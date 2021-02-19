Бинарные опционы: как начать инвестировать и что для этого нужно

На сегодняшний день инвестиции в бинарные опционы стали весьма распространённым методом заработка в Интернете. Нет сомнений, что вложения данного типа могут дать человеку большой и, самое важное, регулярный доход.

Притягательность этого вида торговли объясняется, во-первых, тем, что подобной инвестициями онлайн в бинарные опционы могут заниматься не только профессиональные биржевые трейдеры, но и начинающие пользователи.

Во-вторых, инвестиции в бинарные опционы – это та деятельность, которой можно обучиться самостоятельно, и если будет использован правильный подход, то этот финансовый инструмент можно будет рассматривать в качестве дополнительного источника дохода.

И в-третьих, онлайн-инвестиции в бинарные опционы позволяют трейдерам инвестировать в акции именитых международных компаний. Инвесторы также могут вкладывать средства в такие торговые активы, как валютные пары , нефть, газ, драгоценные металлы и криптовалюты .

Ещё одно весомое преимущество подобных инвестиций заключается в доступности, так как минимальный депозит для торговли бинарными опционами у большинства брокеров бинарных опционов составляет около $5.

Откуда берется прибыль при инвестициях в бинарные опционы

Инвестирование онлайн в бинарные опционы – это совершение сделок (покупка опционов) на повышение или падение цены конкретного актива. Сделка, которая совершена после проведения качественного анализа или при помощи эффективной стратегии для бинарных опционов , в большинстве случаев принесёт инвестору прибыль.

Сам процесс торговли выглядит следующим образом:

При покупке опционов Call, чтобы получить прибыль, цене необходимо к концу времени экспирации вырасти минимум на 1 пункт;

вырасти минимум на 1 пункт; При покупке опционов Put, чтобы получить прибыль, цене необходимо к концу времени экспирации упасть минимум на 1 пункт.

Прибыль с одной сделки может составить до 95%, но если будет получен убыток, то трейдер теряет все инвестированные средства.

Также существует множество разных типов бинарных опционов , которые могут работать абсолютно по-разному, но классическая торговля подразумевает описанную выше систему торговли.

Виды инвестиций онлайн в бинарные опционы

Есть три типа онлайн-инвестиций в бинарные опционы, которые имеют между собой ряд различий, преимуществ и недостатков:

Самостоятельная торговля. Главный недостаток этой системы – наличие большого риска потери вложений. Инвестор, получивший убыток из-за неверного прогноза, лишается потенциальной прибыли и, что самое важное, лишается всей суммы инвестиций в эту конкретную сделку. Но в данном подходе есть и большой плюс – вы полностью контролируете свои средства и все зависит только от вас. Повысить эффективность самостоятельного инвестирования онлайн в бинарные опционы можно путем получения кэшбэка или отмен убыточных сделок при помощи промокодов. Использовать такие промокоды можно при торговле через брокера Pocket Option или Quotex ; Инвестиции в бинарные опционы через доверительное управление. В этом случае вам нет необходимости вести самостоятельную торговлю. Все, что нужно, это просто пополнить торговый счет, после чего найденный вам трейдер будет вести торговлю. Прибыль, которую получит по итогу ваш трейдер, разделяется между ним и вами по предварительно оговоренным условиям. Чаще всего доход может делиться в соотношении 70/30 (70% инвестору и 30% управляющему средствами). Инвестирование в бинарные опционы такого типа является более удобным, так как не требует затрат времени и можно контролировать риски посредством выбора наиболее опытных и надёжных трейдеров и разделения сумм между ними. Также данный метод способствует снижению рисков в тех ситуациях, когда торговля опционами становится похожа на простое угадывание. Несмотря на все плюсы этого методы инвестирования, существует один большой минус – возможность обмана. В сети очень распространены группы в социальных сетях или каналы в чатах, где якобы профессиональные трейдеры предлагают свои услуги по разгону депозитов , но в 99.9% случаев это является разводом. Копирование сделок. Еще одним способом инвестирования онлайн в бинарные опционы является копирование сделок, которое позволяет не отдавать свои средства кому-либо, а просто копировать сделки самостоятельно выбранных трейдеров. Процесс строится таким образом, что инвестор выбирает одного или нескольких трейдеров по статистике их торговли, после чего рассчитывает сумму средств, которые он может использовать для копирования. Затем каждая сделка выбранного трейдера дублируется на торговом счету инвестора. Основным преимуществом такого вида инвестиций в бинарные опционы является то, что трейдер опять же не тратит время на торговлю. Однако у этого метода есть и недостатки, которые связаны с тем, что прибыльный трейдер может просто перестать торговать и закрыть свой профиль или же наоборот такой же прибыльный трейдер может в один момент начать совершать убыточных сделок больше, чем прибыльных. Если вы хотите опробовать такой подход, как копирование сделок, то можно рассмотреть копирование сделок от брокера PocketOption .

Как самому инвестировать онлайн в бинарные опционы

Инвестиции онлайн в бинарные опционы бывают разные, но самые распространённые – это прямые инвестиции (самостоятельная торговля).

Данный тип онлайн-инвестиций предназначен для тех инвесторов и трейдеров, которые обладают остаточным опытом и знаниями в сфере трейдинга бинарными опционами и могут сами определить направление движения цены на конкретный актив.

Самостоятельная торговля подразумевает использование таких видов анализа, как технический или фундаментальный , и также могут использоваться другие методы торговли бинарными опционами . Самыми популярными можно считать:

Если рассмотреть применение технического анализа, то он позволяет понять, в какой фазе тренда находится рынок, и в какой момент цена может подойти к своему минимальному либо максимальному значению. Полученные данные по итогу подсказывают, насколько велика вероятность разворота или продолжения движения, после чего можно понять, стоит покупать опцион Call («выше») или Put («ниже»).

При использовании фундаментального анализа требуются дополнительные исследования макроэкономической ситуации страны, сферы деятельности или компании, которая относится к выбранному торговому активу. Полученные показатели могут подсказать, как дальше буду развиваться события на рынке и как это повлияет на цены в будущем. В более простом варианте может вестись торговля по новостям при помощи экономического календаря , но такой подход нельзя полностью отнести к фундаментальному.

Говоря о стабильном заработке с инвестиций в бинарные опционы, получать его возможно только тогда, когда вы будете обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы трейдинг был системным и торговля велась профессионально, а не путем угадывания направления цены. При долгосрочных инвестициях онлайн в бинарные опционы следует быть осведомленным обо всех мировых событиях. Необходимо уметь выделять из новостей то, что может повлиять на рыночную конъюнктуру. В основном это новости, затрагивающие экономику мира и экономику самых влиятельных государств, а также производственные события, события в сфере газонефтедобычи или весомые политические происшествия.

Самых лучших результатов можно достичь при комбинировании технического и фундаментального анализов, но стоит отметить, что фундаментальный анализ является довольно сложным и не подойдет новичкам, но многие трейдеры получают стабильную прибыль при использовании одних лишь технических данных и этот метод считается одним из самых простых.

Особенности самостоятельного инвестирования в бинарные опционы

На сегодняшний день частный трейдинг (самостоятельное инвестирование в бинарные опционы) приобретает все больше популярности во всем мире, поэтому стоит рассмотреть специфику инвестирования в бинарные опционы:

Размер депозита. Чем больше депозит, тем ниже уровень риска и выше размер потенциальной прибыли. Как правило, прибыльные трейдеры могут зарабатывать до 30% в месяц и даже больше, но не стоит думать, что такую прибыль сможет зарабатывать каждый. Это возможно только при должном опыте и знаниях. Контроль над инвестициями. Главное достоинство инвестиций в бинарные опционы для самостоятельной торговли заключается в абсолютном контроле процесса. Только вы планируете свои шаги, используя правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и, соответственно, понимаете, когда следует прекратить торговлю. Наличие навыка и опыта торговли. Получать доход, не имея опыта и навыков, – идея практически неосуществимая. Если начинающий инвестор хочет стать успешным, ему следует регулярно обучаться. Для этого следует изучать не только технический подход, а и психологический (психология трейдинга) .

Риски от инвестиций в бинарные опционы

Инвестирование с передачей средств в управление сопряжено с риском в выборе доверительного лица. Нельзя забывать, что даже тот управляющий, который занимается своим делом многие годы, не может гарантировать своим инвесторам стопроцентную прибыль. Если же в данном типе онлайн-инвестиций в бинарные опционы в процесс включаются не только деньги инвестора, но и деньги управляющего, этот фактор – дополнительная гарантия продуктивности торговли.

Самостоятельная торговля бинарными опционами сопряжена с риском допущения случайных ошибок и, как следствие, полного слива депозита . Всему виной недостаток знаний инвестора, принцип торговли опционами по технике слепого «угадывания» и его желание моментального получение огромной суммы. Бинарные опционы дают большую базу для получения дохода, однако на первых порах инвестору следует запастись терпением. Поначалу он будет получать небольшую прибыль, и со временем сможет увеличить её размер.

Существует заблуждение, согласно которому саму идею торговли бинарными опционами сравнивают с рулеткой и говорят, что бинарные опционы – это развод , но это лишь один из мифов о бинарных опционах . Навыки инвестора в анализе рынка определяют размер прибыли и при использовании определенных типов опционов (к примеру, экспресс-опционов от Pocket Option или брокера Alpari ) возможно зарабатывать более 500% с одной сделки, однако не стоит рисковать слишком сильно, поддаваясь азарту и жадности. Главное – изучать механику инвестирования шаг за шагом.

Отзывы об инвестициях в бинарные опционы

Каждый из трех способов вкладывания средств в бинарные опционы для получения регулярного дохода имеет свои преимущества и недостатки. Но начинающему инвестору, без сомнений, захочется ознакомиться с отзывами об инвестициях в бинарные опционы.

В интернете можно найти бесчисленное множество мнений о трейдинге. Больше половины из них твердят о том, что инвестиции в бинарные опционы – настоящий обман. Остальные утверждают, что данный вид инвестирования довольно прост и прибылен, и уже через считанные месяцы начинающий инвестор наверняка станет миллионером. Действительно, многие партнёры завлекают новых инвесторов обещаниями несметных богатств.

Только вторая категория отзывов является корректной. Трейдинг опционами – реальный способ заработка, но для эффективной торговли следует изучить принципы инвестирования или подыскать трейдера, который имеет опыт и знает все детали торгового процесса. Стоит уточнить, что риски всегда высоки, независимо от торгового подхода.

Начинающему инвестору следует быть внимательным и не доверять всем отзывам об инвестициях в бинарные опционы.

Заключение

Преимущества инвестирования в бинарные опционы очевидны: работать с ними может начать любой желающий благодаря минимальным депозитам от $5. Вот почему столь большое число современных трейдеров выбирает для себя именно этот метод инвестирования. Те, кто на сегодняшний день уже успел поработать с подобным финансовым инструментом, может дать высокую оценку его доступности и доходности в сравнении с другими способами заработка.

