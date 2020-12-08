        Как установить индикатор в MT4

        Торговля бинарными опционами не обходится без индикаторов для бинарных опционов, но если профессионалы знают, как установить индикатор в MetaTrader 4, то новички могут этого не знать и у многих из-за этого возникают проблемы. Но установка индикатора в MT4 довольно проста и после некоторой практики вы сможете делать это уже на «автомате», а если же нет, то всегда можно будет вернуться к этому простому руководству и изучить его еще раз.

        Установку индикатора в MetaTrader 4 рассмотрим на примере индикатора Stochastic RSI, который можно скачать на нашем сайте.

        MT4 установить индикатор: инструкция

        В большинстве случаев индикаторы скачиваются в архиве с расширением .zip или .rar. Чтобы разархивировать скачанные индикаторы, можно использовать любую программу-архиватор (самыми популярными считаются WinRAR и 7-Zip). Иногда бывает, что файлы индикаторов скачиваются без архива. В таком случае архиватор не нужен.

        Если все же индикаторы были в архиве, то вне зависимости от его вида содержание может разделяться на:

        1. файлы с расширением .ex4 и .mq4;
        2. папки «Templates» и «MQL4».

        Далее рассмотрим каждый из способов установки индикаторов в Метатрейдер 4.

        Установка индикаторов в Метатрейдер 4 из файлов .ex4 и .mq4

        После скачивания индикатора его необходимо распаковать, и в итоге в архиве может содержаться один или несколько файлов. В нашем случае это просто два файла с обеими расширениями:

        архив с индикаторами

        Индикаторы, скачанные без архива будут с такими же расширениями.

        После того, как вы извлекли индикаторы из архива, их необходимо переместить в папку с терминалом (установить в MT4). Для этого отрываем терминал, и в левом верхнем углу нажимаем на вкладку «Файл», после чего выбираем «Открыть каталог данных»:

        открыть каталог данных mt4

        После этого откроется необходимый каталог, и чтобы продолжить устанавливать индикатор в MT4, в открывшемся каталоге нам нужно перейти в папку «MQL4», а в ней в папку «Indicators»:

        папка mql4

        Папка «Indicators» содержит все индикаторы, которые вы будете устанавливать в терминал MT4, поэтому перемещаем два наших файла (Stochastic RSI) в эту папку:

        перемещение индикаторов

        Но после перемещения файлов установка индикаторов завершена лишь наполовину, и теперь необходимо найти их в терминале MT4 и добавить на график, чем и займемся далее.

        Установка индикаторов в Метатрейдер 4 из папок «Templates» и «MQL4»

        Нередко бывает так, что в скачанном архиве с индикатором есть папки с названиями «Templates» и «MQL4»:

        архив с индикаторами и папками

        Тогда все, что нужно сделать, это извлечь данные папки, после чего точно таким же образом, как было показано выше, открыть папку с индикаторами терминала Метатрейдер 4:

        открыть каталог данных mt4

        И далее переместить две данные папки в открытую папку терминала MT4:

        папки в архиве templates и mql4

        После перемещения надо подтвердить замену (заменены будут только нужные файлы, старые файлы не будут тронуты), и все, индикаторы также будут успешно установлены в MT4.

        MT4: как добавить индикатор на график

        Мы уже изучили большую часть инструкции о том, как установить индикатор в МТ4, и осталась самая малость.

        Чтобы индикаторы появились в терминале, его обязательно необходимо перезапустить (закрыть и открыть). Также это можно сделать и путем нажатия кнопки «Обновить» по списку индикаторов, но первый способ намного проще и быстрее.

        Найти добавленные индикаторы можно будет в «Навигаторе», который можно запустить с панели инструментов, найти его на вкладке «Вид» или же нажать сочетание клавиш «Ctrl+N»:

        навигатор в mt4

        Далее в «Навигаторе» открываем вкладку «Индикаторы» и находим в списке добавленный индикатор:

        индикаторы в списке mt4

        Чтобы добавить индикатор на график в MT4, необходимо открыть сам график торгуемого актива, после чего «перетащить» индикатор или просто кликнуть два раза левой клавишей мышки по нему, после чего откроется окно настроек. Обратите внимание, что не для всех индикаторов необходимо разрешение на импорт DLL, но его лучше все равно всегда включать:

        импорт dll в настройках

        Также можно перейти н вкладку «Входные параметры», и сразу задать необходимые настройки:

        входные параметры индикатора mt4

        И по итогу получаем добавленный на график индикатор, что означает, что установить индикатор в MT4 очень просто:

        график mt4

        Если есть необходимость поменять настройки в индикаторе, который был добавлен в MT4 на график, можно сделать это и после его добавления, и делается это очень просто. На графике, где установлен индикатор, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши, после чего в открывшемся меню выбрать «Список индикаторов», и будет открыта панель со всеми индикаторами, которые присутствуют на графике:

        окно индикаторов mt4

        Как установить пресеты для настроек индикаторов в MT4

        Для настроек индикаторов MT4 существует возможность сохранить удачные комбинации параметров и перенести их. Такие файлы называются пресетами (разрешение файлов – .set) и хранятся в соответствующей папке “Presets”. Иногда индикаторы поставляются вместе с авторскими настройками, а иногда вы можете захотеть сохранить и применить на других графиках результаты своей работы по регулировке параметров.

        Установить пресеты в MT4 можно, открыв каталог данных терминала, зайдя в папку “MQL4” и переместив файлы пресетов с расширением .set в папку “Presets”.

        каталок установки пресетов в MT4

        Применить нужный файл с настройками можно не перезагружая терминал. Для этого нужно открыть настройки индикатора и выбрать загрузку пресетов:

        загрузка пресета в MT4

        MT4 автоматически откроет каталог с пресетами, откуда вы сможете выбрать нужный .set файл. После этого нажмите “Открыть”, и настройки из файла применятся к индикатору на графике.

        Как установить советник или скрипт в MT4

        Также иногда появляется необходимость установить советник или скрипт в MetaTrader 4, и стоит отметить, что не всегда такие роботы для MT4 будут является стратегиями или торговыми системами. Это могут быть и полезные утилиты, которые позволяют тестировать стратегии и индикаторы для бинарных опционов, или же это могут быть советники, которые работают по сложным алгоритмам, используя большие массивы данных.

        Итак, чтобы установить советник/скрипт в MT4, необходимо также открыть каталог данных из терминала, после чего в папке «MQL4» перейти в папку «Experts» (если необходимо добавить советник), после чего переместить его туда, или перейти в папку «Scripts», если устанавливается скрипт, и также переместить его в открытую папку:

        папки советников и скриптов в mt4

        Чтобы добавить советник или скрипт на график, необходимо также, как и в случае с индикатором, закрыть и открыть терминал MT4, после чего перейти в «Навигатор» и выбрать установленный файл:

        советники и скрипты в mt4

        Далее, чтобы добавить, к примеру, советник на график, достаточно перетащить его на нужный торговый актив, или нажать на него два раза, после чего откроется окно настроек. Для примера добавим на график валютной пары GBP/USD советник-индикатор SSS-Option V2. В открывшемся меню на вкладке «Входные параметры» можно поменять настройки, если это необходимо, после чего нажать на кнопку «ОК»:

        настройки sss option v2

        По итогу советник добавляется на график, что можно видеть как по таблице советника с торговыми активами и временем:

        индикатор sss option v2

        Так и по значку в правом верхнем углу графика в виде улыбающегося смайлика, что означает, что советник работает правильно:

        значок советника sss option на графике

        Как установить индикатор в МТ4 на Андроид

        Многие новички также интересуются тем, как установить индикатор в МТ4 на Андроид, так как многие торгуют с мобильных устройств и следят за рынками вне дома. Это удобно еще и потому, что многие брокеры бинарных опционов предлагают своим клиентам приложения для торговли, благодаря чему можно совершать торговые операции в любом месте, где есть интернет. Так, на пример, мобильные приложения есть у брокера Pocket Option и брокера Quotex.

        Итак, как установить индикатор в МТ4 на Андроид? На данный момент, к сожалению, установить авторские индикаторы для бинарных опционов и рынка Forex на мобильные устройства на базе Андроид и iOS нельзя, так как это не предусмотрено самим мобильным приложением терминала MetaTrader 4.

        Заключение по установке индикаторов в МТ4

        Прочитав данную статью, любой новичок скорее всего уже разобрался в том, как правильно, быстро и качественно установить любой индикатор в МТ4 как из файлов с расширениями .ex4 и .mq4, так и из папок «Templates» и «MQL4». Также мы рассмотрели, как устанавливать скрипты и советники, и делается это аналогичными образом, но добавляются файлы в другие папки. Поэтому даже если установка индикатора в MT4 по началу кажется сложной, то после недолгой практики любой новичок станет экспертом в добавлении и установке индикаторов в терминал MT4, так как эта процедура является максимально простой и понятной.

        Скачать бесплатно MetaTrader 4

        Скачать MT4

        Если же у вас все равно возникают вопросы, то вы можете посмотреть наше видео по установке индикаторов, в которой все показано на наглядном примере:

        Комментарии

        Option Bull
        Заечм устанавливать какие-то индикаторы на MT4, если есть веб-версия!?)
        Руслан, онлайн версия не сравниться с десктопной, так как в онлайн версии нельзя устанавливать авторские индикаторы и стратегии, во встроенных терминалах mt4 от брокеров то же самое. Никакой сложности в установке индикаторов нет, тем более что на сайте есть подробная инструкция как это делается.
        01 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Только что видел на форуме вопрос по установке индюка. Дал ссылку, ну если и это не поможет....))))
        27 июля 2023
        Ответить
        Саша
        жаль что так до сих пор разработчики не сделали так чтобы в мобильный мт4 можно было добавлять индюки
        да, при чем это уже очень давно так, могли бы и сделать. но с другой стороны думаю о том, что наверное не так все просто, иначе сделали бы уже. и все индюки не подойдут для андроида, это надо будет их переделывать под него, а это уже наверное не так просто...
        14 октября 2021
        Ответить
        Максим Максимович
        жаль что так до сих пор разработчики не сделали так чтобы в мобильный мт4 можно было добавлять индюки
        08 октября 2021
        Ответить
        Олег
        Спасибо за полезную статью. тут не только про encfyjdre индикатора, а еще и про советники, что мне и было нужно!
        16 сентября 2021
        Ответить
        Игорь
        Да просто берите и устанавливайте, медленно, но уверенно, как и описано в тексте этой статьи.
        Все это хорошо и правильно, но вот какая функция советников? и еще иногда сложно разобраться как устоновить MT 4 из-за сбоев и неполадок в конфигурации системы Виндовс.
        08 августа 2021
        Ответить
        Яков
        Да просто берите и устанавливайте, медленно, но уверенно, как и описано в тексте этой статьи.
        05 августа 2021
        Ответить
        Татьяна
        C этой статьей установить Meta trader 4 довольно легко, но для успешной торговли бинарными опционами необходимо желание трейдера постоянно совершенствовать свой опыт и знания.
        Может быть и так, но все равно, нужно какое то время, чтобы правильно установить MT 4. Кому то это удалось легко, а кому то сложнее. Все как в жизни.
        04 августа 2021
        Ответить
        Артем
        C этой статьей установить Meta trader 4 довольно легко, но для успешной торговли бинарными опционами необходимо желание трейдера постоянно совершенствовать свой опыт и знания.
        03 августа 2021
        Ответить
        Григорий
        Как установить Мeta Trader 4 это самый важный вопрос для начинающего трейдера, но также важно, чтобы была мотивация заниматься торговлей бинарными опционами. Мотивация - это половина успеха в любом деле.
        02 августа 2021
        Ответить
        Вероника
        У начинающего трейдера могут возникнуть сложности с тем, как установить индикатор Meta trader 4. Всякое может произойти, не зря же говорят: Первый блин - всегда комом :)
        Max, да уж, это точно, если торгуешь бинарными опционами,, то поначалу на установку индикаторов уходит довольно много времени
        26 июля 2021
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        Уже совсем скоро я проверю на практике все, что написано и показано в этой статье, так как буду пробовать как установить Meta Trader 4 на свой ноутбук.
        Игорь Зиньчук, пробуйте установить индикатор, там вроде нет ничего сложного на первый взгляд.
        Stas, Уже устпновил индикатор Meta Trader 4 вполне успешно и на Пк и на ноутбук. просто скачал и установил все, что было в архиве и открыл демо счет у брокера Альпари. А вот что дальше делать?... пока не совсем понятно, честно говоря.
        07 июля 2021
        Ответить
        Игорь
        Если не знаешь даже как установить индикатор MT 4, то как можно мечтать об успехе в процессе торговли бинарными опционами?. Это же азы, как для школьника. Советую прочитать данную статью всем начинающим трейдерам.
        Леша, поддерживаю полностью Ваш совет, тем более, что как установить индикатор МТ 4 написано вполне просто и доходчиво. Просто бери и делай.
        01 июля 2021
        Ответить
