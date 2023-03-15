Лучший брокер бинарных опционов 2026

В этой статье мы хотим сделать для вас обзор Покет Опшен, которого многие считают лучшим брокером бинарных опционов в 2026 году. Мы постараемся разобраться, чем же брокер Pocket Option так хорош и почему многие считают его лучшим на сегодняшний день.

Для начала мы разберем наиболее простые функции платформы брокера Pocket Option в 2026 году, после чего уже перейдем к действительно уникальным возможностям. Советуем обязательно прочитать статью до конца, потому что вас ждет очень много интересной информации.

Почему платформа брокера Pocket Option лучшая в 2026 году?

Давайте посмотрим на сайте брокера его платформу. Платформа брокера PocketOption на первый взгляд имеет обычный вид торгового терминала любого из брокеров бинарных опционов, но на самом деле она включает в себя массу скрытых возможностей и действительно может считаться лучшей и самой инновационной в 2026 году.

Конечно, самым важным моментом у любого брокера бинарных опционов является его процент выплат по сделке, и на PocketOption он действительно высок еще с 2020 года, и даже на начальном профиле достигает 96%. А при увеличении уровня профиля до максимального может составлять до 120% по каждой сделке. Причем, помимо еще более высоких коэффициентов, повышение уровня добавит вам и массу других бонусов.

Например, если вы любите торговать на турбо опционах, то вы можете поставить не просто минутное отображение свечей, а даже выставить их 5-секундное отображение. То есть каждая свеча на графике будет равна 5 секундам. Помимо этого, вы можете настроить отображение типа графика или даже изменить цвет свечей, что обычно позволяет делать только терминал MetaTrader4 .

Еще одной из фишек 2026 года, обычно доступных только в терминале MT4, является то, что вы можете добавить на график практически любой индикатор для бинарных опционов для более точного и быстрого анализа графиков, а также добавить вспомогательные линии или даже растянуть сетку уровней Фибоначчи. Таких функций нет почти ни у одного из ТОП брокеров бинарных опционов и в случае с брокеров Покетопшн это действительно является серьезными преимуществом.

Здесь же в разделе, вы можете включить очень интересную функцию под названием «социальная торговля». Она показывает сделки всех трейдеров у данного брокера на этом инструменте, в данный момент. Согласитесь, это очень удобно, если, к примеру по вашей стратегии у вас появился сигнал, но вы все же не решаетесь войти в сделку и колеблетесь в раздумьях. Открытие кем-либо сделки в вашем же направлении как раз может придать вам решительности и все-таки, надеемся, открыть прибыльную сделку.

Но даже если вы не имеете собственной стратегии для бинарных опционов , эта функция может быть вам полезна, так как вы можете не просто смотреть за сделками других трейдеров, но и копировать их, при этом получая дополнительные бонусы с каждой такой сделки. Каждую такую сделку можно оценить исходя из истории трейдеров. У каждого трейдера показывается его процент прибыльных сделок, и вы можете копировать только сделки самых успешных трейдеров.

Настроения рынка

Еще одним удобным инструментом, является «настроение рынка». Да, подобный инструмент был у многих брокеров еще в 2022 году, но в 2026 году на PocketOption он работает более информативно, наряду с другими вспомогательными элементами. Шкала "Настроения рынка" анализирует сделки всех трейдеров по выбранной вами на данный момент валютной паре и показывает, в какую сторону открываются сделки у большинства трейдеров.

Сигналы для бинарных опционов от Pocket Option

Конечно, у лучшей платформе для бинарных опционов в 2026 году, должны быть встроенные торговые сигналы. И в Pocket Option они есть! Сигналы показываются в виде стрелок и чем больше стрелок показывает платформа, тем сильней считается сигнал. Часто тут можно найти действительно точные сигналы, но мы бы все-таки рекомендовали вам поискать более точные сигналы для бинарных опционов в интернете, либо отслеживать наши бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов , ну или просто купить подписку на наши платные сигналы.

Социальная торговля на Pocket Option

Социальная торговля довольно редкий инстурмент, даже у самых известных ТОП брокеров бинарных опционов в 2026 году. Тут мы видим уже описанную ранее нами «социальную торговлю», но здесь вы можете более детально познакомиться с каждым трейдером, прежде чем начать копировать его сделки.

Вы можете посмотреть его статистику за ближайшие дни и за все время торговли, а самым важным моментом будет конечно показатель его прибыльных сделок. В идеале найти трейдера, у кого этот показатель будет выше 75%, и такие, как не странно, на платформе есть. Еще мы рекомендуем вам обращать внимание на минимальные и максимальные ставки трейдера, ведь согласитесь, если трейдер торгует суммами в $5-10, то его вряд ли можно считать серьезным и успешным трейдером.

Турниры брокера Pocket Option

Следующей фишкой лучшего на наш взгляд брокера, являются его турниры. Да, уже многие брокеры предлагают своим клиентам турниры на своей платформе, но на платформе брокера PocketOption их действительно много. Это позволяет принять участие в них как новичку, записавшись на бесплатный турнир, так и более опытным трейдерам, приняв участие в одном из крупных турниров. Бесплатные билеты-промокоды на турниры вы найдете на нашем сайте.

Подробные условия каждого такого турнира вы можете прочитать еще до его начала в описании. Причем, как видите, некоторые турниры очень короткие и вы можете получить приз спустя всего час торговли. Но в некоторых же придётся успешно торговать аж целый месяц.

Отложенные сделки у брокера Pocket Option

Итак, идем дальше, и следующей на наш взгляд очень полезной функцией брокера будут «отложенные сделки»:

Эта функция позволяет очень сильно экономить время и максимально точно входить в сделки. Здесь вы можете выбрать нужный вам торговый инструмент и установить точное время открытия сделки. Это может быть полезно, если вы торгуете по новостям или, к примеру, по платным сигналам для бинарных опционов от WinOptionCrypto, где все сигналы выдаются как раз заранее к конкретному времени.

А если вы торгуете от уровней, то можете не дожидаться, пока цена дойдет до этого уровня, а выставить отложенный ордер, указав нужное вам значение цены. И как только актив дойдет до этого уровня, сделка отроется автоматически с указанной вами экспирацией. При этом очень важно не забывать про мани-менеджмент и выставлять соответствующий ему минимальный коэффициент сделки. Так, если к моменту достижения ценой вашего уровня, коэффициент будет ниже указанного, то такая сделка не откроется.

Достижения. Маркет. Покупки. Лотерея и майнинг кристаллов

Ну, а теперь давайте перейдем к самому не обычному на платформе брокера и узнаем почему же именно PocketOption можно считать лучшей платформой для торговли бинарными опционами в 2026 году. И это раздел с «Достижениями». Здесь для вас откроется ряд приятных бонусов, позволяющих существенно увеличить прибыль от торговли бинарными опционами.

Достижения

В самих «Достижениях» вы можете отслеживать прогресс вашего аккаунта. С каждой новой сделкой ваш опыт будет расти, и с каждым новым уровнем условия торговли для вас будут становиться еще лучше. За каждый новый уровень вы будете получать дополнительные бонусы и кристаллы. Причем, за каждый такой кристалл вы сможете докупить себе еще бонусов, либо вовсе обменять их на реальные деньги.

Кроме того, на платформе есть три вида наград: бронзовые, серебряные и золотые. В каждом из разделов есть свой список наград, выполнив условия которых, вы получите дополнительный опыт и кристаллы на ваш счет. Некоторые из них очень простые, некоторые требуют много времени и опыта.

Раздел Маркет. Промокоды

Раздел «Маркет» как раз и позволяет вам совершать операции с заработанными кристаллами. Здесь вы можете купить за них бонусы к вашему депозиту и улучшить условия торговли на платформе. Каждый такой купленный промокод можно использовать на любое пополнение счета, в то время как у других брокеров бонус обычно дается только на первый депозит.

На нашем сайте, есть список бесплатных промокодов для брокера Pocket Option . Вы можете активировать несколько промокодов без затрат кристаллов на них. И что очень важно, бонус к депозиту у брокера PocketOption не ограничивает ваш вывод средств, и вы можете в любой момент вывести ваши деньги со счета.

Бонус в баланс

Раздел «Бонусов в баланс» позволяет вам менять заработанные кристаллы на реальные деньги на счет. Эти деньги вы можете сразу вывести со счета или продолжить торговлю на них без каких-либо ограничений.

Безрисковые сделки

Конечно, одними бонусами в баланс депозит не расскачаешь и нужно уметь торговать в плюс самостоятельно, но в любой, даже самой точной стратегии бывают минусовые сделки. Раздел «Без риска» позволяет купить за кристаллы страховку нескольких ваших сделок. В случае, если одна из ваших сделок закроется не в вашу пользу, вы сможете отменить ее, получив всю сумму обратно на счет. Причем чем больше будет прокачан ваш аккаунт, тем больше денег вы сможете вернуть обратно на счет. На нашем сайте так же есть промокоды на отмену убыточной сделки в 10$, вы можете получить их совершенно бесплатно запросив через личный кабинет.

Кэшбэк

Функция «Кэшбэк» позволит вам вернуть до 10% потерянных вами средств, правда максимальная сумма возврата ограничена всего $500 в месяц, что опытным трейдерам при активной торговле может показаться очень маленькой суммой, но в совокупности с другими бонусами отказываться от этой функции конечно же не стоит.

Бустеры

Раздел «Бустеров» – это раздел, с которого стоит начать свои покупки в маркете и торговлю на платформе брокера. Здесь вы можете купить первый бустер даже не имея кристаллов.

Покупка любого из таких бустеров позволит вам быстрее набирать опыт, и как результат, получать больше кристаллов при активной торговле. Мы рекомендуем всем начинать покупки именно с этой функции.

Пролонгаторы

Раздел «Пролонгаторов» позволяет увеличивать время действия бустеров. Но он будет полезен только в том случае, когда вы покупаете «бустеры» более высокого уровня. А иначе вам будет проще просто купить еще один обычный бустер за $10, чем продлевать его за $25.

Кристаллы и майнинг

Раздел кристаллов брокера, позволит вам не просто купить недостающие кристаллы за реальные деньги, но и даст возможность активировать «майнинг кристаллов». Майнинг кристаллов позволяет вам получать части кристаллов от копирования сделок других трейдеров. Поэтому если вы активно используете социальную торговлю, эта функция может быть для вас очень полезной.

Сундуки

Раздел с «Сундуками» очень дорогой, но он позволяет получать сразу несколько преимуществ одновременно. Так, например, купив один из сундуков и открыв его, вы получите соответствующие указанному уровню преимущества и сможете активировать их на платформе в любой момент.

VIP билеты и Боты

Раздел «VIP билетов» является еще одним разделом для участия в турнирах на бинарных опционах. Здесь вы сможете купить билет на один из ближайших платных турниров брокера PocketOption в 2026 году. А вот раздел ботов MT4 на наш взгляд абсолютно бесполезен, так как мы считаем, что все они очень низкого качества. Вы, конечно, можете сами просмотреть все видео об этих ботах, возможно один из них вам и понравится.

На нашем сайте вы, кстати, так же можете найти торгового робота/бота для Pocket Option , он тоже БЕСПЛАТНЫЙ, но в отличии роботов представленных на платформе брокера, позволяет вам не просто торговать по чужим сигналам, а и бесплатно настроить робота под вашу собственную стратегию.

Покупки и лотерея кристаллов

Все ваши покупки вы можете найти в разделе «Покупок» и там же их активировать. Лотерея кристаллов может порадовать любителей поторговать на выходных по котировкам OTC. Если вы будете активно торговать на выходных, то сможете выиграть бесплатные кристаллы вплоть до самых редких.

Forex торговля у брокера Pocket Option

Еще одним из преимуществ брокера Pocket Option является то, что он позволяет своим клиентам торговать на рынке Forex через терминал Metatrader5 прямо со своего сайта.

Поэтому если вы решите перейти с бинарных опционов на Форекс, то вам не придётся искать нового брокера, потому что терминал MetaTrader5 будет всегда под рукой. Это конечно же очень удобно и выводит брокера в топы рейтингов брокеров.

Заключение

Брокер PocketOption действительно очень хорош, и со всеми его дополнительными функциями заявка на лучшего брокера бинарных опционов 2026 весьма оправдана, он даст вам возможность заработать на бинарных опционах и поможет в случае возникновения трудностей.

Надеемся, наш обзор был полезен для вас и вы смогли выбрать лучшего брокера для торговли в 2026 году, если же вы все еще хотите сравнить брокера со списком других брокеров, то можете посмотреть наш рейтинг ТОП брокеров бинарных опционов. Не забывайте делиться своим мнением о брокере в комментариях к этой статье. Удачной торговли!

