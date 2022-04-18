Медвежий и бычий тренд

Прибыльная торговля бинарными опционами включает в себя знания о таких фундаментальных темах, как мани-менеджмент, риск-менеджмент, торговая психология и умение определять тренд, но также немаловажным является и само понимание бычьего и медвежьего тренда.

Тренд – это однонаправленное движение цены с постоянным обновлением экстремумов, и как утверждает статистика, рынки находятся в трендовых движениях около 25-30% времени, и это может быть как бычий тренд (движение вверх), так и медвежий (движение вниз).

Если разобрать понятия медвежьего и бычьего тренда более детально, то медвежий тренд – это однонаправленное движение вниз (медведь лапами бьет по земле и толкает вниз), а бычий – однонаправленное движение вверх (бык рогами толкает вверх).

Для обоих вариантов существуют исключения и тренды могут быть смешанными, но чаще всего снижение или рост происходят постепенно и в одну сторону. В случае с нисходящим трендом (медвежьим) на рынке преобладают продажи и предложение вытесняет спрос, а во время восходящего тренда, наоборот, спрос вытесняет предложение, так как желающих купить намного больше.

Почему важно торговать бинарными опционами по тренду?

О важности торговли по тренду бинарными опционами или на любом другом рынке говорится почти в каждой статье и в каждой книге по трейдингу, и это не просто так. На формирование тренда влияет множество факторов, и движение в определенную сторону на рынке никогда не начинается без причины и без затрачивания сил:

Обратите внимание, что перед началом бычьего движения (таймфрейм Н1) формировалась «база» (флэт). Именно поэтому изменение данного восходящего тренда потребует формирования новой «базы» (что скорее всего и начало происходить) и обратное движение не произойдет за один час или за одну свечу. Именно поэтому важно торговать только по тренду, так как если движение в одну из сторон нчалось, то закончится оно не очень быстро.

Малые таймфреймы, такие как М1-М15, точно также формируют свои движения, но они всегда следуют за более крупным таймфреймом.

Как определить направление тренда для торговли бинарными опционами?

Направление тренда можно определить и на глаз, но такой подход подойдет разве что для быстрого взгляда на рынок. Для того, чтобы тренд использовать в торговле, нужно применять более точные методы.

Одним из вариантов определения тренда является применение различных индикаторов, но есть более удобный и популярный метод, который заключается в использовании каналов или трендовых линий. Для правильного построения линий тренда необходимо провести их по экстремумам цены:

Конечно же цена не всегда будет идти в строгом канале и его будет необходимо корректировать, но обратите внимание, что выход из канала вверх говорит лишь о сильном бычьем тренде, тогда как пробой нижней линии канала говорит о возможной смене тренда с бычьего на медвежий.

Нисходящая тенденция выглядит и обозначается при помощи линий таким же образом:

Определение смены (перелома) тренда

Любой тренд рано или поздно заканчивается и сменяется либо на флэт, либо на обратное движение. Происходить это может по разным причинам и для глобальных трендов это может быть смена фундаментального фона, экономические кризисы, чрезвычайные ситуации в странах, а на малые тренды чаще всего влияет локальный спрос и предложение или банальное манипулирование рынком.

Но какой бы тренд не использовался в торговле, всегда важно уметь определять его окончание. Определить смену тренда можно при помощи все тех же линий или каналов и основным показателем смены тренда будет является пробитие противоположной линии канала. Соответственно, при бычьем тренде цена должна пробить нижнюю линию канала, после чего закрепиться под ней, а при медвежьем тренде цена должна пробить верхнюю линию канала и закрепиться над ней.

Пример смены тренда при восходящем движении:

Из примера можно увидеть, что пробой привел к окончанию тренда, а новое нисходящее движение окончательно определило перелом.

Для нисходящего тренда перелом можно определять таким же образом:

Также стоит брать во внимание, что иногда могут происходить ложные пробои, но в таких случаях цена возвращается в канал и чаще всего не закрывается вне канала:

Как торговать бинарными опционами по тренду?

Определять направление тренда абсолютно не сложно, но торговать бинарными опционами по таким каналам не всегда получится. Поэтому одним и вариантов может стать использование торговых стратегий или индикаторов для бинарных опционов, которые будут генерировать сигналы, и если на данный момент рынок находится в бычьем тренде, то рассматривать стоит только покупки опционов Call, а для медвежьего тренда в учет стоит брать только покупки опционов Put.

Для примера можно взять индикатор Stochastic Oscillator и посмотреть на возможные сделки:

Так как тренд в данном случае был медвежий, то стоит рассматривать только опционы Put с экспирациями от 3 свечей и моменты, когда индикатор выходит из зон перекупленности. Особенно точные сигналы появляются в момент подхода цены к линии канала.

Заключение

Теперь становится понятно, почему торговать по тренду намного выгоднее и прибыльнее на любом рынке и по любой стратегии. Поэтому каждому новичку стоит научиться определять тренд и не торговать в те моменты, когда движение начинает меняться или когда ситуация кажется непонятной.

Смотрите также:

Бинарные опционы - это развод?

Что нужно знать начинающим трейдерам о бинарных опционах

Актуальные бонусы и промокоды

Как правильно выбрать брокера бинарных опционов