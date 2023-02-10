        Разгон депозита в торговле бинарными опционами

        Разгон депозита на бинарных опционах подразумевает использование агрессивного мани-менеджмента и риск-менеджмента, но при этом позволяет трейдеру в очень короткие сроки увеличить сумму на торговом счете минимум в два-три раза. Используется разгон депозита чаще всего для небольших торговых счетов ($50-150), чтобы в последствии полученную прибыль уже использовать в более консервативной торговле и получать хорошую прибыль даже при малом ежемесячном приросте (5-10%).

        Чтобы получилось разогнать депозит на бинарных опционах, необходимо придерживаться некоторых правил, а также использовать одну из нескольких стратегий разгона депозита бинарных опционов.

        Стратегии разгона депозита бинарных опционов очень просты в понимании и не требуют особой подготовки, тем более что все они довольно распространены, а вот о правилах, которых стоит придерживаться, знают далеко не все.

        Советы по разгону депозита на бинарных опционах

        Советы, правила и рекомендации по разгону депозита на бинарных опционах можно разделить на такой список:

        Психологическая подготовка и психология в трейдинге является одним из самых важных этапов, особенно если речь идет о разгоне депозита, так как трейдеру необходимо понимать, что разгон подразумевает завышенные риски, а значит и очень высокую вероятность того, что депозит будет потерян. Поэтому разгонять депозит на бинарных опционах категорически запрещено, используя очень большие суммы или последние деньги. И психологическая подготовка заключается в понимании, что сумма, которая будет использоваться для разгона, может быть потеряна очень быстро, и если трейдер не готов к этому, то от разгона депозита лучше отказаться.

        Говоря о выборе актива, стоит отметить, что для разгона не подойдут низковолатильные или неликвидные активы (некоторые экзотические инструменты и некоторые виды акций). Также важно обращать внимание на процент по выплатам, который должен быть максимально высоким (80-90%).

        Определиться со временем торговли и выбором торговых сессий не сложно, и если говорить о валютных парах, то использовать стоит только европейскую и американскую торговые сессии, так как в это время все валюты имеют хорошую активность и высокий потенциал к росту или падению.

        Разгон депозита в трейдингеПри разгоне можно использовать любые стратегии, основанные на индикаторах, а также сами индикаторы, и если у трейдера имеется прибыльная стратегия или индикатор, то их можно сделать разгонными, если применить вместе с методами разгона, о которых будет рассказано далее.

        Стандартный предел риска на сделку или на день составляет около 2% от торгового счета, но при разгоне депозита на бинарных опционах такое значение является недостаточным и его стоит увеличить примерно до 10%. Такой размер риска позволит и увеличить депозит намного быстрее, и при этом даст возможность совершить около 10 убыточных сделок. Если же риск на сделку будет составлять 25%, то убыточных сделок будет возможно совершить всего четыре, что в разы сокращает шансы на успех.

        Последним, но не менее важным советом является банальное умение остановится, так как жадность всегда приводит к тому, что можно потерять не только заработанную прибыль, а и депозит. Поэтому если депозит был увеличен на 100-200%, стоит или вообще остановиться, или сделать паузу и продолжить уже в другой день.

        Стратегии разгона депозита бинарных опционов

        Эффективных стратегий для разгона депозита на бинарных опционах существует несколько:

        • Стратегия с использованием Мартингейла.
        • Стратегия с использованием АнтиМартигейла.
        • Стратегия с использованием Пирамидинга.

        Эти способы имеют как плюсы, так и минусы, но без них не выйдет разогнать депозит в кратчайшие сроки, но и также стоит отметить, что некоторые из этих способов таким же образом могут и обнулить весь торговый счет.

        Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием Мартингейла

        Суть стратегии сводится к удваиванию первоначального объема сделки после получения убытка и так до того момента, пока не будет получена прибыль. Таким образом получаемая прибыль всегда будет покрывать предыдущие убытки, но стоит отметить, что этот метод разгона депозита на бинарных опционах является самым быстрым, но и самым рискованным, так как потерять средства можно также очень быстро.

        Так как данная стратегия подразумевает расчеты размера сделки, и в торговле бинарными опционами сложно посчитать в уме, на сколько стоит увеличить размер из-за нефиксированного процента дохода, поэтому для удобства можно использовать калькулятор Мартингейла на нашем сайте.

        У метода Матрингейла есть и очень весомый минус. Такой метод требует большого запаса депозита, так как в торговле бинарными опционами нельзя получать 100% прибыли, и поэтому начиная даже со сделки в $1 и получая 80% прибыли уже через 10 «колен» требуемая сумма сделки будет составлять $1437:

        Минимальная инвестиция
        Доходность, %
        Максимальная убыточная серия

        Поэтому при использовании данной стратегии стоит определится с тем, сколько «колен» будет использоваться, так как от этого напрямую зависит результат.

        Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием АнтиМартингейла

        Торговля по стратегии АнтиМартингейла подразумевает все те же действия, что и в Мартингейле, но наоборот. То есть увеличиваться размер сделки будет не в случае получения убытка, а в случае получения прибыли.

        Также при использовании данного подхода стоит ограничить количество максимальных сделок («колен») до трех или четырех, так как если будет совершено много сделок, то всего один убыток может испортить всю прибыльную серию.

        Расчет размера сделок по стратегии разгона депозита бинарных опционов АнтиМартингейл является еще более сложным и поэтому для удобства также можно использовать калькулятор АнтиМартингейла на нашем сайте:

         

        Начальный депозит:
        Процент выплат:
        Риск на сделку в %:

         

        5%
        Доступно сделок:

        20
        Первая сделка: Размер:
        Потенциальная прибыль:        		 5
        3.5
        Вторая сделка: Размер сделки, если 1-я сделка в плюсе:
        …если в минусе:
        Общая потенциальная прибыль:
        Уже получено прибыли:        		 7.8
        5
        6.16
        0.7
        Третья сделка: Размер сделки, если 2-я сделка в плюсе:
        …если в минусе:
        Общая пот. прибыль:
        Уже получено прибыли:        		 4.48
        5
        12.1
        4.48

         

        Стратегия разгона депозита бинарных опционов с использованием Пирамидинга

        Эта стратегия подразумевает использование отложенных ордеров, которые есть у брокера бинарных опционов Pocket Option и у брокера Quotex, но также покупать опционы таким способом можно и вручную.

        Суть ее сводится к покупке опционов по движению вверх или вниз, тем самым строя пирамиду из сделок. Таким образом, если у трейдера имеется депозит в размере $100, то его можно разделить как на 5 частей, так и на 10. Если есть уверенность в быстром восходящем движении, то можно расставить ордера размером в $20, а если же кажется, что движение может растянуться, тогда стоит использовать $10 в качестве размера одной сделки. Также строить пирамиду ордеров стоит на фиксированном расстоянии друг от друга, и использовать можно 5-10 пунктов для таймфреймов М1-М15 и не менее 15-20 пунктов для таймфреймов M30-H1.

        К плюсам данного метода можно отнести то, что если опционы будут покупаться во время тренда, то прибыль могут принести все сделки подряд, а к минусам можно отнести то, что без трендового движения использование пирамидинга может привести к потере большей части депозита.

        На графике пирамидинг выглядит таким образом:

        Пирамидинг при разгоне депозита на бинарных опционах

        В данном случае получилось бы открыть семь сделок по $10, и в сумме было бы потрачено $70, а прибыль при 80% выплат по сделкам по итогу составила бы $56, что дало бы соответственно 80% к депозиту за очень короткий срок.

        Также пирамидинг можно использовать и по времени. Для этого необходимо покупать опционы не по цене, а соответственно по времени, и для примера, если после покупки опциона с экспирацией в 10 минут цена движется в сторону прогноза, то через 5 минут можно покупать еще опцион с такой же экспирацией, и так до того момента, пока цена на начнет разворачиваться или не перейдет во флэт.

        Заключение

        В заключении хочется сказать, что хоть разгон депозита на бинарных опционах и может принести очень большую прибыль за считанные минуты, к нему стоит подходить очень осторожно и с максимальной ответственностью, так как потерять всю сумму торгового счета можно также быстро.

        Также не стоит забывать, что хоть при разгоне и игнорируются правила мани-менеджмента, самым правильным вариантом будет протестировать выбранный метод на демо-счету, и если после нескольких попыток будет замечено, что результат покрывает возможные убытки, его можно будет перенести на реальный счет. Также при торговле на реальном счету не стоит начинать сразу с сумм в $50 и более, так как для начала будет достаточно и $10.

        Scruffy
        Boosting a deposit sounds great, but let's be real—Martingale can burn through your account super fast. Anyone actually managed to double their deposit with it? Or is it all hype? I'm tempted to try but damn, it feels like a coin flip.
        17 сентября 2024
        Mister X
        Man, I’ve been using $100 to overclock for like a month, and I swear every time I hit 3x, I get greedy and lose it all. Anyone else struggling with knowing when to quit? Like I know I should stop but I just can’t.
        17 сентября 2024
        Тимофей
        Вот точно подмечено в конце статьи, что НЕЛЬЗЯ игнорировать правила мани и риск, за это большой респект автору. Потому что знаю по себе Пирамидинг азартная штука)))) и можно потерять контроль над собой ) и всё прое.... ой потерять в конечном итоге))) у меня так было ... И НЕ РАЗ_)))
        01 марта 2024
        ЗАНУДА я
        Шото я не понял))) Стандартный лимит риска на сделку или в день обычно составляет около 2% от торгового счета??? Как понят расшифруйте профи?
        01 марта 2024
        Богдан
        Да, работая агрессивно можно заработать денег. Но если работать без подготовки, можно тоже заработать... по морде.))))
        29 февраля 2024
        Трейдер БО
        Правило СТОП одно из самых полезных. Главное - вовремя остановиться.)))
        29 февраля 2024
        Артур
        Тут с обычным мани- и риск- менеджментом пока что-то заработаешь, крыша поедет. А с агрессивными... Занятие для экстремалов.
        29 февраля 2024
        Option Bull
        Не советую заниматься разгоном депозита, тем более не советую доверять это дело другим людям.
        Руслан, по-моему это решение пусть каждый принимает сам для себя. Да, это рискованно и можно потерять весь депозит, но в тоже время это шанс получить прибыль в кратчайшие сроки, особенно если выбранный способ уже давно обкатан на демке и тем более на реале.
        29 сентября 2023
        Руслан
        Не советую заниматься разгоном депозита, тем более не советую доверять это дело другим людям.
        30 ноября 2022
        Option Bull
        Вот психологическая подготовка это самое важное! И эмоции на замок... И правило СТОП - 100%,
        Вячеслав, сохранение полученной прибыли или правило «СТОП!» ДА! Это самый главный пукнт, из-за которого все всё теряют
        Костя, Правило СТОП хорошее правило, но было бы что останавливать))) Главное выбрать правильную стратегию - эффективную стратегию для разгона депозита на бинарных опционах, например, стратегию с использованием Мартингейла.
        Костя, я нередко слышал, что якобы даже самые известные брокеры вроде Квотекса блокируют трейдеров, которые используют Мартингейл. Правда признаюсь чесно, я не особо вникал в правила.
        30 ноября 2022
        Вячеслав
        17 июня 2022
        Алексей
        17 июня 2022
        Костя
        17 июня 2022
        Костя
        17 июня 2022
        Вячеслав
        Вот психологическая подготовка это самое важное! И эмоции на замок... И правило СТОП - 100%,
        14 июня 2022
        Давид
        Депозит разгонять пытались навернео все, кому не лень. но вот получается мало у кого. там больше от везения все зависит я думаю
        Trader, Думаю, если удалось увеличить депозит на 100 % то лучше остановиться и продолжить в другой раз. Зачем же сразу рисковать потерять все?
        10 марта 2021
        Алекс
        Не надо никакого разгона! После слитого своего десятого, а может и пятнадцатого депа, понял, что надо учиться самому. Из двенадцати лет торговли, только прошлый год закончил в плюсе (а считать надо годовой прибылью или убытком). А разгон это фигня! Я такие проценты "поднимал" на Мартине!!! И что?
        тоже было что я разгонял в 5 раз, любые торговцы криптовалютой позавидуют, но это было раз всего а толку 0 все слил потом. трейдинг на дистанции показывает только кто умеет торговать а кто нет. поэтому согласен с тобой
        11 января 2021
        Олег

Не надо никакого разгона! После слитого своего десятого, а может и пятнадцатого депа, понял, что надо учиться самому. Из двенадцати лет торговли, только прошлый год закончил в плюсе (а считать надо годовой прибылью или убытком). А разгон это фигня! Я такие проценты "поднимал" на Мартине!!! И что?
        11 января 2021
        Trader
        11 августа 2020
        Kiberman
        все зависит от подхода, системности, и уже потом от везения
        11 августа 2020
