Простейшие методы торговли бинарными опционами

Торговля на финансовых рынках, и в особенности бинарными опционами, привлекает многих начинающих трейдеров, так как позволяет получать хороший доход при должной подготовке.

Но не стоит думать, что каждый сможет уже в первый день, прочитав краткое руководство, начать зарабатывать большие суммы, ничем при этом не рискуя. Причиной «слива» депозита как раз-таки и является отношение к трейдингу бинарными опционами, как к способу легкого заработка, а не как к серьезному бизнесу.

Поэтому чтобы торговля была прибыльной и позволяла развиваться в данной сфере, необходимо определиться как со стилем торговли, так и с используемыми торговыми методами.

Стоит отметить, что опытные трейдеры не используют какую-то одну методику, так как самые лучшие результаты в торговле получаются тогда, когда комбинируются различные методы и виды анализа.

Методы торговли бинарными опционами

Методов торговли бинарными опционами довольно много, и на начальном этапе новички чаще всего начинают использовать 1-2 метода, так как нужно время на то, чтобы освоить каждый метод досконально. Выбрав определенную методику для торговли, необходимо:

Изучить принцип работы метода. Понять, подходит ли он под торговый стиль трейдера. Протестировать все на демо-счету, совершив достаточное количество сделок.

Не стоит полагаться на то, что, посмотрев данные на истории можно будет понять, как работает тот или иной метод торговли. Такой подход в большинстве случаев приведет к потерям при реальной торговле, так как в реальном времени все воспринимается совсем иначе.

Если говорить о самых распространенных и в то же время эффективных методах торговли, то можно выделить:

Далее рассмотрим каждую из методик более подробно, а также особое внимание обратим на технический анализ, так как именно он включает в себя больше всего простых и эффективных методов торговли бинарными опционами.

Примечание: любые методы торговли, какими бы эффективными они не были, всегда лучше всего работают именно по тренду и поэтому прежде, чем приступать к их изучению, стоит знать, что такое тренд и как его определять.

Технический анализ бинарных опционов

Принцип технического анализа бинарных опционов заключается в том, что:

Все экономические факторы и влияния уже учтены в цене.

Цена движется благодаря ценовым тенденциям и трендам.

История повторяется.

Конечно же не стоит воспринимать данные факторы буквально и искать в каждом движении точное повторение предыдущего разворота, так как всегда существует отклонение от нормы. Но если говорить в общем, то на протяжении многих лет все рынки движутся одинаково, и после сильного роста всегда следует падение, а тренды продолжают править ценами вне зависимости от событий на рынке. Именно по принципу повторения истории работают такие методики, как торговля по уровням, графический анализ, свечной анализ и объемный анализ.

Уровни поддержки и сопротивления в бинарных опционах

Торговлю по уровням можно считать одной из самой простых методик, так как помимо самостоятельного построения уровней или зон это могут делать и специальные индикаторы уровней поддержки и сопротивления.

Суть торговли по уровням заключается в поиске сильных ценовых точек, которые могут наблюдаться как во флэте, так и в тренде. И простым примером такой торговли может послужить совершение сделок при отбое от уровней:

Для самостоятельного построения уровней стоит обращать внимание на места резкого роста или падения цены, так как такие реакции цены в 90% случаев говорят о сильном уровне, который будет отработан в будущем:

Опытные трейдеры используют не только простые ценовые уровни, а и трендовые каналы, флэты и уровни с более высоких тайм фреймов, что дает возможность видеть, где цена остановится с наибольшей вероятностью.

Графический анализ бинарных опционов

Графический анализ подразумевает поиск и построение фигур технического анализа для прогнозирования ценовых движений, но также это может делать и индикатор фигур технического анализа.

Данный метод используется многими трейдерами по всему миру уже на протяжении десятков лет и зарекомендовал себя как один из самых эффективных.

Графических фигур существует очень много:

Голова и плечи.

Двойные и тройные вершины/основания.

Различные виды треугольников.

Флаги и вымпелы.

Все известные фигуры уже давно протестированы не только многими трейдерами, а и временем, и если научиться их определять, то можно вести прибыльную торговлю без использования каких-либо вспомогательных инструментов.

Примечание: уровни очень хорошо работают в связке с графическими фигурами.

Свечной анализ бинарных опционов

Свечной анализ бинарных опционов или проще говоря, Price Action, позволяет еще более упростить торговлю благодаря отслеживанию свечных формаций, которые в разы проще в освоении, чем графические фигуры.

Новичкам по началу можно использовать индикатор свечных формаций для упрощения поиска паттернов, но в будущем это можно будет делать без проблем самостоятельно.

Суть метода заключается в торговле при помощи свечных формаций, таких как Доджи, Молот, Пинбар, Поглощение, Рельсы и так далее.

Но не стоит думать, что для успешного их использования необходимо выучить и запомнить все свечные паттерны, так как это все равно почти невозможно и паттернов существует в десятки раз больше, чем было названо выше.

Если говорить об опытных трейдерах, то они используют свечные формации в связке с трендом и уровнями, благодаря чему можно видеть очень точные места для покупки бинарных опционов.

Объемный анализ бинарных опционов

Не самой популярной, но зато довольно эффективной методикой торговли бинарными опционами считается объемный анализ, который может подразделяться на:

Анализ вертикальных объемов. Анализ горизонтальных объемов. Кластерный анализ.

Суть объемного анализа сводится к поиску крупных объемов, которые будут говорить о силе продавцов или покупателей. Такие объемы могут быть как точечными, так и с определенным ценовым или временным диапазоном.

Чаще всего трейдеры проводят анализ при помощи вертикальных объемов, которые доступны также и в терминале MetaTrader 4. Но стоит отметить, что объемы из MT4 являются тиковыми и не отображают полной картины происходящего, хоть и могут использоваться в анализе.

Также использовать можно и горизонтальные объемы, или проще говоря – объемный профиль рынка. Благодаря профилю рынка можно видеть мощные ценовые зоны, от которых в большинстве случаев отбивается цена, или же пробивая такой уровень возвращается к нему для теста и нового отскока.

Плюсом профиля является то, что для него без проблем подходят и тиковые объемы, а строится он благодаря индикаторам, которые являются бесплатными.

Стоит отметить, что слабую популярность данного метода обеспечивает сложность в понимании сути объемов, а также отсутствие реальных объемов на некоторых рынках. К примеру, рынок Форекс является децентрализованным и не имеет одной общей площадки, поэтому и объемы финансовых операций по покупке валют невозможно подсчитать. Зато на американском фондовом и срочном рынках можно видеть реальные объемы, так как активы данных бирж торгуются в одном месте, но для получения таких данных необходимо иметь специальный платный терминал или пользоваться платными сервисами.

Фундаментальный анализ бинарных опционов

Существует малая часть трейдеров, которые полноценно владеют и используют в торговле фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ подразумевает учет различных макроэкономических показателей, экономических факторов разных стран и мира в целом, а также слежение за последними новостями из мира финансов и политики.

Также фундаментальный анализ учитывает изучения таких событий, как стихийные бедствия, катастрофы, войны и многое другое. Простым примером можно считать случаи землетрясений в США, после чего курс доллара за считанные дни мог падать на большое количество пунктов.

Конечно же существуют новости, которые могут показаться важными, но почти не окажут влияния на рынок, поэтому фундаментальный анализ подразумевает объемное изучение множества факторов.

Важно понимать, что данный метод торговли абсолютно не подойдет новичкам, так как фундаментальный анализ часто путают с использованием экономического календаря:

Но экономический календарь, это лишь малая часть анализа и его использование еще не говорит о понимании данного метода.

Чтобы понимать, какие факторы могут повлечь за собой рост или падения актива, необходимо разбираться в экономиках стран, а чаще всего для этого необходимо получать специализированное образование, что занимает многие годы обучения. Конечно же можно и самостоятельно научиться разбираться в экономике, но такой подход скорее всего займет намного больше времени в плане обучения.

Также стоит отметить, что фундаментальный анализ не подходит для краткосрочной торговли и любителям быстрых сделок абсолютно нет смысла его изучать.

Индикаторы и стратегии для бинарных опционов

Особое место в торговых методах бинарных опционов занимает анализ при помощи индикаторов или торговых стратегий, так как этот метод занимает чуть ли не первое место среди трейдеров, и в особенности среди новичков.

Плюсами использования индикаторов можно считать:

Простые и понятные сигналы.

Быстрый анализ.

Удобство использования.

Наличие индикаторов под любой стиль торговли.

А сами индикаторы можно разделить на такие типы, как:

Трендовые.

Скальперские.

Для краткосрочной торговли.

Для среднесрочной торговли.

Для долгосрочной торговли.

И на такие виды, как:

Осцилляторы.

Гистограммы.

Объемные.

Сигнальные.

Также индикаторы могу быть как сложными (профессиональными) из-за сложных торговых правил, так и простыми, так как правила будут понятны даже новичкам. Помимо этого, индикаторы существуют как платные, так и бесплатные, но все они работают по одному и тому же принципу, а именно – генерировать точные торговые сигналы.

Часто можно заметить, что неопытные трейдеры придают индикаторам очень большое значение, что является не правильным, так как не существует такого индикатора, который бы в 100% случаев приносил бы прибыль, поэтому поиски Грааля для бинарных опционов приводят лишь к трате времени и ни к чему более.

Но конечно же все вышесказанное не говорит о том, что не существует работающих и приносящих прибыль индикаторов или стратегий. Любой инструмент сможет приносить прибыль, если его правильно использовать и изучить каждый его элемент.

Стоит отметить, что для того, чтобы определенная стратегия или индикатор приносили прибыль, необходимо не только досконально изучить принцип их работы, а и протестировать их на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет.

Также очень важным является ведение грамотного мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как это позволит сохранить торговый счет даже в очень стрессовых ситуациях, которые могут появиться из-за долгих убыточных сессий.

Способы торговли бинарными опционами

Помимо методов торговли бинарными опционами существуют и некоторые способы торговли:

Самостоятельный трейдинг.

Торговля по сигналам.

Копирование сделок (социальный трейдинг).

Передача денег в управление.

Самостоятельный трейдинг является самым надежным в плане сохранения капитала, так как никто кроме самого трейдера не сможет его потерять, а использовать в торговле можно любой из вышеприведенных методов торговли бинарными опционами.

Торговля по сигналам чаще всего также осуществляется самостоятельно, но при этом решение о сделках трейдер принимает, основываясь не на своих прогнозах, а на прогнозах другого трейдера или сервиса. Примером торговли по сигналам являются бесплатные сигналы брокера Pocket Option.

Копирование сделок или социальная торговля подразумевает пассивную торговлю, в которой трейдер не принимает прямого участия. Такой метод может быть полезен тем, у кого нет времени на самостоятельный трейдинг или еще недостаточно знаний для этого. Примерами лучших сервисов могут служить социальная торговля брокера Pocket Option и социальная торговля, которую предоставляет брокер eToro.

Далеко не самым популярным среди трейдеров бинарными опционами является передача средств в управление, и этому есть причины, так как те трейдеры, которые предлагают свои услуги, являются неофициальными представителями и не имеют никаких доказательств стабильности своей деятельности. Поэтому к предложениям инвестирования в трейдеров бинарными опционами стоит относится очень настороженно и не инвестировать крупных сумм.

Заключение

В заключение хочется сказать, что к выбору методов торговли бинарными опционами стоит подходить серьезно, так как от этого зависит возможная будущая прибыль. И также при выборе стоит учитывать свой торговый стиль и психологическую подготовку, без которой невозможно развиваться в данной сфере.

Говоря о способах торговли, также стоит выбирать то, что будет более комфортным, но, если говорить о сигналах и копировании сделок, обязательно необходимо все тестировать и проверять, так как никогда не знаешь, насколько выбранный сервис будет эффективен.

И не стоит забывать, что немаловажную роль в прибыльной торговле играет качественный брокер.

