Брокеры БО и ряд трейдеров, описывая цифровые контракты, в основном обращают внимание только на плюсы бинарных опционов. В результате у новичков может сложиться впечатление, что данный вид деятельности способен приносить постоянный и высокий доход при минимальных временных и денежных затратах. Но на практике этот заработок отличается рядом недостатков. То есть, прежде чем торговать бинарными опционами, должны быть учтены плюсы и минусы бинарных опционов.
Содержание:
Плюсы бинарных опционов
- Высокий доход. Это основной плюс бинарных опционов. В зависимости от брокерских условий прибыль с одного контракта может достигать до 92% от суммы инвестиции в сделку. То есть, вкладывая 100 долларов, пользователь может получить за короткий срок 92 доллара. Подобная доходность не характерна для большинства видов деятельности, в том числе и связанной с финансовыми рынками.
- Широкий выбор торгуемых активов. Плюсы бинарных опционов заключаются в том, что каждый цифровой контракт может быть основан на разных торговых инструментах: акции, индексы, валютные пары, криптовалюты и так далее. Ряд брокеров позволяет открывать сделки с более чем 80-ю активами. Причем минимальный размер инвестиции не зависит от типа финансовых инструментов. То есть пользователь может открывать сделки на золото или нефть, инвестируя 10 или 100 долларов. Дополнительным достоинством считается тот факт, что трейдеры могут менять рынки с учетом сложившейся ситуации, собственных предпочтений и иного. Если трейдинг по нефти не приносит доход, то можно сразу переключиться на валютные пары или криптовалюты.
- Минимальный порог для входа. В сравнении с другими вариантами заработка на финансовых рынках бинарные опционы предлагают лучшие условия для новичков. Объясняется это тем, что начинать зарабатывать на цифровых контрактах можно с минимальным депозитом. Часть брокеров разрешает открывать сделки после пополнения баланса на 5-10 долларов.
- Контролируемые риски. Этот плюс прямо исходит из предыдущего. Инвестируя небольшие суммы, трейдеры могут контролировать возникающие риски и, как следствие, уменьшить вероятность «слива» депозита. Спекулянты каждый раз могут потерять только ту сумму, которую инвестировали в одну сделку. Цена контракта фиксируется после покупки и не меняется до закрытия ордера.
- Широкий выбор торговых платформ. Торговать контрактами можно с помощью браузерных, мобильных и десктопных платформ из любого места при наличии постоянного доступа в интернет. Интерфейс, как и функциональность терминалов практически не отличается от вида устройств, на которых установлена программа. Скорость работы платформ также не меняется в зависимости от типа версии. Этот параметр определяется только пропускной способностью канала, по которому устройство подключено к интернету. А браузерные версии терминалов позволяют проводить торговые операции без установки программ.
- Простой и понятный торговый механизм. В данном случае нужно отметить, что речь идет не о легкости заработка на цифровых контрактах. Основные плюсы бинарных опционов заключаются в том, что для получения дохода необходимо выбрать актив, задать срок экспирации контракта, внести определенную сумму и указать направление курса. После этого нужно нажать на одну из двух кнопок в торговом терминале. По завершении простой процедуры контракт будет автоматически куплен. Трейдеру останется только дождаться окончания закрытия сделки. При успешном прогнозе заработок по сделке перечисляется на депозит.
- Широкий выбор видов бинарных опционов. Основным видом контрактов является опцион «Выше/Ниже». То есть пользователю нужно определить, в каком направлении будет двигаться цена актива за заданный временной интервал. Но брокеры предлагают разные варианты торговли. Пользователям доступны такие варианты, как «Касание/Без касания», «Диапазон/Вне диапазона» и другие. Каждый тип опциона позволяет зарабатывать на разных ситуациях, разворачивающихся на рынке. Используя вариант «Диапазон/Вне диапазона», пользователи получают возможность извлекать прибыль на тихом рынке, когда отсутствует явный тренд и курсы практически не меняются. Часть брокерских контор расширяет перечень услуг, предлагая воспользоваться возможностью преждевременного закрытия ордера либо продления его срока действия. Первое необходимо при неправильных прогнозах, второе – при успешных.
- Демо-счет. Этот инструмент является бесплатным и доступ к нему открывается бессрочно. Демо-счет используется как для получения первых навыков торговли на реальном графике, так и для тестирования стратегий и индикаторов.
- Мобильная торговля бинарными опционами. Торговать бинарными опционами можно как со стационарного компьютера, так и со смартфона или планшета. Все, что необходимо для этого, это интернет, который в современном мире доступен почти везде. Такой подход позволяет вести торговлю в любое время и в любом месте, а также всегда быть в курсе событий на финансовых рынках.
- Доступность обучающих материалов. Брокеры заинтересованы в постоянной и широкой аудитории. Поэтому компании предлагают клиентам возможность пройти обучение по трейдингу бинарными опционами, предоставляя бесплатные материалы и проводя разнообразные семинары, вебинары и другие программы. Помимо этого, в Сети можно найти любую информацию, связанную с этим видом деятельности.
Минусы бинарных опционов
- Отсутствие официального регулирования. Надежные брокеры бинарных опционов действуют на основании лицензий, которые выдаются не Центробанками, а сторонними организациями. Одни из самых популярных организаций – ЦРОФР и CySEC. Такие регуляторы имеют определенный «вес» и предъявляют жесткие требования участникам финансового рынка. То есть деятельность брокерских контор определенным образом регулируется. Но все же минусом бинарных опционов считается то, что не существует официального регулирования этой деятельности. Отсутствие регулятора осложняет поиск честного брокера. Чтобы подобрать подобную компанию, приходится исследовать историю их деятельности и обращать внимание на отзывы.
- Фиксированный и неизменный доход. Несмотря на то, что данная особенность контрактов считается достоинством, в ряде случаев это минус бинарных опционов. Примером тому служит опыт работы на Forex. На этом рынке при сильном росте цены доход может кратно возрасти. Подобная ситуация более актуальна для сильного тренда, когда за короткий временной промежуток курс актива резко поднимается. В эти периоды спекулянты Форекса зарабатывают большие деньги. Но доход бинарного трейдера в аналогичных условиях не превышает 70-92% от размера инвестиции.
- Неизменный убыток. Размер прибылей и убытков всегда фиксируется после открытия ордера (эта та сумма, которая была вложена в сделку). Изменить данный параметр нельзя. Единственный способ, как можно уменьшить сумму убытка, это досрочно закрыть сделку. В этом случае вы получите малую часть инвестиции обратно на депозит.
- Брокеры-мошенники. Опционы из-за своей простоты привлекают внимание широкой аудитории людей, которые стремятся заработать на финансовых рынках. Этим часто пользуются мошенники, которые скрываются под видом надежных компаний, что является серьезным минусом бинарных опционов. Причем о том, что они являются черными брокерами, клиенты обычно узнают спустя некоторое время. На виды мошенничества указывает отказ в выводе как заработанных, так и ранее зачисленных на счет средств. Также в Сети описаны случаи, когда недобросовестные менеджеры подобных фирм забирают себе заработок клиентов. Выявить брокеров-мошенников часто бывает сложно. Это более актуально для фирм-новичков. Такие брокеры (в том числе и надежные) с целью увеличения аудитории клиентов делают очень выгодные предложения. Но в этой ситуации сложно отличить надежную компанию, которая будет выплачивать заработок, и мошенника. Примерами таких брокеров могут послужить BinTradeClub и Stars Binary. Данные брокеры помимо отсутствия каких-либо лицензий имеют сомнительные сайты со множеством подозрительных ссылок или контактов. Поэтому подходить к выбору проверенных и качественных брокеров стоит очень ответственно, так как именно от этого зависит возможный будущий доход.
- Высокая психологическая нагрузка. Успешность трейдинга БО напрямую зависит от личных качеств человека. Неспособность долго ждать закрытия ордера, стремление быстрее заработать и другие эмоциональные действия могут привести к быстрой потере денег. К числу основных рисков, с которыми сталкиваются трейдеры, относят эмоции. Поддавшись эйфории, пользователь перестает анализировать рынок и открывает сделки на основании интуиции. Негативные последствия провоцируют и неудачи. Из-за финансовых потерь люди начинают испытывать страх перед каждой операцией, что также ведет к ошибкам.
- Поиск «Грааля» для бинарных опционов или «Граальный» синдром. Этот минус бинарных опционов является самым безобидным, так как не каждый трейдер занимается поисками Грааля. И все же, большинство трейдеров сталкиваются с очень большим желанием найти такой метод торговли, который бы приносил стабильную высокую прибыль без затрат времени и денег, но всегда причина для такого желания всего одна – это нежелание трейдеров учиться и тратить время на чтение книг по трейдингу, тренировку на демо-счетах, тестирование стратегий или индикаторов и тому подобное. Именно из-за погони за легкой и быстрой прибылью, а также из-за лени до 90% не только начинающих, а и опытных трейдеров теряют деньги на рынке. Поэтому всем, кто хочет начать зарабатывать на финансовых рынках, стоит понять, что «Грааля» в торговле не существует и без стараний и постоянной практики будет невозможно выйти на стабильный доход. Также не стоит думать, что кто-то будет готов продать за $50, $500 или $5 000 сверхприбыльную торговую систему, которая может приносить сотни долларов в день без рисков путем нажатия всего пары кнопок. Такие предложения лучше сразу игнорировать, так как это сэкономит много денег и времени, которое можно потратить на практику и обучение торговле.
Заключение
Как можно видеть, в торговле бинарными опционами есть как множество серьезных плюсов, так и множество серьезных минусов. Но влияние всех этих минусов можно с легкость свести к минимуму, если научиться контролировать свои эмоции и придерживаться правил мани-менеджмента и рисков. Изучите эти основы перед началом торговли на реальном счету, и вы обязательно добьетесь успеха.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.