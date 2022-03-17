Торговля бинарными опционами может показаться очень простым видом трейдинга, так как все, что необходимо сделать для получения прибыли, это нажать на одну их двух кнопок (Call или Put). Однако многие начинающие трейдеры не учитывают, что за такой же короткий срок можно получить не только прибыль, но и убыток, и этот убыток будет даже больше, чем ожидаемая прибыль. И отвечая на вопрос, почему большая часть трейдеров «сливают» депозит на рынке, можно с уверенностью сказать, что причина этому только одна — нарушение или полное отсутствие правил мани-менеджмента (управления капиталом) и риск-менеджмента (управления рисками).

Мани-менеджмент напрямую влияет на прибыльность любой торговой системы или торговой стратегии для бинарных опционов и в данной статье подробно будут рассмотрены эффективные правила и способы управления капиталом.

Содержание:

Почему важно следовать правилам мани-менеджмента в бинарных опционах?

В трейдинге нередко бывают периоды, когда на первый взгляд даже прибыльные сигналы заканчиваются получением убытка. От убытков никто не застрахован, и они бывают у всех, начиная от новичков и заканчивая профессиональными трейдерами.

Почему может возникнуть убыточный период? Причин для этого может быть несколько:

Торговля против тренда.

Неправильное понимание ситуации на рынке.

Торговля в плохом настроении или во время стресса.

Рынок поменялся, и торговая стратегия уже не работает также хорошо, как раньше.

Многие трейдеры забывают о том, что трейдинг — это бизнес, который не прощает ошибок и необходимо страховать себя любыми доступными способами. Именно поэтому мани-менеджмент в бинарных опционах является очень важной частью торговли, а грамотное следование его правилам может спасти от больших потерь даже в долгие убыточные периоды.

Виды мани-менеджмента в бинарных опционах

Основных видов управления капиталом (мани-менеджмента) для покупки опционов существует три:

Фиксированный (начальный депозит). Фиксированный (текущий депозит). Плавающий.

Эти методы имеют одинаковую суть, но работают по-разному и подойдут разным трейдерам в зависимости от опыта в торговле бинарными опционами.

Фиксированный вид мани-менеджмента в бинарных опционах (начальный депозит)

Фиксированный вид управления капиталом подразумевает, что торговый объем в каждой сделке будет фиксированным, а классическое правило гласит, что использовать стоит не более, чем 2% от депозита в каждой сделке и так как этот процент будет являться фиксированным, то объем сделки будет оставаться одинаковым независимо от исхода.

Чтобы рассчитать необходимый процент от депозита, можно использовать калькулятор, а можно формулу, которая выглядит так:

Размер депозита / 100 * Искомый процент

Если предположить, что депозит равен $237 и нам необходимо узнать, какой сумме будет равно 2%, то можно использовать такую формулу:

237 / 100 * 2 = $4.74

Аналогичным образом можно вычислить процент для любого депозита.

Что дает трейдеру торговый объем на сделку в размере 2% от торгового счета? Такой процент торгового объема дает возможность совершить целых 50 убыточных сделок, а так как даже самая убыточная стратегия может давать около 30% прибыльных сигналов, «слить» весь депозит будет очень сложно.

Поэтому если у трейдера есть доходная торговая система, которая способна генерировать более 50% прибыльных сигналов, вероятность того, что депозит будет потерян во время убыточного периода максимально мала.

Стоит отметить, что чем большая сумма доступна для торговли, тем меньший процент от депозита стоит использовать в каждой сделке. К примеру, для $10 000 торговый объем в 0.5-1% будет намного удобнее использовать, так как это снизит психологическую нагрузку на трейдера.

Фиксированный вид мани-менеджмента в бинарных опционах (текущий депозит)

Отличие данного вида управление капиталом от предыдущего только в том, что при получении убытка уменьшается и сумма торгового объема, а при получении прибыли — увеличивается.

Для примера предположим, что процент выплат по опциону составляет 80%. В таком случае при торговом объеме в $2 (2%) трейдер мог бы получить прибыль в количестве $1.6 и его депозит составлял бы уже $101.6, и поэтому торговый объем в следующей сделке можно увеличить, так как 2% от $101.6 уже составляли бы $2.03.

С получением убытка у трейдера на счету осталось бы $98, и на следующей сделке торговый объем составлял бы $1.96, так как это было бы 2% от $98.

Примечание: обратите внимание, что различие между первым и вторым методом будут минимальны и есть смысл использовать второй метод только на очень больших депозитах, где даже десятые доли процента будут равняться сотням долларов. На малых депозитах проще использовать первый метод.

Плавающий вид мани-менеджмента в бинарных опционах

Плавающий мани-менеджмент отличается тем, что на каждую сделку трейдер использует разный процент от депозита для торгового объема. Для использования такого вида управления капиталом могут послужить:

Торговля разными торговыми стратегиями в одно и тоже время.

Торговля одной стратегией в разные торговые сессии.

Совершение сделок с повышенным риском или торговля на новостях с использованием экономического календаря.

Данный вид мани-менеджмента не подходит новичкам без опыта, так как не всегда сразу можно понять, каким процентом от депозита может рисковать трейдер при определенных сделках, особенно если торговля ведется разными методами.

Если же говорить о пользе такого подхода, то когда трейдер отклоняется от своей торговой системы и хочет купить опцион, к примеру, перед выходом важной новости, а стандартный объем составляет 2% от депозита, то можно использовать 0.5% в данной сделке, что не позволит потерять очень много даже при отрицательном исходе.

Примечание: трейдерам без опыта лучше не использовать такой подход и не отклоняться от торговой стратегии, так как это может привести к лишним убыткам, которые отрицательно повлияют в психологическом плане на последующие сделки.

Расчет рисков при использовании мани-менеджмента в бинарных опционах

Более тщательный расчет и сравнение разных процентов смогут помочь начинающем трейдерам понять, почему стоит придерживаться максимально малого процента для торгового объема на одну сделку.

Для примера были взяты две ситуации с депозитом в $100, когда совершались 3 убыточные сделки подряд и использовались 1% от депозита на каждую сделку и 5%.

Использование торгового объема в размере 1%:

$100 - $1 = $99. $99 - $1 = $98. $98 - $1 = $97.

Использование торгового объема в размере 5%:

$100 - $5 = $95. $95 - $5 = $90. $90 - $5 = $85.

По итогу, используя торговый объем в размере 1% убыток составил бы всего $3, а при использовании 5% — целых $15! Конечно, сумма в $15 не кажется большой, но если сравнить ее с $3, то она превышает ее в 5 раз и те $12 разницы дали бы дополнительные шансы на получение прибыли и возможность совершить целых 12 новых сделок.

Также не стоит забывать, что $15 от $100 — это 15%, что является довольно большой суммой убытка, так как чтобы «отбить» ее, потребуется намного больше усилий, не говоря уже о психологическом давлении на трейдера.

И конечно же, чем больше депозит, тем большей суммой являются эти 15%, и не сложно посчитать, что для $1 000 это было бы уже $150 (средний размер депозитов у новичков).

Если говорить о прибыли, то с процентом выплат, который составляет 80%, прибыль могла бы составлять:

Для 1% — $0.8. Для 5% — $4.

Самое интересное то, что в данном примере новички будут смотреть на то, какую прибыль можно было бы получить, а профессионалы на то, какую максимальную сумму можно было бы потерять. И именно такой подход различает профессионалов и любителей, так как потенциальный убыток всегда важнее потенциальной прибыли и одно из правил, которое стоит всегда помнить — намного лучше получать хоть и маленькую, но прибыль, чем получать большой убыток.

Каких еще правил стоит придерживаться при соблюдении мани-менеджмента в бинарных опционах?

Помимо стандартных расчетов объемов сделок и процентов при торговле бинарными опционами существует и другие важные правила, которые также помогут новичкам не потерять лишнее во время торговли. К таким правилам относятся:

Контроль убытков по проценту от депозита . Выставление целей помогает не потерять то, что было заработано за торговый день/неделю/месяц и не потерять больше, чем уже было потеряно за те же временные промежутки. Для примера можно брать цель по прибыли на день в размере удвоенной или утроенной суммы от убытка на день. И если максимальный убыток на день составляет 3% от депозита, то лимита по прибыли можно придерживаться в размере 6-9%. При достижении лимита убытков торговля должна быть прекращена.

. Выставление целей помогает не потерять то, что было заработано за торговый день/неделю/месяц и не потерять больше, чем уже было потеряно за те же временные промежутки. Для примера можно брать цель по прибыли на день в размере удвоенной или утроенной суммы от убытка на день. И если максимальный убыток на день составляет 3% от депозита, то лимита по прибыли можно придерживаться в размере 6-9%. При достижении лимита убытков торговля должна быть прекращена. Контроль убытков по количеству сделок . Суть в том, чтобы подобрать максимальное количество убыточных сделок, которые могут быть совершены за день/неделю/месяц. При достижении этого количества сделок торговля прекращается.

. Суть в том, чтобы подобрать максимальное количество убыточных сделок, которые могут быть совершены за день/неделю/месяц. При достижении этого количества сделок торговля прекращается. Исключить из торговли «разгонные» системы . Например, такие системы, как Мартингейл или АнтиМартингейл.

. Например, такие системы, как Мартингейл или АнтиМартингейл. Составление портфеля. Суть этого правила в том, чтобы не держать у одного брокера бинарных опционов весь торговый капитал. Если сумма не маленькая, то правильнее будет распределить ее между двумя или тремя брокерами.

Заключение

Как только начинающий трейдер сможет понять, насколько важно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента в торговле бинарными опционами, получение прибыли не заставит себя ждать. Поэтому перед началом торговли важно изучить все доступные методы управления капиталом, опробовать их на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет. Такой подход позволит сэкономить большое количество денег и нервов, а также даст понимание того, какой подход стоит использовать в трейдинге.

