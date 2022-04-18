        Определение и использование медвежьего и бычьего тренда

        Медвежий и бычий тренд

        Прибыльная торговля бинарными опционами включает в себя знания о таких фундаментальных темах, как мани-менеджмент, риск-менеджмент, торговая психология и умение определять тренд, но также немаловажным является и само понимание бычьего и медвежьего тренда.

        Тренд – это однонаправленное движение цены с постоянным обновлением экстремумов, и как утверждает статистика, рынки находятся в трендовых движениях около 25-30% времени, и это может быть как бычий тренд (движение вверх), так и медвежий (движение вниз).

        Если разобрать понятия медвежьего и бычьего тренда более детально, то медвежий тренд – это однонаправленное движение вниз (медведь лапами бьет по земле и толкает вниз), а бычий – однонаправленное движение вверх (бык рогами толкает вверх).

        Для обоих вариантов существуют исключения и тренды могут быть смешанными, но чаще всего снижение или рост происходят постепенно и в одну сторону. В случае с нисходящим трендом (медвежьим) на рынке преобладают продажи и предложение вытесняет спрос, а во время восходящего тренда, наоборот, спрос вытесняет предложение, так как желающих купить намного больше.

        Почему важно торговать бинарными опционами по тренду?

        О важности торговли по тренду бинарными опционами или на любом другом рынке говорится почти в каждой статье и в каждой книге по трейдингу, и это не просто так. На формирование тренда влияет множество факторов, и движение в определенную сторону на рынке никогда не начинается без причины и без затрачивания сил:

        Тренд после накопления

        Обратите внимание, что перед началом бычьего движения (таймфрейм Н1) формировалась «база» (флэт). Именно поэтому изменение данного восходящего тренда потребует формирования новой «базы» (что скорее всего и начало происходить) и обратное движение не произойдет за один час или за одну свечу. Именно поэтому важно торговать только по тренду, так как если движение в одну из сторон нчалось, то закончится оно не очень быстро.

        Малые таймфреймы, такие как М1-М15, точно также формируют свои движения, но они всегда следуют за более крупным таймфреймом.

        Как определить направление тренда для торговли бинарными опционами?

        Направление тренда можно определить и на глаз, но такой подход подойдет разве что для быстрого взгляда на рынок. Для того, чтобы тренд использовать в торговле, нужно применять более точные методы.

        Одним из вариантов определения тренда является применение различных индикаторов, но есть более удобный и популярный метод, который заключается в использовании каналов или трендовых линий. Для правильного построения линий тренда необходимо провести их по экстремумам цены:

        Бычий тренд

        Конечно же цена не всегда будет идти в строгом канале и его будет необходимо корректировать, но обратите внимание, что выход из канала вверх говорит лишь о сильном бычьем тренде, тогда как пробой нижней линии канала говорит о возможной смене тренда с бычьего на медвежий.

        Нисходящая тенденция выглядит и обозначается при помощи линий таким же образом:

        Медвежий тренд

        Определение смены (перелома) тренда

        Любой тренд рано или поздно заканчивается и сменяется либо на флэт, либо на обратное движение. Происходить это может по разным причинам и для глобальных трендов это может быть смена фундаментального фона, экономические кризисы, чрезвычайные ситуации в странах, а на малые тренды чаще всего влияет локальный спрос и предложение или банальное манипулирование рынком.

        Но какой бы тренд не использовался в торговле, всегда важно уметь определять его окончание. Определить смену тренда можно при помощи все тех же линий или каналов и основным показателем смены тренда будет является пробитие противоположной линии канала. Соответственно, при бычьем тренде цена должна пробить нижнюю линию канала, после чего закрепиться под ней, а при медвежьем тренде цена должна пробить верхнюю линию канала и закрепиться над ней.

        Пример смены тренда при восходящем движении:

        Перелом бычьего тренда

        Из примера можно увидеть, что пробой привел к окончанию тренда, а новое нисходящее движение окончательно определило перелом.

        Для нисходящего тренда перелом можно определять таким же образом:

        Перелом медвежьего тренда

        Также стоит брать во внимание, что иногда могут происходить ложные пробои, но в таких случаях цена возвращается в канал и чаще всего не закрывается вне канала:

        Ложный пробой во время тренда

        Как торговать бинарными опционами по тренду?

        Определять направление тренда абсолютно не сложно, но торговать бинарными опционами по таким каналам не всегда получится. Поэтому одним и вариантов может стать использование торговых стратегий или индикаторов для бинарных опционов, которые будут генерировать сигналы, и если на данный момент рынок находится в бычьем тренде, то рассматривать стоит только покупки опционов Call, а для медвежьего тренда в учет стоит брать только покупки опционов Put.

        Для примера можно взять индикатор Stochastic Oscillator и посмотреть на возможные сделки:

        Торговля по тренду

        Так как тренд в данном случае был медвежий, то стоит рассматривать только опционы Put с экспирациями от 3 свечей и моменты, когда индикатор выходит из зон перекупленности. Особенно точные сигналы появляются в момент подхода цены к линии канала.

        Заключение

        Теперь становится понятно, почему торговать по тренду намного выгоднее и прибыльнее на любом рынке и по любой стратегии. Поэтому каждому новичку стоит научиться определять тренд и не торговать в те моменты, когда движение начинает меняться или когда ситуация кажется непонятной.

        Комментарии

        Богдан
        Смотря в каком таймфрейме. До 5 минут он не очень-то и важен.
        tirant , Согласен. Хапнул и убежал.
        Артур , Если движешься по тренду можно и не раз хапнуть.)))
        25 апреля 2024
        Владимир
        Смотря в каком таймфрейме. До 5 минут он не очень-то и важен.
        tirant , и на m1 и на М5 Он точно так же важен иначе можно купить не то что нужно))) торговать на М1 на turbo опционах отслеживая тренд на старших таймфреймах это мудро и спасёт депозит и приумножит капитал.
        Владимир
        Главное всегда и во всём. В любом направлении производства, в моде в музыке в искусстве везде и в том числе в торговле бинарными опционами и в общем в трейдинге. Статья всегда актуальна нужно постоянно перечитывать и напоминать себе что такое Как определять и как торговать. Спасибо за напоминание!
        Артур
        tirant
        Смотря в каком таймфрейме. До 5 минут он не очень-то и важен.
        Руслан
        Руслан
        Даже не каждый индикатор или стратегия способны правильно определить направление тренда, а также предсказать его разворот. Я уже не говорю о том, что торговля по тренду просто более прибыльная и самая безопасная.
        Option Bull
        Option Bull
        Торговать по тренду - это самая базовая стратегия в торговле БО.
        Руслан, согласен на все 100%, это база!!!
        Руслан
        Руслан
        Торговать по тренду - это самая базовая стратегия в торговле БО.
        Тренд
        Тренд
        умение определять бычий и медвежий тренд вообще архиважно)
        Эдгар
        Определять тренд не сложно, а вот торговать по нему сложнее
        Патриот
        Патриот
        без тренда никуда в торговле...
