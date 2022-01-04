Как применить Forex стратегию для торговли бинарными опционами

Адаптация Форекс-стратегий под бинарные опционы

За долгое время было создано огромное количество разных систем для торговли на внебиржевом валютном рынке (Форекс). Каждый трейдер, независимо от предпочтений и стиля, легко может найти для себя подходящую стратегию.

Для пипсовщиков – краткосрочные, рассчитанные на быстрое получение небольшой прибыли, для интрадейщиков – среднесрочные, дающие возможность удобно работать на таймфреймах H1-H4, любители позиционной торговли, нацеленные на длительное удержание открытых ордеров, также не обделены.

Некоторые ТС (торговые стратегии) существуют уже десятилетия, но, при этом, показывают отличные результаты и в наши дни.

В сравнении с Форекс, рынок бинарных опционов (БО) значительно моложе и количество ТС изначально разработанных под него в разы меньше, именно поэтому многие пользователи задумываются над такими вопросами как:

целесообразность применение Форекс-стратегий при трейдинге у брокеров БО;

какие стратегии лучше всего адаптируются под опционы и какое время экспирации следует устанавливать;

стоит ли вообще адаптировать стратегию Форекс под бинарные опционы или лучше использовать уже имеющиеся системы.

Для того чтобы на них четко ответить, необходимо хорошо понимать главные отличия этих двух рынков.

В чем разница между Forex и бинарными опционами

Если говорить максимально кратко, то почти любую стратегию Форекс можно приспособить и для торговли опционами, но с учетом некоторых их специфических особенностей. Ключевыми отличиями БО от Forex являются:

ограниченное и заранее оговоренное время действия контракта;

фиксированный размер прибыли (если прогноз верный) и убытка (если цена направилась в другом направлении);

отсутствие стоп-лоссов и тейк-профитов.

В остальном, суть опционов и Форекс схожа: угадать, в какую сторону пойдет рынок, и открыть соответствующие позиции. Для валютного рынка это Buy, если тренд бычий и Sell, если медвежий; для опционов Call, когда ожидаете подъема или Put, если прогнозируете падение.

Что же касается отмеченных выше особенностей, то в отличие от опционного, Forex трейдинг не позволяет по умолчанию определять фиксированную прибыль и возможные убытки, их приходится ограничивать в ручную с помощью стоп приказов Take profit и Stop loss, отсутствие или неправильное выставление которых может привести к банкротству трейдера (Margin call, а затем и Stop out). Это очень важно учитывать при адаптации стратегии под бинарные опционы.

К счастью, в опционах не нужно задумываться о том, сколько пунктов может пройти цена в нужную тебе сторону, достаточно только угадать само направление и все. То, о чем по-настоящему следует думать, преобразуя стратегию для Форекс под опционную торговлю, так это совпадение рабочих таймфреймов со сроками завершения опциона (экспирацией). Таким образом, мы приходим к логичному выводу, что главное - это правильно сопоставить время экспирации и направление движения цены на определенном таймфрейме Форекс стратегии, то есть, котировки должны успевать до истечения действия опциона уверенно подниматься или опускаться относительно момента входа в сделку.

Для выбора правильного периода экспирации имеются различные способы, но разбор каждого потребует слишком много времени и сил, поэтому для примера мы возьмем такой, который максимально универсален и эффективен.

В целом, все Форекс-системы, пригодные для адаптации под бинарные опционы можно разделить на несколько видов:

Трендовые. Одни из наиболее простых, но эффективных: наличие четкого вектора делает поведение цены предсказуемым. Торговля ведется только в направлении тренда, так как наиболее вероятно, что он продолжится. Пробойные. Основной расчет на пробой линий сопротивления/поддержки, границ торговых каналов и др. Пипсовочные (скальпинговые). Предполагают множество краткосрочных входов в рынок для получения небольшой прибыли с каждого. Фигуры и паттерны. «Голова и плечи», «двойная вершина», «поглощение» и др.

Как адаптировать стратегии под бинарные опционы

Как уже отметили выше, в опционах важно правильно спрогнозировать только направление цены, поэтому, какой бы ни была стратегия, все внимание нужно уделить только тем ее аспектам, которые связаны с сигналами на вход в рынок.

В бинарных опционах не нужно думать о размерах стопов, величине спреда и других неотъемлемых элементах трейдинга на Форекс и биржах.

Теперь самое главное – как правильно задать время опциона с помощью простого и универсального метода, который работает на любой стратегии.

Все что потребуется, так это немного потестировать ТС на истории, демо или живом счете, так, чтобы стало видно, сколько времени понадобится для получения стабильного положительного результата (прибыли).

То есть, мы открываем ряд сделок по правилам торговой стратегии, а после их завершения находим прибыльные, анализируем, сколько времени была открыта позиция прежде, чем сработал профит или ордер был закрыт вручную, затем, сравниваем с другими и выводим среднее значение. Например, спустя некоторое время после открытия, цена ушла в противоположную сторону, но не дошла до стоп-лосса и через час развернулась и закрыла позиции по правилам стратегии. Если и в других сделках время примерно такое же, то его и нужно брать за основу.

Управление капиталом при переносе Форекс стратегии на опционы

В том, что касается управления капиталом, можно особо не заморачиваться и оставлять оригинальные правила указанные в Форекс-стратегии, неизменными, исключением, пожалуй можно назвать только стратегии основанные на принципе мартингейл и других тому подобных с прогрессивным увеличением размеров лота, для которых желательно произвести пересчет на специальном мартингейл-калькуляторе для бинарных опционов.

Остальное затруднений вызвать не должно, поскольку, в отличие от Forex, где риск связан с размерами стопа, в опционах, как прибыль, так и убыток известны заранее и практически сходны с суммой ставки, все, что потребуется трейдеру, так это не делать вкладывать в одну сделку более, чем 1% от общей суммы на торговом счете.

Реальный пример переноса стратегии «Спокойная река» с Форекс на БО

Лучший способ понять, как все работает – разобрать реальный прикладной пример, и в качестве него мы сегодня возьмем ТС «Спокойная река» – классическую краткосрочную Форекс-систему с двумя EMA (периоды 20 и 50).

То, что стратегия переносится на бинарные опционы, никак не отменяет строгого следования ее правилам (все покупки опционов будут производиться только в соответствии с ними). Условия для входа в сделку у «Спокойной реки» очень простые: дождаться, пока котировки войдут в область, находящуюся между двумя EMA и отскочат от нижней линии (то есть не пробьют ее).

Тогда следует открывать ордер (если цена опускалась и отскочила то Buy, если росла - Sell), так как, правила предполагают, что пребывание цены в области между двумя EMA продолжается на протяжении периода, не превышающего трех свечей, следовательно, входить нужно не позднее, чем закрылась третья свечка.

Обычно оптимальными для скальпинга таймфреймами являются M5-M15, но перед адаптацией для надежности можно потестировать на разных значения, для нашей же ТС самым удобным будет график M5.

Чем больше сделок будет произведено на этапе тестирования, тем точнее можно подобрать время экспирации. 4-5 трейдов вполне хватит, чтобы найти необходимое нам значение.

Так если, из 5 ордеров 75% принесли прибыль в течение одной свечи и все 100% закрылись в плюс за время формирования двух пятиминутных свечей, то 10 минут будет оптимальным сроком для экспирации опциона. Что касается риск-менеджмента, то тут значения стандартны – не вкладывать более 1-2% средств в одну сделку, то есть, для 100$, это 1-2$, для 1000 в десять раз больше и т.д.

Выводы

Время – бесценный ресурс любого трейдера и тратить его зря не стоит, да и к чему изобретать новую стратегию для бинарных опционов, когда за годы работы финансовых рынков, профессионалы уже создали их огромное количество. В некоторых случаях перевод торговой стратегии под опционы с Форекс или товарных рынков не просто оставляет их работоспособными и приносящими стабильную прибыль, но даже и повышает их доходность.

