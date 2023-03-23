Партнерская программа брокера Quotex

Чем отличается партнерская программа бинарных опционов, разработанная брокером Quotex, от других? Например, тем, что на ней можно легко заработать до 80% от дохода брокера, используя популярную систему Rev Share. Кроме этого, здесь вы имеете уникальную возможность получить 5% от оборота средств клиентов, которых вы привлечете.

Рассматриваемая партнерка брокера, как и другие аналогичные партнерские программы брокеров, подразумевает под собой рекламу их услуг или продукта (в данном случае речь идет о рекламе платформы брокера бинарных опционов Quotex) и привлечение заинтересованных клиентов, используя реферальную ссылку. Именно от успешности выполнения этих действий будет напрямую зависеть размер получаемого вами дохода.

QUOTEX AFFILIATE PROGRAM

*Для перехода на сайт с территории России нужно включить VPN

Содержание:

Плюсы партнерской программы брокера бинарных опционов Quotex

Как уже отмечалось ранее, партнерская программа, разработанная брокером бинарных опционов Quotex, имеет широкий спектр преимуществ, выгодно отличающих ее от подобных способов заработка:

Минимальная сумма выплат с использованием RevShare составляет 50% от общего заработка брокера;

Максимальный лимит выплат по RevShare достигает 80%;

Заработок, исчисляемый на основании торгового оборота, варьируется от 2 до 5%;

Заработанные на этой площадке средства можно выводить еженедельно! Нет никаких долгих холдов;

Наличие в распоряжении достаточного объема рекламных материалов, дающих возможность продвигаться и зарабатывать больше с увеличением уровня профиля партнера;

Детальная статистика по клиентам, позволяющая проводить анализ проделанной работы и корректировать свои действия;

Отсутствие требований об обязательном прохождении процедуры подтверждения личности для рабочего аккаунта;

Предусмотрена субреферальная система, по которой можно получить от 2 до 8% от суммы заработка привлеченных партнеров.

Таким внушительным перечнем преимуществ могут похвастаться не все Affiliate Program бинарных опционов.

Официальный сайт партнерки Quotex

Более детально ознакомиться с партнерской программой можно на официальном сайте брокера Quotex. Там вы найдете всю интересующею информацию. Найти ресурс можно по следующему адресу: https://partner.qxbroker.com/:

Регистрация аккаунта в партнерке Quotex

Регистрация аккаунта займет всего пару минут. Для этого нужно перейти на официальный сайт партнерской программы от брокера Quotex и нажать на кнопку под названием «Регистрируйся прямо сейчас»:

Далее необходимо указать адрес своей электронной почты и придумать надежный пароль, после чего нужно подтвердить согласие с условиями проекта. После этого жмем на кнопку «Регистрация»:

Всего несколько простых шагов позволили вам создать активный аккаунт в партнерской программе. Даже новичок без труда справится с этой задачей, весь интерфейс интуитивно понятен.

Способы заработка на партнерской программе брокера бинарных опционов Quotex

Использование affiliate program от Quotex открывает сразу три варианта для заработка:

Пользователь может получать свою прибыль при помощи использования системы Rev Share. Здесь процент заработка варьируется от 50% до 80%; Можно получать прибыль от выполненного торгового оборота привлеченных клиентов. В этом варианте можно получить от 2% до 5% от оборота.

Каждый пользователь может выбрать вариант получения заработка, который оптимально подойдет именно ему.

Заработок по системе Rev Share

Как уже отмечалось ранее, владелец партнерского аккаунта может получить от 50 до 80% от заработка брокера. Размер получаемых процентов зависит от уровня, который можно повышать, привлекая все больше новых трейдеров и депозитов.

Зарегистрировавшиеся по вашей партнерской ссылке трейдеры начинают вести торговлю и вносят деньги на свой торговый счет. При получении ими убытков во время торговли все деньги на данной платформе приравниваются к 100% заработка брокера. От этой суммы вы и будете получать причитающиеся вам 50%-80%. Соответственно, прибыль брокера в этом случае составит от 50 до 20%.

Но не забывайте, что выбирая данную систему вознаграждения вы можете уходить в какой то момент и в минус (платить вам конечно ничего не нужно, просто холд перенесется на следующую неделю) если большая часть ваших рефераров будет торговать в плюс.

Заработок от торгового оборота клиентов

Размер заработка в этом варианте также зависит от уровня аккаунта и чем он выше, тем больше размер возможного заработка. Прибыль может варьироваться от 2 до 5 % от суммы сделки привлеченного трейдера.

Как и в прошлом варианте, для начала необходимо привлекать клиентов посредством распространения своей реферальной ссылки. Далее трейдеры, которые по ней зарегистрируются на платформе брокера Квотекс, будут пополнять свой торговый счет и также вести торговлю. Но в этом случае вам будет не важно, получили они убыток или прибыль, вы будете получать свой доход в виде фиксированного процента от совершенных ими сделок. Поэтому выгодно, чтобы приведенные вами трейдеры торговали на у брокера Quotex как можно дольше.

Чтобы понять, как рассчитывается ваш доход, рассмотрим пример, когда трейдер ведет торговлю и совершает сделку на $100, после чего может получить как прибыль, так и убыток. Вне зависимости от исхода, от суммы его сделки (в данном случае $100) вы получите от $2 до $5 (в зависимости от уровня аккаунта). По такому принципу рассчитывается заработок с каждой сделки и чем больше торгует трейдер, тем больше ваша прибыль.

Промо-материалы в affiliate program от Quotex

Рекламировать брокера Quotex можно несколькими способами, и это может быть распространение стандартных реферальных ссылок, которые находятся в разделе «Ссылки»:

Кроме этого, вы можете использовать рекламные баннеры, которые расположены в разделе «Маркетинговые материалы»:

В процессе создания партнерской ссылки вы сами выбираете оптимальный для себя вариант заработка и тип ссылки. Предусмотрено два варианта ссылок:

Полная ссылка на официальный сайт брокера Квотекс, где ведется торговля бинарными опционами; Быстрая ссылка, которая позволяет без регистрации открыть демо-счет для торговли бинарными опционами у брокера Quotex.

Уровень партнерского аккаунта у брокера бинарных опционов Quotex

В зависимости от изменения уровня партнерского аккаунта меняется и уровень дохода его владельца. Чем выше уровень аккаунта, тем больше заработок. Уровень аккаунта изменяется ежемесячно на основании результатов, которых удалось достичь за прошлый месяц.

На уровень аккаунта влияет активность трейдеров, которые зарегистрировались у брокера по вашей ссылке. Тут действует прямая зависимость: чем больше депозитов будет внесено за месяц, тем выше становится ранг вашего аккаунта в следующем отчетном периоде. Вот так выглядит ранжирование величины заработка от уровня:

От 0 до 14 пополненных торговых счетов. Заработок по системе Rev Share будет равен 50%, прибыль от общей величины оборота составит 2%, а смешанный тариф 40% revshare + 2% оборота (доступен не всем). Это начальный этап вашей работы; От 15 до 49 пополненных торговых счетов. Заработок с использованием системы Rev Share достигнет 55%, доля от оборота уже возрастет до 2.5%, смешанный тариф 40% revshare + 2% оборота; От 50 до 99 пополненных торговых счетов. Ваш заработок по Rev Share – 60%, при этом заработок от общей величины оборота составит 3%, а по смешанному 45% revshare + 2% оборота. Как вы видите, на каждом этапе цифры растут; От 100 до 199 пополненных торговых счетов. Такое количество уже принесет владельцу аккаунта 65%, вариант заработка от величины оборота составит 3.5%, смешанный тариф 45% revshare + 2% оборота; От 200 до 399 пополненных депозитов. В этом случае заработок по Rev Share достигнет 70%, доля от общей величины оборота составит 4%, смешанный тариф 50% revshare + 2,5% оборота; От 400 до 699 пополненных депозитных счетов. Заработок по системе Rev Share будет равен 75%, доля от общей величины оборота составит 4.5%, смешанный тариф 55% revshare + 2,5% оборота; От 700 и более пополненных депозитных счетов. Заработок по системе Rev Share будет равен 80%, доля от общей величины оборота составит 5%, смешанный тариф 60% revshare + 3% оборота;

Помимо этого, высокий уровень партнерского аккаунта гарантирует получение выгодных промокодов от брокера Quotex для пополнения счета ваших клиентов, а так же бонусных промокодов на отмену убыточных сделок. Таблица с промокодами выглядит так:

Как мы видим, брокер бинарных опционов Квотекс всячески мотивирует партнеров и дает бонусы клиентам.

Вывод прибыли из партнерской программы Quotex

Вывод заработанных в партнерке средств осуществляется довольно просто. Для начала необходимо зайти в ваш аккаунт и выбрать наиболее подходящий способ вывода:

Пользователь может отдать предпочтение одному и перечисленных способов:

Биткоин;

Tether;

AdvCash;

Яндекс.Деньги;

Кошелек Киви;

Банковские карты (рублевые).

Заработанные за прошедшую неделю средства поступают на счет каждый четверг, то есть отчетным периодом станет 7 дней (с четверга по четверг). Для вывода средств пользователю необходимо создать запрос, который можно сделать в соответствующем разделе «Вывод средств»:

Сколько можно заработать с партнеркой Quotex?

Размер заработка на партнерской программе Quotex напрямую зависит от вашей активности. Чем больше клиентов вам удастся заинтересовать и чем больше они внесут депозитов, тем выше будет ваше вознаграждение за проделанную работу. Тем более условия для заработка на этой платформе выигрышно отличаются от конкурентов, так как немногие брокеры бинарных опционов могут предложить от 50 до 80% по системе Rev Share. Чаще всего конкуренты предлагают от до 30 до 70% или до 2% от общего оборота.

Важным моментом является то, что в зачет идет каждый внесенный трейдером депозит, а не количество новых клиентов. При этом минимальное пополнение счета у брокера Quotex составляет всего $5. Такой низкий порог входа позволяет брокеру привлекать большое количество потенциальных трейдеров особенно из России.

В первый месяц новичку можно легко заработать от $500 до $1 000. В последующее время доходность может возрасти до $5 000 и более. Тут уровень дохода полностью зависит от активности и опыта в арбитраже владельца партнерского аккаунта.

Для более продвинутых и опытных арбитражников в 2023 году в партнерке Квотекс стали доступны Конкурсы с призовым фондом в 75 000$, где партнеры соревнуются уже между собой. Кто из них привлечет наибольшую сумму FTD (первых депозитов) , получит приз до 25 000$ в зависимости от занятого места.

Первые конкурсы прошли с явной накруткой (фродом) со стороны арбитражников и брокер ввел дополнительные ограничения, по условиям которого все трейдеры обязаны не просто внести первый депозит, а именно совершить торговый оборот на своем счету, не меньший чем сама сумму FTD, при этом все регистрации строго проверяются и в случае выявлении фрода договор с парнером может быть расторгнут.

Реферальная программа брокера бинарных опционов Quotex

В Quotex affiliate program предусмотрена и реферальная система за счет привлечения не трейдеров, а суб-партенров:

Ссылка для приглашения суб-партнеров расположена во вкладке «Суб-партнерская программа»:

Это дает возможность зарабатывать еще больше, привлекая при этом опытных партнеров.

Заключение

Как можно видеть, партнерская программа брокера бинарных опционов Quotex позволяет зарабатывать деньги без ведения торговли. Для этого необходимо лишь привлекать новых трейдеров, и самое главное то, что желающих начать торговлю на платформе Квотекс на данный момент немало, так как этот новая компания, которая стабильно выплачивает прибыль трейдерам и партнерам.

Поэтому если вы ищете для себя новую партнерскую программу, то обязательно обратите внимание на affiliate program от брокера Quotex.

Зарегистрироваться в партнерской программе QUOTEX

