Что такое тренд? Почему так важно уметь определять его на финансовых рынках?

На финансовых рынках есть выражение – «Trend is your friend» (Тренд твой друг). И хотя эта фраза может иметь логический смысл, на практике она настолько непрозрачна, насколько это возможно. Что же такое тренд на рынке Форекс и как его определить для успешной работы на бинарных опционах?

Оглавление

Что такое тренд в бинарных опционах?

Тренд на финансовых рынках – это общее направление, в котором меняются рыночные значения или цена актива. Тренды могут быть восходящими (бычьим), нисходящими (медвежьи) или боковыми (флэт). Нет конкретного таймфрейма, в котором направление считается трендом, но в целом, чем дольше это направление сохраняется, тем более сильным и очевидным становится тренд.

Определение тренда на бинарных опционах

Самый простой способ определить тренд – это наблюдать за поведением цены актива. Трейдеры, торгующие с помощью технического анализа, считают, что информации, предоставленной чистым графиком вполне достаточно для расшифровки типа тренда.

Определение типа тренда:

На рынке преобладает восходящий (бычий) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) последовательно повышаются или «растут». На рынке преобладает нисходящий (медвежий) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) последовательно понижаются или «падают». На рынке преобладает боковой (флэтовый) тренд, если максимумы и минимумы (экстремумы) находятся в одном ценовом диапазоне между определенными зонами цен.

Использование ценового движения для определения тренда

Тренды на рынках (восходящие и нисходящие) идеально подходят для свинг-трейдеров, которые могут ставить широкие цели по прибыли, тогда как рынки с боковым диапазоном (во флэте) подходят для скальперов и интрадей трейдеров, которые ищут быструю прибыль, устанавливая короткие цели по прибыли. Чтобы выбрать оптимальные точки входа и выхода, трейдеры, торгующие по тренду, используют трендовые линии и зоны поддержек и сопротивлений.

В восходящем тренде линия проводится от одного конкретного минимума цены, соединяя его с другим последовательным, но более высоким минимумом, проецируя линию в будущее (луч). Эта линия действует как динамическая зона поддержки, с оптимальными точками входа в позицию (Call), определяемыми временем, когда цена касается или приближается к линии тренда.

И наоборот, для нисходящего тренда, где линия проводится от одного определенного максимума цены, соединяя его с другим последующим, но более низким максимумом, проецируя линию в будущее (луч). Линия тренда затем действует как линия динамической зоны сопротивления с оптимальными точками входа в позицию (Put), определяемыми временем, когда цена касается или приближается к линии.

На рынках с боковым трендом линии рисуются как горизонтальные зоны вдоль четко определенных цен поддержки и сопротивления. Трейдеры будут стремиться разместить ордера на покупку, когда цена находится на линии поддержки или рядом с ней, и ордера на продажу, когда цена находится на линии сопротивления или также рядом с ней.

Но не все трейдеры любят «чистые» графики. Есть те, кто любят определять тренд для торговли бинарными опционами с помощью вспомогательных инструментов. Далее поговорим об основных индикаторах технического анализа, используемых для определения тренда.

Индикатор Moving Averages для определения тренда

Скользящие средние (SMA) – самый старый и, несомненно, самый популярный индикатор технического анализа. Они не только помогают определить направление тренда, но также определяют импульс тренда и возможные развороты на рынке. Алгоритм скользящих средних сглаживает ценовое движение, позволяя легко определить направление тренда.

Когда цены удерживаются выше скользящей средней, это означает, что восходящий тренд актуален на данный момент. Трейдеры могут определить импульс тренда, наблюдая за наклоном скользящей. Чем круче наклон движения скользящей средней, тем сильнее падение или рост цены.

Для дальнейшего анализа трейдеры объединяют несколько скользящих средних. Таким образом они могут окончательно подтвердить преобладающий тренд, и также определить потенциальные развороты цены достаточно рано.

Когда более быстрая скользящая средняя пересекает снизу вверх медленную, подтверждается восходящий тренд, и когда более быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, подтверждается нисходящий тренд.

Индикатор фракталов Билла Уильямса для определения тренда на бинарных опционах

Суть данного индикатора в том, что рынки носят фрактальный характер, и среди хаоса существуют повторяющиеся паттерны, которые, если их четко определить, могут помочь выбрать выгодные возможности для торговли. Фракталы Билла Уильямса – это визуальный индикатор, который помогает трейдерам наблюдать за циклическим движением рынка и выявлять хорошие точки входа по тренду, а также достаточно рано определять потенциальные развороты тренда.

У нас на сайте есть стратегия «Торговый Хаос» Билла Уильямса, адаптированная для бинарных опционов, и включающая в себя фракталы.

Фрактал показывает экстремальный уровень цен между пятью периодическими ценовыми барами. Таким образом, восходящий фрактал имеет среднюю свечу с самым высоким максимумом между двумя более низкими максимумами. Аналогично, у нисходящего фрактала будет средняя свеча с самым низким минимумом между двумя более высокими минимумами.

Хотя этот индикатор не является определяющим при принятии решений на рынке, его более чем достаточно для легкого определения направления тренда. Просто наблюдая за фракталами, трейдеры могут определить, является ли преобладающее состояние рынка восходящим трендом, нисходящим трендом или даже боковым рынком.

Индикатор ADX для определения тренда

Индекс Среднего Направления (ADX) является популярным осциллятором, который помогает определить направление тренда, а также импульс тренда. Он колеблется между значениями 0 и 100. ADX также имеет + DI (зеленая линия) и –DI (красная линия). Когда + DI выше -DI, ​​это говорит о восходящем тренде, а когда -DI выше + DI, это говорит о нисходящем тренде. Когда линии находятся близко друг к другу, это сигнализирует о рынке во флэте.

Также важно следить за центральной линией (значение 50). Когда ADX выше 50, это указывает на сильную тенденцию. Когда ниже, это указывает на то, что движение теряет силу, что может являться ранним сигналом о возможной смене тренда.

Почему появляются тренды и что их поддерживает?

Важно уметь определять тренд и торговать по нему, но также важно понимать, что их формирует и поддерживает. Основными рычагами влияния на тренды являются фундаментальные факторы, лежащие в основе финансов и настроений на рынке.

В качестве примера действия фундаментальных факторов можно рассмотреть динамику цен акций компании, которая может быть отражением экономической мощи этой самой компании. Если цена поднимается выше, это может быть связано с успехом компании в выполнении ее бизнес-плана или с прогнозом будущих более высоких доходов и прибылей.

Валюты могут расти или падать в зависимости от процентных ставок базовой страны, показателей занятости, торговли и других экономических факторов.

Чтобы быть в курсе последних важных новостей, всегда пользуйтесь экономическим календарем.

Тренд также может быть создан и поддержан техническими специалистами. Коллективные действия трейдеров всего мира могут определять области поддержки и сопротивления.

Например, если в восходящем тренде цена превысит определенный уровень сопротивления, большинство людей будут вдохновлены этим и присоединяться к движению на ходу или увеличат свои позиции.

Это будет стимулировать спрос, что будет способствовать дальнейшему росту, даже без каких-либо заметных изменений в экономике.

Человеческие эмоции также могут поддерживать тенденции на рынке. Страх, жадность и уверенность являются основными эмоциями, которые влияют на активность трейдера, и в совокупности они могут определять преобладающие настроения на рынке.

Если участники рынка испытывают коллективный страх, на рынке будут негативные настроения и, как следствие, медвежье движение. С другой стороны, если преобладает жадность, на рынке будет позитивное настроение и, как следствие, тенденция к повышению.

Эффективный трейдинг по тренду

Определения хороших моментов для входа в позицию по тренду недостаточно. В конечном итоге, успех любой сделки будет определяться точкой выхода. При торговле на основе движения цены в сочетании с трендовыми линиями лучше всего было бы использовать каналы.

Каналы – это параллельные трендовые линии, проводимые как по минимумам, так и по максимумам цен. Каналы идеально подходят для размещения целей. Например, в восходящем тренде верхняя линия представляет области, где цена может начать снижаться, и это будет хорошим уровнем для выхода из ордера на покупку.

Заключение

Как теперь мы знаем, тренд и правда наш друг. С помощью него мы можем зарабтаывать намного больше на рынке Forex или с помощью бинарных опционов. Конец тренда не должен заставать вас врасплох. При правильном применении методов ценовых движений и вышеуказанных полезных индикаторов, можно быть уверенными, что вы будете торговать по тренду, как только будут появляться сигналы. Если придерживаться всех правил, тренд вас обязательно вознаградит!

