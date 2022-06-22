Кто придумал бинарные опционы. История возникновения

Сегодня бинарные опционы (БО) стали одним из основных финансовых инструментов, которые частные инвесторы используют наравне с акциями и другими активами для извлечения прибыли. Бинарные опционы открывают широкие возможности для заработка, который в условиях современной экономики при должной подготовке и наличии соответствующих навыков может стать высоким. Однако многие трейдеры стараются обходить стороной данный вид финансовых инструментов, так как не знают истории появления бинарных опционов.

В определенном смысле, бинарные опционы – это сравнительно простой способ заработка. Дело в том, что для работы с этим финансовым инструментом требуются постоянный доступ в Интернет и наличие знаний в области трейдинга. Особенность бинарных опционов заключается в том, что возможности для заработка не ограничиваются только одним активом. С помощью данного инструмента можно получать деньги, торгуя биржевыми индексами, валютными парами, акциями, криптовалютой и другим. Бинарные опционы считаются высокодоходным активом, который при определенных условиях способен принести до 92% чистой прибыли за одну сделку.

Бинарные опционы: история появления

Если углубиться в сущность понятия «бинарный опцион», то становится понятным, что работать с подобными активами начали в глубокой древности, однако данный термин появился позднее. Согласно найденным документам, история появления бинарных опционов началась еще в древности, когда люди использовали специальные контракты (которые, по сути, являются аналогом бинарных опционов) для совершения сделок купли/продажи между сторонами с товарами по заранее оговоренной цене и в течение определенного срока.

Например, историки нашли соглашение между жителями Древнего Рима. В этом документе указано, что одна из сторон (поставщик оливок) обязуется в течение сезона поставлять другой стороне оливки, взамен которых получая товары, необходимые для ведения этого хозяйства.

Несмотря на сходство между описанными контрактами и бинарными опционами, механизм действия обоих финансовых инструментов, в сущности, различается. Но подобные соглашения, что заключались в древности, как показывает история бинарных опционов, заложили основу для создания новой структуры, позволяющей сегодня зарабатывать деньги на валютном рынке или биржах.

История биржевых бинарных опционов

Как гласит история биржевых бинарных опционов, в том виде, в котором они представлены сегодня, впервые они появились в 20-х годах прошлого века. Со временем данный финансовый инструмент становился популярнее, но быстрому развитию мешал ряд ограничений, с которым трейдерам приходилось мириться. В частности, для совершения сделок с бинарными опционами сторонам приходилось договариваться обо всех аспектах заключаемого соглашения.

Ситуация резко изменилась в 1973 году, когда Чикагская торговая палата запустила одноименную биржу опционов (ЧБО). Это решение кардинально изменило механизм работы с данными финансовыми инструментами. Благодаря запуску ЧБО трейдерам не нужно было вести предварительные переговоры с продавцами и покупателями об условиях заключаемого контракта. Появление Чикагской биржи в истории бинарных опционов привело к тому, что механизм торговли этим финансовым инструментом был стандартизирован, за счет чего упростились операции с этими контрактами и существенно повысилась их эффективность.

Итогом такой трансформации рынка стало появление специализированных брокеров бинарных опционов, предложивших своим клиентам новые торговые платформы. Стандартизация процесса торговли привела к еще одному последствию: число брокеров-мошенников на данном рынке сократилось. Дело в том, что после запуска ЧБО брокеры были вынуждены вести операции со счетами клиентов, ориентируясь на действующие на данном рынке правила и нормы. Благодаря этому уменьшилось число рисков, с которыми сталкивались частные инвесторы, работающие с бинарными опционами.

Развитие данного сегмента финансового рынка не остановилось на запуске Чикагской биржи. В 2012 году Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), являющийся регулятором европейского финансового рынка, включил бинарные опционы в список финансовых инструментов. Данное решение в очередной раз подтвердило законность операций, совершаемых с подобными контрактами.

История онлайн-торговли бинарными опционами

Бинарные опционы получили максимальное развитие после того, как начало расти число пользователей сети интернет. Первые веб-сайты по торговле данными финансовыми инструментами появились в конце 90-х годов, и это было ключевым моментом в истории бинарных опционов, так как привело на рынок множество новых инвесторов, имеющих сравнительно невысокие доходы. То есть цифровизация операций с бинарными опционами открыло для массы людей, незнакомых с такими финансовыми инструментами, возможность для заработка на бинарных опционах в режиме реального времени, не выходя из дома.

В начале 2000-х годов отметился заметный рост дилинговых центров, которые за счет внедрения новых технологий улучшили условия торговли. Одновременно с этим увеличилось число базовых активов, на которых основаны бинарные опционы. Сегодня данный сегмент рынка продолжает развиваться, и уже появились экзотические виды цифровых контрактов.

Мифы в истории бинарных опционов

Вокруг истории бинарных опционов сложилось немало мифов о бинарных опционах, большая часть которых сводится к тому, что торговля данными контрактами проста и способна принести огромные деньги при минимальных вложениях. Но как только человек, поверивший подобным заявлениям, начинает работать с цифровыми контрактами, он практически всегда сливает депозит. Из-за таких случаев в Сети нередко появляются сообщения о том, что бинарные опционы – это развод .

Подобные ситуации можно объяснить тем, что торговля бинарными опционами ведется на деньги в режиме реального времени. Данный вид деятельности, как и другие, требует определенной подготовки, знаний и навыков. Более того, торговля бинарными опционами в ряде случаев сложнее, чем трейдинг акциями или другими активами, так как бывает трудно предсказать направление движения цены в течение ограниченного времени экспирации (1, 5, 10 минут и так далее).

В итоге люди, которые считают, что торговля является своеобразным аналогом казино, входят в азарт и быстро теряют деньги. Такие трейдеры, пойдя на поводу эмоций, винят в проигрыше брокеров бинарных опционов, рынок и другие факторы, но не себя.

Торговля бинарными опционами проводится в рамках определенных правил, которые необходимо соблюдать. Данный вид трейдинга требует постоянного анализа поведения рынка в целом (технический анализ и фундаментальный анализ) и отдельных активов в частности. Быстро заработать на бинарных опционах, как в казино, нельзя, так как в этом случае нужно научиться правильно спрогнозировать поведение курса, а не угадывать направление.

Как заработать на бинарных опционах

Чтобы начать зарабатывать на бинарных опционах, необходимо подобрать брокера, условия сотрудничества с которым соответствуют конкретным запросам трейдера, и зарегистрироваться на официальном сайте компании. Данная процедура обычно не вызывает сложностей, так как пользователю в основном необходимо предоставить личную информацию и номер телефона для защиты аккаунта.

На следующем этапе рекомендуется повторно прочитать условия сотрудничества с брокером и пройти обучение торговле бинарными опционами. Одновременно с этим следует обратиться к уже готовым стратегиям для бинарных опционов, а также индикаторам, которые упрощают работу в торговле. По мере накопления опыта трейдер может разработать собственные методы торговли бинарными опционами.

Данный вид трейдинга на первый взгляд – это простой и быстрый способ получения высокого дохода. Но на практике ситуация выглядит иначе, так как для заработка на бинарных опционах необходим комплексный подход, подразумевающий анализ рынка и движения курса отдельных активов, правильный выбор времени для открытия и закрытия сделки и другое. Однако ряд начинающих трейдеров, приступая к торговле бинарными опционами, нередко интуитивно проводят сделки, забывая советы профессионалов.

Упрощенно суть данного вида трейдинга сводится к следующему: трейдеру необходимо понять, пойдет ли цена на выбранный актив вверх или вниз в течение заданного промежутка времени. В отличие от торговли акциями или другими подобными финансовыми инструментами, в этом случае не нужно определять точное значение цены для получения прибыли.

Например, трейдер в качестве базового актива выбрал ценные бумаги Apple. Выставив ордер на покупку бинарного опциона, предусматривающего рост акции в течение 15 минут, он получит заработок даже в том случае, если цена увеличится на 1 пункт. Размер выплат по одной сделке напрямую зависит от условий сотрудничества с конкретным брокером. Заработок (или фиксированная прибыль) обычно составляет 60-92% от суммы инвестиции.

Нужно отметить, что сегодня брокеры не ограничиваются указанным видом бинарных опционов. Есть, например цифровые контракты, которые приносят прибыль в тех случаях, если цена за заданный промежуток времени преодолела определенный предел (страйк-опционы). При этом сроки экспирации (то есть период, по окончании которого сделка автоматически закрывается) в большинстве случаев стандартные и составляют 1, 2, 5, 10 или 15 минут, час, день неделя и так далее. Но некоторые брокеры готовы предложить и другие условия сотрудничества.

Размеры инвестиций в сделку также меняются в зависимости от выбранной компании. Часть брокеров позволяет покупать цифровые контракты за 1 доллар, другие требуют суммы больше.

Некоторые трейдеры полагают, что таким компаниям выгодно, когда их клиенты теряют деньги. Но на практике не всегда бывает именно так. Брокеры получают определенный процент от совершенных сделок вне зависимости от того, получил ли трейдер доход с операции или нет. Например, два игрока открыли ордер на покупку бинарного опциона, вложив 100 долларов. Первый трейдер угадал с направлением цены и получил 70% от суммы в виде дохода, второй ошибся с прогнозом и потерял все 100 долларов. В обоих случаях брокер получает одинаковую комиссию в размере 30%.

Доход таких компаний напрямую зависит от количества клиентов. То есть в действительности брокеру выгодно, чтобы трейдеры зарабатывали, так как те, кто постоянно теряет деньги, рано уходят с рынка.

Торговля бинарными опционами

В качестве примера, помогающего понять особенности торговли бинарными опционами, можно рассмотреть условия сотрудничества с брокером Pocket Option. Эта компания позволяет до регистрации на сайте оценить возможности предлагаемой торговой платформы. Но для торговли бинарными опционами необходимо открыть собственный аккаунт в PocketOption.

Порядок заключения сделок с такими финансовыми инструментами выглядит следующим образом:

В торговой платформе брокера выбирается актив (в качестве примера взята валютная пара EUR/USD):

Указывается время закрытия сделки (для примера – через 15 минут):

Задается направление движения цены. То есть нужно определить, вырастет или упадет курс акций за 15 минут, то есть нужно нажать на кнопку Call («Выше») или Put («Ниже»):

Если по окончании 15 минут цены на выбранную валютную пару поднимутся хотя бы на 1 пункт, то трейдер по данной сделке получит прибыль в размере до 95% от суммы инвестиции.

Опционы Call («Выше»). Допустим, трейдер, основываясь на результатах проведенного анализа, понимает, что в ближайшее время цены на акции Facebook (FB) будут расти. В этом случае он покупает опцион Call.

Для примера можно рассмотреть случай, когда акции до открытия сделки стоят 200.39 доллара. Если в течение 10 минут (выбранный срок экспирации) котировки поднимутся выше указанного значения, то трейдер получает прибыль в размере, установленным брокером (допустим, 81%). В случае, когда цена на акцию остановится ниже отметки 200.39 доллара, то инвестор теряет все деньги, вложенные в сделку.

Опционы Put («Ниже»). Если анализ рынка показал, что цена на определенный актив в течение ближайшего времени будет падать, то в подобных случаях выставляется ордер на покупку опциона Put. Для примера можно взять валютную пару GBP/USD. Предположим, что технический анализ показал, что в течение последующих 5 минут эта валюта упадет ниже текущей стоимости. Трейдер покупает опцион Put с экспирацией 5 минут, и, если цена опуститься с момента совершения сделки на 1 пункт или больше, трейдер получит прибыль.

Как прогнозировать цены в бинарных опционах

Прогнозирование цен на активы, лежащие в основе бинарных опционов, предполагает выполнение комплекса мероприятий с использованием методов технического и фундаментального анализа. Например, курс акций может зависеть как от ожиданий инвесторов будущих событий, так и от ситуации на локальном или глобальном рынках, решений совета директоров компаний и других факторов.

Допустим, Volkswagen заявляет, что в ближайшее время готовит несколько интересных автомобилей для европейского рынка, которые, согласно опубликованной информации, будут пользоваться повышенным спросом. После публикации такой новости цена акций немецкой компании обязательно пойдет вверх. Если на момент выхода данной информации трейдер открывает сделку на покупку опциона Call по данной ценной бумаге, то по окончании срока экспирации он точно получит доход.

Преимущества бинарных опционов

Трейдеры выделяют несколько явных преимуществ бинарных опционов над другими активами:

Простота. Как было отмечено ранее, чтобы заработать на бинарных опционах, необходимо определить направление движения цены, когда как при торговле акциями нужно задать значение курса, ведь от этого зависит размер дохода. Цифровые контракты позволяют принимать решения и угадывать движение курса, не углубляясь при этом в изучение особенностей отдельного актива. Доступность. Благодаря бинарным опционам выйти на биржу могут инвесторы, располагающиеся сравнительно небольшим количеством денег. Торговля на финансовых рынках акций, облигаций и так далее требует крупных первоначальных вложений. Доходность. Размер прибыли, получаемой благодаря торговле бинарными опционами, не ограничен. Причем в данном случае при правильно выстроенной стратегии дневной доход может быть существенно выше, чем при работе с ценными бумагами.

Стратегии и индикаторы бинарных опционов

Успешность торговли бинарными опционами определяется результативностью проведенного анализа. Для этого используют специальные стратегии, которые позволяют со сравнительно высокой точностью спрогнозировать направление движения цены. Чаще в торговле бинарными опционами применяется технический анализ, так как позиции по цифровым контрактам обычно закрываются быстро (5, 10 или 30 минут).

Опытные трейдеры советуют новичкам на начальном этапе ориентироваться на работу со стратегиями, которые основаны на рыночном тренде. Как показывает практика, если курс определенного актива в течение, например, получаса движется вверх, то в последующие 10 минут он скорее всего не изменится.

Однако лучше, если трейдер одновременно использует несколько стратегий, которые существенно повышают точность прогноза. Например, в настоящий момент для определения точки для входа на рынок игрок применяет индикатор, основанный на осцилляторе Стохастик. Этот технический инструмент нередко дает ошибочные сигналы, поэтому его следует проверять, допустим, с помощью Скользящих Средних. Сигналы, полученные от двух и более индикаторов, всегда более точные.

Заключение

По итогу можно увидеть, что история бинарных опционов берет свое начало еще в древности, хоть тогда сделки и не назывались таким образом. Несмотря на это история бинарных опционов развивалась и сейчас данный финансовый инструмент намного более функционален и эффективен, чем ранее.

Поняв сущность бинарных опционов и особенностей работы с цифровыми контрактами, трейдеры открывают для себя новые возможности для практически неограниченного заработка. При этом нужно учитывать, что данный финансовый инструмент не позволяет просто так, основываясь только на интуиции и угадывая направление движения курса, постоянно извлекать прибыль. Доходность от операций с бинарными опционами напрямую зависит от того, насколько точно составлен прогноз изменения цен, что можно сделать с помощью методов технического и фундаментального анализа.

Смотрите также: