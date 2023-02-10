Разгон депозита на бинарных опционах подразумевает использование агрессивного мани-менеджмента и риск-менеджмента, но при этом позволяет трейдеру в очень короткие сроки увеличить сумму на торговом счете минимум в два-три раза. Используется разгон депозита чаще всего для небольших торговых счетов ($50-150), чтобы в последствии полученную прибыль уже использовать в более консервативной торговле и получать хорошую прибыль даже при малом ежемесячном приросте (5-10%).

Чтобы получилось разогнать депозит на бинарных опционах, необходимо придерживаться некоторых правил, а также использовать одну из нескольких стратегий разгона депозита бинарных опционов.

Стратегии разгона депозита бинарных опционов очень просты в понимании и не требуют особой подготовки, тем более что все они довольно распространены, а вот о правилах, которых стоит придерживаться, знают далеко не все.

Советы по разгону депозита на бинарных опционах

Советы, правила и рекомендации по разгону депозита на бинарных опционах можно разделить на такой список:

психологическая подготовка;

грамотный выбор торгового актива;

время торговли;

выбор индикатора или стратегии торговли для бинарных опционов;

подбор оптимальных рисков;

сохранение полученной прибыли или правило «СТОП!».

Психологическая подготовка и психология в трейдинге является одним из самых важных этапов, особенно если речь идет о разгоне депозита, так как трейдеру необходимо понимать, что разгон подразумевает завышенные риски, а значит и очень высокую вероятность того, что депозит будет потерян. Поэтому разгонять депозит на бинарных опционах категорически запрещено, используя очень большие суммы или последние деньги. И психологическая подготовка заключается в понимании, что сумма, которая будет использоваться для разгона, может быть потеряна очень быстро, и если трейдер не готов к этому, то от разгона депозита лучше отказаться.

Говоря о выборе актива, стоит отметить, что для разгона не подойдут низковолатильные или неликвидные активы (некоторые экзотические инструменты и некоторые виды акций). Также важно обращать внимание на процент по выплатам, который должен быть максимально высоким (80-90%).

Определиться со временем торговли и выбором торговых сессий не сложно, и если говорить о валютных парах, то использовать стоит только европейскую и американскую торговые сессии, так как в это время все валюты имеют хорошую активность и высокий потенциал к росту или падению.

При разгоне можно использовать любые стратегии, основанные на индикаторах, а также сами индикаторы, и если у трейдера имеется прибыльная стратегия или индикатор, то их можно сделать разгонными, если применить вместе с методами разгона, о которых будет рассказано далее.

Стандартный предел риска на сделку или на день составляет около 2% от торгового счета, но при разгоне депозита на бинарных опционах такое значение является недостаточным и его стоит увеличить примерно до 10%. Такой размер риска позволит и увеличить депозит намного быстрее, и при этом даст возможность совершить около 10 убыточных сделок. Если же риск на сделку будет составлять 25%, то убыточных сделок будет возможно совершить всего четыре, что в разы сокращает шансы на успех.

Последним, но не менее важным советом является банальное умение остановится, так как жадность всегда приводит к тому, что можно потерять не только заработанную прибыль, а и депозит. Поэтому если депозит был увеличен на 100-200%, стоит или вообще остановиться, или сделать паузу и продолжить уже в другой день.

Стратегии разгона депозита бинарных опционов

Эффективных стратегий для разгона депозита на бинарных опционах существует несколько:

Стратегия с использованием Мартингейла.

Стратегия с использованием АнтиМартигейла.

Стратегия с использованием Пирамидинга.

Эти способы имеют как плюсы, так и минусы, но без них не выйдет разогнать депозит в кратчайшие сроки, но и также стоит отметить, что некоторые из этих способов таким же образом могут и обнулить весь торговый счет.

Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием Мартингейла

Суть стратегии сводится к удваиванию первоначального объема сделки после получения убытка и так до того момента, пока не будет получена прибыль. Таким образом получаемая прибыль всегда будет покрывать предыдущие убытки, но стоит отметить, что этот метод разгона депозита на бинарных опционах является самым быстрым, но и самым рискованным, так как потерять средства можно также очень быстро.

Так как данная стратегия подразумевает расчеты размера сделки, и в торговле бинарными опционами сложно посчитать в уме, на сколько стоит увеличить размер из-за нефиксированного процента дохода, поэтому для удобства можно использовать калькулятор Мартингейла на нашем сайте.

У метода Матрингейла есть и очень весомый минус. Такой метод требует большого запаса депозита, так как в торговле бинарными опционами нельзя получать 100% прибыли, и поэтому начиная даже со сделки в $1 и получая 80% прибыли уже через 10 «колен» требуемая сумма сделки будет составлять $1437:

Минимальная инвестиция Доходность, % Максимальная убыточная серия

Поэтому при использовании данной стратегии стоит определится с тем, сколько «колен» будет использоваться, так как от этого напрямую зависит результат.

Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием АнтиМартингейла

Торговля по стратегии АнтиМартингейла подразумевает все те же действия, что и в Мартингейле, но наоборот. То есть увеличиваться размер сделки будет не в случае получения убытка, а в случае получения прибыли.

Также при использовании данного подхода стоит ограничить количество максимальных сделок («колен») до трех или четырех, так как если будет совершено много сделок, то всего один убыток может испортить всю прибыльную серию.

Расчет размера сделок по стратегии разгона депозита бинарных опционов АнтиМартингейл является еще более сложным и поэтому для удобства также можно использовать калькулятор АнтиМартингейла на нашем сайте:

Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием Пирамидинга

Эта стратегия подразумевает использование отложенных ордеров, которые есть у брокера бинарных опционов Pocket Option и у брокера Quotex, но также покупать опционы таким способом можно и вручную.

Суть ее сводится к покупке опционов по движению вверх или вниз, тем самым строя пирамиду из сделок. Таким образом, если у трейдера имеется депозит в размере $100, то его можно разделить как на 5 частей, так и на 10. Если есть уверенность в быстром восходящем движении, то можно расставить ордера размером в $20, а если же кажется, что движение может растянуться, тогда стоит использовать $10 в качестве размера одной сделки. Также строить пирамиду ордеров стоит на фиксированном расстоянии друг от друга, и использовать можно 5-10 пунктов для таймфреймов М1-М15 и не менее 15-20 пунктов для таймфреймов M30-H1.

К плюсам данного метода можно отнести то, что если опционы будут покупаться во время тренда, то прибыль могут принести все сделки подряд, а к минусам можно отнести то, что без трендового движения использование пирамидинга может привести к потере большей части депозита.

На графике пирамидинг выглядит таким образом:

В данном случае получилось бы открыть семь сделок по $10, и в сумме было бы потрачено $70, а прибыль при 80% выплат по сделкам по итогу составила бы $56, что дало бы соответственно 80% к депозиту за очень короткий срок.

Также пирамидинг можно использовать и по времени. Для этого необходимо покупать опционы не по цене, а соответственно по времени, и для примера, если после покупки опциона с экспирацией в 10 минут цена движется в сторону прогноза, то через 5 минут можно покупать еще опцион с такой же экспирацией, и так до того момента, пока цена на начнет разворачиваться или не перейдет во флэт.

Заключение

В заключении хочется сказать, что хоть разгон депозита на бинарных опционах и может принести очень большую прибыль за считанные минуты, к нему стоит подходить очень осторожно и с максимальной ответственностью, так как потерять всю сумму торгового счета можно также быстро.

Также не стоит забывать, что хоть при разгоне и игнорируются правила мани-менеджмента, самым правильным вариантом будет протестировать выбранный метод на демо-счету, и если после нескольких попыток будет замечено, что результат покрывает возможные убытки, его можно будет перенести на реальный счет. Также при торговле на реальном счету не стоит начинать сразу с сумм в $50 и более, так как для начала будет достаточно и $10.

Смотрите также: