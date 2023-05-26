        Партнерская программа Binarium: путь к стабильному заработку

        Каждый владелец сайта или блога ищет эффективные способы монетизации своего трафика. В сфере финансовых рынков одним из самых прибыльных направлений давно стали партнерские программы. Они позволяют зарабатывать, привлекая клиентов на торговые платформы бинарных опционов. Если вы ищете надежного партнера с выгодными условиями, партнерская программа Binarium заслуживает внимания.

        Этот обзор представляет собой подробное руководство для тех, кто хочет превратить свой трафик в стабильный источник дохода. Мы разберем, как работает партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium, какие модели оплаты она предлагает и какие инструменты предоставляет для достижения максимального результата. Вы получите всю необходимую информацию, чтобы оценить ее преимущества и понять, подходит ли она для монетизации вашей аудитории.

        Содержание:

        Как работает партнерская программа Binarium: модели дохода

        Рекламировать брокера Binarium несложно, так как минимальный депозит составляет всего 10 долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте, например в гривнах, евро, BTC или LTC. Кроме того, брокер предлагает клиентам удобную браузерную торговую платформу со всем необходимым функционалом для проведения качественного технического анализа, а также мобильное приложение, которое не уступает веб-версии. Поэтому компания может без труда конкурировать со многими участниками рынка.

        Какие предложения Binarium принесут вам больше всего денег?

        Перед вами откроется страница, на которой следует выбрать одну из программ вознаграждений:

        • RevShare New - 75% от дохода платформы;
        • RevShare Classic - от 25% до 70% дохода платформы;
        • Доход с оборота - 2% от суммы сделок;
        • CPA $25 + RevShare 25% - $25 за каждого нового трейдера + 25% от дохода платформы;
        • Реферальная программа - 5% от дохода партнера.

        Однако, какую из них выбрать? Ответ зависит от качества трафика, вашей стратегии и поведения трейдеров, которых вы привлекаете. Давайте разберем каждую из них по порядку.

        RevShare New 75% – быстрый старт с высоким процентом

        Это программа для тех, кто хочет получить максимальную прибыль с самого начала. С ней вы будете получать 75% от дохода платформы с каждого привлеченного трейдера. Предложение подойдет тем, кто уверен в качестве своего трафика и знает, что клиенты будут активно торговать.

        Программа ориентирована на привлечение новичков, которые после первого депозита начинают разбираться в работе торговой платформы. Этот вариант считается наиболее агрессивным и позволяет быстрее выйти на высокий доход на старте.

        RevShare Classic – стабильный доход вдолгую

        Эта модель взаиморасчетов предполагает доход вебмастера от 25 до 70 процентов, который увеличивается по мере роста активности привлеченных трейдеров. Это вариант для долгосрочного сотрудничества. Чем больше и активнее торгуют привлеченные вами трейдеры, тем выше ваш процент выплат.

        Программа подойдет тем, кто привлекает серьезных клиентов, стабильно торгующих на протяжении длительного времени. В долгосрочной перспективе один такой трейдер может приносить доход годами, что делает эту модель одной из самых выгодных.

        CPA $25 + RevShare 25% – гарантированный доход и пассивный заработок

        Гибридная модель, которую можно назвать золотой серединой. В ее рамках вы получаете фиксированную выплату 25 долларов за каждого трейдера, выполнившего целевое действие, а также дополнительно 25 процентов от дохода платформы с его торговли.

        Это программа с минимальными рисками для вебмастера, так как вы гарантированно получаете фиксированную ставку за привлечение активного клиента и продолжаете зарабатывать, пока он торгует. Модель выплат подойдет тем, кто хочет совместить быстрый и предсказуемый доход с последующим пассивным заработком.

        Доход с оборота – небольшой, но стабильный заработок

        На первый взгляд доход в размере 2 процентов от оборота может показаться небольшим, однако он становится весьма ощутимым, если вы привлекаете трейдеров с крупным капиталом. Это нишевая, но при этом эффективная программа для работы с VIP аудиторией.

        Реферальная система: как зарабатывать на привлечении других партнеров

        Реферальная программа с выплатой 5 процентов от дохода другого партнера позволяет получать пассивный доход без прямого привлечения трейдеров. Если у вас есть выход на вебмастеров и маркетологов, вы можете зарабатывать, рекомендуя партнерскую программу Binarium.

        Финансовые вопросы: все о ваших деньгах

        Заработок в партнерской программе Бинариум может быть несколько ниже, чем у конкурентов, однако он остается достойным при условии, что ваши рекламные кампании выстроены правильно. Грамотно продуманная стратегия продвижения способна приносить около 3 500 долларов в месяц, что зачастую превышает выплаты у конкурирующих программ.

        Как вывести заработанные деньги?

        Выплаты заработанных средств осуществляются автоматически дважды в месяц. Перед получением первой выплаты свяжитесь со службой поддержки и уточните, на какую платежную систему вам удобнее получать средства. Историю всех транзакций можно найти в разделе «Взаиморасчеты».

        Инструменты для вашего успеха

        Все партнерские ссылки для привлечения новых клиентов можно использовать одновременно в рамках двух или трех программ. Статистика по привлеченным трейдерам на платформе Binarium доступна в партнерском кабинете по:

        • общей статистике;
        • программам;
        • промо материалам;
        • трекерам;
        • SubID;
        • лэндингам;
        • трейдерам.

        Увеличьте свой доход с помощью промоматериалов от Binarium

        Для качественной работы с вашей аудиторией брокер Binarium подготовил все необходимые промо материалы и инструменты. Однако каждый из них необходимо настроить с учетом канала трафика, который вы используете.

        Все рекламные материалы и их настройки находятся в разделе «Ссылки и промо». В первую очередь необходимо выбрать программу вознаграждения. Для этого нажмите кнопку «Создать».

        После этого необходимо выбрать программу сотрудничества, например RevShare New 75%, и нажать кнопку «Далее». Затем откроется экран с несколькими вариантами промо материалов. Допустим, вас интересует брендирование. Выберите этот вариант из списка и снова нажмите кнопку «Далее».

        Откроется окно с готовыми элементами сайта под брендом Binarium, в которые уже встроен ваш партнерский код.

        Как стать партнером Binarium: пошаговая инструкция

        Шаг 1: Чтобы начать сотрудничество с партнерской программой Binarium, необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте cleveraff.com. На главной странице нажмите кнопку «Регистрация».

        Шаг 2: После заполнения всех обязательных данных останется только нажать кнопку «Регистрация».

        Как Binarium поддерживает партнеров

        Начиная работу с новой партнерской программой, у вас, скорее всего, возникнет множество вопросов, от технических настроек до выбора наиболее эффективной стратегии рекламной кампании. Сотрудники Binarium понимают, что успех платформы во многом зависит и от ваших результатов в партнерском маркетинге. Поэтому компания выстроила систему поддержки, благодаря которой вы не останетесь со своими вопросами один на один.

        У каждого партнера есть персональный менеджер, который выполняет роль личного консультанта и заинтересован в росте вашего дохода. Он поможет разобраться в моделях оплаты, подскажет, какие промо материалы лучше подойдут для вашей аудитории, и даст рекомендации по оптимизации рекламных кампаний. Вы можете обращаться к нему с любыми вопросами и получать профессиональные советы, основанные на опыте работы с сотнями других партнеров.

        Заключение: стоит ли становиться партнером Binarium?

        Итак, мы подробно рассмотрели партнерскую программу брокера бинарных опционов Binarium, ее сильные и слабые стороны для вебмастера. Теперь пришло время принять взвешенное решение о начале сотрудничества. Для этого стоит еще раз оценить ключевые преимущества и возможные недостатки программы.

        Главный аргумент в пользу участия – это, конечно, возможность высокого заработка и удобные модели оплаты. Помимо этого, сама платформа Binarium за долгие годы работы на рынке зарекомендовала себя как честный партнер, который стабильно выплачивает заработанные деньги. Согласитесь, это очень важно.

        А что с другой стороны? Как и в любой партнерской программе, здесь нет волшебной кнопки «деньги». Для получения дохода нужен качественный трафик и готовность работать над его привлечением. В то же время стоит подчеркнуть, что если вы ищете надежного партнера с высокими ставками и реальной поддержкой, партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium является одним из лучших вариантов на рынке.

        Если у вас уже был опыт сотрудничества с Binarium по партнерской программе, приглашаем поделиться своим опытом в комментариях.

        Комментарии

        Option Bull
        В партнерке учитываются бонусы, которые были ипользованы приглашенными трейдерами?
        Руслан, конечно
        10 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        В партнерке учитываются бонусы, которые были ипользованы приглашенными трейдерами?
        10 ноября 2022
        Ответить
        Владимир
        Партнерка это всегда выгодное сотрудничество, но нужно уделать этому особое внимание и тогда будет дополнительный пассивный доход от такой деятельности. Ну и хорошо если трейдер будет торговать и реально зарабатывать
        27 октября 2022
        Ответить
        Артур
        Не самая новая партнерка, но это думаю и плюс, по РФ часто бонусы дают, можно гнать трафик
        25 мая 2021
        Ответить
        Вячеслав
        Нормальная партнерка, платит исправно, хоть и конвертит похуже покетпошн
        04 января 2021
        Ответить
        разные типы отчислений, просто комиссии ли cpa удобный кабинет, статистика, связь всегда есть по все вопросам помогают. топ!
        05 октября 2020
        Ответить
        GVM
        с Binarium в партнертсве уже пару лет и люди туда торговать идут, поэтому в моей личном топе среди партнерок!
        24 сентября 2020
        Ответить
        onlyprofit
        лучшая партнерка в совокупности условий, удобный личный кабинет и выплаты всегда своевременно без задержек
        а сколько можно заработать?
        зависит от твоей активности. тут сложно цифры говорить, но если у тебя будет свой сайт с хорошей посещаемостью, то 5000к баксов в месяц будет не редко
        30 августа 2020
        Ответить
        лучшая партнерка в совокупности условий, удобный личный кабинет и выплаты всегда своевременно без задержек
        а сколько можно заработать?
        08 августа 2020
        Ответить
        onlyprofit
