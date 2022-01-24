Брокер Quotex (бинарные опционы) – молодая компания, которая начала свою работу в 2020 году, но за столь короткое время успела развиться до серьезных масштабов как в плане функционала и технической части, так и в плане популярности на территории стран СНГ и России. Именно поэтому немало трейдеров перешли с других платформ именно к брокеру бинарных опционов Квотекс и продолжают торговать, совершая сделки и получая прибыль.

Обзор торговой платформы брокера Quotex

Торговая платформа брокера бинарных опционов Quotex является современной, удобной и интуитивно понятной. На ней присутствует множество полезных инструментов для анализа рынков, ведения торговли и ведения статистики. Что же можно узнать из раздела с обзором брокера бинарных опционов Quotex?

Сама торговля ведется на официальном сайте Квотекс, а основными преимуществами торговой платформы Квотекс можно считать:

Моментальное открытие сделок с любым торговым объемом и любым временем экспирации;

Множество технических индикаторов для анализа;

Множество графических инструментов для анализа (включая графические фигуры, инструменты Фибоначчи, каналы и так далее);

Различные таймфреймы, включая секундные;

4 типа графиков;

Маркет с полезными сервисами и функциями, увеличивающими вероятность получения прибыли.

Также торговая платформа Quotex обладает визуальными настройками, и вы сможете настроить оформление полностью под себя, включая цвет свечей, фон графика и общую цветовую гамму.

При возникновении вопросов всегда можно обратиться в поддержку брокера бинарных опционов Квотекс, которая отвечает на русском языке и работает по московскому времени. Помимо этого, на официальном сайте Quotex есть раздел с ответами на самые частые вопросы.

Отдельно стоит отметить то, что любые сделки у брокера бинарных опционов Quotex открываются моментально, и в этом успели убедиться уже многие трейдеры и клиенты компании, а как известно, на рынке быстро открытие сделок является очень важным.

Регистрация торгового счета в Quotex

Раздел с регистрацией в Quotex поможет разобраться с деталями открытия нового счета в компании, так как некоторые новички могут не знать, как правильно пройти регистрацию Квотекс.

Там будет рассказано о самых быстрых и простых способах регистрации в Квотекс, а также показано все на реальных примерах. Благодаря этому разделу каждый новый клиент брокера сможет получить шаблон регистрации на площадке Квотекс.

Верификация у брокера бинарных опционов Quotex

Раздел с верификацией подробно расскажет о процессе проверки аккаунта. Прочитав эту стать, можно будет понять, зачем нужна верификация данных на платформе брокера бинарных опционов Quotex и является ли она обязательной.

Также из раздела можно будет узнать о том, как пройти ее максимально быстро и сколько обычно длится проверка данных при верификации счета в Квотекс.

Ввод и вывод средств в Quotex

Чтобы понять, как можно пополнить счет у брокера Quotex, можно будет ознакомиться с разделом о пополнении и выводе средств.

Из него можно будет узнать о всех доступных способах пополнения торгового счета, а также о том, как вывести заработанную прибыль и сколько по времени занимает вывод средств.

Промокоды и бонусы брокера Quotex

Брокер бинарных опционов Quotex с первого дня работы позволяет использовать своим трейдерам промокоды и бонусы для пополнения счета, а также на отмену сделки в Квотекс.

Из раздела с промокодами на Quotex можно будет узнать о всех существующих промокодах и о том, как их использовать.

Говоря о бонусах, у брокера Quotex можно получить приветственный бонус в размере 40% на депозит, а помимо этого, в нашем разделе трейдеры могут найти промокод на отмену убыточной сделки на Quotex и промокод на бонус к депозиту;

Подобные промокоды от брокера бинарных опционов Квотекс позволяют вам снижать риски во время торговли и повышать шансы на положительный исход от сделок. Особенно полезным считается промокод на отмену сделки Квотекс, так как он дает возможность отменить убыточную сделку на определенную сумму, после чего вся проигранная сумму полностью возвращается на ваш торговый счет.

Бесплатные сигналы от брокера Quotex

На торговой платформе брокера бинарных опционов Quotex можно найти и бесплатные онлайн сигналы, которые генерируются в реальном времени и выдаются для определенных торговых активов.

Сигналы можно получать как на для опционов Call («выше»), так и для опционов Put («ниже»), а самое главное то, что история всех предыдущих сигналов сохраняется и вы при желании всегда можете ее посмотреть и проанализировать.

Партнерская программа Quotex

Раздел с партнерской программой брокера Quotex позволит узнать все о том, как она работает и сколько позволяет зарабатывать в месяц.

Также в разделе есть информация о том, как:

Зарегистрироваться кабинет партнера;

Где брать промо-материалы;

Как создать свою партнерскую ссылку;

Как вывести заработанные деньги.

Плюс партнерской программы Квотекс является то, что она позволяет получать доход без введения торговли, а значит нет никаких рисков при сотрудничестве с брокером в отличие от трейдинга.

Quotex: отзывы

Так как компания является молодой, то и отзывов о брокере БО Quotex еще не очень много, но те трейдеры, которые опробовали реальную торговлю, очень часто оставляют отзывы о брокере Квотекс о том, что сделки на платформе совершаются моментально, а прибыль выплачивается без проблем.

Стоит отметить, что судить о качестве предоставления услуг можно будет по отзывам о Quotex через несколько лет, так как на короткой дистанции нельзя получить полноценное представление о компании. Если отзывы о брокере Quotex останутся такими же положительными и через пару лет, то его можно будет считать одним из топовых брокеров на территории стран СНГ.

Заключение

Брокер бинарных опционов Quotex может стать одним из лучших брокеров, если не перестанет предоставлять такие же качественные услуги по торговле на финансовых рынках. Но всегда стоит помнить, что каким бы не казался брокер, не стоит вкладывать в него все свои средства и лучше распределять их по разным компаниям.