Брокер Alpari. Обзор и отзывы 2026

Alpari краткий отзыв Alpari надежный брокер, давно зарекомендовавший себя как один из лидеров Forex индустрии. Брокер предлагает своим клиентам широкий спектр услуг для торговли на Форекс, CFD, бинарных опционов (Fix-Contracts), а также инвестиций в ПАММ счета.

Alpari – международный регулируемый брокер для торговли валютами, CFD и бинарными опционами (Fix-Contracts). Пользователи могут самостоятельно участвовать в торгах или выбрать пассивное инвестирование через ПАММ-сервисы Альпари.

Это один из самых известных брокеров, очень давно ведущий деятельность на территории России и предоставляющий услуги во многих других странах всего мира. Брокер лицензирован и использует межбанковскую ликвидность через сеть ECN для самых точных котировок и быстрого исполнения заявок трейдеров.

Большое количество клиентов оставляют отзывы об Alpari, поэтому судить о преимуществах и недостатках брокера мы можем не только исходя из озвученных на официальном сайте торговых условий и изучая платформу, но и обращаясь к свидетельствам настоящих пользователей о преимуществах и недостатках брокера.

В данной статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы брокера как в торговле на рынке Forex, так и при торговле бинарными опционами, которые на их платформе называются Fix-Contracts. Мы также пройдемся по всем пунктам от регистрации до внесения и вывода депозита и подробнее ознакомимся с актуальными отзывами об Alpari по состоянию на 2026 год.

Содержание:

Что известно о брокере Alpari?

Брокер Alpari работает с 1998 года. В то время даже интернет был редкой роскошью для населения, не говоря уж о доступе к мировым финансовым рынкам. В России Альпари стал первым брокером, предоставивший своим клиентам доступ к платформе MetaTrader 4. Именно поэтому для опытных трейдеров название бренда ассоциируется с самыми надежными представителями индустрии трейдинга.

Основатель Alpari International – Андрей Дашин. Он же является учредителем Exinity Group, в которую помимо Альпари входит известный международный бренд FXTM. Вместе они работают на территории более 150 стран, а количество клиентов уже перевалило за два миллиона.

Регуляция и лицензии Alpari

Брокер работает в России под брендом Alpari Limited. Компания зарегистрирована в юрисдикции островов Сент-Винсент и Гренадины, что типично для мультинациональных провайдеров финансовых услуг. Номер лицензии 20389 IBC 2012.

Можно было бы сказать, что отсутствие европейских лицензий от CySEC или FCA – это недостаток, свидетельствующий о слабой регуляции брокера, но в 2026 году это утверждение уже кажется не столь однозначным. Официальная, хоть и островная регистрация все-таки есть у Alpari. Отзывы о брокере указывают, что при определенных обстоятельствах это может оказаться даже плюсом.

На данный момент у Альпари отсутствует лицензия Центробанка РФ. Она была у компании до января 2019 года, когда ЦБ отозвал свои разрешения у всех форекс-дилеров, не осуществляющих банковскую деятельность. Свое решение представители ЦБ пояснили заботой о финансовой безопасности неквалифицированных инвесторов и желанием ограничить отток капитала на западные рынки.

В качестве гарантии прозрачности и надежности своих сервисов брокер Alpari предлагает членство в международной Финансовой Комиссии (The Financial Commission). FinaCom берет на себя обязательства по разрешению всех возможных конфликтов между своими членами и их клиентами. В случае возникновения претензий, спор разрешается специальной комиссией. Трейдерам гарантируется возврат в размере до 20 000 евро, если будет доказана потеря средств с депозита по вине брокера.

Такой сертификат есть не только у Alpari Limited, но и у родительской компании брокера Exinity Limited, под управлением которой действует Alpari International.

Торговые условия Alpari в 2026 году

Кредитное плечо для торговли на Форексе, размер минимального депозита, доступные торговые инструменты, маржинальные требования и другие торговые условия у каждого брокера меняются время от времени в соответствии с рыночными тенденциями и запросами трейдеров.

Регистрация в Apari доступна лицам, достигшим 18 лет. Согласно международному законодательству о противодействии отмыванию денег, компания идентифицирует пользователей по процедуре Знай-Своего-Клиента, известной как KYC. Будьте готовы предоставить фото или сканы документов при верификации.

Важной для торговли на Forex с Alpari является защита от негативного баланса. Это позволяет применять большое кредитное плечо в агрессивных высокодоходных стратегиях. В случае, если резкое движение цены на Форексе повлечет потери, превышающие размер депозита – Alpari компенсирует отрицательный баланс за свой счет. Для Fix-Contracts торговли с Альпари по принципу бинарных опционов возникновение задолженности брокеру невозможно в силу спецификации контрактов.

Виды торговых счетов Alpari

Сейчас брокер Alpari предлагает клиентам три основных направления: торговля на Форексе, инвестирование через ПАММы и торговлю бинарными опционами (Fix-Contracts).

Имейте ввиду, что для каждого вида торговли в личном кабинете Альпари нужно будет заводить отдельный торговый счет. Занимает это не больше минуты. Просто нажмите в главном меню “Открыть счет”, определите будет ли это торговля на Форексе или бинарными опционами, выберите валюту счета и подтвердите его открытие. Все.

Alpari позволяет открывать много разных счетов для одного и того же вида торговли и валюты, поэтому под разные стратегии можно использовать отдельный счет, а при открытии можно не бояться ошибиться.

Форекс

Торговля на рынке Forex в Alpari подразумевает не только операции с валютными парами, но и металлами, а также CFD (контрактами на разницу). В секции металлов представлены только золото и серебро, а вот список CFD включает сотни акций крупных международных компаний, фондовые индексы и криптовалюты.

Торговать можно как при помощи знакомых многим трейдерам Metatrader 4 и Metatrader 5, так и через мобильную версию Alpari Mobile. MT4 тоже доступен как мобильное приложение для Андроида и iOS, так что любители торговли с телефона могут просто выбрать Alpari для связи с соответствующим сервером в мобильной версии Метатрейдера.

Брокер разделил торговые счета на семь типов в зависимости от минимального депозита, торговой платформы, метода исполнения ордеров, кредитного плеча, инструментов и способа номинирования лотов.

Nano счет имеет кредитное плечо 1:500 и мгновенное исполнение (Instant Execution). Инструменты ограничены всего 33 валютными парами и золотом с серебром. Его интересная особенность заключается, увы, не в волшебных нанороботах, выполняющих всю работу за трейдера, а в предположительном объеме сделок. Nano номинирован в центах, что позволяет тестировать системы и собственную психологическую нагрузку на реальном счету и живых котировках без угрозы потерять слишком много в случае ошибки. Риски уменьшаются в сто раз. Ни больше, ни меньше.

Стандартные счета под MT4 и MT5 у Alpari характерны Instant Execution типом исполнения, когда ордер либо исполняется по желаемой цене, либо не выполняется вовсе, предлагая сделку по новой цене (реквоту). На стандартных Форекс счетах кредитное плечо выше, чем у Nano: 1 к 1000, а минимальный депозит составляет 20-100 долларов США. Помимо валютных пар и металлов здесь доступны еще 25 наиболее ликвидных CFD инструмента.

ECN счета от Alpari имеют рыночное исполнение ордеров, что гарантирует заключение биржевой сделки без реквот за счет межбанковской ликвидности.

Самые низкие спреды – на ProECN MT4. Самое большое количество доступных инструментов – на ECN MT5. При этом 300 долларов – это минимальная сумма пополнения счета для ECN аккаунтов от Альпари.

ПАММ-счета

Сторонники пассивного дохода и управляющие оценят возможности ПАММ-счетов от Alpari.

Трейдер, желающий привлечь инвестиции, предлагает свои условия сотрудничества с инвесторами. Вознаграждение в процентах от предполагаемой прибыли распределяется Альпари так же, как и в типовых ПАММ-сервисах. Впрочем, есть один нюанс, способный положительно влиять на объем инвестиций – партнерская программа. Конечно, можно самому заниматься рекламой своей торговой стратегии и ПАММ-счета, но можно также задействовать маркетологов, партнеров по привлечению, которые за определенный процент от дохода будут находить вам инвесторов.

Интерфейс платформы ПАММ-счетов очень удобен и прост в использовании. Желающие вложить капитал в ПАММ могут настроить желаемое соотношение риска и доходности при помощи конструктора ПАММ-портфеля от Alpari. Примечательно, что брокер предусмотрел множество фильтров, способных влиять на ранжирование счетов в рейтинге. Это очень удобно и имеет огромную практическую пользу.

Настроить можно все, начиная от желаемой доходности до процентов убыточных дней. Волатильность кривой дохода, максимальные просадки, тип используемого торгового счета и даже количество открытых ролловеров – все это дает инвестору возможность создать сбалансированный портфель из нескольких ПАММ-счетов, на который не повлияет критическим образом результат лишь одного из управляющих.

Фильтры рейтингов ПАММов и конструктор портфеля – всего лишь опция. Можно, конечно, выбрать всего лишь одну самую удачную стратегию и вложиться в нее, но в этом случае не забывайте, что риски потери капитала ложатся полностью на инвестора. Негативные отзывы об Alpari, бывает, напоминают нам о главном правиле разумного инвестора. Не будьте как Севостьян! Пишите “мошенники” через “о” и не кладите весь капитал в одну корзину.

Торговые стратегии, основанные на торговле бинарными опционами, также принимают участие в ПАММ-рейтингах.

Бинарные опционы (Fix-Contracts)

Этот вид трейдинга стремительно набирал популярность в последние десять лет, и брокер просто не мог остаться в стороне и не удовлетворить растущий спрос на бинарные опционы (Fix Contracts). Для торговли Fix Contracts у Alpari существует отдельная платформа, доступная и в веб-версии на сайте, и как мобильное приложение.

Минимальный депозит для бинарных опционов в Альпари

На данный момент размер минимального депозита, с которого брокер Альпари предлагает клиентам начать торговлю фиксированными контрактами составляет всего 1 доллар. Размер минимального депозита для этого типа торгового счета никак не ограничен, а доллар – это самая маленькая ставка, доступная на Fix Contracts платформе. Еще недавно минималка была в пять раз выше, но сейчас существенно снизилась, поэтому платформа подойдет даже для новичков.

Учитывая популярность краткосрочных сделок на бинарных опционах, это нововведение 2026 года существенно снижает порог входа для новых пользователей и ограничивает риски трейдеров с небольшим капиталом или опытом. Помимо этого, клиенты Alpari имеют возможность обменивать бонусные баллы брокера на реальные депозиты для торговли фиксированными контрактами. Таким образом, познакомиться с бинарными опционами на реальном счету здесь можно за счет бонусов ALP, если они у вас накопились, например, за время торговли на Форексе.

Особенности торговой платформы для Fix Contracts

И веб версия терминала для торговли бинарными опционами, и мобильное приложение брокера имеют одинаковый функционал у Alpari. Он интуитивно понятен, работает без задержек. С точки зрения опытного трейдера может показаться даже слишком простым. С другой стороны, для качественного теханализа существуют другие программы, которые можно использовать параллельно.

К созданию платформы для Fix Contracts в компании подошли достаточно серьезно, предусмотрев целых шесть видов бинарных контрактов:

Выше/Ниже;

Касание;

Диапазон;

Спред;

Экспресс;

Турбо.

Время сделки для бинарных опционов тут ограничено диапазоном от 30 секунд до 4 часов. Это очень хороший показатель, так как не все брокеры дают возможность заключать контракты с экспирацией менее 5 минут. В Альпари же кроме 30-секундных опционов есть отдельный режим Турбо, о котором расскажем подробнее ниже.

Досрочное закрытие контракта происходит с 50% потерей ставки. Выплата за удачную сделку может достигать 100% для отдельных видов контрактов, но на практике в большинстве случаев выплата за успех составляет 60-85% от ставки.

Выбор вида опциона, инструмента и таймфрейма, окно графика с отображением в виде свечей, баров или простой линии, статистика по выбору большинства трейдеров, три кнопки для торговли и история сделок – в Alpari оставили только самый необходимый минимум для платформы Fix Contracts.

Открытая сделка не отображается прямо на основном графике. Это не позволяет быстро анализировать правильность выбранной точки входа после совершения сделки. В то же время, график остается зашумленным, что облегчает принятие новых торговых решений. К счастью, динамика трейда в любом случае выводится на правую часть экрана, так что отследить успех опциона во время действия контракта все же можно.

В помощь трейдеру предлагается семь базовых индикаторов:

В платформе для торговли бинарными опционами возможно подключение сигналов от Autochartist. Этот инструмент технического анализа может оказаться полезен даже опытным трейдерам, но новичкам должен особенно прийтись по вкусу.

Выбор типа опциона – одна из самых интересных фич бинарного трейдинга в видении Альпари. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Выше/Ниже

Это самый простой и популярный вид бинарных опционов. В момент заключения контракта вы решаете, упадет ли цена или вырастет за указанный период времени. Изменение хотя бы на один тик в нужном направлении принесет прибыль.

Для успешной сделки не требуется достижение определенного уровня на графике. Если вы ожидаете повышения цены, то нажимаете кнопку BUY и затем КУПИТЬ, таким образом приобретая Put-опцион. Для выбора Call-опциона укажите SELL.

В случае верного прогноза брокер вернет вам стоимость опциона вместе с дополнительным доходом, размер которого колеблется от 40 до 80% ставки. Размер пейаута зависит от используемого инструмента и срока действия контракта.

Для этого вида Fix Contracts Альпари не предлагает каких-либо дополнительных настроек. Единственное, с чем можно экспериментировать – это выбор актива для торговли и срок действия опциона.

Важным плюсом опционов Выше/Ниже является возможность выбора очень быстрых контрактов с экспирацией всего в 30 секунд.

Касание

Для данного типа опционного контракта Alpari устанавливает две цены: выше и ниже текущей. Трейдер делает ставку на то, какой из них достигнет актив за выбранный период времени. В случае верного прогноза прибыль составит до 90% от ставки.

Какой именно алгоритм устанавливает страйк для опциона данного типа доподлинно неизвестно. Это не стабильная величина и зависит она, похоже, от ожидаемой волатильности инструмента. Как правило, цены касания для колла и пута находятся на расстоянии чуть меньше средней величины бара от текущей стоимости актива.

Диапазон

Этот тип контракта обязательно понравится трейдерам, которые любят торговать в условиях флэта. Брокер устанавливает ценовой коридор, в пределах которого должна оказаться стоимость актива к сроку окончания действия опциона. Выплаты за верный прогноз достаточно высокие и составляют в среднем от 85 до 95%.

На сильном тренде данный вид фиксированных контрактов имеет сомнительную привлекательность, ведь цена с высокой вероятностью примет однонаправленное движение и вырвется из означенного диапазона. Тем не менее, подобрав правильный таймфрейм, опытный трейдер может найти наиболее выгодные точки входа. Что на минутке тренд, то на часовике – суета внутри флэта.

Спред

Спред-опционы от Alpari – настоящая находка для любителей торговли от уровней поддержки и сопротивления, ложных и истинных их пробоев.

На графике отображаются линии выше и ниже текущей цены. Трейдер должен выбрать один из них и сделать ставку на пробой уровня ко времени экспирации опциона. Самостоятельно установить цену для уровней нельзя, поэтому за графиком придется следить или расставлять алерты вблизи нужных цен.

Понять, как работать со спред-контрактами можно на следующем примере.

Пара GBPUSD находилась в падающем тренде и закрепилась ниже уровня поддержки 1.19831. Попытка цены вернуться выше этой цены забуксовала. Именно в этот момент трейдер принял решение сделать ставку на то, что фунт упадет в ближайшее время и окажется ниже цены 1.19823, установленной брокером в тот момент для Sell-опциона. Ход сделки на скриншоте зафиксирован справа в отдельном окне. Конечно, это не единственная, но вполне иллюстративная стратегия, применимая для данного вида контрактов от Альпари.

Спред-опционы предполагают чуть больше усилий от трейдера, в сравнении, например, с касанием. Впрочем, это вполне оправдывается выплатами, часто достигающими 100% от ставки.

Экспресс

Экспресс опционы, пожалуй, наиболее прибыльный вид бинарных опционов. За счет бонусной выплаты за “оптовую” покупку сразу трех контрактов от Alpari, предполагаемая сумма выигрыша удваивается, сохраняя при этом риски на обычном уровне.

Трейдер выбирает три валютных пары и делает на каждой из них прогноз: вверх или вниз пойдет цена по каждой из них, в указанный период экспирации. Если все они окажутся верными, вы получите перемноженную выплату с дополнительным бонусом от брокера, что в итоге может оказаться крайне выгодным для вас.

Сложность анализа для экспресс контрактов от Альпари заключается в том, что брокер не допускает выбора трех активов с сильной взаимной корреляцией. Все инструменты должны иметь разную базовую валюту, что затрудняет аналитику.

В случае проигрыша трейдер теряет только стоимость трех опционов и ничего не выплачивает брокеру дополнительно. Таким образом клиент получает выгоду в виде бонуса за тройной успех, а брокер – в три раза большую активность на счету трейдера.

Турбо

Трейдеры бинарными опционами часто делают выбор в пользу брокеров, предлагающих хорошие условия именно для быстрых сделок в турбо режиме. В Альпари обычные контракты Выше/Ниже тоже имеют опцию сделок длящихся всего 30 секунд. Но разновидность контрактов Турбо от Альпари – это ультрабыстрый вид торговли.

Турбо опцион от Alpari отличается чрезвычайно быстрой экспирацией. Трейдер должен определить, окажется ли цена выше или ниже текущего уровня всего через пять тиков.

Говорить о какой-то торговой аналитике в таких условиях не приходится. Пять тиков на активной торговой сессии – это секунда или две. Но для любителей стратегий, основанных на методе Мартингейла – это неплохой способ сэкономить время. На нашем сайте вы можете подробнее почитать о таких стратегиях, а также воспользоваться калькулятором Антимартингейла.

Бонусные программы и скидки

Пополняя баланс и торгуя, клиенты Alpari получают баллы ALP на бонусный счет. Этими баллами можно оплачивать дисконтную программу на спред и комиссии, или просто пополнять свой баланс (в том числе и на счетах для торговли бинарными опционами).

Больше всего ALP можно зарабатывать увеличивая объем торгов, ведь за каждый проторгованный лот Alpari начисляет бонусы. Увеличить выплаты можно и за счет величины депозита. Так, клиенты со статусом Gold (депозит от $1000) получают +15% к заработанным ALP.

VIP-клиентам с депозитами от $40 000 полагается не только +30% к бонусам, но и бесплатная 10-процентная скидка на торговые комиссии и спреды, а также полное покрытие брокером возможных расходов на внесение средств на депозит.

Клиенты с относительно небольшим депозитом тоже могут получать компенсации до 20% по спредам и комиссиям, но для этого нужно оплатить участие в программе (можно теми же токенами ALP). Выгодность такой программы определяется предполагаемым объемом торгов, поэтому трейдеру нужно самому просчитать расходы и потенциальную выгоду индивидуально, а затем принять соответствующее решение.

Для торговли на платформе бинарных опционов (Fix-Contracts) с Alpari существует еще одна приятная промо-акция, которая называется Бонус-Банк. Завершив 10 успешных сделок на сумму больше 5 долларов подряд, трейдер срывает банк и получает почти тысячу долларов на свой счет. Прогресс в этой бонусной программе можно отследить в нижнем правом углу торгового терминала, где каждый успешный трейд в серии отмечается очередной звездочкой.

Отзывы об Alpari 2026

Нет смысла обращаться к слишком старым отзывам о брокере Альпари. Меняются торговые условия, технологии, законодательство, и все это влияет на степень удовлетворенности клиентов.

Рассматривая отзывы об Alpari в 2026 году, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день услугами брокера клиенты скорее довольны, чем нет. Многие отмечают позитивные изменения в функционале торговой платформы Альпари для торговли бинарными опционами, хвалят скорость и качество исполнения торговых заявок, а самое главное безупречную репутацию в плане выплаты заработанных средств.

Чаще всего реальные клиенты называют надежность брокера как основную причину своего выбора в его пользу.

Среди негативных отзывов чаще всего отмечаются пожелания снизить спреды и комиссии. Недовольные клиенты слившие депозит и сетующие за это на брокера тоже встречаются, но реальных подтверждений вины Alpаri в потере клиентских средств мы не обнаружили.

Нужно учитывать и то, что причиной недовольства клиентов часто может являться и недостаточное понимание принципов торговли бинарными опционами и в частности, отдельных их видов, предложенных Apari на Fix-Contracts платформе.

Ультрабыстрые Турбо опционы неопытный пользователь действительно может принять за желание брокера превратить трейдинг в разновидность казино. Выше мы описывали для стратегий какого типа подходят эти опционы с экспирацией в пять тиков, но не все пользователи изучают вопрос всесторонне, прежде чем оставить негативный отзыв об Альпари.

Недостатки брокера Alpari

На данный момент деятельность Alpari никак не регулируется на территории России (нет лицензии Центробанка РФ). В защиту брокера можно предоставить два аргумента. Во-первых, такой лицензией в 2025 году могут похвастаться только три брокера, которые, естественно, сильно завышают торговые комиссии, пользуясь такой форой. Во-вторых, Alpari оплачивает членские взносы и страхование депозитов своих клиентов в Международной Финансовой Комиссии, что является неплохой альтернативой государственной регуляции.

Нет бонусов на депозит. В Alpari не переняли популярную среди брокеров бинарных опционов традицию увеличивать первый депозит новых клиентов за счет специальных офферов. Обычно начисление бонусов на депозит влечет за собой временную блокировку вывода средств клиента, поэтому лицензированные брокеры, включая Альпари, с осторожностью относятся к таким промо, чтобы не иметь проблем с регулятором.

Нет встроенных инструментов технического анализа в платформе для бинарных опционов (Fix-Contracts). Необходимость использовать сторонние сервисы и программы для теханализа по типу MetaTrader4 или TradingView – это действительно минус Alpari. Отзывы пользователей подтверждают, что простота торгового терминала, хоть и обеспечивает стабильность его работы, но в то же время является недостатком. Возможно, временным.

Преимущества Alpari

Многолетняя история компании. Среди западных брокеров, работающих на территории США, Англии и Японии, есть конечно и такие, что застали трейдинг по телефону и толкучку в торговой яме. А вот среди интернациональных компаний, работающих с трейдерами из России, Альпари является, пожалуй, одним из самых старых и надежных.

Универсальность для разных видов трейдинга и инвестиций. Кто-то переходит с форекса на бинарные опционы, кто-то наоборот, а кто-то предпочитает хотя бы часть капитала вкладывать в инвестиционные проекты и ПАММы. Довольно удобно, что в Alpari все это можно делать и совмещать, не меняя брокера.

Программа лояльности. Каждая операция на торговом счете возвращается трейдеру в виде ALP-токенов, которые можно обменивать на дополнительные дисконтные программы, использовать для увеличения торгового капитала или просто выводить на свой счет.

Отличные условия для торговли бинарными опционами. В Alpari торговля бинарными опционами называется Fix Contract Trading, что не меняет сути процесса. Меняют ее проценты по выплатам, удобство торгового терминала, доступность большого количества активов и качество котировок. Жаловаться на Альпари по какому-либо из этих пунктов не приходится.

А вот что выделяет брокера среди конкурентов – это целых две опции для самых быстрых сделок на бинарных опционах (Fix-Contracts). Для обычных контрактов Выше/Ниже минимальная экспирация составляет 30 секунда. В режиме же Турбо от Альпари опцион исполняется всего через 5 тиков, т.е буквально за одну-две секунды.

У клиентов Alpari есть возможность менять и приспосабливать бинарные стратегии, пользуясь наиболее подходящими типами фиксированных контрактов. Так, последователи дела Мартингейла могут разгонять депозиты в Турбо режиме на пяти-тиковых опционах, любители уровней выберут для себя контракты Спред или Диапазон, а гении мультизадачности получат существенную премию за успешные сделки на Экспресс-опционах.

Как открыть реальный счет в Alpari?

Попробовать торговлю Fix-Contracts с Альпари можно на демо-счете даже без регистрации, воспользовавшись терминалом на сайте брокера. А вот для того, чтобы начать торговать, зарабатывать и выводить настоящие деньги со счета, первым делом следует зарегистрировать учетную запись в Alpari, пройти верификацию и пополнить счет.

Регистрация

Для формы регистрации выберите удобный вам язык интерфейса, заполните личные и контактные данные, поставьте галочку в графе согласия с клиентским соглашением. Все же читают написанное мелким шрифтом, правда?

Далее нужно будет выбрать страну и адрес проживания, нажать “Продолжить”. Помните, что важно указывать верные данные. Без этого могут возникнуть сложности с верификацией.

На указанный номер телефона придет СМС с подтверждением. Вводите код в специальном окне. Поздравляем, регистрация успешно завершена!

Верификация

Пополнить счет для торговли бинарными опционами и на Форексе можно и без предварительной верификации. А вот для беспроблемного вывода денег рекомендуется пройти процедуру подтверждения личности сразу после регистрации. Это также послужит дополнительной гарантией безопасности средств на вашем торговом счету.

Без верификации вывести деньги со счета Alpari можно, но сумма для вывода будет ограничена изначальным депозитом. Делать это брокер может через процедуру возврата, что не противоречит нормам международного законодательства по противодействию отмывания денег. А вот когда сумма заявок на вывод превысит первоначальный депозит, брокер обязательно обратится к вам с просьбой пройти верификацию. Она также необходима всем трейдерам, открывающим ПАММ-счет.

В Альпари достаточно простой механизм подтверждения личности. Сделать это можно в личном кабинете, загрузив туда селфи с документом, подтверждающим, что вы – это вы: паспортом или водительскими правами. Для экстравертов предусмотрена процедура верификации по Скайпу под чутким руководством сотрудника Alpari.

Пополнение счета

Пополнить депозит можно как фиатными так и криптовалютами средствами, используя одну из предложенных платежных систем, карту или банковский перевод. Платежные методы меняются в зависимости от страны проживания клиента, поэтому не забывайте отключать VPN, когда в личном кабинете выбираете метод пополнения счета Alpari.

Для пользователей из России брокер предлагает следующие платежные средства:

Банковский перевод

Fasapay

ADVcash

Perfect Money

Криптовалютный перевод в USDT

Не забывайте указывать счет в Alpari, на который желаете перевести деньги, потому что для торговли на Форексе, ПАММ-аккаунте и Fix контрактах используются разные счета в рамках одной учетной записи.

Имя, указанное при регистрации, и имя отправителя средств должны совпадать, так как переводы, отправленные третьими лицами, будут отклоняться брокером. Удобно, что создав однажды шаблон для денежного трансфера, можно в будущем пользоваться им и не заполнять каждый раз всю информацию заново.

Вывод средств

Для вывода используются те же самые методы, что и для депозитов. Выбирая, обращайте внимание на комиссии, так как они отличаются для разных платежных систем. Еще одной рекомендацией станет отслеживание текущих промо акций Alpari, так как в рамках партнерства они часто отменяют комиссии на переводы через определенные системы онлайн платежей.

Итоги обзора брокера Alpari

Рассмотрев условия Alpari, специфику торговли здесь как на форексе, так и бинарными опционами (Fix-Contracts), плюсы и минусы работы с данной компанией – можно прийти к выводу, что брокер однозначно не является мошеннической организацией, а значит может быть рекомендован для открытия счета и дальнейшей торговли в 2026 году.

Надежность брокера, его многолетняя история и гарантия защиты клиентских средств от международной Финансовой Комиссии – это основные причины, по которым клиенты доверяют компании.

Спреды для торговли на Forex у Alpari не самые низкие, но качество котировок, отсутствие задержек в исполнении торговых заявок и стабильность работы предоставленных торговых терминалов оправдывают этот факт.

Разнообразные виды бинарных опционов на Fix Contracts платформе от Альпари и достаточно высокие выплаты по ним делают выбор данного брокера более чем оправданным для торговли бинарными опционами. Наличие опций для быстрого заработка на бинарных опционах (Fix-Contracts типа Выше/Ниже, Экспресс и Турбо) тоже является плюсом брокера, который выделяет Alpari среди конкурентов в 2026 году.

Регистрация в Альпари

