        Стоит ли регистрироваться у брокера по партнерским ссылкам?

        Партнерские ссылки. Стоит ли по ним регистрироваться?

        партнерские ссылки бинарные опционы

        В интернете брокеры бинарных опционов, да и Forex тоже, все чаще отказываются от прямой рекламы своих торговых платформ и перекладывают эту работу на плечи партнеров, которые получив партнерские ссылки начинают вести активные рекламные компании по продвижению брокера.

        Как выглядит партнерская ссылка?

        Чаще всего партнерская ссылка выглядит просто как удлиненный url основной страницы брокера, либо одной из внутренних

        Пример: https://alpari.com/ru/fix-contracts/?partner_id=1229017, при переходе по этой ссылке вы попадете на главную страницу компании Альпари и пройдя регистрацию станете нашим аффелитом.

        Случаются и более сложные варианты партнерских ссылок, так например партнерская ссылка брокера Pocket Option, которая выглядит вот так https://pocketoption.com/ru/land/how-to-trade/?&a=sfuEtLcMgDfKNm&ac=ban3&code=MIN10. Конечно, видя такие ссылки многие просто могут испугаться и подумать, что их могут направить не то что не на самого брокера, а вовсе на какой-то сайт с вирусом. Для того что бы ссылка не отпугивала потенциальных клиентов, многие партнеры используют сервисы по сокращению ссылок, например такие как https://vk.com/cc или https://goo.gl/, после сокращения через эти сайты, даже самая длинная партнёрская ссылка выглядит вполне прилично.

        Пример сокращенной партнерской ссылки:

        Регистрация в 24option: https://vk.cc/5qh5PH
        Регистрация в Utrader: https://goo.gl/gRvEhR

        Давайте разберем стоит ли проходить регистрацию по таким партнерским ссылкам или лучше найти сайт брокера и зарегистрироваться напрямую?

        Основные страхи при регистрации по партнерской ссылке

        1. Ошибочно: «На мне будут зарабатывать деньги».

        Начинающие трейдеры бинарными опционами или Форекс, видя, что им предлагают пройти регистрацию по партнерской ссылке ошибочно полагают, что часть денег заработанных ими будет переходить партнеру по ссылке которого они прошли регистрацию.

        Верно: Никакая часть вашей прибыли не уйдет к партнеру. Все выплаты партеру будет выплачивать исключительно брокер из своих средств. Такие выплаты брокеру гораздо более выгоднее, чем собственные затраты на рекламу.

        2. Ошибочно: «Мои персональные данные станут известны всем»

        Еще одним заблуждением является, то что клиент боится, что его персональные данные, такие как ФИО, номер телефона или вовсе номера кредитных карт, станут доступны другим лицам.

        Верно: регистрируясь по партнерской ссылке вы проходите абсолютно туже процедуру регистрации, что и по обычной ссылке, все ваши данные будут абсолютно конфиденциальными. Вот так примеру выглядит один из партнерских кабинетов брокера.

        Согласитесь, никакой конфиденциальной информации тут нет. Более того, брокеры все больше уделяют внимания тому, чтобы все транзакции их клиентов были максимально защищены. Для этого они устанавливают на своих сайтах сертификаты безопасности сайта SSL, которые гарантируют вам высокие стандарты безопасности.
        (Кстати, именно такой сертификат безопасности установлен и на нашем сайте, все регистрации и транзакции защищены)

         

        3. Ошибочно«Меня обманут! И вообще  бинарные опционы — это развод!»

        Самым распространённым заблуждением является, то что новички думают, что их обязательно обманут и заработать им не удастся. Что все партнерские ссылки предлагают только мошенники, которые хотят обязательно их обмануть.

        Верно: Как мы уже писали ранее, партнерская ссылка ничем не отличается от обычной, напротив регистрируясь к примеру, по партнерским ссылкам с нашего сайта, вы гарантируете себе безопасную торговлю и вывод заработанных средств. Так как мы работаем только с проверенными брокерами, которые действительно платят деньги клиентам. Ведь «если они сегодня на заплатят вам, где гарантия что завтра они не обманут нас?» Поэтому если у клиента возникает проблемы с брокером, мы сами связываемся с руководством данного брокера и регулируем данную ситуацию.

         

        Что же касается самого заработка на бинарных опционах, то заработать на них вполне реально и в чем-то даже проще чем на Forex. Что бы заработать на бинарных опционах вы можете воспользоваться одной из стратегий для бинарных опционов или создать собственную торговую стратегию на основе индикаторов для бинарных опционов. Либо же, если вы цените свое время и хотите заработать с минимальный риском, можете довериться нашим платным сигналам и уже через неделю торговли получить первую ощутимую прибыль.

        Комментарии

        Option Bull
        Option Bull
        партнерские ссылки это не страшно, просто брокер на рекламе экономит
        Денис, вот-вот, а многие по ошибке и из-за страха начинают выдумывать и говорить, что это развод)
        18 января 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        хорошая статья, которая развеивает популярные мифы о партнерке)
        18 января 2023
        Ответить
        Karim
        ну такой человек, что поделать. пусть не регистрируется. как будто он миллионер и кто-то что-то потеряет без его депозитов))
        13 февраля 2020
        Ответить
        Артур Беглый
        Артур Беглый
        Я из принципа обхожу такие ссылки, лучше на чистом сайта зарегаюсь)))
        Сразу видно, что еврей))) что ж тебе от того, что брокер кому-то заплатит?)))
        05 января 2020
        Ответить
        Еврей
        Я из принципа обхожу такие ссылки, лучше на чистом сайта зарегаюсь)))
        18 декабря 2019
        Ответить
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        Если человек жадный до глубины души, то можно регистрироваться и без партнерской ссылки, но какая по сути разница для вас, вы ничего не теряете, так что можно не тратить время и регаться так)
        12 ноября 2019
        Ответить
        Sultan
        Sultan
        а какая разница. получается тоже самое, просто кому-то капнет процент от вашего оборота, вот и все. а так такая же ссылка
        25 октября 2019
        Ответить
        Денис
        партнерские ссылки это не страшно, просто брокер на рекламе экономит
        02 июня 2018
        Ответить
        Павел
        я сам регистрировался по партнерской ссылке у брокера 24option, еще когда он бинаркой занимался, все в порядке было, боятся не стоит
        02 июня 2018
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Никакого обмана нет! Я вот как раз нашел winoptionsignals по ссылке от Финмакса и не разу не пожалел Партнерские ссылки во многом помогают
        27 февраля 2018
        Ответить
        Федор
        регистрируюсь по ссылкам и всё нормально, даже очень удобно
        24 ноября 2017
        Ответить
        Елена
        Хм-хм, стоит задуматься над регистрацией..
        20 июня 2017
        Ответить
        Константин
        Константин
        Я теперь если регистрируюсь то только по ссылкам с winoptionsignals. Был у меня прецедент - мне Финмакс не хотели выводить прибыль (я с 100долларов до 2500 раскачал). Я отправил запрос, и ждал 3 дня. А потом написал в winoptionsignals с просьбой помочь разобраться. Мне ответили в течении пары часов. В итоге с помощью winoptionsignals вывели деньги, с большими усилиями через 2 недели.
        14 июня 2017
        Ответить
        Адам
        Я уже давно регистрируюсь у брокеров по ссылкам с сайта winoptionsignals.com. Ведь если возникают какие-то проблемы с брокером, мне менеджеры сайта быстрее отвечают на помощь, чем сайт брокера.
        14 июня 2017
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Только по ним и регистрируюсь, по ссылкам с других сайтов, много всяких плюшек можно получить. К примеру бесплатные сигналы, как на данном сайте.
        14 июня 2017
        Ответить
