        Pocket Option: копирование сделок

        Брокер бинарных опционов Pocket Option старается расширять полезные сервисы на своей торговой платформе бинарных опционов, чтобы каждый трейдер смог найти для себя что-то подходящее. И одним из таких сервисов является социальная торговля и копирование сделок.

        Копирование сделок подходит любым трейдерам, включая новичков, так как не требует знаний и опыта и позволяет на ранней стадии обучения уже получать прибыль.

        Как работает сервис копирования сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        На торговой платформе PocketOption есть множество трейдеров с разных стран. Одни только начинают обучаться торговле, другие же имеют опыт и уже зарабатывают при помощи опционов.

        Если трейдер хочет получать дополнительный доход, он может начать предоставлять возможность другим трейдерам копировать его сделки, получая комиссионные отчисления.

        Вот так выглядят сделки других трейдеров на графике:

        Как посмотреть сделки и статистику других трейдеров у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Чтобы начать копировать сделки успешных трейдеров, торгующих на PocketOption, в терминале нужно перейти на вкладку «Социальная торговля» в правом боковом меню:

        В открывшемся окне можно увидеть лучшие совершенные другими трейдерами сделки на данный момент.

        В этом окне также можно:

        • Посмотреть список лучших трейдеров за 24 часа.
        • Воспользоваться поиском трейдеров.
        • Посмотреть список скопированных и копирующих вас трейдеров.
        • Посмотреть список наблюдаемых и наблюдающих за вами трейдеров.
        • Поменять настройки копирования.

        Статистику любого трейдера можно посмотреть, выбрав его из списка:

        Тут можно увидеть статистику за сегодняшний и вчерашний день, а также за все время. Кроме этого, можно увидеть:

        • Какой процент сделок является прибыльным у данного трейдера.
        • Общее количество сделок.
        • Торговый оборот.
        • Прибыль.
        • Максимальную и минимальную сумму ставок.

        Также перед тем, как начать копировать каких-либо трейдеров, за ними можно понаблюдать, добавив их в список наблюдения:

        Это даст возможность оценить их торговлю перед тем, как копировать сделки. Сделки этих трейдеров дополнительно будут появляться на графике в будущем.

        Как копировать сделки других трейдеров у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        После изучения и наблюдения за трейдерами платформы PocketOption можно начать копировать сделки. Для этого необходимо выбрать понравившегося и нажать на кнопку «Копировать ставки»:

        После нажатия на кнопку откроется меню настроек копирования:

        Тут можно настроить параметры копирования, которые разделяются на:

        • Процент копирования сделок.
        • Стоп-баланс, дойдя до которого копирование будет остановлено.
        • Минимальная сумма для копирования.
        • Максимальная сумма для копирования.

        После выставления настроек остается нажать на кнопку «Подтвердить».

        Обратите внимание, что выбирать трейдеров лучше всего с максимальным процентом выигрышных сделок. В нашем примере у трейдера процент положительных сделок составляет 75%:

        Также хочется сказать, что при торговле бинарными опционами с помощью приложения Pocket Option для мобильных устройств весь данный функцинал созраняется.

        Плюсы и минусы копирования сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option

        К плюсам можно отнести то, что такой вариант получения прибыли является полностью пассивным и подойдет новичкам в качестве начальной практики в торговле. Можно совершать сделки самостоятельно на более мелкие суммы, а остальную часть счета оставить для копирования.

        Опытным трейдерам такая возможность дает еще один способ для получения дохода, так как предоставление сделок для копирования оплачивается комиссиями, которые начисляются на счет трейдера.

        К минусам можно отнести то, что для новичков копирование сделок не принесет никакого практического опыта в трейдинге, а значит самостоятельная торговля скорее всего не будет приносить дохода.

        Также еще одной проблемой является то, что любой преуспевающий трейдер может в любой момент либо уйти с рынка, либо просто запретить копировать его сделки. И конечно же никто не застрахован от потерь всего депозита.

        Заключение

        Как можно видеть, начать копировать сделки у брокера бинарных опционов Покет Опшн совсем не сложно. Все, что для этого нужно, это понаблюдать за трейдерами и оценить их возможности.

        Однако не стоит забывать, что такой вид заработка не дает никакого опыта в трейдинге и не влечет за собой прибыльную самостоятельную торговлю. Чтобы научиться получать стабильный доход от торговли на финансовых рынках, потребуется потратить немало времени и сил на тренировку и получение знаний. А вот как дополнительный вариант заработка копирование сделок подойдет идеально.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Руслан
        Копирование может быть интересно только с точки зрение того, как не стоит делать) Лучше учиться торговать самому)
        Option Bull, не согласен, лично мне как новичку было полезно пробовать учиться торговать копируя чужие сделки. Я таким образом смог лучше понять принципы торговли прежде чем начал торговать самостоятельно.
        15 ноября 2022
        Option Bull
        Option Bull
        Копирование может быть интересно только с точки зрение того, как не стоит делать) Лучше учиться торговать самому)
        14 ноября 2022
        Давид
        Давид
        По моему, чтобы получать стабильный доход в трейдинге нужно потратить много времени и усилий, но все же, главное - желание учиться новому, а "Время и труд - все перетрут"
        22 марта 2021
        lenya
        Копирование работает хорошо, но жадничать тоже не стоит, и большие суммы не ставить на трейдунов других)
        19 августа 2020
        mix
        чтобы подобрать, надо потратить время, поискать, а еще лучше попробовать их на мини суммы
        15 августа 2020
        Robot
        Robot
        мне не везло, все время попадал на каких-то сливаторов))
        10 августа 2020
        Тренд
        Тренд
        есть чуваки которые реально торгуют прям очень прибыльно, по 15 сделок подряд в плюс)) вот таких и надо искать
        но таких очень мало, и фиг найдешь еще
        но они есть точно, я просто помню такого, штук 20 сделок и всего 3 убыточные при чем это все подряд)
        07 августа 2020
        pussy
        есть чуваки которые реально торгуют прям очень прибыльно, по 15 сделок подряд в плюс)) вот таких и надо искать
        но таких очень мало, и фиг найдешь еще
        04 августа 2020
        Леша Свик
        заработаал 50 баксов копированием, попробую увеличить лимиты теперь, посмотрим как выйдет, но советую тщательно выбирать трейдеров, так как там много тех кому просто везет и поэтому сделки норм получаются, а на долгой дистанции они сливают
        16 июля 2020
        Тренд
        Тренд
        есть чуваки которые реально торгуют прям очень прибыльно, по 15 сделок подряд в плюс)) вот таких и надо искать
        24 июня 2020
        Веталь
        Веталь
        Главное выставлять параметры верные, чтобы не было просадки и минусов больших, а то там можно за одну сделку просадить все с копированием
        06 июня 2020
        Максим Дегтярев
        а мне стремно вот так доверить бабки...
        15 мая 2020
        Каменский
        Копирование классно работает, но найти трейдера который реально стабильный тяжело, они то не дают свои сигналы, то пропадают просто
        24 апреля 2020
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Копировал сделки, когда начинал изучать торговлю опционами. У покет оптион это реализовано удобно, так что если выбрать хорошего трейдера, то прибыль будет. но не стоит думать что это будет вечный источник дохода. каждый может слиться или просто перестать торговать и сигналов не будет)
        09 апреля 2020
        Ильяс
        Ильяс
        Не знал что это так работает легко, даже стало интересно попробовать, выделю 100 баксиков на это дело с понедельника))
        09 апреля 2020
        Роман
        как раз 3 дня назад начал копировать сделки пары трейдеров, пока в плюсе, 64 бакса заработал)))
        09 апреля 2020
