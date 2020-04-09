Pocket Option: копирование сделок

Брокер бинарных опционов Pocket Option старается расширять полезные сервисы на своей торговой платформе бинарных опционов, чтобы каждый трейдер смог найти для себя что-то подходящее. И одним из таких сервисов является социальная торговля и копирование сделок.

Копирование сделок подходит любым трейдерам, включая новичков, так как не требует знаний и опыта и позволяет на ранней стадии обучения уже получать прибыль.

Как работает сервис копирования сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option?

На торговой платформе PocketOption есть множество трейдеров с разных стран. Одни только начинают обучаться торговле, другие же имеют опыт и уже зарабатывают при помощи опционов.

Если трейдер хочет получать дополнительный доход, он может начать предоставлять возможность другим трейдерам копировать его сделки, получая комиссионные отчисления.

Вот так выглядят сделки других трейдеров на графике:

Как посмотреть сделки и статистику других трейдеров у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Чтобы начать копировать сделки успешных трейдеров, торгующих на PocketOption, в терминале нужно перейти на вкладку «Социальная торговля» в правом боковом меню:

В открывшемся окне можно увидеть лучшие совершенные другими трейдерами сделки на данный момент.

В этом окне также можно:

Посмотреть список лучших трейдеров за 24 часа.

Воспользоваться поиском трейдеров.

Посмотреть список скопированных и копирующих вас трейдеров.

Посмотреть список наблюдаемых и наблюдающих за вами трейдеров.

Поменять настройки копирования.

Статистику любого трейдера можно посмотреть, выбрав его из списка:

Тут можно увидеть статистику за сегодняшний и вчерашний день, а также за все время. Кроме этого, можно увидеть:

Какой процент сделок является прибыльным у данного трейдера.

Общее количество сделок.

Торговый оборот.

Прибыль.

Максимальную и минимальную сумму ставок.

Также перед тем, как начать копировать каких-либо трейдеров, за ними можно понаблюдать, добавив их в список наблюдения:

Это даст возможность оценить их торговлю перед тем, как копировать сделки. Сделки этих трейдеров дополнительно будут появляться на графике в будущем.

Как копировать сделки других трейдеров у брокера бинарных опционов Pocket Option?

После изучения и наблюдения за трейдерами платформы PocketOption можно начать копировать сделки. Для этого необходимо выбрать понравившегося и нажать на кнопку «Копировать ставки»:

После нажатия на кнопку откроется меню настроек копирования:

Тут можно настроить параметры копирования, которые разделяются на:

Процент копирования сделок.

Стоп-баланс, дойдя до которого копирование будет остановлено.

Минимальная сумма для копирования.

Максимальная сумма для копирования.

После выставления настроек остается нажать на кнопку «Подтвердить».

Обратите внимание, что выбирать трейдеров лучше всего с максимальным процентом выигрышных сделок. В нашем примере у трейдера процент положительных сделок составляет 75%:

Также хочется сказать, что при торговле бинарными опционами с помощью приложения Pocket Option для мобильных устройств весь данный функцинал созраняется.

Плюсы и минусы копирования сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option

К плюсам можно отнести то, что такой вариант получения прибыли является полностью пассивным и подойдет новичкам в качестве начальной практики в торговле. Можно совершать сделки самостоятельно на более мелкие суммы, а остальную часть счета оставить для копирования.

Опытным трейдерам такая возможность дает еще один способ для получения дохода, так как предоставление сделок для копирования оплачивается комиссиями, которые начисляются на счет трейдера.

К минусам можно отнести то, что для новичков копирование сделок не принесет никакого практического опыта в трейдинге, а значит самостоятельная торговля скорее всего не будет приносить дохода.

Также еще одной проблемой является то, что любой преуспевающий трейдер может в любой момент либо уйти с рынка, либо просто запретить копировать его сделки. И конечно же никто не застрахован от потерь всего депозита.

Заключение

Как можно видеть, начать копировать сделки у брокера бинарных опционов Покет Опшн совсем не сложно. Все, что для этого нужно, это понаблюдать за трейдерами и оценить их возможности.

Однако не стоит забывать, что такой вид заработка не дает никакого опыта в трейдинге и не влечет за собой прибыльную самостоятельную торговлю. Чтобы научиться получать стабильный доход от торговли на финансовых рынках, потребуется потратить немало времени и сил на тренировку и получение знаний. А вот как дополнительный вариант заработка копирование сделок подойдет идеально.

Открыть счет в PocketOption

