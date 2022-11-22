Партнерская программа Pocket Option

Партнерские программы от брокеров бинарных опционов могут приносить хороший доход от рекламы, особенно если имеется свой ресурс. Брокер бинарных опционов Pocket Option не является исключением и его партнерка является одной из самых выгодных, так как компания не так давно появилась на рынке, но уже успела заинтересовать многих трейдеров.

POCKET OPTION AFFILIATE PROGRAM

Если у вас уже есть опыт привлечения клиентов, то вы можете запросить повышенные условия сотрудничества вплоть до VIP (70% revshare) или Амбассадор (80% revshare) уровня. Напишите нам: partners@winoptionsignals.com;

Что из себя представляет партнерская программа брокера Pocket Option и как с ней работать?

Суть партнерской программы в рекламировании самого брокера PocketOption и предоставляемых им условий для торговли бинарными опционами. Условия в компании довольно выгодные, поэтому с качественной рекламой не должно возникнуть проблем.

Промо-материалы партнерской программы брокера Pocket Option

Чтобы реклама была максимально эффективной, компания подготовила множество промо-материалов, доступных на разных языках. Также баннеры подразделяются на разные формы, размеры и типы. Найти их можно во вкладке «Промо-материалы»:

Предложения партнерской программы брокера Pocket Option

Партнерская программа брокера PocketOption предоставляет разные планы для сотрудничества с партнерами. Выбор плана зависит от продуктивности партнера:

Соответственно, чем больше новых клиентов было привлечено в компанию, тем более выгодный план будет использоваться для вознаграждения партнера. Виды планов:

План «Обычный» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц до 49 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 50% от депозита и 5% от суммы прибыли. План «Премиум» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 50 до 199 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 60% от депозита и 7% от суммы прибыли. План «VIP» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 200 до 499 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 70% от депозита и 10% от суммы прибыли. План «IB» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 500 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 80% от депозита и 10% от суммы прибыли.

В разделе «Мои партнерские ссылки» при создании реферальной ссылки можно указать тип начисления прибыли (RevShare или CPA):

Всю активность, включая переходы и регистрации по ссылкам можно отследить в разделе «Статистика»:

Также можно посмотреть статистику по каждому приглашенному клиенту, из разных тарифных планов, в этом же разделе выбрав нужный тип комиссии:

Всю общую информацию можно найти в разделе «Главная»:

В правом верхнем углу можно найти информацию о количестве переходов по партнерским ссылкам, количестве зарегистрированных клиентов в сети партнера, общую сумму совершенных депозитов, а также сумма прибыли партнера и баланс:

Начисленные средства и выплаты, а также потенциальную будущую прибыль можно посмотреть и за конкретный день в специальном разделе «Календарь выплат»:

Дополнительно к партнерским начислениям можно получать бонусы в виде денежных средств, которые можно заработать за определенное количество новых приглашенных клиентов. Такие выплаты поступают на баланс в первый день каждого месяца и посмотреть их можно в разделе «Планы» и вкладке «Бонусы»:

Как принять участие в партнерской программе брокера Pocket Option?

Для того, чтобы стать партнером брокера PocketOption, потребуется перейти на официальный сайт партнерки: https://affiliate.pocketoption.com и нажать кнопку пройти регистрацию нового партнера, нажав на кнопку «Еще не зарегистрирваны?»:

После чего заполнить необходимые поля и нажать на кнопку «Регистрация».

Финансовые составляющие партнерской программы брокера Pocket Option

Самый главный вопрос при работе с партнерскими программами всегда касается вознаграждений и отчислений за привлечение новых клиентов. В Pocket Option они действительно высокие, ведь кроме высоких выплат уже на начальных тарифах, в покет опшн еще есть и целый ряд конкурсов и дополнительных бонусов для партнеров.

Конкурс YouTube - что бы победить в этом конкурсе, нужно снять любой ролик о платформе брокера, в котором будет показан процесс торговли или любая другая информация о брокере. Победитель выбирается по кол-ву лайков на видео, плюс один приз получает случайное видео из числа участников.

Призы: 1 место - 1000$, случайное видео - 200$

Конкурс CTR охотник - в данном конкурсе нужно привлечь как можно больше трафика на платформу. Тот, чей трафик будет наиболее качественным и перейдет в регистрации, получит дополнительный бонус по итогам недели.

Призы: 1 место - 3000$, 2 место - 2000$, 3 место - 1000$, 4 место - 500$, 5 место - 300$.

Конкурс RTD мастер - данный конкурс так же подойдет для тех, кто может привлечь большой обьем трафика, но уже более целевого, который готов не только пройти регистрацию, но и уже внести депозит. По итогам недели призы получают те партнеры, у которых кол-во первых депозитов будет больше.

Призы: 1 место - 10 000$, 2 место - 5000$, 3 место - 3000$, 4 место - 2000$, 5 место - 1000$.

Конкурс FTD эксперт - самый прибыльный конкурс, ежемесячный призовой фонд которого 100 000$. В данном конкурсе вам не обязательно приводить очень много клиентов на платформу, достаточно будет просто что бы ваши клиенты делали очень большие первые депозиты. Те партнеры, сумма FTD (первых депозитов) которых будет больше остальных разделят между собой призовой фонд по итогам месяца.

Призы: 1 место - 50 000$, 2 место - 20 000$, 3 место - 15 000$, 4 место - 10 000$, 5 место - 5000$.

Конкурс FTD эксперт СНГ (новинка 2022) - данный конкурс с тем же принципом выбора победителей как и обычный FTD эксперт, но с той лишь разницей, что в данном конкурсе учитываются депозиты клиентов из стран СНГ. Конкурс отлично подойдет для тех, кто умеет лить трафик на русскоязычный рынок.

Призы: 1 место - 20 000$, 2 место - 15 000$, 3 место - 10 000$, 4 место - 5000$.

Так же в 2022 году брокер добавил новый еженедельный бонус , если за текущую неделю вы заработаете больше денег чем за предидущую, вы получите +10% бонусом от суммы полученной на прошлой неделе. Данный бонус можно сразу вывести как и обычную прибыль.

Сколько можно заработать при работе с партнерской программой брокера Pocket Option?

Партнерка PocketOption может приносить хороший и стабильный доход, которые не имеет предела и зависит только от активности партнера.

За месяц уже на старте можно заработать около 10 000$:

Как вывести прибыль от партнерской программы брокера Pocket Option?

Для вывода прибыли нужно указать реквизиты платежной системы в разделе «Выплаты» во вкладке «Кошельки»:

Вывод прибыли доступен на такие платежные системы, как:

Webmoney

Яндекс.Деньги

OKPay

Neteller

Skrill

Заявку на вывод прибыли необходимо оставлять в разделе «Выплаты» и вкладке «Запросить вывод»:

Вывод средств занимает около 24 часов (сутки).

Реферальная система партнерской программы брокера Pocket Option

Еще одним способом дополнительного заработка является реферальная программа, которая дает возможность получать от 5-10% прибыли приглашенного партнера:

Техническая поддержка партнерской программы брокера Pocket Option

Задать интересующие вопросы при работе с партнеркой можно в разделе «Поддержка» путем создания нового тикета:

Также можно отправить письмо на электронный адрес: partner@pocketoption.com.

Плюсы и минусы партнерской программы брокера Pocket Option

Из плюсов партнерской можно выделить такие моменты:

Молодая и перспективная компания с большим потенциалом.

Выплаты прибыли раз в неделю.

Заработок, составляющий минимум 50% от внесенных привлеченными клиентами депозитов.

Различные материалы для рекламы.

Верификация личности не требуется.

Подробная статистка работы партнера.

Минусы, которые могли бы «убить» желание работать с брокером обнаружены не были.

Заключение

Партнерская программа брокера Покет Оптион способна приносить хороший доход для партнеров, которые будут заниматься активным привлечением новых клиентов для торговли бинарными опционами. А самое главное то, что партнером брокера ПокетОптион может стать любой желающий и начать зарабатывать уже в ближайшее время.

Если у вас уже есть опыт привлечения клиентов, то вы можете запросить повышенные условия сотрудничества вплоть до VIP (70% revshare) или Амбассадор (80% revshare) уровня. Напишите нам: partners@winoptionsignals.com;

Смотрите также: