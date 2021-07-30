В торговле бинарными опционами можно применять много видов анализа, одним из которых является фундаментальный анализ бинарных опционов.

Фундаментальный анализ – это изучение основных факторов, влияющих на валютные курсы или отдельные компании. Благодаря такому методу, прогноз рынков основывается на реальных фактах, которые или подкрепляют уже идущий тренд, или создают новый.

Также благодаря фундаментальному анализу можно понимать не просто техническую причину движения рынка, а именно силу, толкающую цены вверх или вниз. Понимание основ фундаментального анализа бинарных опционов поможет повысить эффективность вашей торговли на новый уровень.

Что такое фундаментальный анализ?

Используя фундаментальный анализ бинарных опционов, трейдер или инвестор изучает экономику той страны, валюта которой его интересует. Изменение показателей инфляции, уровня ВВП, торгового баланса, уровня занятости или безработицы приводят к изменению стоимости валюты. Положительные изменения экономических факторов, соответственно, ведут к росту курса, а отрицательные – к падению.

Следующим фактором, который учитывается фундаментальным анализом, является финансовая сфера страны. Изменение учетной ставки Национального Банка или объема золотовалютного резерва приводят к росту или падению курса.

Внутренняя или внешняя нестабильная политическая ситуация страны также всегда ведет к нестабильности валютного курса, поэтому и эти данные стоит также всегда учитывать.

Методы использования фундаментального анализа

Сам по себе фундаментальный анализ является довольно сложным анализом и новичкам его лучше избегать на начальном этапе, так как для его понимания необходим опыт и учет множества различных факторов (события внутри государства и экономика). Поэтому можно использовать технический анализ в связке с фундаментальным, так как такой подход даст более полное понимание ситуации на рынке, а в случае ошибочного суждения с точки зрения макроэкономики технический анализ скорректирует прогноз.

Самым простым примером торговли с использованием «фундаментала» является торговля по новостям, которые можно смотреть в экономическом календаре. Но торговать на основании одних лишь новостей не всегда будет верно, так как многие новости имеют краткосрочное влияние, которое очень сложно использовать в торговле бинарными опционами. Поэтому существуют разные методы применения фундаментального анализа, такие как:

Метод сравнения данных.

Сезонный анализ.

Корреляция показателей.

Метод разделения.

Метод обобщения.

Метод сравнения данных

Такой подход подразумевает сравнение одинаковых экономических показателей разных государств. Для примера, можно сравнивать данные по ВВП или процентные ставки, чтобы составить возможный прогноз по ценам на валюты. Использовать можно не только эти данные, а и любые другие важные макроэкономические показатели, так как они являются универсальными индикаторами.

Сезонный анализ

Такой метод можно применять не только к валютам, а и к товарным активам, таким как нефть, пшеница, газ и так далее. Суть его заключается в том, что в определенные месяцы цена на товарных рынках может расти или падать в зависимости от сбора урожая (пшеница, соя, сахар), усиления или ослабления добычи (нефть, газ), а если говорить о валютах, то увеличение или употребление определенных товаров может влиять на экономику страны (праздники, сезоны отпусков), и тем самым усиливать или ослаблять валюту государства.

Корреляция показателей

Этот подход предполагает, что для формирования прогноза и торговли бинарными опционами будут применяться не только самые важные макроэкономические показатели, а и довольно слабые. И при сопоставлении всех данных можно будет увидеть корреляцию некоторых из них, что и даст возможное понимание направления цены.

Метод разделения

Используя метод разделения, инвестор или аналитик разделяет валюты по определенным группам, после чего рассчитывает индексы этих групп. Но такой подход требует максимальной профессиональной подготовки и полного понимая производимых расчетов, а значит новичкам в торговле бинарными опционами такой метод использовать нет никакого смысла.

Как применять фундаментальный анализ в торговле?

Есть несколько способов применения фундаментального анализа бинарных опционов. Одни подойдут для быстрых сделок, другие же наоборот рассчитаны на среднесрочную или долгосрочную торговлю. Но объединяет их то, что все они основаны на каких-либо новостях или событиях.

Краткосрочная торговля бинарных опционами по новостям

Самым простым и популярным вариантом применения фундаментального анализа бинарных опционов является краткосрочная торговля по новостям, и примером такой торговли может послужить использование заявления FOMC (Федеральный комитет открытого рынка). Почти всегда заявления данного комитета, подчиняющегося Федеральной резервной системе США, являются значимыми для валютного рынка, и в частно для пары EUR/USD:

Как можно видеть, после заявления комитета цена начала расти, а плюсом бинарных опционов является то, что не важно, сколько пунктов пройдет цена, и ложный пробой вниз никак не повлиял бы на сделку, так как убыток всегда фиксирован.

Стоит отметить, что покупать опционы на новостях следует с экспирацией от 15 до 30 минут в зависимости от новости.

Также очень важным является качественно проведенный фундаментальный анализ бинарных опционов, так как технически (при помощи индикаторов, стратегий, тренда или уровней) некоторые новости предсказать очень тяжело.

Стихийные бедствия

Хоть такие события происходят очень редко, но всегда стоит отслеживать их, так как это дает возможность получить прибыль.

Одним из примеров может послужить один из самых разрушительных ураганов в истории США, который нанес огромный урон экономике этой страны. Это событие произошло в конце августа 2005 года:

И как можно видеть на изображении выше, в момент происшествия доллар начал падать в цене (а евро расти, так как это валютная пара, а не отдельная валюта), так как экономика страны получила большой ущерб, однако, после того как ураган закончился, началось восстановление региона, создавались новые рабочие места и экономическая ситуация начала улучшаться, что и вызвало рост доллара после падения.

Фундаментальный анализ и цены акций

Также фундаментальный анализ можно использовать и для оценки стоимости акций любой компании. Обычно для этого используются отчет о прибыли, но есть и множество других факторов, которые могут повлиять на цену акции.

К примеру, акции компании Apple в 90% случаев растут после начала продажи новой версии iPhone:

На изображении выше можно видеть, что в долгосрочной перспективе цена на акции Apple не повышалась только во время продаж iPhone 5, тогда как во всех остальных случаях был рост.

Заключение

Хоть фундаментальный анализ бинарных опционов и является довольно сложным по сравнению с другими видами анализа, он все равно может приносить пользу как в краткосрочной торговле, так и в долгосрочной.

Но использовать фундаментальный анализ отдельно от других видов прогнозирования не стоит и лучше подкреплять свои прогнозы техническим анализом, чтобы удостовериться, что оба способа показывают одно и тоже направление движения цены.

