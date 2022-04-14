Существует ли "Граальная" стратегия для торговли бинарными опционами?

Какой трейдер бинарными опционами не мечтал найти «Грааль»? Профессиональные трейдеры вряд ли занимаются поиском Грааля, но новички не теряют надежды найти такую торговую стратегию для бинарных опционов, которая давала бы только 100-процентные положительные сделки и никогда не показывала убытков.

Но сегодня мы, возможно, разочаруем многих, сказав, что Грааля не существует и такие поиски никогда не увенчаются успехом. Давайте же разбираться, почему.

Откуда появилась уверенность в том, что Грааль существует?

Реклама – двигатель прогресса. И как раз те, кто рекламирует простой и быстрый заработок в виде Грааля, от части и виноваты в том, что многие считают бинарные опционы и трейдинг в целом легким заработком. Мало кто в рекламе упоминает о рисках, а если и упоминает, то таким образом, что на это никто не обращает внимания. Упор делается на то, как легко зарабатываются деньги таким способом, и что усилий почти не требуется. Всего то и нужно, что нажать на кнопку Call (Выше) или Put (ниже).

В интернете множество «гуру», готовых за копейки (по сравнению с заработком, который обещается) обучить торговле бинарными опционами, продать какой-то софт, индикаторы или торговую стратегию. Помимо скриншотов с доказательствами заработка так же они могут снимать видео, где показывают свою живую торговлю. И после таких материалов у почти любого новичка формируется мнение, что и он тоже сможет так же заработать, ведь чем он хуже?

По большей части, конечно, виноваты и сами новички, так как они пытаются начать заниматься тем, чего не понимают. В любом деле (бизнесе) для начала надо понимать, что это и как работает, а уже потом пытаться этим заниматься. Тоже самое можно сказать и о любой профессии. Чтобы понимать, с чем предстоит иметь дело, стоит разобраться в основных проблемах при торговле бинарными опционами, а так же в том, что такое бинарные опционы.

Но не думайте, что заработать с помощью бинарных опционов нельзя. Просто это не будет легким и быстрым заработком. И никто не может дать гарантию, что у вас получится в итоге зарабатывать с помощью трейдинга. Это можно рассматривать так же, как и то, что не каждый может быть врачом или художником. Поэтому если вам обещают, что уже в ближайшее время вы сможете делать тысячи долларов, то с вероятностью 99.9% вас обманывают.

Какие стратегии считаются Граальными?

Обычно под словом «Грааль» подразумеваются торговые стратегии для бинарных опционов, не дающие убытков вообще. В интернете можно найти примеры таких стратегий. Но подстроить такие результаты не так уж сложно. Можно, например, найти участок на графике, где определенный индикатор показывает 100% положительных сделок и на основе этого создать отчет. Если говорить о видео, то там процесс сложнее, но также реален.

Вот пример индикатора, который перерисовывается. Как видно из графика, сигналы только положительные, но на деле это не так:

Поэтому не возлагайте надежд на попытки найти «Грааль» для бинарных опционов. В этом деле вас ждет неудача. А вот если подходить к рассмотрению стратегий более серьезно, то можно полагаться на показатели в 50-70% прибыльных сигналов на длительном временном промежутке. С такими показателями уже можно зарабатывать, а убытки, это нормально, они бывают у всех трейдеров. Даже у знаменитых по всему миру трейдеров бывали убыточные периоды и сливы депозитов, так что в этом нет ничего необычного.

Также не стоит обращать внимания на красивые картинки торговых стратегий. Большое количество индикаторов на одном графике лишь усложняют процесс торговли:

Согласитесь, что иногда сложно понять, что же происходит с ценой, когда мы видим такой график. Тем более, что торговать можно и на чистом графике, если знать, как читать графики без индикаторов.

Граальные индикаторы для бинарных опционов

Все, что мы обсудили выше, подходит и для индикаторов. Несмотря на это, в интернете иногда можно встретить информацию про «секретные» индикаторы, за использование которых брокеры бинарных опционов блокируют аккаунты трейдеров. Причиной блокировки является то, что эти трейдеры якобы никогда не теряют деньги, а лишь зарабатывают, используя этот «секретный» индикатор. Но это конечно просто обман, так как таких индикаторов не существует.

Множество индикаторов претендовали на роль «Грааля» для бинарных опционов, но ни один не прошел проверку временем на долгом периоде. Как вариант, таким индикатором считался Forex-Binary Grail. Но потом стало ясно, что он перерисовывает сигналы на истории и ничем не отличается от других сигнальных индикаторов, выдавая те же средние значения в 50-70% прибыльных сделок. Поэтому не тратьте время на поиски совершенного индикатора, а просто подберите какой-либо под себя и оптимизируйте его на истории. Джордж Лейн, создатель Stochastic Oscillator зарабатывал с его помощью около 50 лет. Почти любой из стандартных индикаторов можно приспособить к успешной торговле.

Если собираетесь использовать какой-то индикатор, всегда придерживайтесь данных правил:

Досконально разберитесь в том, на чем он основан и как работает.

Определить, перерисовывает индикатор или нет (можно в тестере).

Проверьте его на истории.

Проверьте его в реальной торговле (демо-счете).

Никогда не полагайтесь на сигналы от одного лишь индикатора, всегда нужно подбирать фильтры для более точных сигналов. Так вы повышаете свои шансы на успех. Как пример, сигналы MACD подтверждаются скользящими средними, что уже фильтрует некоторые ложные сигналы:

Грааль в виде роботов для бинарных опционов

Роботы – один из способов автоматизации торговли на финансовых рынках. Данный вариант пользуется спросом у новичков, часть которых считают этот метод Граалем бинарных опционов. Причина заключается в том, что создатели роботов, стремясь увеличить продажи, регулярно публикуют статистику, которая якобы говорит об эффективности их советника. На сайтах разработчиков можно видеть скриншоты с огромными прибылями или только плюсовыми сделками. Также могут публиковаться отчеты, как на изображении ниже, где можно видеть, что начальный депозит был увеличен в 7-8 раз:

Но в действительности роботы не дают подобного результата, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, почему разработчики сами не используют этих роботов для извлечения дохода? Прибыль, которую могут принести такие программы (согласно заявлениям), превышают их цену. Во-вторых, даже самые эффективные алгоритмы не способны учесть все, что происходит на рынке и поэтому не могут быть Граалями для бинарных опционов.

Роботы и советники привлекают новичков и по другой причине. Благодаря им трейдерам не нужно проходить обучение, погружаться в трейдинг, проводить анализ рынка и выполнять иные действия. Для торговли достаточно приобрести советник, установить в терминал MetaTrader 4 или другой, и ожидать «поступление» денег. Если же разобраться, то основу подобных роботов составляют специальные алгоритмы, которые просчитывают варианты изменений на рынке на основе прошлых данных. То есть отчасти такие программы используют некоторые типы стратегий, которые есть в свободном доступе.

Как найти Грааль для бинарных опционов: методы и рекомендации

Искать Грааль бинарных опционов, который будет приносить 100% прибыльных сделок, как уже говорилось ранее, не имеет смысла. Но можно найти рабочие методы и стратегии, которые будут приносить доход в перспективе.

Почему нельзя найти безубыточный торговый метод? Ответ прост:

Рынок все время меняется, и то, что работало сегодня, может не работать завтра;

стоимость активов может меняться как быстро, так и медленно, что напрямую влияет на большую часть торговых подходов;

внешние факторы способны резко изменить направление движения рынка, что невозможно предположить.

Несмотря на это, каждый трейдер, который проводит финансовые операции с бинарными опционами, может подобрать собственную методику. Разработать эффективные стратегии, которые будут приносить стабильный доход, помогает соблюдение следующих правил:

Постоянное обучение. Еще до заключения первой сделки трейдеры должны разобраться с особенностями технического анализа и (желательно) фундаментального анализа. На основе последних создано множество индикаторов, которые помогают найти удачный момент для открытия сделки. Также следует разобраться в типах и особенностях фундаментальных факторов, способных оказать влияние на курсы активов. В ряде случаев эти причины могут спровоцировать как бурный рост, так и сильное падение цен. Получение практического опыта. Без торговли на реальные деньги нельзя подобрать эффективную методику. На начальном этапе новичкам рекомендуют поработать на демо-счете, который позволяет проверить на практике полученные знания без риска потери депозита. Также для получения практического опыта следует брать на вооружение методы, которые используют опытные трейдеры. Однако нельзя бездумно копировать все сделки, так как и профессионалы нередко совершают ошибки. Использование правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Грааль бинарных опционов – это не только эффективная стратегия. Успешность торговли напрямую зависит от того, насколько эффективно вы управляете рисками и капиталом. То есть необходимо определить минимальную (максимальную) сумму, разрешенную к инвестированию в сделку, максимальный убыток на день и многое другое. Работа над психологической устойчивостью. После открытия сделки брокеры не позволяют вносить изменения до истечения экспирации кроме закрытия сделки полностью и получения всего лишь части суммы обратно. В этот период цена актива может пойти в другом направлении, что вызывает страх потери денег у некоторых трейдеров. Поэтому часть из них не выдерживает подобной нагрузки и преждевременно закрывает позицию. Кроме того, каждый подход может приносить убытки, что также провоцирует негативное отношение к этому роду деятельности и боязнь открывать новые ордера. Выбор подходящего брокера. Выбирать всегда стоит только надежных брокеров бинарных опционов (то есть контора должна всегда выплачивать деньги), и также брокер должен предлагать условия, соответствующие требованиям трейдеров.

Пример Грааля для бинарных опционов

При поиске совершенного инструмента можно обратить внимание на индикатор SSS-Option, который очень близок к тому, чтобы называться «Граалем» для бинарных опционов. Данный индикатор анализирует исторические данные за очень долгие периоды и позволяет отслеживаать самые длинные серии свечей, которые закрываются вверх или вниз подряд. Максимальной прибыльности (которая достигает 100%) можно достичь только при условии использования системы Мартингейла, а также долгих серий. Стоит отметить, что индикатор SSS-Option работает не на «волшебных» алгоритмах, а всего лишь анализирует историю любого торгового актива по трем разным таймфреймам:

Данный инструмент в отличии от других работает не только с историческими данными, а и учитывает статистику, которая рассчитывается за всю историю инструмента, доступную у вашего брокера. Индикатор-Грааль ищет и анализирует растущие и падающие бары, после чего составляет таблицу с максимально возможными сценариями движения цены. Конечно, он не дает 100% верных сигналов, но применяя его с системой Мартингейла можно достичь показателей, приближенных к 100% прибыльных сделок.

В таблице индикатора можно видеть активы, по которым есть большая вероятность смены движения. Выбирать стоит те, где самое большое значение (от 10), и если ячейка зеленого цвета, то стоит покупать опцион Put, а если красного – Call. Также в таблице сразу можно видеть время и название актива, что очень удобно. Таймфрейм и период, за который проводится анализ, вы указываете самостоятельно:

Обратите внимание, что есть две версии индикатора – платная и бесплатная. Платная является более новой и удобной, так как в ней не нужно самостоятельно определять количество баров, по которым нужно покупать опционы. Бесплатная версия показывает те же самые сигналы, но требует большего времени для анализа от трейдера.

Стоит помнить, что невозможно добиться максимальной прибыльности без предварительного тестирования работы советника на демо-счету. И также важно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Заключение

Если вы новичок и эта одна из первых статей, которую вы прочитали, то вам повезло. Возможно, вы сэкономите время и избавите себя от безрезультатного поиска «Грааля» для бинарных опционов.

Для успешной торговли бинарными опционами нужны не прибыльные индикаторы и стратегии, а прежде всего базовое понимание рынка. После того, как вы поймете азы, можно приступать к использованию вспомогательных инструментов.

Запомните, что рынок любит терпеливых и только таких людей он награждает со временем.

