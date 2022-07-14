        С чего начать торговлю бинарными опционами? Важные правила!

        Начало торговли бинарными опционами. Важные правила

        Торговля бинарными опционами сегодня стала для многих единственным или основным источником получения дохода. При этом еще около 20-30 лет назад начать торговлю бинарными опционами и финансовыми активами было сложно. В частности, обычные люди не могли покупать и продавать акции, валютные пары, фьючерсы (криптовалют и вовсе не существовало), так как не имели прямого доступа к биржам и брокерам. Сейчас эти и другие сложности устранены, но некоторые новички все равно не знают, как подготовится к началу торговли бинарными опционами, о чем и поговорим далее.

        Правильное начало в бинарных опционах для новичков

        Несмотря на растущую популярность биржевой торговли, с чего начать и как торговать бинарными опционами, знают немногие. Чтобы решить эти вопросы, необходимо углубиться в суть понятия «торговля на бирже», но, как показывает практика, многие люди старательно избегают данный способ заработка из-за страха неизвестности или потери денег.

        Избавиться от этих опасений можно, начав торговать бинарными опционами на демо-счете или же маленькими суммами (минимальный депозит у большинства брокеров бинарных опционов – $5):

        По мере обучения торговле, накопления опыта и углубления познаний в области биржевого трейдинга каждый новичок научится разрабатывать собственные эффективные стратегии, которые позволят получать доход из сделок с торговыми активами.

        Разбираясь с тем, с чего начать торговлю бинарными опционами и как извлекать из этого прибыль, новичкам следует обратить внимание на специальные инструменты, которые адаптированы под неопытных трейдеров. В частности, получить первые навыки торговли помогает не только демо-счет, а и бесплатные турниры бинарных опционов. Возможность участия в таких турнирах предоставляют такие брокеры, как Pocket Option и Binarium.

        Трейдинг бинарными опционами сегодня доступен везде, где есть подключение к интернету и большинство брокеров предлагают клиентам мобильные версии своих торговых платформ. Но начало бинарных опционов кроется не в поиске компании, через которую клиент будет торговать на бирже, а с ознакомлением сути цифровых контрактов. Начало бинарных опционов у каждого трейдера свое. Часть игроков, которые начали торговать цифровыми контрактами, уже имели опыт работы с ценными бумагами и другими активами. Этим трейдерам проще понять особенности бинарных опционов, с чего начать и как зарабатывать на данном виде деятельности. Однако даже такие игроки вынуждены пройти несколько этапов, чтобы научиться извлекать прибыль из цифровых контрактов. При этом начинающие трейдеры должны пройти как минимум девяит шагов для того, чтобы получить необходимые знания и опыт для торговли бинарными опционами.

        Основы перед началом торговли бинарными опционами

        В отличие от других финансовых активов, в начале бинарных опционов лежит практика. То есть для извлечения прибыли из торговли цифровыми контрактами необходимо заниматься трейдингом, а не тратить время на изучение специфики данного вида деятельности. Однако полностью без обучения в данном случае не обойтись. Для начала торговли бинарными опционами рекомендуется разобраться в следующих темах:

        Также следует обратить внимание на книги по трейдингу и дополнительные форматы обучения типа вебинаров, онлайн-курсов, тематических статей и так далее. Но книги для трейдера бинарными опционами скорее выступают в качестве источника необходимой информации, а не как руководство к действию. Все знания, навыки и опыт вы получаете из реальной торговли, когда приходится рисковать собственными деньгами. Именно это заставляет человека грамотно выстраивать стратегию трейдинга, поэтому помимо книг стоит практиковаться на платформе брокера, чтобы лучше начать понимать процесс торговли и то, как работает терминал:

        Вся информация о бинарных опционах, с чего начать и как вести торговлю, находится в свободном доступе. В частности, открытые источники позволяют разобраться в терминологии, которую используют профессиональные трейдеры. Эту информацию можно почерпнуть в «толковом словаре трейдера».

        Выбор брокера для старта на бинарных опционах

        Правильное начало бинарных опционов также кроется в вопросах, связанных с подбором брокера. Объясняется это тем, что трейдеры работают с цифровыми контрактами исключительно через специализированные компании. Брокер предоставляет собственную площадку с инструментами, необходимыми для торговли бинарными опционами.

        Эффективность трейдинга во многом зависит от того, насколько правильным оказался выбор брокера. Например, это позволяет минимизировать риски потери денег. При выборе брокера следует ориентироваться на несколько критериев:

        1. Репутация и опыт (срок) работы. Прежде чем регистрироваться на сайте и переводить деньги на счет брокера, следует проверить информацию о компании. В этом случае также рекомендуется обращать внимание на отзывы клиентов, оставленные на сторонних ресурсах. Та информация о деятельности, которую брокер размещает на своем сайте, не всегда соответствует действительности;
        2. Характеристики компании на сайтах регуляторов. На этих площадках можно узнать, например, что конкретный брокер ранее был занесен в черный список брокеров-мошенников из-за незаконных манипуляций. Примером такого регулятора может послужить организация ЦРОФР:

        1. Торговые условия. Для начала бинарные опционы рекомендуется открывать с минимальной ставкой ($1). В связи с этим при изучении брокеров следует обратить внимание не только на данный параметр, но и на размер минимального депозита, который должен внести трейдер;
        2. Способы и сроки вывода денег с депозита. Оптимально, если брокер позволяет переводить деньги не только на банковские карты или счета, но и на электронные кошельки типа Юмани, Webmoney и Qiwi. Также срок вывода денег не должен длиться дольше, чем одна неделя (за исключением банковских переводов);
        3. Типы поддерживаемых бинарных опционов. Наиболее популярным видом бинарных опционов считаются контракты Call/Put (то есть игра на повышение и понижение). Такие бинарные опционы, считающиеся оптимальными для начинающих трейдеров, предлагают все брокеры. Но часть компаний предоставляют возможность работать с другими видами цифровых контрактов. В частности, брокер Deriv и брокер Alpari предлагают очень больший выбор опционов;
        4. Тип платформы и особенности интерфейса. Для начала бинарные опционы рекомендуется покупать на площадках с простым и понятным внешним видом. По мере накопления опыта можно переходить на платформы с детализированными графиками типа MetaTrader 4 или TradingView. На изображении ниже можно видеть пример торговой платформы брокера бинарных опционов:

        Пополнение депозита для начала в бинарных опционах

        Для начала бинарные опционы рекомендуется покупать с сумой сделки в $1. Этот порог минимальный у большинства брокеров. Однако, несмотря на указанную рекомендацию для бинарных опционов, с чего начинать торговлю, сделки даже с минимальной суммой стоит совершать с умом. Это становится возможным благодаря соблюдениям правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, обязательных для всех трейдеров. Для понимания данной ключевой особенности работы с цифровыми контрактами можно рассмотреть следующий пример, где в рамках выбранной стратегии заложен риск по сделке в размере 7% от депозита. Трейдер открывает сделки с минимальной ставкой, равной $1. На основании этих параметров можно рассчитать, как изменяется риск в случае серии неудачных операции для разных депозитов:

        $, %, № сделки 1 2 3 4 5
        Депозит – $15 $15 $14 $13 $12 $11
        Риск, % 6.67% 7.14% 7.69% 8.33% 9.09%
        Депозит – $20 20$ 19$ 18$ 17$ 16$
        Риск, % 5% 5.26% 5.56% 5.88% 6.25%
        Депозит – $50 50$ 49$ 48$ 47$ 46$
        Риск, % 2% 2.04% 2.08% 2.12% 2.17%

         

        Для большей наглядности приведенные результаты можно отразить графически:

        Приведенные результаты показывают, что в рамках выбранного мани-менеджмента нельзя использовать стартовый капитал в размере $15. В этом случае при заключении двух подряд убыточных сделок третья нарушит правила ММ. При условии увеличения депозита до $20, число убыточных сделок, которые может заключить трейдер, повышается до шести. А если вложить $50, то этот показатель достигнет отметки в 36 сделок. То есть, чем больше размер инвестиций, тем менее вероятна потеря депозита. Трейдер не сможет совершить подряд 36 и более неудачных сделок. В подобных ситуациях пользователи скорее прекратят торговлю и пересмотрят выбранную стратегию.

        Исходя из полученных данных, перед началом торговли бинарными опционами следует сразу отказаться от трейдинга с минимальными вложениями даже при условии, если у трейдера нет опыта работы с цифровыми контрактами.

        Приведенный выше пример должен показать начинающим трейдерам, что работа с минимальными депозитами чревата потерей денег. Причем это может произойти даже при условии четкого выполнения требований выбранной стратегии. Оптимально, если размер депозита превышает ставку в 50-100 раз (то есть при вложениях в $50-100 сделка должна составлять $1). В этих условиях у трейдера остается множество возможностей для экспериментов с выбранной стратегией.

        Верификация торгового счета перед стартом торговли бинарными опционами

        Верификация – не всегда обязательная, но важная для многих трейдеров процедура подтверждения личности. Для ее прохождения после регистрации на сайте брокеру необходимо отправить некоторые документы, список и формат которых указан на ресурсе. Верификация чаще всего необходима для того, чтобы клиенты не открывали несколько аккаунтов и не могли использовать мошеннические схемы заработка. Также после прохождения данной процедуры у некоторых брокеров можно получить преимущества в виде бонусов для бинарных опционов.

        Выбор стиля торговли бинарными опционами

        Часто встречается непонимание трейдеров бинарных опционов, с чего начать торговлю. Точнее, какой метод торговли бинарными опционами выбрать. Однозначно данный вопрос решить невозможно. Но есть ряд некоторых критериев, которые необходимо соблюсти при подборе торгового метода:

        • Тип бинарных опционов, с которыми трейдер будет работать;
        • Время, которое трейдер готов выделить на торговлю;
        • Стиль торговли – агрессивный (высокорискованный, но более прибыльный) или медленный (менее рискованный, но приносит меньше дохода).

        Перед началом торговли бинарными опционами многие начинающие трейдеры попадают в ловушку, так как им начинает казаться, что бинарные опционы – максимально простой вид заработка. В итоге они выбирают агрессивный стиль торговли (чаще скальпинг бинарными опционами, который подразумевает торговлю с очень короткой экспирацией) в надежде быстро заработать деньги:

        На изображении выше показаны потенциальные сделки, которые могли бы принести очень большую прибыль с использованием очень короткой экспирации (от 30 до 60 секунд), но скорее всего каждый согласится с тем, что угадать каждый разворот цены, как это сделано на графике, почти невозможно, и чаще всего ситуация выглядит так:

        В начале торговли бинарными опционами следует выбирать контракты с прогнозируемым риском. То есть лучше работать цифровыми контрактами на активах, цена которых не подвержена сильной волатильности. В связи с этим начинающим трейдерам следует избегать турбо-опционов. Данный вид контракта требует от пользователей серьезной психологической подготовки. Объясняется это тем, что при торговле турбо-опционами трейдер должен принять решение в течение нескольких секунд.

        На начальном этапе не следует открывать сделки на таймфреймах бинарных опционов менее пяти минут, так как вместо разгона депозита это приведет скорее к «сливу» депозита. Неопытным трейдерам также не следует открывать сделки на множество разных активов одновременно. Лучше всего начать покупать бинарные опционы на несколько валютных пар. В этом случае количество сделок, как и объем заработка, будет сравнительно небольшим. Однако при таком подходе трейдер будет испытывать меньше стресса.

        Выбор торговой стратегии для удачного начала торговли бинарными опционами

        Несмотря на то, что многие интернет-пользователи сравнивают торговлю бинарными опционами с игрой в казино, эти понятия никак не связаны между собой. Заработать на цифровых контрактах невозможно путем угадывания направления движения цены. Успешность всех сделок напрямую зависит от правильности выбора торговой стратегии (ТС). Это является обязательным условием для всех трейдеров несмотря на то, что суть данного вида деятельности сводится к определению направления движении цены определенного актива.

        Кажущаяся простота торговли бинарными опционами нередко приводит к тому, что трейдеры наугад выставляют позиции. Но такой подход в большинстве случаев оказывается неудачным и депозит расходуется максимально быстро. Поэтому следует еще раз подчеркнуть – эффективность торговли бинарными опционами напрямую зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер.

        Существует множество стратегий для бинарных опционов. Более того, торговые стратегии постоянно совершенствуются и адаптируются как под текущие условия, так и под особенности работы конкретного трейдера. Самой простой и известной всем стратегией является использование двух скользящих средних с разными периодами:

        Каждый выбранный способ следует сначала протестировать на демо-счету. Если стратегия доказала собственную эффективность, то эту ТС можно применять при работе с «живыми» деньгами. Но даже в этом случае выбранный подход необходимо корректировать с учетом текущих условий, так как рынок подвержен постоянным изменениям.

        Стратегию рекомендуется подбирать с учетом стиля торговли и таймфрейма. Также следует учитывать собственные навыки и умения. На начальном этапе можно обратить внимание на следующие стратегии:

        1. Индикаторные. Индикаторы для бинарных опционов удобны тем, что дают достаточно четкие и своевременные сигналы, показывающие удачный момент для открытия сделки. Однако в данной стратегии кроется существенный недостаток. Рынок подвержен внезапным и резким колебаниям, из-за которых индикаторы могут давать ложные сигналы. В итоге неподготовленный трейдер, который начинает торговать бинарными опционами, может начать терять деньги. Но индикаторы помогают начинающим игрокам освоиться на рынке и понять особенности работы с цифровыми контрактами. После этого можно приступать к торговле, используя технический анализ и другие методы торговли. Индикаторами для новичков можно считать: Stochastic Oscillator, RSI, MACD, Bollinger Bands;
        2. Стратегия на основе графического анализа. К графическому анализу бинарных опционов можно отнести Price Action и свечной анализ. При такой торговле трейдеры используют коррекционные уровни Фибоначчи, трендовые линии, графические паттерны и другие инструменты. Работа в рамках таких стратегий требует определенных навыков. В частности, трейдер должен уметь размечать графики, что вносит определенный субъективизм в анализ. То есть пользователи могут увидеть фигуру, показывающую направление цены, там, где ее в действительности нет. Это напрямую влияет на эффективность заключаемых сделок. Чтобы этого не происходило, можно использовать специальные индикаторы графического анализа по типу Price Patterns, который автоматически находит фигуры на графике. Для правильного определения свечных паттернов можно использовать индикатор японских свечей;
        3. Комбинированные торговые стратегии. В торговле бинарными опционами многие трейдеры сочетают несколько стратегий. Например, линии Боллинджера помогают определить момент разворота цены, а свечные паттерны применяются как дополнительный фильтр, который отсеивает возможные ошибочные сигналы. Также в любую из стратегий можно включать определение тренда или уровней, в чем могут также помочь подборка индикаторов тренда и индикаторов уровней. Комбинированные стратегии в основном используют опытные трейдеры, тогда как начинающие чаще концентрируют внимание на одном инструменте.

        Пример комбинированной стратегии, где сначала определяется тренд, а потом уже выполняется анализ найденной фигуры и возможного последующего движения цены:

        Начало торговли бинарными опционами и анализ результатов

        Узнать историю сделок можно, обратившись к соответствующему разделу в торговом терминале или личном кабинете. Однако при выборе стратегии торговли бинарными опционами, с чего начать и как вести себя на рынке, следует учитывать еще и собственный опыт. Для этого рекомендуется регулярно заполнять собственный дневник трейдера, отражая в нем список заключенных сделок и всю необходимую информацию. Данное правило актуально как для начинающих, так и для опытных пользователей.

        Такой дневник можно вести в произвольной форме. Главное, чтобы записанная информация была подробной и понятной для трейдера. В дневнике рекомендуется отражать время открытия и закрытия сделки, характеристики операции, направление цены и причины покупки бинарного опциона.

        Дневник удобен тем, что предоставляет актуальные данные для анализа рынка. Он позволяет узнать:

        • тип валютных пар, которые в текущий момент не принесут дохода;
        • наименее эффективные дни и часы для входа на рынок;
        • первые признаки того, что выбранная стратегия не приносит результата.

        Дневник следует вести с первого дня торговли бинарными опционами:

        Данные торговли Статистика торговли
        Тактика поведения трейдера на рынке определяется в зависимости от складывающихся условий. Если выбранная стратегия приносит положительный результат, и депозит постоянно растет, то можно:

        • вывести все деньги с депозита (если трейдер планирует и дальше зарабатывать на бинарных опционах, то этот вариант действий нежелателен);
        • вложить часть заработанных денег в новые операции;
        • реинвестировать все заработанные деньги в торговлю.

        Начинающим трейдерам рекомендуют придерживаться второго варианта: инвестировать только часть прибыли в новые сделки. Такой подход положительно сказывается на психологическом состоянии пользователя. Благодаря частичному реинвестированию заработанных денег трейдер видит положительную отдачу от торговли и имеет возможности для увеличения размера дохода. При этом данный подход ограничивает скорость роста депозита. При этом выбранную тактику рекомендуется регулярно корректировать. Например, если депозит постоянно и стабильно растет, можно пересмотреть стратегию и выбрать вариант с большим риском, способным увеличить размер дохода. В частности, добиться этого удается путем ступенчатого увеличения ставки пропорционально росту депозита.

        Рекомендации перед началом торговли бинарными опционами

        Придерживаясь нескольких простых рекомендаций по торговле, трейдер может сократить число убыточных сделок. Также благодаря этим советам удается избежать множества ошибок, характерных для начинающих пользователей.

        Волатильность активов

        Волатильность – это один из основных параметров, который необходимо учитывать при работе с бинарными опционами. Данный показатель заметно меняется в течение суток. Волатильность напрямую зависит от типа открытой торговой сессии. В частности, максимальные изменения цен наблюдаются в периоды, когда работают американские и европейские биржи:

        Характер поведения рынка можно разделить на две большие группы:

        1. высоковолатильный, когда стоимость актива быстро меняется;
        2. флэтовый, при котором тренд двигается медленно.

        Под каждый из случаев разработаны отдельные стратегии:

        1. Используя торговую стратегию, рассчитанную на медленный рынок, следует искать на графике точки входа после окончания работы американской сессии. В подобных случаях большую часть операций трейдеры проводят ночью. Однако брокеры нередко уменьшают размер процентов по выплатам на медленном рынке.
        2. Стратегии, созданные для работы на высоковолатильном рынке, нельзя применять в ночное время.

        Нужно отметить, что низкая волатильность нередко наблюдается во время работы европейской и американской сессий.

        Экзотические валютные пары

        Большинство неопытных трейдеров не понимают, с чего начать торговлю бинарными опционами. Точнее, игроки не могут определиться с типом валютных пар, на которые нужно заключать цифровой контракт. Сегодня брокеры предлагают доступ к более чем 100 видам активов. Однако нет универсальных торговых стратегий, позволяющих заключать сделки с каждым из них.

        Например, выбранная ТС дает 65% успешных сделок на парах GBP/USD и EUR/USD. Но та же стратегия может приносить убытки при торговле сырьевыми ресурсами или драгоценными металлами. Такая разница наблюдается преимущественно в тех случаях, когда трейдер использует индикаторы. Стратегии, основанные на свечных паттернах и графическом анализе, демонстрируют большую эффективность при работе с разными активами.

        Начинающим трейдерам опасно торговать экзотическими валютными парами. Такие активы подвержены влиянию геополитических факторов, из-за которых цена может вырасти или упасть достаточно сильно за очень короткий временной промежуток (в этом случае формируется так называемый ГЭП). На графике это выражается следующим образом: линия тренда на протяжении многих дней не меняет своего направления, но после выхода определенной новости резко поднимается вверх или вниз. Рост или падение цены в подобных случаях измеряется сотнями пунктов:

        Использование экзотических валютных пар не оправдано также и из-за особенностей бинарных опционов. Размер прибыли на БО не зависит от того, как сильно изменилась цена. В данном случае важно угадать направление, в котором будет двигаться тренд в заданном временном промежутке. Поэтому нет смысла дополнительно рисковать, торгуя экзотическими валютными парами.

        Сложные торговые подходы

        Перечень торговых стратегий не ограничивается теми, что были приведены ранее. Данный список постоянно пополняется новыми ТС, часть которых можно отнести к сложным или профессиональным. Подобные методики не работают с бинарными опционами. Для заработка на БО важно определиться с моментами входа и выхода на рынок и быстро отрабатывать сигналы от индикаторов и других инструментов.

        Например, в торговле финансовыми активами часть трейдеров применяет волновой анализ (волны Эллиота). В рамках данной техники применяется следующее правило: основное движение тренда показывают 5 волн, коррекционное – 3. Но на графике, который изменяется в режиме реального времени, провести подобный анализ нельзя, так как не удается выявить точку для открытия сделки. То есть, используя данную стратегию, трейдер не сможет понять, когда покупать бинарные опционы:

        В торговле бинарными опционами (это особенно актуально начинающим трейдерам) важно придерживаться простых и понятных торговых стратегий, которые приносят доход. Применяя нестандартные подходы, пользователь существенно уменьшает шансы на получение заработка.

        Новости и фундаментальный анализ

        Экономический календарь – это важный инструмент фундаментального анализа для всех трейдеров, который показывает дату и время выхода новостей, способных повлиять на состояние рынка. В частности, если в нем указано, что скоро будут объявлены данные о ВПП США за прошлый год, то следует на время приостановить торговлю. Эта информация напрямую влияет на курс доллара и ряд других активов. Причем некоторые данные о ВВП или другие подобные сведения способны спровоцировать резкий рост или падение цены актива, что мешает заработку на бинарных опционах.

        Суть торговли на БО заключается в правильном определении направления тренда в заданный промежуток времени. То, насколько сильно изменится цена, не оказывает влияние на размер заработка на бинарных опционах.

        В экономическом календаре рекомендуется помечать новости, касающиеся следующих таких тем:

        • уровень занятости и безработицы;
        • изменение процентных ставок, устанавливаемых Центробанками;
        • данные по инфляции и ВВП;
        • результаты выборов, решения регуляторов (Центробанков) и правительств;
        • комментарии первых лиц государства по поводу состояния экономики.

        Последний пункт особенно важен для трейдеров, которые торгуют криптовалютой. Негативные и положительные новости, связанные с виртуальными монетами, способны привести к резкому изменению цены на 10% и более всего за несколько часов.

        Сигналы для бинарных опционов

        Рассматривая особенности бинарных опционов и с чего начать работу с данными цифровыми контрактами, многие опытные трейдеры указывают на то, что нужно при принятии решений обращать внимание на сигналы. Этот инструмент существенно упрощает торговлю. На нашем сайте можно найти:

        1. простые сигналы для бинарных опционов;
        2. сигналы, основанные на свечных паттернах.

        Каждый торговый сигнал рекомендуется проверять на текущем графике. Более того, этот инструмент можно использовать в качестве дополнительной подсказки. То есть окончательное решение следует принимать, основываясь не только на показаниях конкретного торгового сигнала, но и на результатах собственного анализа рынка. Но отказываться от подобных инструментов не следует.

        Торговые советники и роботы для бинарных опционов

        Под торговыми советниками понимаются роботы бинарных опционов, или специальные алгоритмы, в которых задействованы тонкие фильтры и настройки для анализа рынка. На практике данный инструмент может оказаться полезным для трейдера. Объясняется это тем, что такие роботы анализируют изменения на рынке, используя всю историю торговли конкретными валютными парами.

        Однако нельзя слепо применять сигналы, которые дают подобные алгоритмы. Информацию, предоставляемую торговыми советниками, также следует проверять на графике. В частности, не все роботы способны обрабатывать новости, влияющие на движение курса.

        Заключение

        Торговля бинарными опционами – это сравнительно простой способ для заработка. Сделки с цифровыми контрактами проводятся через специальные терминалы, отличающиеся удобным и понятным интерфейсом. Условия для извлечения прибыли из торговли бинарными опционами простые. По сути, работа в данном случае сводится к тому, что нужно определить, в каком направлении будет двигаться график и время, в течение которого сохранится этот тренд.

        Но несмотря на кажущуюся простоту, успешность торговли бинарными опционами напрямую зависит от эффективности выбранной стратегии, опыта трейдера, правильности проведения анализа и других факторов. Также не менее важно иметь соответствующую психологическую подготовку и избегать типичных ошибок начинающих игроков.

        Комментарии

        Руслан
        Начинать с бинарных опционов всегда риск, но без старта нет результата. Хорошо, что статья раскрывает базу - что такое опционы, как выбирается экспирация, какие активы. Но одной теории мало: нужен личный трейд-опыт, демо-счёт, видеть не просто график, а понимать логику рынка. Лично я бы добавил в стартовый план (простая стратегия, минимальные риски, и только после нескольких успешных сделок), а затем уже можно было увеличивать объёмы. Если сразу попытаться "быстро заработать", путь часто ведёт к минусу. Лучше шаг за шагом, осторожно и с головой.
        24 сентября 2025
        Трейдер БО
        Что для Вас лично стало мотивацией для начала торговли бинарными опционами?
        Татьяна, мне просто захотелось попробовать новую деятельность, получить новые возможности не только для дополнительного зароботка, но и для более успешной самореализации в финансовой сфере.
        Вероника, И кучу экстрима.
        Богдан, Это нормально. В жизни всегда нужен адреналин.
        16 мая 2024
        Артур
        Один из важнейших нюансов торговли для начинающих трейдеров, о котором очень часто не вспоминают - это правильный выбор торговых активов. Хотя в статье и упоминаются высоковолатильные валютные пары, но я еще хочу добавить, что некоторые сырьевые ресурсы тоже не всегда стабильны в цене. Например та же нефть сейчас часто меняется в цене.
        Руслан, На низко волатильных активах и заработаешь крошки.
        tirant, Все зависит от возможностей и знаний.
        16 мая 2024
        Option Bull
        Богдан
        15 декабря 2023
        tirant
        Руслан
        Руслан
        Трейдинг по БО схож с трейдингом например форекс?
        Option Bull, во многом да, но из нюансов нужно понимать, что в БО изменение курса при торговле валютными парами не влияет на результат прибыли при удачной сделке
        12 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Трейдинг по БО схож с трейдингом например форекс?
        11 ноября 2022
        Вероника
        Что для Вас лично стало мотивацией для начала торговли бинарными опционами?
        Татьяна, мне просто захотелось попробовать новую деятельность, получить новые возможности не только для дополнительного зароботка, но и для более успешной самореализации в финансовой сфере.
        08 августа 2021
        Татьяна
        Что для Вас лично стало мотивацией для начала торговли бинарными опционами?
        04 августа 2021
        Олег
        Думаю, что самое важное правило сс чего стоит начать торговлю бинарными опционами, это выбор надежного брокера бинарных опционов, иначе все ваши усилия в торговле бинарными опционами срйдут на нет.
        04 августа 2021
        Константин
        Как научиться размечать графики?. Понимаю, что это не то, с чего нужно начать торговлю бинарными опционами, но все же возможно так можно сделать процесс торговли бинарными опционами эффективнее?.
        Олег Белан, я пока не пробовал размечать графики, хотя и слышал, что другие трейдеры это делают, Думаю, что выбор стиля торговли бинарными опционами, тоже очень важно, но вот с чего начать этот процесс?
        03 августа 2021
        Олег Белан
        Как научиться размечать графики?. Понимаю, что это не то, с чего нужно начать торговлю бинарными опционами, но все же возможно так можно сделать процесс торговли бинарными опционами эффективнее?.
        02 августа 2021
        Рэм Абдуланиев
        Если чтение книг одно из ваших любимых занятий, то можно начать торговлю из изучения книг по трейдингу, но это будет больше теоретический подход и думаю, что он подойдет не всем трейдерам, Кто то предпочитает начать обучение торговли бинарными опционами на демо счете.
        26 июля 2021
        Игорь Зиньчук
        Самое важное правило для начала торговли бинарными опционами - определиться с выбором брокера и смотреть, чтобы брокер предложил выгодные условия торговли бинарными опционами онлайн, а всему остальному можно научиться, было бы желание.
        да, выбор брокера это 60 % успеха торговли бинарными оппционами, ведь брокер должен быть партнерором для трейдера, а взаимопонимание и доверие - ключ к успеху в любом деле.
        21 июля 2021
        Ответить
        Egor
        19 июля 2021
        Дмитрий
        Самое важное правило для начала торговли бинарными опционами - определиться с выбором брокера и смотреть, чтобы брокер предложил выгодные условия торговли бинарными опционами онлайн, а всему остальному можно научиться, было бы желание.
        17 июля 2021
        Важное правило с которого нужно начать торговлю бинарными опционами, это - воспринимать демо счет как счет реальный и дорожить своими денежными средствами.
        Олег Белан, да уж. мой не совсем позитивный опыт доказал важность этого правила на 100 %. В первые дни торговли бинарными опционами закрывал сделки в убыток даже на демо счете. И только сейчас, постепенно, ситуация изменилась к лучшему.
        15 июля 2021
        Ответить
        Artur
        Важное правило с которого нужно начать торговлю бинарными опционами, это - воспринимать демо счет как счет реальный и дорожить своими денежными средствами.
        Олег Белан, Да, полностью согласен, но добавлю еще, что начинал с подробного изучения всей доступной информации о брокере, чтобы не стать жертвой мошенников и это довольно важное правило для начала успешной торговли бинарными опционами
        12 июля 2021
