Бонусы брокеров бинарных опционов на 2026 год

Начиная свой путь в трейдинге, многие новички ищут способы увеличить начальный депозит, не тратя собственных средств, потому что довольно часто на начальном этапе совершается много ошибок, которые влекут за собой большие потери. А ведь так и есть, потому что если взглянуть на статистику, то около 95% трейдеров теряют свои деньги. Поэтому уменьшение рисков является первостепенной задачей каждого трейдера. И одним из самых доступных для новичков методом может послужить получение различных видов бонусов, которые предоставляют брокеры. Давайте же рассмотрим, какие бонусы и акции будут актуальны и востребованы в 2025 году.

Бонусы и промокоды брокера бинарных опционов Quotex

Компания Quotex предоставляет возможность получить бесплатные средства двумя способами:

Бонус на первое пополнение.

Промокоды.

Если у вас еще нет счета у брокера Quotex, то при первом пополнении вы можете получить до 40% на свой депозит в виде приветственного бонуса. Просто зарегистрируйте аккаунт и пополните счет на $100 или больше.

Примечание: обратите внимание, что с 2024 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

Второй вариант уже не потребует вложений, так как доступен для всех, у кого уже есть торговые счета в Квотекс. Используя промокоды, которые можно найти как на нашем сайте, так и на сторонних сервисах, каждый трейдер может получить различные бонусы, которые включают в себя бонус на пополнение счета, отмены убыточных сделок и много другое. Если все же говорить именно о бонусах на пополнение счета, то как только вы введете промокод в специальное поле при пополнении, вам сразу же будет начислен бонус, который по итогу можно использовать для торговли бинарными опционами.

В компании Quotex можно использовать и промокоды:

Промокоды действуют только при пополнении счета.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

Бонусы и промокоды брокера бинарных опционов Binarium

Брокер Binarium также продолжает радовать своими бонусами. Для всех новых клиентов Binarium дарит бонус в 100% при внесении на депозит суммы от 3 000 рублей. Условия получения просты:

Промокоды существуют и для брокера бинарных опционов Binarium:

Просто введите любой из данных промокодов при пополнении счета в специальной графе и бонус будет зачислен вам автоматически.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Бонусы и промокоды брокера бинарных опционов Pocket Option

Компания Pocket Option является самой молодой из всех представленных, но не менее выгодной в плане бонусов.

Тем, кто не слышал об этом брокере, стоит знать, что кроме обычных бонусов, торгуя бинарными опционами у данного брокера, вы можете получать кристаллы, которые потом можно тратить как на полезные услуги в виде безрисковых сделок, так и на дополнительные средства для торговли. Но это подходит тем трейдерам, которые уже начали работать с компанией. Для тех же, кто только хочет начать, есть возможность использовать промокоды, которые дадут огромное преимущество перед рынком на первых этапах:

Данные промокоды подходят не только для новых клиентов компании, а и для тех, кто уже имеет торговый счет у брокера бинарных опционов Pocket Option. К примеру, с помощью каждого промокода вы получите 100% на депозит, а по некоторым и до 200%.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Бездепозитный бонус брокера бинарных опционов World Forex

World Forex предоставляет услуги еще с далекого 2007 года. Изначально это был Форекс-брокер, но теперь через него можно торговать и бинарными опционами. Торговля опционами осуществляется с помощью терминала MetaTrader 4.

Новые клиенты могут получить $10 на счет без внесения средств на депозит и $20 при внесении на счет $5. Выбирается нужная сумма в личном кабинете после регистрации и верификации.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В WORLD FOREX

Бонусы брокера бинарных опционов Grand Capital

Брокер Grand Capital предоставляет услуги по трейдингу с еще более далекого 2006 года, а через шесть лет после старта своей деятельности в компании появилась возможность торговать и бинарными опционами. Бинарными опционами торговать тут также можно через MetaTrader 4.

Из бонусов у брокера Grand Capital на данный момент присутствует возможность получения 40% на любое пополнение для всех клиентов компании, как новых, так и тех, у кого уже есть счет. А вот несколько более подробных преимуществ данного бонуса:

Как видим, кроме того, что этот бонус можно отработать и вывести, его еще можно и продлевать, чего не предлагает ни один брокер.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В GRAND CAPITAL

Какие бывают бонусы у брокеров бинарных опционов?

Существует несколько видов популярных бонусов:

Приветственный бонус. Бездепозитный бонус. Бонус на пополнение. Промокод.

Самым популярным у новичков является именно бездепозитный бонус, так как он дает возможность получать средства на депозит без внесения собственных денег. Это не только уменьшает риски потерь, а и помогает опробовать торговую платформу брокера на реальном счету, а также при отработке бонуса вывести полученную прибыль.

Обратить внимание можно и на другие бонусы, если вы только начинаете изучать торговлю, то обращать внимание все же лучше на бездепозитные бонусы от брокеров.

Как отработать бонусы у брокера в 2025 году?

Для отработки бонусов можно использовать различные методы торговли бинарными опционами, которые включают как самостоятельную торговлю, так и торговлю при помощи вспомогательных инструментов.

Одним из таких инструментов является специальный индикатор для отработки бонусов. Данный индикатор является сигнальным и может использоваться вместе с другими индикаторами или же вместе с такими торговыми инструментами, как трендовые линии и инструменты Фибоначчи.

Для чего брокеры бинарных опционов предлагают различные бонусы своим клиентам?

Каждый брокер хочет найти максимальное количество новых клиентов, так как каждый клиент может принести брокеру потенциальную прибыль. Для поиска новых трейдеров используются различные способы, начиная от рекламы и заканчивая различными специальными предложениями и выгодами. Бонусы как раз и являются теми выгодными предложениями, которые привлекают новых клиентов. Конечно, большая часть новых трейдеров может воспользоваться бонусами и после их потери или отработки больше не вернуться в компанию, но некоторые останутся и продолжат торговлю уже на собственные средства. И как показывает практика, брокеры ничего не теряют, предоставляя различные виды бонусов, а чаще даже наоборот получают. Поэтому можно не удивляться, когда вы снова увидите очередные бонусы и акции у своего брокера.

Что нужно знать перед тем, как воспользоваться бонусами брокеров бинарных опционов в 2025 году?

Перед использованием бонусов и промокодов стоит прочитать условия отработки этих средств. В каждой компании будут свои правила, и поэтому легко можно запутаться, получая такие средства в разных компаниях.

Чаще всего, хоть и не всегда, хорошие бонусы предлагают новые компании, чтобы привлечь трейдеров. Главное, всегда обращайте внимание на то, регулируется ли брокер. Так же стоит обращать внимание, что если для получения и вывода бонуса условия очень простые, и вдобавок к этому требуется пополнить счет на немалую сумму, то перед вами с вероятностью в 99.9% мошенническая компания. Брокерам не выгодно давать возможность легкой отработки бонусов, так как иногда суммы подарочных средств получаются просто огромными.

Плюсы и минусы бонусов у брокеров бинарных опционов

У всего есть плюсы и минусы, и бонусы не являются исключением. К плюсам можно отнести:

Малые или совсем отсутствующие риски при торговле.

Возможность заработать реальные деньги при малых затратах.

Наработать навыки и опыт в торговле.

Проверить работу брокера, особенно если бонус бездепозитный.

К минусам можно отнести:

Отсутствие страха потерять средства, так как они являются бонусными, что делает трейдинг не серьезным занятием, а игрой.

Сложные условия для отработки бонусов перед выводом.

Получение некоторых удобных бонусов всего одни раз.

Исходя из данных преимуществ и недостатков можно сделать вывод, что бонусы чаще всего используют новички, чтобы повысить свои навыки при меньших затратах. Профессиональные трейдеры почти никогда не пользуются бонусами.

Заключение

Что точно теперь можно сказать о бонусах, так это то, что для новичков они являются очень полезными, так как это дает возможность опробовать торговлю на реальные средства, при этом не всегда рискуя своими. А если навык будет расти, то появится и возможность отработать такой бонус и вывести реальные деньги.

Кроме обычных бонусов, можно зарабатывать реальные деньги, участвуя в турнирах на демо-счетах. Новичкам это дает возможность проверить свои навыки в трейдинге бинарными опционами, а опытным трейдерам посоревноваться с другими участниками в более жестких условиях, чем при обычной торговле.

Но не стоит забывать и о минусах, которые так же имеют значение. Увлекаясь бонусной торговлей, можно привыкнуть к тому, что трейдинг станет для вас просто игрой, и когда вы начнете торговать на свои средства, то будете совершать такие же ошибки, которые приведут к потере депозита. Поэтому вывод можно сделать лишь один — воспринимайте трейдинг, как реальный и серьезный бизнес, а не как игру, и не забывайте про грамотное управление капиталом и рисками, и тогда вы сможете добиться успеха.

