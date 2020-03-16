    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Сигналы Pocket Option

        Сигналы Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option пользуется большой популярностью среди трейдеров, так как предоставляет множество возможностей для успешной торговли на финансовых рынках. Помимо социальной торговли бинарными опционами, на платформе также доступны сигналы от брокера, однако пока не все понимают, как правильно их использовать. В данной статье рассмотрим все нюансы торговли с помощью сигналов от Pocket Option.

        Содержание:

        превью статьи

        Что такое сигналы и какие они бывают у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Торговые сигналы — это подсказки о том, когда можно войти в сделку, чтобы получить прибыль. Они могут быть на открытие опциона Call («Выше») и на открытие опцион Put («Ниже»). Также могут быть сигналы на будущее, для которых можно использовать отложенные ордера. В любом случае их суть в том, чтобы получать прибыль, не занимаясь самостоятельным анализом.

        Компания PocketOption предоставляет торговые рекомендации для всех своих клиентов, поэтому даже новички могут попробовать заработать первые средства, но лучшим вариантом будет совмещать свой анализ с оповещениями брокера.

        Бесплатные алерты, транслируемые в терминале, бывают трех видов:

        1. «Настроение рынка».
        2. Подсказки, построенные на данных от индикаторов и текущего тренда.
        3. Беслатные онлайн сигналы для PocketOption на сайте https://pocketoption.online/

        Все они строятся по принципу математического расчета и общих открытых сделках на данный момент. Также учитывается торговый актив, тайм фрейм, волатильность и значения индикаторов. Как итог, появляются торговые уведомления, рассчитанные по определенной формуле.

        Вот так они выглядят от инструмента «Настроение рынка»:

        «Настроение рынка» Pocket Option

        На графике М5 валютной пары EUR/CHF на данный момент тренд нисходящий и большая часть сделок, если верить «настроению трейдеров», в опционах Put (65%).

        А на валютной паре AUD/USD на том же тайм фрейме тренд восходящий и сигнал показывает, что большая часть сделок в опционах Call (96%):

        Высокий процент покупок

        Примечание: из-за слабой стабильности данного показателя лучше не опираться на него слишком часто и использовать только на малых тайм фреймах. При этом показатель «настроения» должен быть от 70% и выше.

        Второй вид алертов больше опирается на тренд и индикаторы. При этом они не зависят от количества сделок, совершаемых на платформе. Для того, чтобы увидеть эти рекомендации, в правом боковом меню нужно выбрать вкладку «Сигналы». После чего откроется меню с активами и рекомендациями по каждому из них:

        Вкладка «Сигналы»

        Как можно видеть из примера, валютные пары с базовой валютой CAD в данный момент стоит покупать, так как сигналы показывают средний рост. Если бы стрелочек было две, то такой алерт считался бы сильным.

        Как работать с алертами от брокера бинарных опционов Pocket Option

        При торговле с помощью сигналов от брокера PocketOption стоит учитывать, что они не точные и подходят лишь для подтверждения собственного анализа. Это касается ка «Настроении рынка», так и рекомендаций во вкладке «Сигналы». Об этом предупреждает и сам брокер:

        Предупреждение от Pocket Option о сигналах

        Примечание: в примере взят тайм фрейм М5 и поэтому предупреждение описывается про данный временной интервал. Не стоит думать, что для любого тайм фрейма будут использоваться данные с М5. Данные будут идти с того промежутка, который будет указан в сигналах.

        Также при торговле и самостоятельном анализе рынков очень желательно понимать, как правильно определять тренд на рынке и как правильно торговать на чистых графиках.

        Теперь, зная все нюансы, можно перейти непосредственно к самой торговле с применением торговых рекомендаций. Первое, что следует сделать, - это провести минимальный технический анализ:

        Минимальный технический анализ

        Как можно видеть, трендовая линия была пробита и локальный тренд поменялся с нисходящего на восходящий. Алерт по данной валютной паре также указывал на дальнейший рост. Соответственно можно предположить, что пара будет повышаться в цене и дальше в ближайшее время, что и произошло:

        Рост актива после анализа

        Если провести анализ только с помощью индикаторов, которые не используются в сигналах от брокера Покет Оптион, то они также указывали на то, что вероятность продолжения роста была выше, чем снижения:

        Анализ при помощи индикаторов

        Отзывы трейдеров о рекомендациях брокера бинарных опционов Pocket Option

        Вот некоторые комментарии:

        Отзывы о сигналах Pocket Option

        Отчасти каждый трейдер прав по-своему. Сигналы не отражают реальной картины происходящего на рынке, а лишь показывают среднее значение направления. Ведь, чтобы получать 100% верные показатели, потребуется учитывать тысячи различных факторов, что невозможно. Поэтому не стоит воспринимать торговые рекомендации как единственно верный вариант развития событий.

        Также не стоит думать, что если в данный момент рекомендуется открывать сделки вверх (Call), то следует открывать обратные сделки (Put). Такой способ торговли приведет к потере депозита с вероятностью в 99%.

        Главное, это понять, что финансовый рынок — это не казино и не лотерея, где все зависит только от везения. Для получения постоянной прибыли требуется придерживаться правил мани-менеджмента, соблюдать риски и грамотно сопровождать торговые позиции. А все это невозможно без некоторых знаний и опыта.

        Заключение

        Если говорить о роботах, сигналах и других вспомогательных инструментах для торговли бинарными опционами, то все они безусловно могут работать и приносить прибыль, но всегда нужно проводить собственный анализ, подкрепленный фактами, и принимать решения исходя из него. Только комплексный подход может позволить получать стабильный доход от торговли и избавить вас от потерь всего депозита.

        Также владельцам реальных счетов у брокера Покет Опшн стоит обратить внимание на «Социальный трейдинг». Этот инструмент также относится к категории торговых уведомлений, хотя и совершенно другого типа. Эти сигналы дополнительно повышают шансы на положительный исход.

        Открыть счет в PocketOption

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        tirant
        Ну разумеется они не точные. Если бы кто-то давал точные сигналы - все бы были миллионерами. А так общая температура по больнице...
        12 декабря 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Вот сигналы настроения рынка мне интересны.
        12 декабря 2024
        Ответить
        Full Monty
        Легко могу понять, почему сигналы многими считаются разводняком. проверить алгоритмы никто не даст, а достаточную статистику собрать на реальном счету и понять, хорошо они на самом деле или нет - ну, не каждый рискнет. А бесплатные вообще - никакой ответственности за качество никто не несет.
        11 декабря 2024
        Ответить
        Ameeruddin Jaweed salauuddin
        I need risk free bonus for pocket option my id 37590737
        26 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Какие сигналы самые важные в торговле?
        Option Bull, настроение рынка например
        15 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Какие сигналы самые важные в торговле?
        14 ноября 2022
        Ответить
        Давид
        если к этим сигналам добавить еще что-то, например свою стратеги)) то тогда норм, а так не всегда могут сработать
        Микс, Лучше конечно совмещать бесплатные сигналы и собственную стратегию торговли. Для новичков бесплатные подойдут больше. Потом можно будет перейти на платные, если несколько успешных сделок будет несколько.
        22 марта 2021
        Ответить
        Ira
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        можно соц торговлю тогда брать
        попробуй ее, можеьт понравится. там уже точно не индикаторы и есть трейдеры норм
        19 августа 2020
        Ответить
        Ракета
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        можно соц торговлю тогда брать
        12 августа 2020
        Ответить
        Кирилл Васильев
        А кто знает получше сигналы чтобы не от индикаторов??
        05 августа 2020
        Ответить
        Дава
        нормально, для новичков чтобы разобраться пойдет, а когда уже индюки знаешь, сигналами пользоваться не будешь
        да, начинал с сигналов, пока изучал все. на демо торговал и понемногу начинал понимать что к чему
        02 августа 2020
        Ответить
        gena
        все эти сигналы можно получать и самим из мт4. индикаторы то стандартные идут
        17 июля 2020
        Ответить
        Stiv
        нормально, для новичков чтобы разобраться пойдет, а когда уже индюки знаешь, сигналами пользоваться не будешь
        11 июня 2020
        Ответить
        Мистер график
        я тоже такие сигналы могу делать))
        14 мая 2020
        Ответить
        Микс
        если к этим сигналам добавить еще что-то, например свою стратеги)) то тогда норм, а так не всегда могут сработать
        30 апреля 2020
        Ответить
        General
        сигналы норм
        10 апреля 2020
        Ответить
        Серж
        сигналы эти разве что дополнительно использовать, но не как основные
        27 марта 2020
        Ответить
        Ibragim
        Сигналы такие конечно нельзя использовать без ничего, разве что для подтверждения анализа. А иначе слив!
        16 марта 2020
        Ответить
        Олег Фирсов
        А я по глупости когда начинал торговать раньше, думал что сейчас заработаю на сигналах этих, и все слил, только потом понял что надо анализировать и думать, прежде чем открывать позиции...
        16 марта 2020
        Ответить
        Галина Петрова
        Эти сигналы как раз на тех индикаторах основаны, которые я и использую, так что можно иногда даже на график их не кидать, удобно))
        16 марта 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!