Как заработать на бинарных опционах

В этой статье мы постараемся подробно рассказать вам о том, как можно заработать на бинарных опционах новичкам и опытным трейдерам с минимальным депозитом или вовсе без вложений в 2026 году.

Если ваш уровень – начинающий, и вы не знаете, что такое бинарные опционы, то есть смысл прочитать всю статью по порядку, если же вы более опытный трейдер и хотите узнать, как именно начать зарабатывать на бинарных опционах без вложений, то переходите сразу ко второму разделу, в котором рассказывается о методах заработка на бинарных опционах 2026.

Содержание:

Можно ли заработать стабильный доход на бинарных опционах

Можно ли зарабатывать на бинарных опционах регулярно и долго – это один из самых правильных вопросов, который может задать человек, делающий ставку на бинарные опционы. Можно заработать много и быстро все потерять. Действительно же успешными трейдерами становятся лишь те, кто изначально приходит на рынок не ради быстрых и легких денег, но для регулярного и надежного заработка.

Спрашивая, можно ли заработать на бинарных опционах стабильный доход, нужно понимать, что прибыльная торговля на финансовых рынках – это результат стратегического мышления, дисциплины и ежедневной работы. Трейдинг очень похож на предпринимательство, где действуют одни и те же законы.

Правило первое. Риск и ожидаемая прибыль всегда тесно связаны. Реально зарабатывать на бинарных опционах существенные деньги можно лишь рискуя не менее крупными суммами. Хорошая новость в том, что этот риск может не только быть сконцентрированным в одной сделке, но может относиться к общему рисковому капиталу трейдера, что позволяет обернуть статистические вероятности в свою пользу.

Раскрутка депозита в $10 на бинарных опционах до цифр с пятью-шестью нулями – это захватывающая воображение затея, но на практике воплотить такой “бизнес-план” в жизнь не легче, чем план по заработку миллиона на выигрыше джек-пота в национальной лотерее. Это происходит из-за того, что раскрутка депозита требует рисковать 20-50% всего капитала в каждой сделке. В этом случае убыточная серия всего из двух неудачно купленных опционов сведет на нет весь обманчивый блеск такой затеи.

А вот размер депозита – это то, что действительно имеет значение для того, чтобы реально зарабатывать на бинарных опционах стабильно и регулярно, сокращая при этом статистический риск потери капитала.

Дело в том, что правила риск-менеджмента, которые совершенно необходимы для стабильного заработка на финансовых рынках, обязуют делать ставки не превышающие 2-5% от общей суммы депозита. Это позволяет статистическим вероятностям работать в вашу пользу и не опасаться, что неожиданная серия убыточных сделок приведет к сливу депозита. Соответственно, чем больший капитал находится у вас в управлении, тем выше будет стабильный доход при одновременном сокращении рисков.

Правило второе. Только системный трейдер знает как стабильно зарабатывать на бинарных опционах. Он рассчитывает вероятности, знает прогнозируемую доходность сигналов своей системы, умеет управлять капиталом, снижая риски и контролируя их соотношение с ожидаемой прибылью.

Даже брокерские выплаты в 100% по бинарным опционам всего лишь уравнивают соотношение дохода и риска опционного контракта при бессистемной торговле с 50% вероятностью угадать движение цены. В большинстве же случаев трейдер должен не только возвращать сделанную ставку, но и компенсировать убыточные сделки лучшим процентом прибыльных. Именно поэтому без системной торговли со средним винрейтом, превышающим 60% не обойтись, если цель вашего прихода в бинарные опционы – реально заработать.

Правило третье. Рассчитывая на успешную торговлю на годы вперед, следует озаботиться своевременной коррекцией торговой системы в случае необходимости. Даже самые хорошие торговые системы могут перестать работать со временем из-за переменчивости рыночных условий. Регулярная оценка результатов и адаптация правил торговли – это необходимый элемент стратегического мышления успешного трейдера.

Правило четвертое. Увеличить шансы на долгосрочный успех помогает диверсификация. Трейдеры, точно знающие как зарабатывать на бинарных опционах стабильно, распределяют и риски, и прибыль между несколькими источниками. Они применяют несколько торговых систем одновременно, создавая целые пулы рабочих стратегий. Даже если одна из них перестанет работать, остальные уравняют совокупную доходность и дадут время пересмотреть и скорректировать работу убыточной.

Дополнительным способом распределения источников дохода может стать деятельность, связанная с бинарными опционами, но не зависящая напрямую от результатов на вашем торговом счету. Ведение тематического монетизированного блога, разработка индикаторов, продажа сигналов – все это действенные способы реально зарабатывать на бинарных опционах без риска для капитала. Отдельным, одним из самых выгодных способов получения стабильного дохода является участие в брокерских партнерских программах. Об этом способе мы поговорим более подробно к концу статьи.

Как заработать на бинарных опционах новичку

Бинарные опционы – это не казино и не развод. Бинарные опционы – это прогноз движения цены какого-либо актива (валюты, металла, акции или криптовалюты) вверх или вниз. Да, да, именно вверх (опцион Call) или вниз (опцион Put). Чтобы заработать на бинарных опционах новичку, не нужно прогнозировать сильные движения цены на десятки или сотни пунктов, как это делается на рынке Форекс, чтобы покрыть спред и возможные комиссии при совершениии сделки. Здесь достаточно, чтобы цена изменилась в вашу сторону всего на 1 пункт и тогда вы сможете получить до 90% прибыли с одной сделки.

Но, к сожалению, не все так просто и нужно понимать, что в случае неправильного прогноза вы потеряете всю сумму сделки, поэтому чтобы заработок на бинарных опционах не превратился в казино, вам стоит использовать точные индикаторы или стратегии. Найти эти и другие инструменты, помогающие трейдерам зарабатывать на трейдинге, можно при использовании живого графика или торгового терминала MetaTrader 4.

Однако это далеко не все, что необходимо, чтобы заработать деньги на бинарных опционах. Всем трейдерам, и новичкам в особенности, важно соблюдать определенные правила при совершении сделок на финансовых рынках, и самыми основными являются:

Выбор брокера 2026. От правильного выбора брокера бинарных опционов зависит не только комфортная торговля,а и будущая прибыль. Поэтому на начальном этапе стоит подбирать брокера с самым минимальным депозитом и лучшими торговыми условиями.

Тренировка на демо-счету. Опытным трейдерам это делать нет смысла, но вот новичкам очень важно оттачивать свои навыки на тренировочном счету.

Анализ рынка. Если торговля ведется на таймфреймах от дневного и выше, то анализ можно проводить не часто, но если же трейдер совершает сделки на 4-часовых, часовых или других графиках, то необходиимо проводить постоянный анализ, так как цена все время меняется;

Время экспирации. Конечно получения 70-90% прибыли за 60 секунд кажется очень заманчивым, но не стоит злоупотреблять турбо-опционами и лучше сосредоточиться на более долгих сделках;

Ведение статистики сделок. Одна даже очень удачная и прибыльная сделка абсолютно ничего не значит, и это может подтвердить любой трейдер с опытом. Очень важно вести учет всех своих сделок (как прибыльных, так и убыточных), и поэтому обязательно заведите дневник трейдера, так как это позволит увидеть свои слабые стороны, которые в последствии можно будет исправить;

Управление рисками и капиталом. Очень важно всегда придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это позволит не слить весь депозит в кратчайшие сроки;

Контроль эмоций. Эмоции играют важную роль в трейдинге и поэтому важно не поддаваться азарту и всегда быть в трезвом уме.

Хоть эти действия и приблизят вас к получению прибыли, есть и другие аспекты, на которые стоит обращать внимание, и это – методы, которые будут использоваться в торговле.

Методы заработка на бинарных опционах

Существует много методов торговли бинарными опционами, но основными считаются:

Также существуют менее популярные методики торговли, которые используются далеко не всеми трейдерами, но в некоторых узких кругах они являются очень популярными. Одной из таких является объемный анализ, который позволяет торговать бинарными опционами, используя как тиковые, так и биржевые объемы. Торговля по объемам может использоваться при помощи стандартного индикатора вертикальных объемов в MetaTrader 4 или благодаря индикаторам горизонтальных объемов VP V6 и VP Range V6.

Если сравнить первые два вида анализа, то можно увидеть, что они являются абсолютно разными, и фундаментальный анализ подразумевает использование различных отчетов, экономических факторов, а также требует, как минимум базового понимания мировой экономики.

Технический анализ является более простым и поэтому более популярен, так как включает в себя торговлю по тренду, уровням, индикаторам и стратегиям и позволяет проводить анализ на любых таймфреймах и рынках.

Так как индикаторы и стратегии для торговли бинарными опционами особенно интересны большинству трейдеров, то стоит рассмотреть этот способ торговли более подробно.

Как заработать на бинарных опционах – торговые индикаторы и стратегии

В интернете можно скачать множество уже готовых стратегий для заработка на бинарных опционах, однако начинать сразу с поиска готовых стратегий не рекомендуется и для начала лучше ознакомиться с базовыми и самыми надёжными и индикаторами для бинарных опционов, к которым относятся:

Понимание работы базовых индикаторов и экспериментирование с настройками поможет понять сам принцип их построения, и после этого разобраться с более сложными авторскими индикаторами будет в разы проще. Для примера, в базовых индикаторах очень редко бывает более трех переменных для построения, которые можно изменять (то есть настраивать индикатор), тогда как в авторских индикаторах количество переменных может варьироваться от 5 до 20, а иногда и более.

Также некоторые из индикаторов часто представляют уже готовую стратегию для работы на бинарных опционах и это так называемые «предсказывающие индикаторы». Вот самые популярные из них:

Доверять какому-то одному индикатору ни в коем случае не стоит и их обязательно нужно будет начать комбинировать с чем-то еще. Мы рекомендуем совмещать все индикаторы с уровнями поддержки-сопротивления, а если вы начинающий трейдер и еще не можете сами определять уровни, вам помогут эти два индикатора:

После того, как вы поймете принцип работы отдельных индикаторов, можно перейти к изучению уже готовых стратегий для бинарных опционов или же создать свою собственную. Почему лучше совмещать любой индикатор с уровнями? Все очень просто – цена никогда не висит в воздухе, и чтобы развернуться и уверенно пойти в нужную сторону, цене необходима поддержка или сопротивление в виде уровня. Поэтому даже если ваш индикатор показывает вам сигнал на вход, а цена еще не дошла ни до одного из уровней, то лучше этот сигнал пропустить и открыть сделку именно тогда, когда цена достигнет уровня и будет сигнал от индикатора.

Стратегии торговли, как и индикаторы, бывают простыми и сложными. К сложным относятся стратегии, которые включают в себя либо множество различных индикаторов, либо дополнительные торговые методики, которые должны использоваться при торговле. К примеру, помимо стандартных сигналов от индикаторов необходимо будет учитывать свечные паттерны, которые используются в свечном анализе бинарных опционов и Price Action или ценовые формации, которые используются в графическом анализе бинарных опционов.

На начальном этапе новичкам конечно же не стоит использовать сложные стратегии торговли, так как такие правила вряд ли позволят получать заработок на бинарных опционах и сосредоточить свое внимание стоит на простых, но при этом все равно прибыльных стратегиях или индикаторах. Простые стратегии могут быть основаны и на тех индикаторах, которые мы обсуждали выше, и далее рассмотрим один платный индикатор и три базовые стратегии торговли опционами, которые сможет использовать любой трейдер.

Зарабатываем на бинарных опционах по стратегии – Торговля по MACD + RSI

Данная стратегия использует базовые индикаторы, которые обсуждались выше.

Настройки индикаторов можно оставить по умолчанию, и это «12», «26», «9» для MACD, и «14» для RSI.

Правила покупки опционов по этой стратегии очень просты, и опционы Call покупаются, когда:

Индикатор MACD пересекает нулевой уровень вверх. Индикатор RSI находится выше уровня «50».

Опционы Put следуют покупать с обратными условиями:

Индикатор MACD пересекает нулевой уровень вниз. Индикатор RSI находится ниже уровня «50».

Экспирации стоит использовать в размере 5 свечей.

Пример сделок можно рассмотреть на изображении ниже:

Бинарные опционы заработок по стратегии – Stochastic + SMA

Эта стратегия торговли бинарными опционами использует другие базовые индикаторы, которые также были приведены в качестве примера выше. Но в данном случае необходимо будет поменять стандартные настройки индикаторов, и Stochastic Oscillator использует настройки «15», «9» и «3», а период SMA равен «14».

Правила стратегии остались простыми, и для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Цена пробила SMA вниз. Стохастик в этот момент выходил из зоны перепроданности.

Для опционов Put необходимо, чтобы:

Цена пробила SMA вверх. Стохастик в этот момент выходил из зоны перекупленности.

Экспирация равна 5-ти свечам.

Пример торговли по данной стратегии:

Заработок на опционах по стратегии с уровнями поддержки и сопротивления

Также торговать бинарными опционами можно и без типичных индикаторов, используя уровни поддержки и сопротивления, о которых мы говорили выше. Чертить такие уровни можно самостоятельно, но удобнее будет использовать индикатор, обсуждаемый выше, так как он автоматически строит все необходимые уровни.

Торговать по уровням легко могут и новички, так как все, что необходимо для покупки опционов, это чтобы цена подошла к одному из уровней:

И как видно из примера сделок выше, опционы можно покупать при подходе цены к уровню, а чтобы совершать еще более точные сделки, можно дожидаться реакции цены на уровень (отскок в пару свечей) и только потом входить в сделку.

Важно понимать, что на истории может казаться, что большинство сделок будут приносить прибыль, но на самом деле это не так и поэтому вам обязательно стоит протестировать выбранную стратегию на демо-счету какое-то время, чтобы удостовериться в том, что вы понимаете, когда и какие сигналы стоит использовать.

Как заработать деньги на бинарных опционах с платными индикаторами и стратегиями

В интернете на данный момент можно найти множество платных индикаторов и стратегий для бинарных опционов, но далеко не всем из них можно доверять. Чаще всего авторы и создатели этих инструментов просто хотят нажиться на доверчивых трейдерах, которые находятся в поисках «Грааля», хотя изначально может казаться, что платный индикатор или стратегия являются информативными и работают на каких-то особых алгоритмах, а значит смогут приносить постоянную большую прибыль. Но по итогу оказываается так, что даже если автор индикатора/стратегии показывал изображения с результатами сделок и видео, где эти сделки совершаются, купившие его трейдеры все равно теряют средства из-за банальной «перерисовки» сигналов или просто неработоспобности платного инструмента. Примерами платных, но при этом абсолютно «сливных» индикаторов и стратегий для бинарных опционов могут послужить:

Конечно бывают и исключения, и иногда платные индикаторы и стратегии могут оказываться полезными в торговле бинарными опционами, хоть и непоказывают огромных прибылей в 100% случаев. Поэтому при использовани даже платных систем стоит помнить о том, что их необходимо тестировать и разобраться в приципе их работы, и только потом переносить их на реальный счет.

Примерами рабочих платных индикаторов и стратегий для бинарных опционов могут послужить:

Как заработать на бинарных опционах с платным индикатором WinProfit80 V2

Платный индикатор для бинарных опционов WinProfit80 V2 – это индикатор с простыми и понятными сигналами в виде стрелочек, а также панелью со статистикой сигналов:

Благодаря этому индикатору вы избавляете себя от всех ошибок начинающих трейдеров и сможете торговать по точным сигналам на любом таймфрейме.

Для торговли в индикаторе можно использовать три разных фильтра как вместе, так и по отдельности. Каждый сигнал индикатора сопровождается звуковым алертом, а возле самого сигнала можно видеть время экспирации, которое подходит для этого сигнала. Панель индикатора содержит информацию по сигналам, исход сигнала, а также прибыльность, разбитую по таймфреймам.

С примерами работы по индикатору WinProfit80 V2 можно ознакомиться, посмотрев видео:

Подробный обзор индикатора WinProfit80 Обзор фильтров WinProfit80 Реальная торговля

Если на этапе выбора или создания своей стратегии у вас возникли сложности, и вы не смогли понять, как работает тот или иной индикатор, либо все стратегии вам показались слишком сложными и вы все еще не можете понять – можно ли заработать на бинарных опционах, то вам стоит пройти обучение торговле бинарными опционами. Причем начать стоит с самых азов, чтобы не упустить никаких мелочей, которые в последствии могут вылиться в серьезные ошибки.

Реально ли заработать на бинарных опционах после обучения

Искать специальные курсы по обучению именно торговле бинарными опционами не обязательно и подойдут любые курсы по Форекс, на которых рассказывают о поиске точек входа в рынок. По началу на них может быть часть не нужной информации, имеющей отношение исключительно к рынку Forex, но поняв принцип работы рынка, вам будет значительно проще зарабатывать на бинарных опционах.

Также многие брокеры бинарных опционов предоставляют бесплатное обучение по трейдингу для новичков, из которого можно узнать самые основные понятия о торговле именно бинарными опционами и понять, как заработать на бинарных опционах и как это делают профессиональные трейдеры.

Помимо этого, каждый трейдер может заниматься самостоятельным обучением и повышать свой навык в трейдинге, но такое самообучение подойдет тем трейдерам, которые уже получили начальные знания и понимают, как работает рынок бинарных опционов или рынок Форекс. При самостоятельном обучении могут помочь:

Из статей можно получить дополнительные знания на абсолютно любые темы, включая:

Чем больше новой информации вы сможете узнать, тем лучше, так как в трейдинге бинарными опционами есть очень много факторов, которые влияют на прибыльность трейдера, и поэтому надо разбираться не только в том, как покупаются опционы, а и как работает данный рынок в общем.

Книги будут более полезны трейдерам с малым опытом, так как из них можно узнать самое элементарное как о самой торговле, так и о тех ситуациях, которые могут ожидать трейдера в будущем. Авторы книг часто приводят в качестве примеров свои истории из жизни, которые могут быть очень полезными для новичков.

Таким образом, изучая статьи и читая книги, можно будет значительно повысить свой уровень знаний и понять, как зарабатывать на бинарных опционах еще больше прибыли.

Как зарабатывать на бинарных опционах по сигналам

В 2026 году, в интернете можно найти множество сервисов и трейдеров, которые предоставляют различные сигналы для торговли опционами, и чаще это платные сигналы. Стоит отметить, что платные сигналы почти всегда предоставляют те трейдеры, которые не могут торговать прибыльно самостоятельно.

Они создают посты на форумах, каналы в телеграмме и группы в других социальных сетях, но по итогу почти каждая из таких групп оказывается заблокированной или заброшенной, так как довольно быстро становится понятно, что такие сигналы не приносят прибыли. Ярким представителем таких сигналов является реклама якобы сверх прибыльных роботов, и пост об этом можно найти на форуме о бинарных опционах. Прочитав тему, можно увидеть, что данный продавец сигналов был разоблачен, чего и следовало ожидать.

Если же вы не хотите платить за сигналы, то можно воспользоваться бесплатными сигналами, которые предоставляют не только отдельные сервисы, а и брокеры бинарных опционов.

Бесплатные сигналы онлайн для бинарных опционов

Если у вас возникают сложности при работе со стратегиями или индикаторами для торговли, а проходить обучение нет возможности или времени, можно обратить внимание на бесплатные сигналы онлайн для бинарных опционов:

Доверившись бесплатным сигналам, можно торговать только тогда, есть свободное время и нет необходимости находиться возле терминала все время, так как сигналы появляются довольно часто.

Каждый сигнал сопровождается типом опциона (Call или Put), ценой для входа в сделку, временем экспирации и другой полезной информацией.

История сигналов сохраняется, и вы лично можете проверить статистику всех сигналов.

Торговать по бесплатным сигналам онлайн можно как бинарными опционами, так и на рынке Форекс, и не стоит по началу тратить деньги на платные сигналы, потому как ни один успешный трейдер не станет тратить свое время на выдачу прибыльных сигналов, хотя бы потому, что он может в это время сам заработать довольно большую сумму денег.

Сигналы от брокеров бинарных опционов

В 2026 году брокеры бинарных опционов также могут предоставлять бесплатные сервисы с сигналами на своих торговых платформах, хотя чаще можно встретить такие сигналы по плаатным подпискам.

Примером бесплатных сигналов от брокера может послужить платформа Pocket Option, на которой можно получать сигналы для торговли опционами абсолютно бесплатно и на любые торговые активы, которые торгуются у брокера:

Сигналы от PocketOption разделяются по группам активов, таймфреймам и силе (одна или две стрелочки), поэтому использовать их сможет любой трейдер.

Новичкам такие сигналы могут быть полезны не только в качестве отдельной торговой системы, а и в качестве подтверждения для собственного анализа по своей стратегии.

Помимо сигналов, есть и другой вариант, позволяющий заработать на бинарных опционах без вложений, о котором поговорим далее.

Можно ли зарабатывать на бинарных опционах без вложений?

Естественно, любой заработок, тем более в интернете, предполагает хотя бы минимальных вложений, но, если денег нет совсем, можно рассмотреть несколько вариантов как заработать на бинарных опционах без вложений. И один из таких способов – это турниры по трейдингу на бинарных опционах.

Индустрия трейдинга стремительно развивается, и брокерам бинарных опционов становится все сложнее привлечь клиентов именно на свою платформу, поэтому они предлагают своим пользователям многочисленные бонусы к депозиту, а в последнее время еще и организовывают бесплатные турниры на демо-счете. Суть таких турниров проста – вам нужно заработать как можно больше денег на своем турнирном счету и в случае, если вы займете призовое место, брокер зачислит вам на реальный счет выигрыш в виде реальных или бонусных денег. Помимо реального заработка, трейдерам такие турниры еще выгодны и тем, что они без риска могут опробовать все свои стратегии на практике, а брокер в свою очередь получит более заинтересованного и опытного клиента на свою платформу.

Турнир на демо-счете от Quotex

На данный момент у брокера есть три вида труниров, один из которых является бесплатным.

Такой турнир дает возможность заработать на свой реальный счет до $300 и имеет 3 призовых места. Цель турнира такая же – иметь наибольший баланс на своем демо-счете за один день. Касательно примерной суммы для победы, она может быть любой, главное, чтобы вы заработали сумму больше всех других участников.

Более подробную информацию вы можете узнать в личном кабинете не странице турнира. Скорей всего в этом турнире вы сможете использовать более надежные стратегии для бинарных опционов, и даже если не выиграете турнир, то отточите свои навыки в торговле без риска.

Принять участие в турнире Quotex

Турнир на демо-счете от PocketOption

Турниры брокера Pocket Option являются очень многогранными и поэтому компания предлагает своим клиентам массу турниров, начиная от самых коротких длительностью всего несколько часов и заканчивая недельными, одержав победу в которых вы получите наибольшие призы от брокера. Все турниры у брокера несут регулярный характер, поэтому даже если вам не удалось победить в первом турнире, вы сможете попробовать свои силы вновь уже на следующий день.

Основным преимуществом данных турниров является то, что для участия в них не обязательно иметь реальный счет и достаточно будет демо-счета, который может зарегистрировать каждый желающий без внесения депозита.

Также у брокера Покет Опшн есть и платные турниры, которые требует внесения первоначального взноса, но в некоторых из таких турниров можно все равно поучаствовать бесплатно. Чтобы получить VIP билет на турнир, необходимо активировать специальный турнирный промокод, после чего воспользоваться полученным билетом и принять участие в турнире:

На самом деле, у данного брокера есть очень много вариантов для дополнительного заработка на бинарных опционах, одним из которых является копирование сделок Pocket Option, благодаря которому можно начать получать пассивный доход с минимальными инвестициями.

Кроме этого, не забывайте, что брокер Pocket Option при получении бонуса к депозиту не ограничивает вывод основных средств, поэтому при пополнении счета вы можете воспользоваться одним из промокодов для пополнения счета и получить дополнительные деньги для торговли.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ POCKETOPTION

Турнир от Binarium

Брокер бинарных опционов Binarium также позволяет принимать участие в бесплатном турнире, но только для владельцев реальных счетов:

Примечание: важно отметить, что хоть участие в турнире и бесплатное, на реальном счету необходимо иметь $1 500.

Турнир называется – «Самурай», так как торговать при участии в нем можно только йеновыми валютными парами.

Длится конкурс от брокера Бинариум 19 часов, имеет 30 призовых, а призовой фонд составляет $1 500. При этом важно совершить не менее 10 сделок, а максимальная сумма сделки составляет $1 000. Цель турнира – заработать как можно больше средств, но если турнирный счет будет «слит», то можно сделать «докупку» за $1.

Проводится данный турнир довольно часто, поэтому участие в нем позволит заработать дополнительные средства, ничем не рискуя.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ BINARIUM

Турнир от IQ Option

Турниры от брокера IQ Option появились в бинарных опционах одними из первых, брокер всегда радовал своих клиентов массой инновационных решений и его турниры еще одно тому подтверждение. Турниры IQ Option так же доступны как на платной, так и на бесплатной основе, соответственно чем дороже участие в турнире, тем более внушителен приз.

Большим минусом является то, что брокер IQOption перестал принимать клиентов из России из-за нововведений регуляторов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ IQOPTION

Стоит отметить, что именно этот турнир является наиболее подходящим для начинающих трейдеров, так как торгуя на реальные деньги, вы преодолеете психологический барьер, который у вас будет при торговле на демо-счете. Торговать реальными деньги намного сложнее и этот опыт вам пригодится в будущей торговле бинарными опционами.

Турнир абсолютно прозрачен и не имеет конкурентов, поэтому вы сами можете посчитать, на какую сумму вы купили опционов (и неважно, выиграли они или нет) и рассчитывать на свой приз.

Даже если ваша стратегия торговли бинарными опционами приносит всего 60% прибыльных сделок, вы сможете заработать, так как в этом турнире важно сделать как можно больше сделок и не важно, прибыльные они или убыточные, так что по сути вы можете просто слить указанную в обороте сумму денег и получить приз, но делать так конечно не стоит и лучше использовать проверенную стратегию, которая будет приносить больше прибыльных сделок.

Можно ли зарабатывать на бинарных опционах без торговли

Помимо стартовых бонусов, брокеры бинарных опционов часто стараются подогреть своих клиентов денежными или материальными призами. Зачастую для этого нужно просто пополнить свой депозит в указанный период и ждать розыгрыша, но не менее часто, все что нужно для получения приза, это пополнение на более крупную сумму, за которую вы получите гарантированный приз.

Также множество подарков можно получать от брокера Pocket Option без участия в каких-либо акциях и иногда даже без пополнения реального счета. Бесплатные бонусы и подарки от PocketOption можно получать, обменивая кристаллы, которые даются за торговлю на своем реальном счету, пополнение счета, достижения или майнинг: Если у вас нет времени следить за всеми новостями брокеров, вы можете подписаться на группу Вконтакте – «Бинарные опционы для начинающих», в которой публикуются все новые акции и конкурсы брокеров.

Если говорить более подробно о том, что можно получить за кристаллы, то это:

Деньги на реальный счет;

Безрисковые сделки;

Кэшбэк;

И это только то, что относится к подаркам в виде реальных денег, а помимо этого обменять кристаллы можно и на многое другое, что можно с пользой использовать в торговле бинарными опционами.

Также, чем выше ваш уровень аккаунта у брокера, тем большую скидку вы получаете на покупку и обмен кристаллов. При достижении максимального уровня можно будет получать на 50% больше подарков и бонусов, что в разы может увеличить доход без участия в торговле.

Заработок на опционах от партнерских программ

Брокеры обычно не тратят деньги на рекламу своих услуг, они перекладывают это на плечи партнеров, которые в свою очередь сами разрабатывают рекламные компании бинарных опционов, за что и получают от брокера деньги. Как на этом заработать без вложений используя партнерскую программу?

Самый простой и популярный способ – это создать группу Вконтакте и начать рекламировать бинарные опционы от выбранного брокера. Для это вам понадобится зарегистрироваться в одной из партнерских программ брокеров и получить свою партнерскую ссылку. Вместе с ссылкой вам будут доступны множество рекламных баннеров и лэндингов, которые вы в дальнейшем сможете использовать в своей рекламе.

Так же вы можете рекламировать брокера в своем видео-блоге или аккаунте в Telegram и Instagram. Личный пример очень хорошо действует на аудиторию.

Вот примеры самых популярных и надежных партнерских программ брокеров бинарных опционов:

Заключение

Отвечая на вопрос о том, можно ли зарабатывать на бинарных опционах в 2026 году, ответом будет однозначно – да. Бинарные опционы позволяют получать доход как с вложениями, так и без них.

Новички могут участвовать в бесплатных турнирах, что даст возможность заработать на свой первый депозит, а если счет уже был пополнен, то зарабатывать можно торговлей бинарными опционами, используя для этого стратегии или индикаторы.

Вне зависимости от того, какой у вас уровень знаний, всегда стоит помнить, что заработать на опционах можно при постоянном контроле эмоций и соблюдении рисков. В противном случае вероятность того, что депозит будет потерян, очень велика. Повышайте свой уровень знаний и тогда вы точно сможете зарабатывать на бинарных опционах!