    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Партнерская программа брокера Pocket Option

        Партнерская программа Pocket Option

        Партнерские программы от брокеров бинарных опционов могут приносить хороший доход от рекламы, особенно если имеется свой ресурс. Брокер бинарных опционов Pocket Option не является исключением и его партнерка является одной из самых выгодных, так как компания не так давно появилась на рынке, но уже успела заинтересовать многих трейдеров.

        POCKET OPTION AFFILIATE PROGRAM

        Если у вас уже есть опыт привлечения клиентов, то вы можете запросить повышенные условия сотрудничества вплоть до VIP (70% revshare) или Амбассадор (80% revshare) уровня. Напишите нам: partners@winoptionsignals.com;

         

        Что из себя представляет партнерская программа брокера Pocket Option и как с ней работать?

        Суть партнерской программы в рекламировании самого брокера PocketOption и предоставляемых им условий для торговли бинарными опционами. Условия в компании довольно выгодные, поэтому с качественной рекламой не должно возникнуть проблем.

        Промо-материалы партнерской программы брокера Pocket Option

        Чтобы реклама была максимально эффективной, компания подготовила множество промо-материалов, доступных на разных языках. Также баннеры подразделяются на разные формы, размеры и типы. Найти их можно во вкладке «Промо-материалы»:

        Баннеры Pocket Option

        Предложения партнерской программы брокера Pocket Option

        Партнерская программа брокера PocketOption предоставляет разные планы для сотрудничества с партнерами. Выбор плана зависит от продуктивности партнера:

        Планы партнерской программы

        Соответственно, чем больше новых клиентов было привлечено в компанию, тем более выгодный план будет использоваться для вознаграждения партнера. Виды планов:

        1. План «Обычный» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц до 49 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 50% от депозита и 5% от суммы прибыли.
        2. План «Премиум» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 50 до 199 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 60% от депозита и 7% от суммы прибыли.
        3. План «VIP» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 200 до 499 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 70% от депозита и 10% от суммы прибыли.
        4. План «IB» назначается тем партнерам, которые привлекут за месяц от 500 новых клиентов, внесших средства на депозит. Прибыль партнера составит 80% от депозита и 10% от суммы прибыли.

        В разделе «Мои партнерские ссылки» при создании реферальной ссылки можно указать тип начисления прибыли (RevShare или CPA):

        Тип начисления прибыли партнерской программы

        Всю активность, включая переходы и регистрации по ссылкам можно отследить в разделе «Статистика»:

        Статистика партнерской программы

        Также можно посмотреть статистику по каждому приглашенному клиенту, из разных тарифных планов, в этом же разделе выбрав нужный тип комиссии:

        Статистика по отдельным клиентам

        Всю общую информацию можно найти в разделе «Главная»:

        Информационная панель

        В правом верхнем углу можно найти информацию о количестве переходов по партнерским ссылкам, количестве зарегистрированных клиентов в сети партнера, общую сумму совершенных депозитов, а также сумма прибыли партнера и баланс:

        Статистика активности партнера

        Начисленные средства и выплаты, а также потенциальную будущую прибыль можно посмотреть и за конкретный день в специальном разделе «Календарь выплат»:

        Календарь выплат

        Дополнительно к партнерским начислениям можно получать бонусы в виде денежных средств, которые можно заработать за определенное количество новых приглашенных клиентов. Такие выплаты поступают на баланс в первый день каждого месяца и посмотреть их можно в разделе «Планы» и вкладке «Бонусы»:

        Бонусы за активность партнера

        Как принять участие в партнерской программе брокера Pocket Option?

        Для того, чтобы стать партнером брокера PocketOption, потребуется перейти на официальный сайт партнерки: https://affiliate.pocketoption.com и нажать кнопку пройти регистрацию нового партнера, нажав на кнопку «Еще не зарегистрирваны?»:

        Регистрация в партнерской программе

        После чего заполнить необходимые поля и нажать на кнопку «Регистрация».

        Финансовые составляющие партнерской программы брокера Pocket Option

        Самый главный вопрос при работе с партнерскими программами всегда касается вознаграждений и отчислений за привлечение новых клиентов. В Pocket Option они действительно высокие, ведь кроме высоких выплат уже на начальных тарифах, в покет опшн еще есть и целый ряд конкурсов и дополнительных бонусов для партнеров.

        Конкурс YouTube - что бы победить в этом конкурсе, нужно снять любой ролик о платформе брокера, в котором будет показан процесс торговли или любая другая информация о брокере. Победитель выбирается по кол-ву лайков на видео, плюс один приз получает случайное видео из числа участников.

        Призы: 1 место - 1000$, случайное видео - 200$

        Конкурс CTR охотник - в данном конкурсе нужно привлечь как можно больше трафика на платформу. Тот, чей трафик будет наиболее качественным и перейдет в регистрации, получит дополнительный бонус по итогам недели.

        Призы: 1 место - 3000$, 2 место - 2000$, 3 место - 1000$, 4 место - 500$, 5 место - 300$.

        Конкурс RTD мастер - данный конкурс так же подойдет для тех, кто может привлечь большой обьем трафика, но уже более целевого, который готов не только пройти регистрацию, но и уже внести депозит. По итогам недели призы получают те партнеры, у которых кол-во первых депозитов будет больше.

        Призы: 1 место - 10 000$, 2 место - 5000$, 3 место - 3000$, 4 место - 2000$, 5 место - 1000$.

        Конкурс FTD эксперт - самый прибыльный конкурс, ежемесячный призовой фонд которого 100 000$. В данном конкурсе вам не обязательно приводить очень много клиентов на платформу, достаточно будет просто что бы ваши клиенты делали очень большие первые депозиты. Те партнеры, сумма FTD (первых депозитов) которых будет больше остальных разделят между собой призовой фонд по итогам месяца.

        Призы: 1 место - 50 000$, 2 место - 20 000$, 3 место - 15 000$, 4 место - 10 000$, 5 место - 5000$.

        Конкурс FTD эксперт СНГ (новинка 2022) - данный конкурс с тем же принципом выбора победителей как и обычный FTD эксперт, но с той лишь разницей, что в данном конкурсе учитываются депозиты клиентов из стран СНГ. Конкурс отлично подойдет для тех, кто умеет лить трафик на русскоязычный рынок.

        Призы: 1 место - 20 000$, 2 место - 15 000$, 3 место - 10 000$, 4 место - 5000$.

        Так же в 2022 году брокер добавил новый еженедельный бонус, если за текущую неделю вы заработаете больше денег чем за предидущую, вы получите +10% бонусом от суммы полученной на прошлой неделе. Данный бонус можно сразу вывести как и обычную прибыль.

        недельный бонус

        Сколько можно заработать при работе с партнерской программой брокера Pocket Option?

        Партнерка PocketOption может приносить хороший и стабильный доход, которые не имеет предела и зависит только от активности партнера.

        За месяц уже на старте можно заработать около 10 000$:

        Количество заработанных средств партнера

        Как вывести прибыль от партнерской программы брокера Pocket Option?

        Для вывода прибыли нужно указать реквизиты платежной системы в разделе «Выплаты» во вкладке «Кошельки»:

        Кошельки партнера

        Вывод прибыли доступен на такие платежные системы, как:

        • Webmoney
        • Яндекс.Деньги
        • OKPay
        • Neteller
        • Skrill

        Заявку на вывод прибыли необходимо оставлять в разделе «Выплаты» и вкладке «Запросить вывод»:

        Заявка на вывод средств

        Вывод средств занимает около 24 часов (сутки).

        Реферальная система партнерской программы брокера Pocket Option

        Еще одним способом дополнительного заработка является реферальная программа, которая дает возможность получать от 5-10% прибыли приглашенного партнера:

        Реферальная программа

        Техническая поддержка партнерской программы брокера Pocket Option

        Задать интересующие вопросы при работе с партнеркой можно в разделе «Поддержка» путем создания нового тикета:

        Техническая поддержка партнерской программы

        Также можно отправить письмо на электронный адрес: partner@pocketoption.com.

        Плюсы и минусы партнерской программы брокера Pocket Option

        Из плюсов партнерской можно выделить такие моменты:

        • Молодая и перспективная компания с большим потенциалом.
        • Выплаты прибыли раз в неделю.
        • Заработок, составляющий минимум 50% от внесенных привлеченными клиентами депозитов.
        • Различные материалы для рекламы.
        • Верификация личности не требуется.
        • Подробная статистка работы партнера.

        Минусы, которые могли бы «убить» желание работать с брокером обнаружены не были.

        Заключение

        Партнерская программа брокера Покет Оптион способна приносить хороший доход для партнеров, которые будут заниматься активным привлечением новых клиентов для торговли бинарными опционами. А самое главное то, что партнером брокера ПокетОптион может стать любой желающий и начать зарабатывать уже в ближайшее время.

        Зарегистрироваться в партнерской программе PocketOption

        Если у вас уже есть опыт привлечения клиентов, то вы можете запросить повышенные условия сотрудничества вплоть до VIP (70% revshare) или Амбассадор (80% revshare) уровня. Напишите нам: partners@winoptionsignals.com;

         

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        SMM GOD
        Виделся лично с руководством компании на конференции MAC в Ереване, очень дружелюбные ребята, жаль не получилось выиграть там Iphone, но партнерка покрайней мере не скрывается и знаю кого если что искать как говориться в лицо)
        10 июня 2024
        Ответить
        Farid
        Покет опшн на данный момент лучший брокер в России
        02 февраля 2024
        Ответить
        Bob fix it all
        Bob fix it all
        Я давно стал лить на квотекс и походу не зря
        07 декабря 2023
        Ответить
        Костя
        Да я в шоке как можно было все так просрать? Задним числом поменяли все считай и дальше все не в пользу партнеров
        05 декабря 2023
        Ответить
        Bob fix it all
        Мне одному кажется что брокер поменял руководство или просто зажрался? Ужасные перемены, все последние новости партнерки не в пользу аффелиатов!
        01 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Заебись партнерка, все для партнеров, задним числом еще меняют считай! "Уважаемые партнеры, Мы хотим информировать вас об обновлениях нашего партнерского соглашения. Изменения, внесенные в пункт 2.3, вступают в силу сегодня. Согласно пересмотренным условиям: Субаффилиаты, которые были зарегистрированы более 24 месяцев назад, будут отсоединены от своих родительских аккаунтов; Начисление суб-комиссии в размере 10% для данных аккаунтов будет прекращено; Конкурсы YouTube и CTR более недоступны. Рекомендуем просмотреть и изучить обновленные условия в документации партнерской программы и учесть их в вашей деятельности. За дополнительной информацией или уточнениями вы всегда можете обратиться к нам. Благодарим за ваше понимание и надежное сотрудничество. С наилучшими пожеланиями, команда Affiliate."
        Олег, а то что выплаты упали 5-10 раз тебя не смущает??? Режут жестко теперь
        23 октября 2023
        Ответить
        Олег
        Олег
        Заебись партнерка, все для партнеров, задним числом еще меняют считай! "Уважаемые партнеры, Мы хотим информировать вас об обновлениях нашего партнерского соглашения. Изменения, внесенные в пункт 2.3, вступают в силу сегодня. Согласно пересмотренным условиям: Субаффилиаты, которые были зарегистрированы более 24 месяцев назад, будут отсоединены от своих родительских аккаунтов; Начисление суб-комиссии в размере 10% для данных аккаунтов будет прекращено; Конкурсы YouTube и CTR более недоступны. Рекомендуем просмотреть и изучить обновленные условия в документации партнерской программы и учесть их в вашей деятельности. За дополнительной информацией или уточнениями вы всегда можете обратиться к нам. Благодарим за ваше понимание и надежное сотрудничество. С наилучшими пожеланиями, команда Affiliate."
        12 октября 2023
        Ответить
        Рома
        У меня выплаты упали после обновлений примерно в 1,5 раза, часто приходиться долго разбираться почему именно так а не иначе посчитало, в общем стало сложней( Может посоветует кто еще какую-то бинарную партнерку надежную?
        15 августа 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Ну вот, вроде все снова ок. Посмотрим ближайшие пару неделю динамику
        16 июня 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Я не понимаю как это вообще работает , я набивал трафик, веря что в будущем хорошо получу за него по ревшаре, а мне теперь говорят иди нахрен мы платим копейки? Даже в России задним числом не меняют законы, а тут
        Topup, терпение) сегодня обещают все вернуть
        16 июня 2023
        Ответить
        Topup
        Я не понимаю как это вообще работает , я набивал трафик, веря что в будущем хорошо получу за него по ревшаре, а мне теперь говорят иди нахрен мы платим копейки? Даже в России задним числом не меняют законы, а тут
        16 июня 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        А в чем проблема я не пойму?) Я По СРА сливал базы и норм все, еще и фродить получается)
        Trafficforyou, проблема в том, что нормальные люди работают ревшаре и в долгую, а в долгую клиентов просто убили считай, уже общаюсь с другими партерками и они только рады предложить даже более сладкие условия чем были у покета за сео трафик на обьеме!
        BO, не спеши менять коня на перепларве) я думаю завтра все вернут как было все таки, может эти бонусы не нужные отменят просто, кто в топе по конкурсам итак в плюс выходит хороший
        15 июня 2023
        Ответить
        BO
        А в чем проблема я не пойму?) Я По СРА сливал базы и норм все, еще и фродить получается)
        Trafficforyou, проблема в том, что нормальные люди работают ревшаре и в долгую, а в долгую клиентов просто убили считай, уже общаюсь с другими партерками и они только рады предложить даже более сладкие условия чем были у покета за сео трафик на обьеме!
        15 июня 2023
        Ответить
        Trafficforyou
        Trafficforyou
        А в чем проблема я не пойму?) Я По СРА сливал базы и норм все, еще и фродить получается)
        15 июня 2023
        Ответить
        Олег
        Олег
        Я думал я один такой не довольный, но этого так оставлять нельзя значит, если покет на деньги кинет партнеров я пропихну Бинариум и экспертопшн, на соскамившемся покете, слава богу по многим клиенам остались базы и ретаргет на базу пойдет, не дорого выйдет даже! Надеюсь все так же сохраняли базу кликов на их рекламу)
        Zolo, да это понятно, база есть, и выйдет действительно не дорого таргет на нового брокера перекинуть, но тут проблема что у меня большой ютьюб канал был прям под них и очень тяжко будет начинать клипать видосы "разоблачения" так сразу прям
        Да это какая то жесть!! Какие то копейки начислять стали, кто с ними работать будет после этого??? Пусть сами рекламу попробуют оплатить, я не говорю про то что ее оптимизировать и пропихнуть еще нужно!
        WeB, ага, а у меня еще и видео продакш
        15 июня 2023
        Ответить
        Артем
        Деньги ваши-стали наши (с) Pocket Option
        15 июня 2023
        Ответить
        Zolo
        15 июня 2023
        15 июня 2023
        Ответить
        WeB
        Да это какая то жесть!! Какие то копейки начислять стали, кто с ними работать будет после этого??? Пусть сами рекламу попробуют оплатить, я не говорю про то что ее оптимизировать и пропихнуть еще нужно!
        15 июня 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        У всех этот пиздец начался? Мне комиссию срезали в 10 раз на ровном месте!!!
        Олег, я думаю стоит подождать до конца этой недели хотя бы, должны что-то исправить, в конце концов они же тоже не дураки, должны понимать что если не все, то самые адекватные партнеры точно свалят на другую партнерку
        Affteam, я на это очень надеюсь тоже, столько лет уже с ними работаем, не люблю менять основную партерку, тем более у них была перспектива и на форекс клиентов выйти
        14 июня 2023
        Ответить
        Affteam
        У всех этот пиздец начался? Мне комиссию срезали в 10 раз на ровном месте!!!
        Олег, я думаю стоит подождать до конца этой недели хотя бы, должны что-то исправить, в конце концов они же тоже не дураки, должны понимать что если не все, то самые адекватные партнеры точно свалят на другую партнерку
        14 июня 2023
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!