходящей для новичков ее назвать нельзя, так как она больше подойдет для трейдеров с опытом.

В терминале можно найти и использовать:

торговую панель;

историю сделок;

список активов;

разные опционы.

А на самом графике располагаются кнопки со временем экспирации, таймфреймами и типами графика.

Главной особенностью этой торговой платформы для бинарных опционов является то, что она позволяет торговать, используя собственные приложения или роботов. Также недавно разработчики обновили интерфейс платформы, и она стала более приятной в визуальном плане, сменив белый цвет на черный.

TradeSmarter. Универсальная торговая платформа для бинарных опционов, которую также можно отнести к платформам для новичков, так как все что необходимо для совершения сделок есть в терминале и работа с ним интуитивно понятна.

Все торговые активы можно наблюдать над графиком и в любой момент можно переключаться между ними. На графике расположились переключатели масштаба, таймфреймов и типов графика, а на меню слева можно найти дополнительный функционал в виде:

торговой истории;

социальной торговли;

аналитики;

видеоуроков.

Справа находится большая торговая панель, где можно выбрать сумму сделки и купить опционы.

Данная платформе почему-то очень нравится брокерам, которых сложно назвать добросовестными. Одним из таких является Daily Trades, а вторым – FiNMAX.

O-Systems. Среди брокеров торговая платформа для бинарных опционов O-Systems далеко не самая популярная и используют ее малоизвестные брокеры. Ее низкая популярность возможно обусловлена тем, что интерфейс выглядит старым и не свежим, а как известно, визуальная составляющая имеет важное значение.

Касательно функционала на этой торговой платформе слева можно видеть список торговых активов, а справа – торговую панель. Под графиком располагается история торговли. Помимо стандартных функций в этом терминале можно открыть одновременно шесть графиков.

IQ Option ( авторская платформа ) . IQ Option, как уже стало понятно, это не только брокер, а и целая авторская платформа, которую компания разрабатывала под себя.

На данной торговой платформе бинарных опционов акцент сделан на графике, который занимает большую часть рабочего пространства, а слева и справа можно видеть компактное меню и торговую панель.

Вверху можно добавлять вкладки с нужными вам торговыми активами. Также на платформе есть индикаторы для бинарных опционов и графические инструменты.

К минусам этой торговой платформы можно отнести то, что брокер в любой момент может поменять в ней все что угодно, включая котировки. Конечно, не факт, что брокер этим пользуется, но у некоторых трейдеров это вызывает опасения.

Как выбрать самые эффективные торговые платформы в России для бинарных опционов

Некоторые трейдеры сравнивают торговлю бинарными опционами с игрой в казино и думают, что бинарные опционы – это развод. И там, и там пользователи извлекают прибыль при условии, если ставка сыграет. Но на этом сходства заканчиваются. В казино невозможно спрогнозировать поведение автомата, когда как предположить, как будет себя вести актив в течение определенного временного промежутка – можно. Поэтому торговля бинарными опционами – это тяжелая работа, требующая активного внимания и постоянного обучения трейдингу. В сравнении с традиционными биржами данный инструмент отличается простотой использования. Так, для извлечения прибыли достаточно точно определить диапазон, в котором будет двигаться цена. Бинарные опционы – это краткосрочный инвестиционный инструмент, отличающийся повышенной волатильностью (быстрой сменой курсов).

Еще один важный момент заключается в том, что для начала торговли такими контрактами достаточно небольшой суммы. Например, чтобы сделать несколько последовательных сделок, достаточно $10-20. А благодаря тому, что большинство брокеров позволяют начать инвестирование с минимального депозита в $5, можно открыть счета сразу в нескольких компаниях, проверяя разные стратегии и увеличивая доход.

Профессионалы рынка советуют торговать бинарными опционами на одной или двух лучших торговых платформах бинарных опционов, предлагающих оптимальные условия для открытия и закрытия сделок, выгодные комиссии на ввод и вывод средств. Большинство трейдеров сотрудничает с 2-3 известными брокерами. Новые компании, сравнительно недавно появившиеся на этом рынке, остаются в тени крупных. Во многом это объясняется тем, что с такими брокерами пользователи отказываются сотрудничать из-за высоких рисков. В частности, новые компании могут неожиданно закрыться, вследствие чего пользователи потеряют свои деньги.

В связи с этим трейдеры выбирают лучшую торговую платформу бинарных опционов в России, основываясь на рекомендациях из отзывов. Пользователи с целью уменьшения собственных рисков стремятся сотрудничать с компаниями, которые давно присутствуют на рынке. Поэтому именно рейтинги и отзывы реальных пользователей являются основными критериями выбора лучшей торговой платформы. Однако нельзя исключать, что новые компании способны предложить хорошие условия сотрудничества.

Торговые платформы бинарных опционов в России с выгодными условиями

Существует несколько факторов, которые пользователи учитывают при подборе брокера бинарных опционов. Нередко трейдеры делают окончательный выбор, основываясь на личных предпочтениях. При этом опытные пользователи советуют работать одновременно с несколькими компаниями, тем самым минимизируя непрогнозируемые риски. Трейдеры, придерживающиеся такого подхода, полагают, что главное в работе с бинарными брокерами быстро вывести деньги.

Несмотря на то, что на рынке работает много подобных компаний, каждая из которых предлагает собственные условия сотрудничества, перечень критериев выбора стандартизирован. То есть можно определить несколько факторов, на которые нужно обращать внимание при выборе брокера.

Благодаря такому широкому разнообразию трейдеры могут подобрать себе подходящего брокера не только по условиям сотрудничества, но и с учетом особенностей интерфейса торговой платформы. Причем последний фактор считается важным, так как пользователи проводят много времени, работая с бинарными опционами и удобство интерфейса торговой платформы определяет эффективность торговли.

Не менее важно, чтобы она работала постоянно и без сбоев, а также быстро реагировала на подаваемые команды. Оценить функционал и возможности конкретной торговой платформы помогает демо-счет.

Ниже представлена таблица с названиями компаний, которые позволяют торговать бинарными опционами с депозитом от пяти долларов.

Торговая платформа бинарных опционов Quotex

Платформа брокера Quotex является самой молодой из представленных в таблице.

Отличительной его особенностью является то, что любые сделки и на любые суммы открываются моментально без каких-либо задержек. Именно поэтому многие трейдеры начали открывать счета у брокера Quotex.

Торговая платформа Квотекс чем-то напоминает Olymp Trade, но только внешне. По функционалу данная платформа обладает бесплатными сигналами с историей, которую можно проверить. Также у брокера есть маркет, но работает он по другому принципу в отличие от Покет Опшен. Несмотря на это все равно можно использовать разные промокоды Quotex.

На самом графике брокера можно удобно располагать вкладки с торговыми активами, которых немало. Торговая панель является удобной и содержит все нужное для трейдеров бинарными опционами, включая историю сделок.

В техническом плане на платформе присутствует более 30-ти индикаторов и очень много графических инструментов, включая каналы, уровни и так далее.

Торговая платформа бинарных опционов Pocket Option

Одной из самых эффективных торговых платформ для бинарных опционов обладает брокер бинарных опционов Pocket Option.

Терминал Покет Опшен существует как в веб-версии, так и в версии для ОС Windows. Платформа сможет удовлетворить любого трейдера, так как имеет широкий функционал и все необходимое для комфортного и прибыльного трейдинга опционами. На платформе можно пользоваться:

Индикаторами . У брокера около 30-ти индикаторов, которые можно использовать для анализа или построения стратегии;

. У брокера около 30-ти индикаторов, которые можно использовать для анализа или построения стратегии; Графическими инструментами . Таких инструментов на платформе девять, и это не только линии и каналы, а и Фибоначчи;

. Таких инструментов на платформе девять, и это не только линии и каналы, а и Фибоначчи; Маркетом . В маркете брокера можно покупать и активировать промокоды, которые упрощают торговлю бинарными опционами или делают ее прибыльнее;

. В маркете брокера можно покупать и активировать промокоды, которые упрощают торговлю бинарными опционами или делают ее прибыльнее; Экспресс-ордерами . Такие ордера позволяют зарабатывать намного больше прибыли, чем классические опционы, прибыльность которых не превышает 90%;

. Такие ордера позволяют зарабатывать намного больше прибыли, чем классические опционы, прибыльность которых не превышает 90%; Отложенными ордерами . Это ордера, которые можно выставить заранее по цене или по времени, и они исполнятся без вашего присутствия;

. Это ордера, которые можно выставить заранее по цене или по времени, и они исполнятся без вашего присутствия; Бесплатными сигналами . Данные сигналы построены на индикаторах и доступны всем трейдерам;

. Данные сигналы построены на индикаторах и доступны всем трейдерам; Социальной торговлей. Этот вид заработка позволяет копировать сделки других трейдеров и получать пассивную прибыль, если трейдер, которого вы копируете, совершает положительные сделки.

Помимо этого, у брокера можно использовать множество промокодов и бесплатных подарков.

Торговая платформа бинарных опционов Deriv

Брокера Deriv также можно назвать одной из лучших торговых платформ для бинарных опционов.

Помимо стандартного набора функций, таких как различные таймфреймы, типы графиков, индикаторы и экспирации у брокера можно найти 17 видов бинарных опционов и большой выбор торговых активов, включая синтетические активы, которые предоставляет сам брокер.

Также торговая платформа Дерив состоит не из одной платформы, а из нескольких, и они разделены на платформы для новичков и для профессионалов. Присутствует у брокера и торговая платформа, на которой можно торговать при помощи роботов.

Торговая платформа бинарных опционов Binary.com

Брокер Deriv и Bianry.com тесно связаны, так как, по сути, это одна и также компания, которая провела ребрендинг и создала второго брокера Дерив. Сам же брокер Бинари существует уже около 20 лет и появился за долго до появления бинарных опционов.

На торговой платформе бинарных опционов Бинари функционал проще, чем на Deriv и на выбор есть пять видов бинарных опционов. Список торговых активов почти не отличается от второго брокера и также на выбор есть синтетические активы.

Торговые платформы, которые можно использовать в трейдинге, также разные, включая MetaTrader 5 и платформу для торговли роботами.

Таймфреймы эта платформа предоставляет классические, а вот экспирации можно использовать не только по времени, а и измеряющиеся в тиках.

Торговая платформа бинарных опционов Binarium

Binarium – торговая платформа бинарных опционов в России, которая постоянно обновляется и в ней не так давно кардинально была изменена визуальная составляющая веб-терминала.

На торговой платформе Бинариум есть технические индикаторы и графические инструменты, помогающие трейдеру сделать качественный анализ. А мобильное приложение Binarium и вовсе является максимально удобным, так как полность повторяет веб-терминал, благодаря чему на нем будет легко торговать.

Торговые активы брокера разделяются на валюты и криптовалюты, а также индексы. Также на платформе проводятся постоянные бесплатные и платные турниры, позволяющие начать трейдинг с нуля. Получить бонусы можно и при помощи промокодов Бинариум.

Для трейдеров, у которых депозит составляет от $500 и выше, доступна торговая комната, которая дает некоторые преимущества в торговле, включая рекомендации аналитиков.

Отличительной особенностью торговой платформы Бинариум является экспирации, которые она предоставляет. На этой платформе вы можете покупать опционы с экспирацией в день, неделю, месяц и квартал.

Торговая платформа бинарных опционов Alpari

Alpari – это торговая платформа, которая известна очень многим трейдерам, так как брокер давно существует на этом рынке.

На этой платформе трейдерам предоставляет более 5-ти видов бинарных опционов, включая экспресс-опционы, которые позволяют заработать более 200% прибыли. Удобным является то, что по каждому виду опциона можно посмотреть материал, который объясняет, как он работает. Также на платформе есть сигналы и вкладка акций.

Торговые активы включают в себя валюты, металлы и индексы, прибыльность по которым достигает 85%. Экспирации на платформе Альпари доступны от 30 секунд и до 4 часов.

Что учитывать при выборе брокера?

Демо-счет показывает только функционал торговой платформы. Но этот инструмент не раскрывает особенности сотрудничества с брокером. Данный фактор играет первостепенную роль, так как грамотный выбор компании позволяет минимизировать часть непрогнозируемых рисков торговли бинарными опционами.

Ряд обстоятельств нужно проверить до пополнения баланса. Другие факторы выявляются в течение первых дней и месяцев сотрудничества с брокером. Прежде чем пополнять баланс на сайте брокера, рекомендуется проверить следующие обстоятельства:

Наличие лицензии. Большинство крупных брокеров имеют соответствующий документ, полученный в ЦРОФР и/или в других организациях. Эти организации выступают в качестве гаранта того, что в случае возникновения споров с брокером пользователи смогут вернуть свои деньги. Объем оборотных средств за последний год. Чем выше данный показатель, тем меньше риск, что брокер в ближайшее время обанкротится либо заблокирует вывод денег с депозита. Компании, работающие легально, обычно публикуют такую информацию в Сети. Объем и тип рекламы. Если компания активно продвигает себя, везде размещает баннеры и рассылает множество писем на электронную почту, то это с высокой долей вероятности указывает на мошенников. Такой подход характерен для брокеров, стремящихся за минимальный срок привлечь как можно больше средств. Работа в выходные дни. Этот признак также характерен для компаний, которые реально не торгуют на рынке (исключение – предоставление котировок криптовалют). Подобные фирмы представляют собой некий гибрид брокера и казино. То есть эти компании зарабатывают на ставках, а на реальных прогнозах движения рынка. Наличие онлайн-поддержки. Если трейдеры могут связаться с живым человеком для решения вопросов, связанных с торговлей, то это свидетельствует о намерении брокера развивать свой бизнес. Виды торговых платформ. Крупные брокеры позволяют заниматься трейдингом как через мобильные приложения, так и через браузер или программы для компьютеров. Причем лучшие компании предоставляют собственные продукты.

Часть крупных брокеров предлагает такую услугу, как доверительное управление. Пользователи могут передать часть средств опытному трейдеру, который за них будет вести торговлю. Такой вариант позволяет повысить степень устойчивости инвестиционного портфеля к непрогнозируемым рискам.

Заключение

Самые эффективные торговые платформы для бинарных опционов в России – это те, которые вы выбрали для себя сами после проверки. Если же говорить об общих моментах, то обращать внимание стоит на работу платформы, торговые активы, скорость вывода денег. Поэтому прежде, чем пополнять свой счет реальными деньгами, обязательно проверяйте торговые платформы бинарных опционов в России при помощи демо-счета.

