Дневник трейдера

Сегодня мы расскажем вам о том, как повысить эффективность своей торговли бинарными опционами с помощью ведения и анализа торгового дневника. Многие начинающие трейдеры бинарных опционов отказываются записывать свои сделки и очень зря, ведь такие данные помогают вести работу над ошибками, тренировать дисциплину и продвигаться в понимании рынка гораздо быстрее остальных.

Анализ собственных сделок и работа над собой по своему действию и смыслу не являются уникальными методами. Так, многие ученики в самых разных областях способны добиваться больших высот, выделяя дополнительное время на обучение и саморазвитие. Журнал Forbes в 2009 году разместил статью «Правило 10 000 часов», в которой автор, проводя исследование, пытался ответить на вопрос «Есть ли взаимосвязь между талантом и количеством затраченных усилий на обучение и получение опыта?».

В данном исследовании оценивались достижения скрипачей и пианистов, начавших занятия музыкой в одном возрасте. По достижении 20 лет, некоторые из них достигли впечатляющих успехов, а некоторые вообще не стали профессионалами. Интересен тот факт, что среди самых успешных музыкантов из этой подборки не было найдено ни одного, который бы посвятил обучению и тренировкам меньше времени, чем его менее результативные коллеги. Опыт лучших музыкантов включал более 10 000 часов занятий.

Подобную взаимосвязь усилий и достижений можно отследить и в других областях. Например, Билл Гейтс, учась в школе, старался заниматься программированием даже по выходным, а группа «Beatles» в период, когда она еще не обрела мировую популярность, устраивала ежедневные концерты в барах длительностью до 8 часов.

Так стоит ли новичкам в мире интернет-трейдинга тратить столько времени на поиск призрачных беспроигрышных стратегий? А может лучше потратить это время на изучение уже не новых, но надежных методов?

На самом деле, все что требуется трейдеру для успеха – это опыт графического анализа. И чтобы добиться действительно стабильной и прибыльной торговли, нужно постоянно анализировать свою работу и исключать ошибки, которые были допущены ранее. Вести для этих целей дневник крайне эффективно. Более того, такой дневник поможет лучше себя контролировать и справляться с эмоциями и психологическими проблемами.

Конечно это выглядит довольно скучным занятием, но кто сказал, что ради успеха нельзя немного постараться?

Составляем торговый дневник

Найти примеры торговых дневников в интернете несложно. Мы представим вам свой вариант.

Как видно на скриншоте, страница дневника представляет собой таблицу, поделенную на конкретные категории:

Актив. Здесь мы обозначаем тикер того финансового инструмента, в котором открыли позицию. Стоит заметить, что подобная статистика может помочь выявить более прибыльные для стратегии инструменты, ведь результаты по ним будут представлены очень наглядно. Call/Put – направление выбранного опциона. Ставка – размер вложений в конкретную сделку. Проведя анализ сделок по этой категории, удобно корректировать стратегии управления рисками и капиталом. Время. В этой графе отмечается время покупки, а также экспирации опциона. Поиск оптимального срока исполнения для бинарных опционов также очень важен и оценка этой категории здорово облегчает задачу. Итог – сумма полученной прибыли или убытка. Собственно, оценка финансового результата за большой период укажет на общую эффективность применяемой стратегии. Условия. В это группе категорий описываются условия открытия позиции. Так как любая торговая система представляет собой набор неких правил, то с помощью таких записей можно не только отследить, соблюдаются ли все условия стратегии, но и сделать выводы о ее работоспособности. Помимо этого, трейдер может добавлять свои или исключать существующие правила системы, и с помощью полученной статистики оценивать итоговые изменения в результатах торгов. Некоторые трейдеры дополняют свои записи скриншотами из торгового терминала (например, MetaTrader 4).

Приведенный дневник является лишь примером одного формата записей. Каждый трейдер может выбрать тот формат, который будет наиболее удобен лично для него. Записи можно вести не только на компьютере, но и на бумаге, а также добавлять к ним дополнительную информацию, такую как скриншоты и графики дохода.

Помните, что, затратив на ведение журнала время сейчас, вы сможете быстрее научиться прибыльно торговать бинарными опционами.

Удобство и наглядность записываемых сделок помогут сделать точные выводы о вашей работе. Маловероятно, что вы сможете в уме, без всяких записей, воспроизвести все сделки, что совершались несколько месяцев назад.

Такая статистика поможет составить полное представление об эффективности торговой стратегии, а также том уровне ее исполнения, который вы способны обеспечить. А вовремя обнаруживая и исправляя свои ошибки, вы быстрее повышаете свой уровень торговли.

Помните о правиле 10 000 часов! Оттачивайте свое мастерство и дисциплину! Учитесь и анализируйте работу эффективно, чтобы добиться лучших результатов!

Смотрите также: