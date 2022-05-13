Среди всех видов анализа в трейдинге бинарными опционами можно выделить как простые, которые подойдут для новичков, так и сложные, которые смогут понять только опытные трейдеры. Одним из простых видов анализа можно считать графический анализ бинарных опционов.

Данный вид анализа подразумевает торговлю на чистых графиках без использования сложных индикаторов, а фигуры графического анализа бинарных опционов чаще всего строятся при помощи нескольких наклонных или прямых линий.

Также стоит отметить, что при помощи графического анализа бинарных опционов можно торговать на любых рынках и любых таймфреймах, так как данный вид анализа является универсальным. Помимо торговли при помощи графических фигур к графическому анализу можно отнести свечной анализ и Price Action .

Фигуры графического анализа бинарных опционов

Фигур графического анализа бинарных опционов существует довольно много, но можно выделить самые часто использующиеся фигуры:

Треугольник.

Прямоугольник (флэт).

Голова и плечи.

Двойная вершина/основание.

Флаг (вымпел).

Далее более подробно рассмотрим каждую из этих фигур и примеры торговли бинарными опционами при помощи графического анализа.

Примечание: перед тем, как начать изучение фигур, стоит запомнить, что несмотря на то, что все фигуры разные, торговля по ним ведется по одинаковому принципу. Суть принципа состоит в том, что после пробоя фигуры в нужную сторону необходимо дождаться отката цены к пробитому уровню, после чего совершать сделку по бинарным опционам. Конечно же можно использовать и более агрессивные методы и покупать опционы в момент пробоя, но такой подход может привести к частому получения убытка, так как не известно, будет данный пробой истинным или ложным. Более наглядные примеры совершения сделок при торговле по графическому анализу бинарных опционов можно будет увидеть далее.

Треугольник в бинарных опционах

Треугольник считается одной из самых простых и часто встречающихся фигур в графическом анализе бинарных опционов, и данная фигура имеет разные виды:

Равносторонний треугольник.

Восходящий треугольник.

Нисходящий треугольник.

Равносторонний треугольник в бинарных опционах

Формируется такой треугольник двумя сходящимися линиями, которые расположены по отношению к друг другу под одним углом.

Данный вид треугольника чаще всего является фигурой продолжения тренда и появляется во время коррекций цены, но может быть и разворотной фигурой, а при торговле по равностороннему треугольнику опционы покупаются в момент отката к пробитой стороне фигуры:

Восходящий треугольник в бинарных опционах

Восходящий треугольник формируется также двумя линиями, но одна из них является горизонтальной (сопротивление, но возможны малые отклонения), а вторая – восходящей. Этот вид треугольника почти всегда является фигурой роста или продолжения восходящего тренда. Торговля осуществляется после пробоя и отката к верхней горизонтальной линии:

Нисходящий треугольник в бинарных опционах

Эта фигура является точно такой же, но в перевернутом виде, и почти всегда будет формироваться при нисходящем тренде или в моменты разворота рынка вниз. Торговля в данном случае также ведется в момент пробоя и последующего отката к поддержке (горизонтальной линии треугольника):

Прямоугольник в бинарных опционах

Прямоугольником называется тот же флэт или боковой тренд, который строится при помощи двух горизонтальных уровней, и он может быть как бычьим, так и медвежьим.

Также данная фигура может быть и разворотной, но об этом можно узнать уже только по факту пробоя прямоугольника в обратную сторону.

Бычий прямоугольник в бинарных опционах

Бычий прямоугольник формируется при восходящем тренде и является фигурой продолжения роста, а торговать такой прямоугольник проще всего и принцип в данном случае не меняется, поэтому необходимо дождаться отката к пробитой границе, после чего покупать опцион:

Медвежий прямоугольник в бинарных опционах

Медвежий прямоугольник, как уже стало понятно, является фигурой продолжения нисходящего тренда, имея также уровень поддержки и сопротивления. Торговля ведется точно таким же образом, но пробить цена должна уже нижний уровень, после чего сделать откат:

Также обратите внимание, что несмотря на то, что цена посоле пробоя возвращалась к верхней границе, потом все равно продолжила свое движение вниз, поэтому не редко возможны моменты глубоких откатов.

Голова и плечи в бинарных опционах

О данной фигуре графического анализа знают почти все трейдеры и именно поэтому она является самой популярной фигурой в техническом анализе бинарных опционов.

Есть два вида этой фигуры:

Стандартная голова и плечи. Перевернутая голова и плечи.

Сформированной фигура считается только тогда, когда были построены все три ее составляющие:

Левое плечо. Голова. Правое плечо.

И при этом обязательным условием служит пробой линии шеи данной фигуры и последующий откат к пробитой границе.

Ошибкой начинающих трейдеров является торговля данного паттерна в момент самого пробоя, но данная фигура также может иметь несколько последующих плечей, и поэтому всегда обязательно стоит дождаться полноценного пробоя:

Перевернутая голова и плечи в бинарных опционах

Перевернутая голова и плечи формируется при развороте рынка и чаще всего это происходит на низинах. Сама фигура ничем не отличается от стандартной головы с плечами, но обратите внимание что линия шеи может быть не только прямой, а и наклонной:

Покупаются опционы так же после пробоя линии шеи на откате.

Двойная вершина и двойное основание в бинарных опционах

Двойная вершина/основание чаще всего формируются на экстремумах рынка и говорят о возможном развороте, но, чтобы данная фигура считалась сформированной, обязательно должен произойти пробой нижней либо верхней границы. Если же сделки совершаются на пробое, то велика вероятность получения убытка, так как может начаться формирование другой фигуры – тройная вершина/основание. Также помимо формирования тройной вершины/основания может начать формироваться затяжной флэт, что также будет приносить убытки при торговле на границе.

Двойная вершина в бинарных опционах

Двойная вершина чаще всего формируется на развороте восходящего тренда, хотя могут быть и исключения, когда фигура формируется по движению. После формирования, как уже говорилось выше, стоит дождаться пробоя нижней границы, после чего на откате совершать сделку:

Также стоит обратить внимание, что данная фигура может быть сформирована не очень идеально и могут быть попытки построения третьей вершины, как на изображении выше, где видна попытка формирования третей вершины справа.

Двойное основание в бинарных опционах

Двойное основание появляется чаще всего на низинах рынка и говорит о развороте, но, как и в первом примере, обязательным в данном случае является пробой верхней границы, после чего уже можно ожидать откат и покупать опцион:

Флаг в бинарных опционах

Флаг является фигурой продолжения тренда и появляться на самом деле может очень часто даже в малых движениях, но суть его всегда одна и та же – коррекция цены.

Отличительной характеристикой флага является его форма – наклонный небольшой канал, напоминающий флаг, и существует как бычий флаг, так и медвежий.

Бычий флаг в бинарных опционах

Бычий флаг в отличие от многих фигур графического анализа бинарных опционов можно торговать не только после пробоя, а и при подходе цены к нижней границе, но стоит понимать, что торговля без пробоя является более рисковой, так как не известно, сколько будет продолжаться построение флага, но при сильном тренде чаще всего флаг состоит примерно из десяти свечей:

Медвежий флаг в бинарных опционах

Медвежий флаг служит фигурой продолжения нисходящего движения и также может появляться очень часто даже на малых движениях, но торгуется он таким же образом:

Индикаторы фигур графического анализа

Для тех трейдеров, у кого возникают сложности с поиском и построением фигур самостоятельно, можно использовать различные индикаторы, которые можно найти как в сети, так и на нашем сайте. Индикатор Price Patterns является одним из таких индикаторов. Но стоит отметить, что никакой индикатор не построит фигуры лучше, чем сам трейдер, поэтому очень желательно в будущем изучить все фигуры, так как это даст возможность торговать в любом месте и в любое время даже при помощи смартфона.

Графический анализ бинарных опционов: советы новичкам

Конечно же приведенные выше примеры фигур являются не единственными в графическом анализе бинарных опционов и существует еще довольно много различных паттернов, включая разные виды флагов, треугольников и других фигур, которые являются как сложными, так и простыми. Все простые и сложные существующие фигуры графического анализа бинарных опционов описаны в книге Эрика Наймана – "Малая энциклопедия трейдера". Помимо этого, автор описывает принципы торговли по фигурам и дает множество советов, подкрепляя все рисунками и графиками.

Также для полного понимания торговли при помощи графического анализа бинарных опционов без использования стратегий и индикаторов для бинарных опционов стоит понимать:

И обязательно после изучения всего материала стоит закрепить свои знания на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

Заключение

В заключение хочется сказать, что торговля бинарными опционами легко может приносить прибыль без использования индикаторов, так как существует такой вид анализа, как графический, и полное его понимание позволит прогнозировать абсолютно любой рынок и любой тайм фрейм.

Но не стоит забывать, что графический анализ бинарных опционов является универсальным торговым подходом, а значит этим методом можно дополнять любые торговые системы или стратегии и использовать его в комплексе с другими инструментами.

