    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Полезные статьи о бинарных опционах
        /
        Дневник трейдера

        дневник трейдераСегодня мы расскажем вам о том, как повысить эффективность своей торговли бинарными опционами с помощью ведения и анализа торгового дневника. Многие начинающие трейдеры бинарных опционов отказываются записывать свои сделки и очень зря, ведь такие данные помогают вести работу над ошибками, тренировать дисциплину и продвигаться в понимании рынка гораздо быстрее остальных.

        Анализ собственных сделок и работа над собой по своему действию и смыслу не являются уникальными методами. Так, многие ученики в самых разных областях способны добиваться больших высот, выделяя дополнительное время на обучение и саморазвитие. Журнал Forbes в 2009 году разместил статью «Правило 10 000 часов», в которой автор, проводя исследование, пытался ответить на вопрос «Есть ли взаимосвязь между талантом и количеством затраченных усилий на обучение и получение опыта?».

        В данном исследовании оценивались достижения скрипачей и пианистов, начавших занятия музыкой в одном возрасте. По достижении 20 лет, некоторые из них достигли впечатляющих успехов, а некоторые вообще не стали профессионалами. Интересен тот факт, что среди самых успешных музыкантов из этой подборки не было найдено ни одного, который бы посвятил обучению и тренировкам меньше времени, чем его менее результативные коллеги. Опыт лучших музыкантов включал более 10 000 часов занятий.

        Подобную взаимосвязь усилий и достижений можно отследить и в других областях. Например, Билл Гейтс, учась в школе, старался заниматься программированием даже по выходным, а группа «Beatles» в период, когда она еще не обрела мировую популярность, устраивала ежедневные концерты в барах длительностью до 8 часов.

        Так стоит ли новичкам в мире интернет-трейдинга тратить столько времени на поиск призрачных беспроигрышных стратегий? А может лучше потратить это время на изучение уже не новых, но надежных методов?

        На самом деле, все что требуется трейдеру для успеха – это опыт графического анализа. И чтобы добиться действительно стабильной и прибыльной торговли, нужно постоянно анализировать свою работу и исключать ошибки, которые были допущены ранее. Вести для этих целей дневник крайне эффективно. Более того, такой дневник поможет лучше себя контролировать и справляться с эмоциями и психологическими проблемами.

        Конечно это выглядит довольно скучным занятием, но кто сказал, что ради успеха нельзя немного постараться?

        Составляем торговый дневник

        Найти примеры торговых дневников в интернете несложно. Мы представим вам свой вариант.

        пример дневника трейдера

        Как видно на скриншоте, страница дневника представляет собой таблицу, поделенную на конкретные категории:

        1. Актив. Здесь мы обозначаем тикер того финансового инструмента, в котором открыли позицию. Стоит заметить, что подобная статистика может помочь выявить более прибыльные для стратегии инструменты, ведь результаты по ним будут представлены очень наглядно.
        2. Call/Put – направление выбранного опциона.
        3. Ставка – размер вложений в конкретную сделку. Проведя анализ сделок по этой категории, удобно корректировать стратегии управления рисками и капиталом.
        4. Время. В этой графе отмечается время покупки, а также экспирации опциона. Поиск оптимального срока исполнения для бинарных опционов также очень важен и оценка этой категории здорово облегчает задачу.
        5. Итог – сумма полученной прибыли или убытка. Собственно, оценка финансового результата за большой период укажет на общую эффективность применяемой стратегии.
        6. Условия. В это группе категорий описываются условия открытия позиции. Так как любая торговая система представляет собой набор неких правил, то с помощью таких записей можно не только отследить, соблюдаются ли все условия стратегии, но и сделать выводы о ее работоспособности. Помимо этого, трейдер может добавлять свои или исключать существующие правила системы, и с помощью полученной статистики оценивать итоговые изменения в результатах торгов. Некоторые трейдеры дополняют свои записи скриншотами из торгового терминала (например, MetaTrader 4).

        Приведенный дневник является лишь примером одного формата записей. Каждый трейдер может выбрать тот формат, который будет наиболее удобен лично для него. Записи можно вести не только на компьютере, но и на бумаге, а также добавлять к ним дополнительную информацию, такую как скриншоты и графики дохода.

        Помните, что, затратив на ведение журнала время сейчас, вы сможете быстрее научиться прибыльно торговать бинарными опционами.

        Удобство и наглядность записываемых сделок помогут сделать точные выводы о вашей работе. Маловероятно, что вы сможете в уме, без всяких записей, воспроизвести все сделки, что совершались несколько месяцев назад.

        Такая статистика поможет составить полное представление об эффективности торговой стратегии, а также том уровне ее исполнения, который вы способны обеспечить. А вовремя обнаруживая и исправляя свои ошибки, вы быстрее повышаете свой уровень торговли.

        Помните о правиле 10 000 часов! Оттачивайте свое мастерство и дисциплину! Учитесь и анализируйте работу эффективно, чтобы добиться лучших результатов!

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Andrey Voropaev
        А почему бы вместо этого не вести анализ по истории торговли!?
        Option Bull, В истории торговли терминала не будет ваших условий открытия позиции, как минимум. Не говоря уже о том, что в своем дневнике вы сможете рассчитать любые показатели эффективности своей торговли, которые пожелаете, и не будете привязаны к функционалу конкретной торговой платформы.
        31 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Option Bull, хорошая идея, я тоже об этом задумывался)
        18 января 2023
        Ответить
        Option Bull
        А почему бы вместо этого не вести анализ по истории торговли!?
        18 января 2023
        Ответить
        Анонимный
        Веду не совсем такой дневник, у меня он гораздо детальнее, но и с такого можно начать, но мы то знаем что большая часть считает это пустой тратой времени)
        11 февраля 2020
        Ответить
        Геннадий
        Затронута отличная тема, но чаще всего никто не ведет дневников. т.к. лень. а зря!
        23 января 2020
        Ответить
        Karolina
        Хорошая статья, и главное очень полезная и правильная тема, дневник вести надо, а еще желательно и дневник сделок вдобавок и план торговый)
        05 декабря 2019
        Ответить
        Санёк
        Только начинаю свой путь, попробую вести дневник, но не уверен что будет толк на первых парах))
        18 ноября 2019
        Ответить
        Герман
        использую уже давно, а вот когда начинал торговать, и знать не знал ничего про дневник, но без него трейдинг серьезным назвать точно нельзя
        11 октября 2019
        Ответить
        Павел
        Сергей, согласен, позволяет видеть картину прибыли полностью
        14 июня 2018
        Ответить
        Сергей
        полезная вещь, сам такой веду
        14 июня 2018
        Ответить
        Тамара
        очень полезная вещь, всем советую вести такой дневник, а особенно новичкам
        30 ноября 2017
        Ответить
        Станислав
        Каждый опытный трейдер ведет такой,всем новичкам обязательно нужно прочитать эту статью!
        04 октября 2017
        Ответить
        Артур
        Много слышал про дневник трейдера, но все руки не доходят. Видимо уже пора начать фиксировать свои прибыльные сделки, чтобы их было еще больше.
        19 мая 2017
        Ответить
        Вартан
        Когда только начинал торговать, и слил пару депозитов я не вел журнал трейдера. А вот последний год всегда все фиксирую, благо есть масса сайтов и программ, чтобы упростить. Сейчас торгую со стабильной прибылью, благодаря опыту и выводам которые делаю из своего журнала.
        19 мая 2017
        Ответить
        Начать торговлю
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!