5 ошибок при торговле бинарными опционами

Для того чтобы стать успешным трейдером бинарных опционов, недостаточно обладать знанием технического анализа и иметь прибыльную стратегию. Добиться действительно продуктивной торговли вам поможет хорошая выдержка. Как показывает практика, подавляющее большинство трейдеров сливают депозит на бирже именно из-за неумения совладать со своими эмоциями. Иной раз поддавшись страху или искушению, человек совершает ошибки, которые довольно скоро отражаются на торговой статистике. Лучший способ повысить эффективность своей работы – осознать риски эмоционального трейдинга и развивать дисциплину.

В этой статье вы найдете описание самых распространенных психологических ошибок, которых следует избегать.

№1. Азартная торговля бинарными опционами

Динамика торгов бинарными опционами довольно часто захватывает новичков настолько сильно, что их действия перестают подчиняться всяким правилам и начинается игра в погоне за воображаемой прибылью. Такой трейдер совершенно не в состоянии адекватно оценивать рынок и принимать взвешенные решения. Ведомый жаждой легких денег, он идет на любые неоправданные риски и в итоге попросту теряет капитал.

Особенно часто потери у новичков из-за эмоций происходят при торговле турбо-опционами. Это вид опционов, который предполагает торговлю с экспирацией в 60 секунд. Так как такое время экспирации очень быстрое, то и прибыль можно получить довольно быстро, но новички в торговле бинарными опционами забывают, что точно также быстро можно получить и убыток. Поэтому многие уходят с рынка, даже не разобравшись с тем, почему они потеряли деньги.

Еще один вид бинарных опционов, на котором новички теряют деньги – это экспресс-опционы. В этих опционах необходимо указать сразу несколько торговых активов и их исход, и если хотя бы один из прогнозов окажется неверным, сделка будет убыточной.

Так что делать трейдерам, чтобы избежать ошибок и начать зарабатывать на бинарных опционах?

Вот несколько советов, которые помогут справиться с этой проблемой:

Интернет-трейдинг – это серьезная работа. Не следует воспринимать ее как денежную игру. Для успешной работы важно не везение, а систематическая прибыль, которую могут обеспечить только трезвый расчет, терпение и бдительность; Стремление отыграться погубило многих трейдеров. Никогда не стоит жалеть о полученных убытках и пытаться вернуть потерянные деньги новыми сделками. Такой подход обречен на провал. Если ваш прогноз не оправдался или вы совершили ошибку, не теряйте голову – просто примите полученный результат и оставьте его в прошлом. Трейдеров, ведущих исключительно прибыльные сделки, не существует. Усвойте важную истину – трейдинг это торговля вероятностями, где ваш общий результат складывается из суммы положительных и отрицательных сделок. А если вы получаете убыток несколько раз подряд, сделайте перерыв, отдохните от работы и лишь со свежей головой к ней возвращайтесь; Всегда придерживайтесь правил риск-менеджмента. Определите размер ваших ставок в пределах 1-5% и строго его соблюдайте. Контроль рисков позволит ограничить неудачные сделки и даст возможность для положительной торговли на длинной дистанции. Стратегии наподобие Мартингейла совершенно этому не способствуют, так что их следует полностью исключить; Ведите торговый дневник. Отмечайте в нем все ваши сделки, а затем анализируйте. Взглянув свежим взглядом на свою торговлю, вы сможете заметить многие ошибки и исправить их в дальнейшем.

№2. Страх

Боязнь получения убытков также принадлежит к числу распространенных проблем начинающих трейдеров. Детально проанализировав рыночную ситуацию и дав ей адекватную оценку, трейдер перед страхом возможной неудачи может отказаться от открытия позиции и упустить выгодную сделку. Если это происходит систематически, то такая работа серьезно сокращает величину получаемой прибыли, а значит ведет и общий результат торговли в минус.

Не стоит бояться возможных ошибок. Их совершают даже самые успешные из трейдеров. Прийти к пониманию ценового поведения и приобрести полезный опыт можно только через практику, а она включает как положительные, так и отрицательные сделки.

Стоит отметить тот факт, что для отработки эмоционального контроля демо-счет не подойдет. Ни один человек не воспринимает фиктивные деньги всерьез, а потому особых эмоций при тренировочной торговле не испытывает. Только реальная торговля выявит все эмоциональные факторы.

Адекватный выбор размера торгового счета также помогает устранить почву для многих психологических проблем. Начните торговать с небольшим капиталом. Не нужно заводить слишком много, оставьте только ту сумму, которую вы не боитесь потерять. Дополнительно можно использовать бонусы и промокоды для бинарных опционов. Это позволит увеличить депозит в некоторых случаях до 100%, и это будут реальные деньги, которые потреть будет не так страшно, так как они будут бонусными. Разумеется, торговать на заемные или последние деньги вообще не нужно. Если торговая сумма будет правильно подобрано, трейдеру будет проще относиться к работе с ней.

Сам по себе страх не является каким-либо необычным чувством. Его так или иначе испытывают все нормальные люди. Но не стоит ему поддаваться, важно чтобы он не мешал вам принимать правильные решения.

Если во время торговли вы испытываете волнение, можете прибегнуть к использованию дыхательных техник. Приведем пример:

глубоко вдохните;

задержите дыхание на 5 или 10 секунд и напрягите ваши мышцы;

медленно выдохните;

сделайте паузу в 3 секунды, а затем приступите к повтору упражнения (2-3 раза).

Такая незамысловатая дыхательная гимнастика помогает насытить мозг кислородом и снизить уровень стресса.

Неплохим решением для стабилизации психоэмоционального состояния может стать прослушивание спокойной музыки (например, классической).

№3. Жадность

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда серия удачных сделок вызывала желание увеличить ставку вопреки правилам мани-менеджмента и риск-менеджмента. Такая идея так или иначе приходит ко всем трейдерам. Кто-то оправдывает такие увеличения померещившейся удачей, кто-то начинает азартную игру и гонится за большим кушем, а другим просто хочется более динамичной торговли. На самом деле, все эти люди совершают одну и ту же ошибку. Движимые жадностью до быстрой и большой прибыли, они забывают о том, что эффективная торговля строится на строгой дисциплине.

Правила риск-менеджмента были придуманы не ради забавы. Это правила, скованные на опыте многих поколений бизнесменов в стремлении к получению разумной выгоды на длительный срок. Не стоит рисковать всем ради призрачного шанса. Систематизируйте торговлю, выработайте дисциплину, анализируйте и корректируйте работу, ведя дневник, и ваши достижения превзойдут ожидания.

№4. Отсутствие тяги к обучению трейдингу

Всякий начинающий трейдер желает поскорее приступить к работе. Конечно практика играет ключевую роль в накоплении опыта, но не стоит забывать о том, что обретение полезных и важных знаний из теории крайне необходимо. Несмотря на то, что трейдеру придется вырабатывать собственное понимание рынка, ему следует изучить многие общие аспекты торговли бинарными опционами прежде, чем начинать торговлю на реальном счете. Это избавит от множества ошибок и сократит дистанцию до выработки действительно прибыльной стратегии.

Начать обучение торговле бинарными опционами можно как минимум с чтения специльной литературы для трейдеров, из которой можно будет узнать про основы анализа и ведения торговли в целом.

Очень многие новички тратят кучу времени на поиски Граалей. Такую деятельность не назовешь разумной не только потому, что Граалей, как таковых, не существует, но и потому, что все это время было бы гораздо полезнее потратить на изучение проверенных годами и чужим опытом книг по трейдингу.

Не торопитесь прыгать в торговлю с головой. На старте нужно просто начать изучать азы торговли шаг за шагом. Более того, это так увлекательно, что вы и не заметите, как объем знаний вырастет до, казалось бы, недоступного ранее уровня.

№5. Отсутствие правильного настроя в торговле

Хороший настрой действительно оказывает существенное влияние на качество торговли. Дело вовсе не в материализации мыслей. Просто трейдер с правильным настроем создает для себя некое направление, следовать которому он начинает даже подсознательно. Перестаньте разочаровываться после плохих сделок или впитывать любой другой негатив. Определите ваши цели и стремления, настройтесь на позитивную и продуктивную работу и хорошие результаты не заставят долго себя ждать.

Одним из самых эффективных методов психологической настройки является визуализация. По сути это метод самовнушения путем представления позитивных целей или будущего. На вооружение можно взять следующее упражнение:

Для начала подумайте о своих финансах. Каким вы представляете желаемый уровень месячной и годовой прибыли? Какова бы была величина того капитала, что будет храниться на счетах? Представьте ее визуально. А теперь вообразите дом, в котором вы хотели бы жить. Что в нем имеется? Как он выглядит? Постарайтесь привнести в образ больше деталей. Повторите такую визуализацию и для других важных областей вашей жизни, будь то семья, карьера или увлечения. Никогда не привносите негатив в образы, которые представляете. Не думайте о том, сложно ли будет осуществить эти мечты и есть ли у вас перед ними препятствия, просто представляйте желаемое. Для достижения устойчивого эффекта повторяйте такое упражнения каждый день. Либо описывайте образы на листе бумаги и время от времени его перечитывать.

Конечно такое упражнение не принесет денег само по себе, но оно поможет вам настроиться на продуктивную и эффективную работу. Также устойчивый образ ваших целей позволит легче справляться с негативными эмоциями, что отразится на результатах торговли.

Заключение

Льюис Борселино, ведущий трейдер фьючерсных контрактов на S&P, а также автор книг по трейдингу, отмечает, что «успешная торговля на 90% состоит из психологии и на 10% из техники». И с этим нельзя не согласиться. Пускай хорошая стратегия и помогает расширить возможности трейдера, но реализовать их без дисциплины просто невозможно.

В конце данной статьи хочется поделиться еще несколькими приемами, помогающими в торговле:

Всегда позитивно смотрите на любой результат, даже если он отрицательный. Лучше воспринимать неудачи с юмором, чем поддаваться негативу. Не перегружайтесь, торгуя слишком долго. Ум должен быть ясным при принятии торговых решений. Старайтесь делать перерывы. Может и не все говорят об этом открыто, но неудачные сделки так или иначе вызывают у трейдера напряжение. Разумеется, не стоит его накапливать, найдите подходящий способ его снимать. Например, можно делать физические упражнения. Они отлично понижают уровень стресса и помогают отвлечься от работы. Каждый человек замечает, что иногда у него появляется состояние повышенного внимания, когда его работа становится особенно эффективной. Для активации такого состояния можно использовать простое упражнение. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Около 10 минут следите за каждым вдохом и выдохом, их ритмом. Когда вы заметите, что дыхание начинает опережать ваше мышление, полностью переключитесь только на свои мысли. Спустя минуту вновь обратите внимание на дыхание. Такое упражнение способствует развитию внимания и контролю над ним. Вовремя сосредоточиться будет проще.

