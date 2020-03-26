Партнерская программа Olymp Trade

Партнерская программа брокера OlympTrade является одной из самых выгодных и продвинутых, так как это сервис, который нацелен на работу только с одним этим брокером. Поэтому все силы разработчиков тратятся на работу только с компанией Олимп Трейд.

Сам брокер является одним из самых популярных брокеров и имеет огромную базу постоянных клиентов и положительных отзывов, база клиентов пополняется ежедневно сотнями новых трейдеров. Поэтому работать с данной партнеркой выгодно и не так сложно, как может показаться.

Что из себя представляет партнерская программа брокера Olymp Trade

В 2018 году партнерская программа брокера OlympTrade была перестала работать, и в итоге была работу с партнерами взяла на себя компания KingFin Affiliate Program.

Данная компания занимается только партнеркой от брокера Олимп Трейд и поэтому все силы сосредоточены в одном направлении. В будущем KingFin планирует расширить список брокеров, с которыми хочет начать работу.

Как работает партнерская программа брокера Olymp Trade?

Для того, чтобы получать доход от партнерки, необходимо приглашать новых клиентов в компанию OlympTrade. И главное преимущество тут в том, что не придется заниматься трейдингом на финансовых рынках, так как не все умеют это делать.

Прибыль партнера формируется за счет внесения депозитов приглашенными клиентами. Соответственно, чем больше клиентов пополнят торговый счет и начнут торговлю, тем будет больше прибыль партнера.

Такой вид дохода нельзя назвать пассивным, но зато он не требует никаких знаний в трейдинге и все равно позволяет зарабатывать на этом.

Регистрация в партнерской программе брокера Olymp Trade

Чтобы начать зарабатывать с помощью OlympTrade, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте партнерской программы, нажав на кнопку «Регистрация»:

После нажатия на кнопку откроется новая страница, где в окне потребуется внести информацию в двух полях, а в третьем выбрать «Affiliate»:

Обязательно стоит внести актуальную электронную почту, так как на нее придет письмо с подтверждением регистрации.

Кабинет партнера и анализ статистики в партнерской программе брокера Olymp Trade

В личном кабинете можно будет анализировать статистику по приглашенным клиентам, которая разделяется на такие разделы, как:

Субаккаунт, где показывается, откуда перешел клиент, чтобы зарегистрироваться.

Трейдеры, где показывается, какое количество приглашенных трейдеров пополнили торговый счет.

Когортный анализ, где показывается, сколько всего было совершено депозитов от приглашенных клиентов.

Страны, где показывается информация о каждой стране и трейдерах из этих стран.

Лендинги, где показывается статистика по каждой ссылке партнера, что дает возможность анализа удачных и неудачных ссылок.

Промо материалы в партнерской программе брокера Olymp Trade

Промо материалы в партнерке OlympTrade есть разных видов:

Лендинги.

Баннеры.

Мобильные приложения.

Логотипы.

Видео.

Стратегии.

Формы регистрации.

С таким разнообразием рекламных материалов каждый партнер сможет подобрать что-то удобное для себя и для своей рекламной компании.

Тарифы в партнерской программе брокера Olymp Trade

В партнерке OlympTrade существует четыре вида тарифов:

Lite.

Classic.

Silver.

Gold.

Premium.

В основном тарифы отличаются между собой процентом партнерских отчислений и количеством выплат в неделю или даже в день. Но есть и другие более важные отличия:

Вывод средств без комиссий.

Выплата прибыли авансом.

Возможность получать выплаты криптовалютой.

Участие в акциях.

Промо материалы под ключ.

Страховка.

Хочется отметить, что для оптимальной работы достаточно будет иметь тариф Classic, так как он обладает большинством вышеназванных преимуществ.

Вывод средств в партнерской программе брокера Olymp Trade

Партнерка OlympTrade регулярно выплачивает заработанные партнерами средства, тем более что минимальная сумма на вывод всего $10.

Заработок же зависит только от партнера и не ограничен никакими суммами.

Что запрещается делать в партнерской программе брокера Olymp Trade?

Одно из главных правил в партнерке запрещает приглашать в OlympTrade своих друзей, родственников и знакомых.

Также запрещено заниматься привлечением клиентов «черными» методами. Такие методы включают в себя:

Спам.

Реклама через взломанные сайты.

Реклама через Malware.

Кроме этого, компания напринимает клиентов из некоторых стран. С полным списком таких стран можно ознакомиться на официальном сайте партнерской программы.

Реферальная программа в партнерской программе брокера Olymp Trade

Кроме прибыли от привлеченных клиентов можно зарабатывать и привлечением новых партнеров. Такой доход может составлять от 3 до 10% от заработка партнера, и самое главное, что такое заработок является пассивным и не требует никаких действий в дальнейшем.

Чтобы привлекать новых партнеров, потребуется делиться своей ссылкой, которую можно найти в разделе «Реферальная программа»:

Данный доход в перспективе может приносить даже больше, чем привлечение новых клиентов, при том, что усилий прилагать необходимо намного меньше.

Заключение

Как можно видеть, в некоторых моментах партнерка от брокера Олимп Трейд даже выгоднее, чем у конкурентов и имеет массу положительных отзывов. Множество видов и типов промо материалов помогут создать грамотную и успешную рекламную компанию даже тем, у кого в этом мало опыта, а реферальная программа позволить наладить пассивный доход, который достигает 10% от заработка партнеров, что в разы выше, чем в других партнерских программах.

