        Бинарные опционы: как начать инвестировать и что для этого нужно

        На сегодняшний день инвестиции в бинарные опционы стали весьма распространённым методом заработка в Интернете. Нет сомнений, что вложения данного типа могут дать человеку большой и, самое важное, регулярный доход.

        Притягательность этого вида торговли объясняется, во-первых, тем, что подобной инвестициями онлайн в бинарные опционы могут заниматься не только профессиональные биржевые трейдеры, но и начинающие пользователи.

        Во-вторых, инвестиции в бинарные опционы – это та деятельность, которой можно обучиться самостоятельно, и если будет использован правильный подход, то этот финансовый инструмент можно будет рассматривать в качестве дополнительного источника дохода.

        И в-третьих, онлайн-инвестиции в бинарные опционы позволяют трейдерам инвестировать в акции именитых международных компаний. Инвесторы также могут вкладывать средства в такие торговые активы, как валютные пары, нефть, газ, драгоценные металлы и криптовалюты.

        Ещё одно весомое преимущество подобных инвестиций заключается в доступности, так как минимальный депозит для торговли бинарными опционами у большинства брокеров бинарных опционов составляет около $5.

        Откуда берется прибыль при инвестициях в бинарные опционы

        Инвестирование онлайн в бинарные опционы – это совершение сделок (покупка опционов) на повышение или падение цены конкретного актива. Сделка, которая совершена после проведения качественного анализа или при помощи эффективной стратегии для бинарных опционов, в большинстве случаев принесёт инвестору прибыль.

        Сам процесс торговли выглядит следующим образом:

        • При покупке опционов Call, чтобы получить прибыль, цене необходимо к концу времени экспирации вырасти минимум на 1 пункт;
        • При покупке опционов Put, чтобы получить прибыль, цене необходимо к концу времени экспирации упасть минимум на 1 пункт.

        Прибыль с одной сделки может составить до 95%, но если будет получен убыток, то трейдер теряет все инвестированные средства.

        Также существует множество разных типов бинарных опционов, которые могут работать абсолютно по-разному, но классическая торговля подразумевает описанную выше систему торговли.

        Виды инвестиций онлайн в бинарные опционы

        Бинарные Опционы artЕсть три типа онлайн-инвестиций в бинарные опционы, которые имеют между собой ряд различий, преимуществ и недостатков:

        1. Самостоятельная торговля. Главный недостаток этой системы – наличие большого риска потери вложений. Инвестор, получивший убыток из-за неверного прогноза, лишается потенциальной прибыли и, что самое важное, лишается всей суммы инвестиций в эту конкретную сделку. Но в данном подходе есть и большой плюс – вы полностью контролируете свои средства и все зависит только от вас. Повысить эффективность самостоятельного инвестирования онлайн в бинарные опционы можно путем получения кэшбэка или отмен убыточных сделок при помощи промокодов. Использовать такие промокоды можно при торговле через брокера Pocket Option или Quotex;
        2. Инвестиции в бинарные опционы через доверительное управление. В этом случае вам нет необходимости вести самостоятельную торговлю. Все, что нужно, это просто пополнить торговый счет, после чего найденный вам трейдер будет вести торговлю. Прибыль, которую получит по итогу ваш трейдер, разделяется между ним и вами по предварительно оговоренным условиям. Чаще всего доход может делиться в соотношении 70/30 (70% инвестору и 30% управляющему средствами). Инвестирование в бинарные опционы такого типа является более удобным, так как не требует затрат времени и можно контролировать риски посредством выбора наиболее опытных и надёжных трейдеров и разделения сумм между ними. Также данный метод способствует снижению рисков в тех ситуациях, когда торговля опционами становится похожа на простое угадывание. Несмотря на все плюсы этого методы инвестирования, существует один большой минус – возможность обмана. В сети очень распространены группы в социальных сетях или каналы в чатах, где якобы профессиональные трейдеры предлагают свои услуги по разгону депозитов, но в 99.9% случаев это является разводом.
        3. Копирование сделок. Еще одним способом инвестирования онлайн в бинарные опционы является копирование сделок, которое позволяет не отдавать свои средства кому-либо, а просто копировать сделки самостоятельно выбранных трейдеров. Процесс строится таким образом, что инвестор выбирает одного или нескольких трейдеров по статистике их торговли, после чего рассчитывает сумму средств, которые он может использовать для копирования. Затем каждая сделка выбранного трейдера дублируется на торговом счету инвестора. Основным преимуществом такого вида инвестиций в бинарные опционы является то, что трейдер опять же не тратит время на торговлю. Однако у этого метода есть и недостатки, которые связаны с тем, что прибыльный трейдер может просто перестать торговать и закрыть свой профиль или же наоборот такой же прибыльный трейдер может в один момент начать совершать убыточных сделок больше, чем прибыльных. Если вы хотите опробовать такой подход, как копирование сделок, то можно рассмотреть копирование сделок от брокера PocketOption.

        Как самому инвестировать онлайн в бинарные опционы

        Инвестиции онлайн в бинарные опционы бывают разные, но самые распространённые – это прямые инвестиции (самостоятельная торговля).

        Данный тип онлайн-инвестиций предназначен для тех инвесторов и трейдеров, которые обладают остаточным опытом и знаниями в сфере трейдинга бинарными опционами и могут сами определить направление движения цены на конкретный актив.

        Знаки валют евро доллар и графикСамостоятельная торговля подразумевает использование таких видов анализа, как технический или фундаментальный, и также могут использоваться другие методы торговли бинарными опционами. Самыми популярными можно считать:

        1. Свечной анализ;
        2. Графический анализ;
        3. Price Action.

        Если рассмотреть применение технического анализа, то он позволяет понять, в какой фазе тренда находится рынок, и в какой момент цена может подойти к своему минимальному либо максимальному значению. Полученные данные по итогу подсказывают, насколько велика вероятность разворота или продолжения движения, после чего можно понять, стоит покупать опцион Call («выше») или Put («ниже»).

        При использовании фундаментального анализа требуются дополнительные исследования макроэкономической ситуации страны, сферы деятельности или компании, которая относится к выбранному торговому активу. Полученные показатели могут подсказать, как дальше буду развиваться события на рынке и как это повлияет на цены в будущем. В более простом варианте может вестись торговля по новостям при помощи экономического календаря, но такой подход нельзя полностью отнести к фундаментальному.

        Говоря о стабильном заработке с инвестиций в бинарные опционы, получать его возможно только тогда, когда вы будете обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы трейдинг был системным и торговля велась профессионально, а не путем угадывания направления цены. При долгосрочных инвестициях онлайн в бинарные опционы следует быть осведомленным обо всех мировых событиях. Необходимо уметь выделять из новостей то, что может повлиять на рыночную конъюнктуру. В основном это новости, затрагивающие экономику мира и экономику самых влиятельных государств, а также производственные события, события в сфере газонефтедобычи или весомые политические происшествия.

        Самых лучших результатов можно достичь при комбинировании технического и фундаментального анализов, но стоит отметить, что фундаментальный анализ является довольно сложным и не подойдет новичкам, но многие трейдеры получают стабильную прибыль при использовании одних лишь технических данных и этот метод считается одним из самых простых.

        Особенности самостоятельного инвестирования в бинарные опционы

        На сегодняшний день частный трейдинг (самостоятельное инвестирование в бинарные опционы) приобретает все больше популярности во всем мире, поэтому стоит рассмотреть специфику инвестирования в бинарные опционы:

        1. Размер депозита. Чем больше депозит, тем ниже уровень риска и выше размер потенциальной прибыли. Как правило, прибыльные трейдеры могут зарабатывать до 30% в месяц и даже больше, но не стоит думать, что такую прибыль сможет зарабатывать каждый. Это возможно только при должном опыте и знаниях.
        2. Контроль над инвестициями. Главное достоинство инвестиций в бинарные опционы для самостоятельной торговли заключается в абсолютном контроле процесса. Только вы планируете свои шаги, используя правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и, соответственно, понимаете, когда следует прекратить торговлю.
        3. Наличие навыка и опыта торговли. Получать доход, не имея опыта и навыков, – идея практически неосуществимая. Если начинающий инвестор хочет стать успешным, ему следует регулярно обучаться. Для этого следует изучать не только технический подход, а и психологический (психология трейдинга).

        Риски от инвестиций в бинарные опционы

        Риски инвестирования в бинарные опционыИнвестирование с передачей средств в управление сопряжено с риском в выборе доверительного лица. Нельзя забывать, что даже тот управляющий, который занимается своим делом многие годы, не может гарантировать своим инвесторам стопроцентную прибыль. Если же в данном типе онлайн-инвестиций в бинарные опционы в процесс включаются не только деньги инвестора, но и деньги управляющего, этот фактор – дополнительная гарантия продуктивности торговли.

        Самостоятельная торговля бинарными опционами сопряжена с риском допущения случайных ошибок и, как следствие, полного слива депозита. Всему виной недостаток знаний инвестора, принцип торговли опционами по технике слепого «угадывания» и его желание моментального получение огромной суммы. Бинарные опционы дают большую базу для получения дохода, однако на первых порах инвестору следует запастись терпением. Поначалу он будет получать небольшую прибыль, и со временем сможет увеличить её размер.

        Существует заблуждение, согласно которому саму идею торговли бинарными опционами сравнивают с рулеткой и говорят, что бинарные опционы – это развод, но это лишь один из мифов о бинарных опционах. Навыки инвестора в анализе рынка определяют размер прибыли и при использовании определенных типов опционов (к примеру, экспресс-опционов от Pocket Option или брокера Alpari) возможно зарабатывать более 500% с одной сделки, однако не стоит рисковать слишком сильно, поддаваясь азарту и жадности. Главное – изучать механику инвестирования шаг за шагом.

        Отзывы об инвестициях в бинарные опционы

        Каждый из трех способов вкладывания средств в бинарные опционы для получения регулярного дохода имеет свои преимущества и недостатки. Но начинающему инвестору, без сомнений, захочется ознакомиться с отзывами об инвестициях в бинарные опционы.

        В интернете можно найти бесчисленное множество мнений о трейдинге. Больше половины из них твердят о том, что инвестиции в бинарные опционы – настоящий обман. Остальные утверждают, что данный вид инвестирования довольно прост и прибылен, и уже через считанные месяцы начинающий инвестор наверняка станет миллионером. Действительно, многие партнёры завлекают новых инвесторов обещаниями несметных богатств.

        Только вторая категория отзывов является корректной. Трейдинг опционами – реальный способ заработка, но для эффективной торговли следует изучить принципы инвестирования или подыскать трейдера, который имеет опыт и знает все детали торгового процесса. Стоит уточнить, что риски всегда высоки, независимо от торгового подхода.

        Начинающему инвестору следует быть внимательным и не доверять всем отзывам об инвестициях в бинарные опционы.

        Заключение

        Преимущества инвестирования в бинарные опционы очевидны: работать с ними может начать любой желающий благодаря минимальным депозитам от $5. Вот почему столь большое число современных трейдеров выбирает для себя именно этот метод инвестирования. Те, кто на сегодняшний день уже успел поработать с подобным финансовым инструментом, может дать высокую оценку его доступности и доходности в сравнении с другими способами заработка.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Option Bull
        Бинарные опционы являются самым простым для торговли и доступным способом заработка среди всех видов финансовых рынков. Важно не терять голову и соблюдать все рекомендации по торговле, чтобы не потерять деньги и не разочароваться в трейдинге.
        07 декабря 2023
        Руслан
        Если пользователь только начинает свой путь в торговле бинарными опционами, то нужно много всего изучить. А именно: риск -менеджмент, мани -менджмент, технический анализ и другие аспекты. Подскажите, с чего начинать?
        Игорь Зиньчук, начинать нужно с изучения статей и книг, также можно найти немало учебных материалов на сайтах брокеров. Затем уже следует постепенно переходить к практике начиная с демо-счета.
        29 ноября 2022
        Option Bull
        Холодный разум, упорство и самообучаемость - путь к успеху в торговле.
        29 ноября 2022
        Влад
        Начать инвестировать в бинарные опционы можно только с той суммы депозита, которую вы можете позволить себе потратить без риска для вашего бюджета. Но ко всему нужно относиться благоразумно, без азарта, тогда успех и спокойствие станет обычным явлением для вас.
        15 июня 2021
        Profi Trader
        Какие типы инвестиций в опционы можно выделить и как результативно начать инвестировать в бинарные опционы?, что для этого нужно?. Если только смотреть видео и читать статьи и не делать практических шагов, то вряд ли что получиться
        Артем, Единственное, что могу посоветовать, начните вкладывать небольшие суммы, чтобы не было разочарования, если что то пойдет в инвестициях в бинарные опционы не по плану.
        08 апреля 2021
        Рэм Абдуланиев
        Есть несколько видов инвестиций в бинарные опционы. А именно: самостоятельная торговля, инвестирование в бинарные опционы через доверительное управление и копирование сделок. Конечно же у каждого из видов есть как плюсы, так и минусы. При самостоятельной торговли есть высокая вероятность потери денег, но вы полностью контролируете свои средства и все зависит от ваших решений. Во всяком случае так могу сказать, исходя со своего опыта.
        06 апреля 2021
        Артем
        05 апреля 2021
        Никита
        Игорь Зиньчук, Нужно много всего изучить: Мани менеджмент, риск менеджмент, и психологию торговли. Главное - выбрать удобную платформу и надежного брокера. И начинающему трейдеру лучше торговать на демо -счете.
        19 марта 2021
        OLEKSANDR DUCHENKO
        Давайте сразу скажем правду. Реально зарабатывают на Бинарных опционах лишь 5% от 95 общей массы трейдеров. В Америке и Евросоюзе этот показатель выше. около 25%. Разница в том что в западном мире люди болие склонны к образованию. Там существует много школ по трейдингу и обучение доступно финансово. Для пост советского пространства эта тематика новая. Наши люди смотрят ютуб разных лже трейдеров и по итогу сливают кто много кто мало. От этого формируется мнение. О торговле и бинарными опционами . Назвать инвестициями такой инструмент как торговля опционами я бы не стал. В целом любой инвестор прежде чем вложить деньги оценивает риски и скорость окупаемости проекта. Если я и захотел инвестировать деньги я бы искал трейдера с большим опытом и положительным торговым сальдо. Но здесь люди сами хотят покупать свой опыт,доверяя свои деньги индикаторам стратегиям часто сливая их тем самым уплачивая цену за свой опыт.Самое интересное что мало людей делают выводы.
        02 марта 2021
        ИГОРЕК
        С тех анализа начни, это азы
        26 февраля 2021
        Игорь Зиньчук
        Если пользователь только начинает свой путь в торговле бинарными опционами, то нужно много всего изучить. А именно: риск -менеджмент, мани -менджмент, технический анализ и другие аспекты. Подскажите, с чего начинать?
        26 февраля 2021
        Серега Попсуев
        Инвестиции это та самая мечта ничего толком не делать, лежать на диване и что бы сыпалась лавешка. Стоит лишь один раз вникнуть в бинарные опционы а там по накатаной попрет у меня лично так и есть, процесс торговли давно автоматизировал и сидеть за кампом с утра до вечера не приходится максимум часа 2-3, бывают конечно риски уже было чуть не оказался на мели но потом психанул и влил весь депозит в одну сделку и слава богам мне повезло, с тех пор больше стараюсь не рисковать
        19 февраля 2021
        Пётр
        Инвестиции всегда хорошо, деньгам нельзя давать простой, и они должны работать на тебя, инвестируя в бинарные опционы более 10 лет я сделал так что деньги работают на меня в другой работе я не нуждаюсь хватает вполне грамотно сделанных вложений. Из любопытства решил посмотреть достоверность информации касательно инвестирования и всех моментов связанных с ним и не капли не расстроился, статья кратко и по делу - ставлю лайк!
        19 февраля 2021
        Самара77
        Давно хотел инвестировать во что-то но не знал куда, смотрел в сторону недвижимости но там свои подводные камни и вот кажется определился, бинарные опционы как мне кажется то что нужно, спасибо за статью, все информативно и понятно!
        19 февраля 2021
