Как лучше пополнять счет у брокера? ТОП-10 способов

Казалось бы это очень простой вопрос и каждый брокер делает все, что бы пополнение счета было максимально простым и удобным. Но в этой статье речь пойдет не о пошаговой инструкции пополнения счета у того или иного брокера, так как по этой теме у нас на сайте есть отдельная статья под каждого надежного брокера. В этой статье речь пойдет о методах пополнения счета у брокера. Ведь каждый брокер на своем сайте дает массу вариантов для пополнения счета, начиная от пополнения картами Visa/MasterCard и заканчивая криптовалютами. Вариантов пополнения счета у брокера очень много, мы же разберем с вами ТОП 10 способов пополнений счета, так как вариант пополнения картой может оказаться на самым выгодным.

10 место. Visa/MasterCard/МИР

При пополнении счета у брокера картой вы будете обязаны передать данные своей карты для верификации торгового счета. Чаще всего на этапе пополнения счета об этом вам конечно же не скажут, и в лучшем случае вы узнаете о необходимости верифицировать свой счет после совершения нескольких сделок (обычно трех), иначе ваш счет будет заморожен. Но как показывает практика, скорее всего вам скажут о необходимости верификации лишь в момент попытки вывести ваши средства от брокера и тут как раз и начнется все самое интересное…

Вас попросят прислать фото вашей карты с двух сторон, причем о необходимости закрыть на обратной стороне CVV код вам конечно же не скажут (обязательно закрывайте его при отправке карты на верификацию!). Если карта окажется не именной, или что еще хуже, оформленной на другого человека, вам могут отказать в верификации и вам очень долго придётся доказывать, что эта именно ваша карта, а не украденная. Если верификация будет проходит в момент попытки вывода средств, то конечно же брокер в этом не будет заинтересован и будет всячески оттягивать процесс верификации, запрашивая все новые и новые данные о чужой карте, с которой вы пополнились. Даже если это карта вашей бабушки и вы можете без труда доказать ее законность, процесс верификации и вывод средств может растянуться на месяцы.

Если же карта будет вашей, но не именной, то ситуация будет немного проще, но вам все равно придётся идти в банк и брать выписку, в которой будет указан владелец карты (не забудьте сразу поставить печать банка, так как брокер наверняка отклонит выписку со счета без заверения печатью).

Еще одной проблемой при пополнении брокерского счета картой Visa/MasterCard/МИР может стать окончание ее срока действия. Если к моменту вывода средств у вас уже закончится срок действия карты, это тоже добавит вам проблем при выводе. Но допустим, что у вас была именная карта Visa/MasterCard/МИР, вы успешно отправили ее данные, закрыв CVV код или верифицировали свою не именную или чужую карту, и тут тоже могут начаться дополнительные проблемы. Самые «черные »брокеры могут подключать услугу авто платежа к вашему первому переводу, и скорей всего галочка об этом будет стаять в самом не видном для вас месте. И если у вас не стоит подтверждение транзакций через SMS, то брокер без труда переведет себе на счет еще один депозит от вас.

Конечно, вы можете попробовать вернуть свои деньги от брокера, обратившись в банк, но тут, к сожалению, тоже не все так просто. Во-первых, это процесс не быстрый, а во-вторых банк затребует от вас данные брокера, которому вы перевели деньги и если ваш брокер не имеет лицензии на брокерскую деятельность в вашей стране (например, в России очень мало брокеров с лицензией в 2023 году), то процесс существенно усложнится!

Допустим, что все вышесказанное к вам не относится, и вы открыли счет у надежного брокера, верифицировали его, получили хорошую прибыль от торговли и можете ее вывести. Тут тоже все будет не так просто в случае вывода денег на карту Visa/MasterCard/МИР… Любой, даже самый надежный брокер, будет делать первый вывод средств только на ту карту, с которой вы пополняли счет и тут у вас могут возникнуть проблемы уже в самом банке. Например, Сбербанк не принимает валютные переводы от брокерских компаний из-за рубежа без лицензии ЦБРФ, а если сумма вашей выплаты будет свыше 600 000 рублей, вами может заинтересоваться фин. мониторинг. И в случае неуплаты налогов на прибыль могут начаться самые серьезные проблемы.

Все эти факторы явно говорят не в пользу пополнения счета у брокера через Visa/MasterCard/МИР и мы предлагаем вам рассмотреть другие варианты пополнения счета с помощью электронных кошельков, для верификации которых вам понадобиться только скриншот перевода.

9 место. Perfect Money (Перфект Мани)

Основанная в 2007 году платежная система Perfectmoney стала популярной в странах СНГ спустя три года после запуска, и с того момента зарекомендовала себя как одна из самых быстрых и удобных.

В 2013 году поменялся управляющий состав компании, после чего последовал ряд улучшений, касавшийся безопасности операций и скорости работы сервиса. В итоге пользователи смогли просто и быстро взаимодействовать между собой, а владельцы бизнеса получили возможность использовать выгодные условия для сотрудничества.

Из преимуществ системы можно выделить возможность получения начислений на свободный остаток в размере 4% годовых, низкие комиссии (0.5% для верифицированных пользователей) и повышенную безопасность счетов. Именно такие выгодные условия и привлекают все больше новых пользователей, готовых хранить и переводить средства с помощью Перфект Мани.

Как вывести средства из Perfectmoney?

Для вывода и пополнения средств используются одинаковые способы:

банковский перевод;

вывод наличных средств;

e-Voucher;

электронные деньги;

обменные пункты-партнеры;

Bitcoin;

кредитная биржа;

сторонние обменники.

На сайте платежной системы можно найти все условия и комиссии по использованию того или иного способа кроме самого последнего варианта, так как данный способ является самостоятельным. В сети можно найти множество обменников, которые готовы вывести средства любым удобным для клиента способом, взимая за это дополнительные комиссии.

8 место. WebMoney (Вебмани)

Платежная система WebMoney начала свою работу еще в 1998 году. Основное направление компании заключается в предоставлении услуг по переводу денежных средств внутри системы, после чего их можно вывести любым удобным способом.

Вместо стандартных валют в кошельке Вебмани используются электронные деньги с сокращением «WM». В системе предусмотрено использование различных валют, включая рубли, доллары, евро, гривны и другие. Это позволяет обойти банки и другие финансовые учреждения, однако сама система все равно подчиняется законам и является централизованной.

В 2015 году компания получила лицензию FCA (Financial Conduct Authority) и теперь можно предоставлять свои услуги на территории Европы.

Чтобы использовать все возможности этой платежной системы, потребуется открыть счет одним из возможных способов:

с помощью мобильного телефона;

через официальный сайт системы;

с помощью специального кошелька, который устанавливается на компьютер.

Стоит отметить, что самым удобным является последний вариант, так как в него легко войти, и с помощью него можно обменивать, переводить и выводить денежные средства. Кроме этого, кошелек WebMoney можно использовать для пополнения мобильного телефона, оплаты различных сервисов или покупок в интернете.

Как вывести средства из WebMoney?

Вывести средства из системы можно различными способами, включая вывод на банковскую карту или через обменные пункты. При чем для этого не потребуется использовать сторонние сервисы, все это можно делать из кошелька или личного кабинета. К тому же можно получить пластиковую карту от банка партнера, которая будет привязана к кошельку Вебмани, что позволить получать средства сразу же на карту.

7 место. NETELLER (Нетеллер)

NETELLER является одной из самых опытных компаний по предоставлению услуг в финансовом секторе. Компания была основана в 1999 году и на данный момент состоит под управлением OPL (Optimal Payments Limited).

Уже более двадцати лет NETELLER позволяет обычным пользователями и владельцам бизнеса совершать быстрые и защищенные денежные переводы. Данная компания является одной из самых крупных платежных компаний в мире и годовой оборот транзакций составляет около одного миллиарда долларов.

В компании используются только качественные способы предоставления услуг, которые обеспечивают максимальную безопасность переводов благодаря 128-битному шифрованию, верификации счетов и проверке транзакций в реальном времени. Такой подход позволяет избежать мошенничества и кражи средств пользователей уже на протяжении многих лет.

Кошелек платежной системы Нетеллер можно использовать для всех видов операций, включая пополнения и вывод средств. Пополнить свой счет можно с помощью карт, банковских переводов и других способов с лимитом в $50 000.

Как вывести средства из NETELLER?

Можно получить специальную банковскую карту от NETELLER, которая будет привязана к счету в компании, что позволит пользоваться средствами в любое время и в почти любой точке земного шара. Снятие и использование средств доступно в 200-та странах, включая банкоматы и оплату по терминалу. Из валют доступны:

Британский фунт;

Евро;

Доллар США;

Канадский доллар;

Шведская крона;

Датская крона;

Австралийский доллар;

Японская йена;

Кроме этого, можно вывести средства при помощи банковского перевода на рублевый счет или перевести деньги на кошелек Skrill. Вывод на карту в данной платежной системе, к сожалению, отсутствует.

6 место. Skrill (Скрилл)

Данная платежная система была создана в Англии в 2001 году и изначально называлась Moneybookers. В 2008 году компания была выкуплена другой компанией под названием ITP (Investcorp Technology Partners) и в только в 2012 году название окончательно поменялось на Skrill.

Основным плюсом компании является то, что она регулируется FSA (Financial Service Authority) и благодаря этому является максимально безопасной в использовании для любых типов клиентов.

Как вывести средства из Skrill?

Скрилл позволяет выводить деньги на:

VISA или MasterCard;

Skrill Prepaid Mastercard;

Payoneer.

Также всегда можно воспользоваться сторонними обменными сервисами, которых огромное множество.

Стоит отметить, что данная платежная система является далеко не самой популярной, но зато она позволяет получать средства сразу на карту без обходных путей.

5 место. ePayments (Епейментс)

Платежная система ePayments начала свою работу в 2011 году в Англии и является электронным кошельком, в котором можно совершать внутренние переводы без комиссии, пополнять счет с пластиковых карт или Вебмани. Также существует приложение на смартфон, в котором можно совершать любые виды операций.

Плюсом кошелька ePayments является то, что в нем есть поддержка на многих языках, включая русский. Но это не единственный плюс компании. Кроме русского языка, все переводы можно получать, не уплачивая налоги, так как Епейментс не находится под контролем РФ. Поэтому данная система довольно востребована в странах СНГ и особенно в России.

Как вывести средства из ePayments?

Самым удобным способом снятия наличных является получение карты от ePayments, которая присылается по почте после верификации и запроса на ее получение. Выводить деньги можно и на такие системы, как Webmoney и Яндекс.Деньги, а также на карты российских банков. Банковский перевод тоже доступен в системе.

4 место. Payeer (Паер)

Компания Payeer начала свою деятельность в 2012 году и с того времени оказывает услуги по всему миру. Данная система является мультифункциональной и позволяет как получать, так и отправлять денежные средства.

Преимуществом Payeer является то, что система позволяет делать переводы внутри компании без комиссии. Кроме этого, можно выводить средства через API на любое количество кошельков и без лимитов. Также в системе не требуется верификация и при этом отсутствуют какие-либо лимиты на максимальную сумму перевода в любой доступной валюте. Благодаря этому кошельки в системе не блокируются, так как это не имеет смысла. Также все пользователи остаются анонимными.

Как вывести средства из Payeer?

Специальная банковская карта от Payeer позволяет совершать покупки и снимать наличные по всему миру без комиссии.

Вывести средства можно на различные электронные кошельки (Яндекс.Деньги, QIWI, ADVcash), мобильный счет или пластиковую карту. Также есть обмен на криптовалюты.

Для вывода средств с кошелька Payeer взимается комиссия в районе 3-5%. Чтобы ее уменьшить, можно воспользоваться сторонними обменниками, которые могут предложить более выгодные условия.

3 место. Яндекс.Деньги (Yoomoney)

Яндекс.Деньги (Yoomoney) являются одной из самых популярных платежных систем на территории РФ. С помощью этого электронного кошелька можно отправлять и получать платежи быстро и безопасно.

Исходя из названия, можно подумать, что эта платежная система полностью принадлежит компании Яндекс, но это не так. Яндекс владеет всего 25% компании, а оставшаяся часть принадлежит Сбербанку. Поэтому Yandex.Money так популярны в РФ, и так как все знают названные выше компании, уровень доверия к Yoomoney очень высок.

Плюсом этой системы является то, что пополнять счет можно при помощи карты Сбербанка без комиссии, а также с помощью терминалов пополнения.

Как вывести средства из Yoomoney?

Выводить средства из системы можно на карту, но для этого потребуется пройти верификацию. После верификации можно привязать любую карту в личном кабинете, после чего совершать переводы. Также доступен банковский перевод.

2 место. Bitcoin (Биткоин)

Bitcoin — это цифровая валюта, которая используется в качестве платежного средства. Рынок криптовалют еще довольно молод и не все знают о Биткоине, но несмотря на это, его начинают принимать все больше брокеров.

Цена на криптовалюту BTC основывается на спросе и предложении. Физическими товарами данный актив не подкреплен, и чтобы начать использовать Биткоин, его потребуется приобрести на бирже или через обменники, которые можно найти в интернете.

Так как цена Bitcoin довольно высока, не обязательно иметь в наличии целое количество монет. Их можно делить на более мелкие части, которые называются Сатоши. Это позволяет приобретать любое дробное количество монет, и поэтому счет у брокера можно пополнять на любые суммы при помощи этой криптовалюты.

Кроме Биткоина существуют и другие популярные криптовалюты, такие как Ethereum или Litecoin. Некоторые брокеры могут принимать и эти монеты. Однако самой популярной остается BTC.

Плюсом криптовалют является то, что это платежное средство является полностью анонимным и не имеет никаких ограничений по лимитам. Также это средство является максимально безопасным в плане транзакций, так как никто не контролирует такие переводы, и они не подпадают не под какую юрисдикцию.

Как обменять Биткоин на реальные деньги?

Для обмена Биткоина на реальные деньги можно использовать криптовалютные биржи. Но самый быстрый и удобный вариант — сторонние обменники. Комиссия будет немного больше, но зато можно сразу получить свои деньги на карту или любой электронный кошелек.

1 место. ADVcash (Адвкеш)

ADVcash — это платежная система, которая позволяет пользователям множество возможностей для совершения финансовых операций. Кроме стандартного ввода и вывода средств в ADVcash можно совершать выплаты сразу на множество кошельков при помощи API, менять валюты внутри кошелька и совершать транзакции пользователям из других стран.

Благодаря аппаратному шифрованию достигается максимальная безопасность при переводах и средства клиентов получают высокий уровень защиты.

При необходимости можно получить ответы на любые вопросы при общении со службой поддержки, которая есть на русском языке.

После регистрации в Адвкеш можно будет использовать два вида счетов:

Личный.

Бизнес.

Для личного пользования идеально подойдет первый вариант, а владельцам бизнеса стоит рассмотреть вариант под номером 2.

ADVcash и рынок Форекс

Как уже говорилось выше, данная платежная система доступна и для других стран, поэтому пополнять депозиты у многих брокеров можно через нее. Плюсом является то, что комиссии на пополнение через ADVcash намного меньше, чем комиссия за банковский перевод. Именно благодаря своей универсальности и брокеры, и трейдеры любят использовать данный платежный сервис.

Адвкеш и рынок бинарных опционов

ADVcash активно используют не только брокеры рынка Forex, а и честные брокеры бинарных опционов. Трейдеров в этой платежной системе привлекает то, что иногда требуется очень быстро пополнить счет, так как рынок никого не ждет. Благодаря ADVcash деньги на счет поступают практически мгновенно, что позволяет не упустить отличную сделку. При этом, если была получена прибыль, средства можно также быстро вывести на свой счет в платежной системе, после чего получить их на карту.

ADVcash и криптовалюты

ADVcash является универсальной платежной системой и внутри нее можно приобретать и продавать криптовалюты. Для небольшого количества криптовалюты этот сервис очень подойдет, однако для крупных сумм лучше рассмотреть другие варианты, так как комиссии, а также курс криптовалют может отличаться в невыгодную сторону. Для больших сумм лучшим вариантом приобретения монет будут биржи криптовалют. Именно на биржах можно получать самые низкие комиссии и самый выгодный курс

Верификация в ADVcash

В ADVcash процедура верификации не обязательна, если только клиент не собирается использовать банковский перевод. В любом случае, пройдя верификацию, можно будет получить дополнительные преимущества, такие как:

повышение лимитов;

использование карт;

повышенный уровень безопасности;

страховка.

Для прохождения верификации потребуется предоставить скан-копии документов, в которые входят:

паспорт (разные страницы) или водительское удостоверение;

квитанция оплаты коммунальных услуг.

В самом конце необходимо будет подтвердить номер телефона, получив код по SMS.

Сам процесс занимает по времени около одного рабочего дня, что довольно быстро. И если планируется использовать платежную систему ADVcash очень часто, то верифицированный счет даст намного больше преимуществ и удобств в отличие от стандартного счета.

Как вывести средства из ADVcash?

Кроме стандартных способов вывода средств есть возможность пополнить мобильный счет российского оператора.

Если планируется использование банковского перевода, то обязательно должно использоваться ФИО того же человека, на которого открыт счет в ADVcash. Если использовать другое имя, то деньги перечислены не будут. Скорость перевода будет зависеть от банка, но чаще всего срок составляет около 5 рабочих дней. Стоит учитывать, что банковский перевод невозможен без верификации.

Выводить средства можно и на пластиковые карты или платежные системы, такие как Яндекс.Деньги или QIWI.

У какого брокера лучше всего пополнять счет?

Выбор брокера для торговли полностью зависит от ваших предпочтений. Вы можете выбрать надежного брокера из нашего рейтинга, опираясь на такие важные моменты, как минимальный депозит, минимальная ставка, средний коэффициент сделок, наличие демо-счета и другое. Главное при выборе брокера еще раз проанализировать все риски, выбрать правильную платежную систему и не рисковать суммой большей, чем вы можете позволить себе потерять.

