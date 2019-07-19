Si recién está dando sus primeros pasos en el comercio de opciones binarias , probablemente le gustaría saber qué indicadores lo ayudarán a tomar decisiones sobre la apertura de una operación. Después de todo, un buen indicador no sólo le dirá el mejor momento para realizar una operación, sino que también indicará su dirección. En esta revisión, hemos recopilado para usted los mejores indicadores de opciones binarias para principiantes y describimos las reglas básicas para trabajar con ellos. Si lees atentamente hasta el final, conocerás aquellos que los traders han apodado durante mucho tiempo el "Grial" por su increíble precisión y estabilidad en el funcionamiento.

Contenido:

¿Qué hace que los indicadores de opciones binarias sean efectivos?

Si es nuevo en el comercio de opciones binarias, probablemente le interese aprender qué son las herramientas de análisis técnico , principalmente los indicadores. Después de todo, es difícil imaginar el trading moderno sin ellos.

Los indicadores técnicos modernos son capaces no sólo de analizar datos históricos sobre precio, volumen y otros parámetros del mercado según fórmulas específicas, sino que también ayudan a los traders a predecir el comportamiento futuro de los precios del activo analizado. Algunos de ellos van incluso más allá: construyen gráficos, líneas y otros elementos visuales, generan señales comerciales para abrir operaciones directamente en el gráfico, identifican tendencias y niveles de precios clave , y también recopilan estadísticas sobre sus señales , informando al usuario sobre su efectividad.

Sin embargo, no todos los indicadores de opciones binarias son igualmente útiles y adecuados para todos los mercados y períodos de tiempo . Por lo tanto, es importante entender cómo evaluar la eficacia de su trabajo. Depende de los siguientes factores:

Selección correcta de indicadores técnicos: A pesar de su versatilidad, no todos los indicadores son adecuados para su estrategia de trading . Por ejemplo, para operar con tendencias es mejor utilizar medias móviles , y para operar con canales, bandas de Bollinger . Es importante comprender su estilo comercial y elegir indicadores que coincidan con él.

Utilizando una combinación de varios indicadores: Hay muchos indicadores técnicos, pero ninguno es ideal. Para compensar las deficiencias de una herramienta con otra, puedes utilizar sus combinaciones. Por ejemplo, al superponer una media móvil en el indicador de volatilidad StDev, puede crear un filtro efectivo para las señales comerciales. En este caso, el trader abrirá una operación solo en el crecimiento de la volatilidad, cuando los valores de StDev excedan su promedio móvil, y se excluye la operación en condiciones de tendencia débil o plana , donde StDev sea menor que su promedio. Este enfoque simple ayudará a filtrar muchas señales comerciales falsas.

Teniendo en cuenta otros factores del mercado: Los indicadores no son la verdad última. Es necesario comprobar sus señales y compararlas con otras fuentes de información del mercado: noticias , calendario económico , informes de resultados de las empresas y datos macroeconómicos importantes.

Experiencia práctica de uso: La efectividad de una estrategia basada en indicadores depende en gran medida de la experiencia del trader. Cuanto más operaciones realice, mejor comprenderá las señales del indicador.

Programa de ayuda voluntaria ¡Mucho mejor que los promedios móviles regulares! Al formar niveles de soporte y resistencia, se tiene en cuenta no solo el precio, sino también el volumen. Leer más Tendencia PipFinite PRO Un indicador para el mercado Forex y opciones binarias desarrollado por el equipo de Carlo Wilson Vendiola, autor de conocidos sistemas de trading ampliamente discutidos entre los traders. Leer más Fxaccurate Larna MT4 Fxaccurate Larna MT4 de un foro extranjero cerrado le permite operar según la tendencia y tiene paneles de información, niveles y señales integrados. Leer más Tendencia Donchian Pro El indicador se basa en el canal de Donchian e incluye señales, un panel de estadísticas y un panel de tendencias para todos los activos y períodos de tiempo. Leer más DESCARGAR MÁS INDICADORES

Clasificación de los mejores indicadores para opciones binarias 2024

Los indicadores para opciones binarias se pueden dividir en varias categorías: para principiantes, de tendencia, de zonas de sobrecompra y sobreventa, de volumen, precisos y también los llamados "grails". ¿Cuál de ellos mostró mejores resultados al cierre de 2024? Probamos los indicadores más populares, evaluamos la efectividad de sus señales comerciales y estudiamos las opiniones de los usuarios. Con base en esta información, hemos elaborado una calificación de los mejores indicadores para opciones binarias en 2024.

7.º puesto: indicador Binary Trend Scanner para principiantes

A primera vista, Binary Trend Scanner parece ser un indicador de tendencia regular que colorea el gráfico de velas según la dirección de la tendencia: las velas verdes indican un movimiento ascendente y las rojas indican un movimiento descendente. Sin embargo, su singularidad radica en su sistema de detección de tendencias. Los tonos brillantes indican una tendencia fuerte, mientras que los colores oscuros advierten al trader sobre un debilitamiento de la tendencia y una posible transición a un plano.

Operar con este indicador es muy fácil. Muestra no sólo la dirección de la tendencia en marcos temporales superiores, sino también su fuerza. Debido a la falta de configuraciones complejas, lo recomendamos con confianza a los principiantes. Las operaciones se abren cuando cambia el color de la vela. Siguiendo estas sencillas reglas, en tres días en el marco temporal M15 y en cuatro instrumentos logramos un 56% de operaciones rentables.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put Espere hasta que la vela cambie de color de rojo o rojo oscuro a verde. En la apertura de la siguiente vela compramos una opción Call. Espere hasta que la vela cambie de color de verde o verde oscuro a rojo. En la apertura de la siguiente vela compramos una opción Put. El tiempo de expiración recomendado es de 4 velas, pero puede cambiar dependiendo del activo elegido para operar.

Caso de uso adicional: Las señales del indicador Binary Trend Scanner se pueden utilizar no como el sistema comercial principal, sino como un filtro adicional a su estrategia. En esta función, este indicador muestra los mejores resultados.

6.º puesto: Indicador de tendencia Breakout Zones

La siguiente herramienta interesante que hemos incluido en nuestra calificación es el indicador de tendencia de opciones binarias Breakout Zones . Es simple y ayuda a los traders a encontrar los máximos y mínimos del precio durante un cierto período de tiempo, marcándolos en el gráfico como niveles de soporte y resistencia. Además, puedes subir o bajar estos niveles unos cuantos pips, lo que te permite filtrar toques de precios falsos y concentrarte en rupturas reales.

Esta característica del indicador de opciones binarias Breakout Zones abre muchas oportunidades para los operadores. Por ejemplo, en nuestras pruebas utilizamos líneas de zonas de ruptura formadas durante las horas más activas de la sesión europea, de 9:00 a 13:00 hora de Londres, como niveles clave. En caso de ruptura del límite superior del rango, compramos opciones binarias Call, y en caso de ruptura del límite inferior, compramos Put con vencimiento de dos velas.

Sin embargo, no es necesario actuar exactamente de esta manera. Por ejemplo, puedes experimentar con las líneas indicadoras de Zonas de Ruptura, estableciendo su dibujo para la sesión asiática, o buscar operaciones no en una ruptura, sino en un rebote desde estos niveles. Cada trader puede personalizar esta herramienta para adaptarla a sus preferencias y trabajar con los niveles de precios de la forma que le resulte más conveniente.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put La vela cerró más allá del límite superior del corredor de precios: comenzó una tendencia alcista. En la apertura de una nueva vela compramos una opción Call. La vela cerró más allá del límite inferior del corredor de precios: comenzó una tendencia bajista. En la apertura de una nueva vela compramos una opción Put. Tiempo de caducidad recomendado: 2 velas

Los resultados de operar con este indicador son impresionantes: 63% de operaciones rentables de 100 que logramos realizar en el marco temporal M15 durante cuatro días en cuatro activos. Y esto está en la configuración básica. En nuestra opinión, este indicador podría haber ocupado un lugar más alto en nuestra calificación si hubiera sido posible configurar de manera flexible la definición de máximos y mínimos para un período determinado.

5.º puesto: Indicador London Bridge para zonas de sobrecompra y sobreventa

El indicador de opciones binarias London Bridge es un tipo de oscilador y está diseñado para determinar zonas de sobrecompra y sobreventa. Al principio, los principiantes pueden sentirse confundidos porque no ven las señales de flecha habituales. Pero todo es mucho más sencillo de lo que parece a primera vista.

El oscilador London Bridge se encuentra en la denominada parte “sótano” del gráfico y consta de cuatro líneas: dos líneas de señal y dos bandas, muy similar al popular indicador de Bollinger.

A pesar de las numerosas configuraciones, operar con el indicador de opciones binarias London Bridge es fácil y divertido. Su principal ventaja es que identifica perfectamente las zonas de sobrecompra y sobreventa del mercado. En nuestras pruebas lo utilizamos en combinación con un promedio móvil simple de 100 períodos para determinar la tendencia. Y esto es lo que obtuvimos.

Cuando los precios estaban por encima del promedio, esperamos que el oscilador London Bridge señalara condiciones de sobreventa y compramos una opción de compra binaria. Cuando los precios estaban por debajo del promedio, esperamos a que los valores del oscilador London Bridge se movieran a la zona de sobrecompra y compramos una opción binaria Put.

Esta sencilla estrategia nos permitió obtener un 68% de operaciones rentables de cada 100 en M15. Pero lo que es especialmente interesante es que este indicador es una herramienta universal que puede combinarse fácilmente con cualquier estrategia comercial o usarse como filtro.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put En la vela anterior, la línea roja Puente cayó por debajo del nivelOs (-6). En la vela actual, la misma línea cruzó el borde inferior de Bollinger, marcado con una línea punteada blanca, en la dirección opuesta: de abajo hacia arriba. Al abrir un nuevo intervalo de tiempo, compramos una opción Call. En la vela anterior, la línea roja Puente se elevó por encima del nivel Ob (+6). En la vela actual, la misma línea cruzó el borde superior de Bollinger, marcado con una línea punteada blanca, en la dirección opuesta: de arriba a abajo. Al abrir un nuevo intervalo de tiempo, compramos una opción Put. Tiempo de caducidad recomendado: 3 velas

Truco de vida de traders experimentados: la dirección del trading se puede determinar no solo utilizando el promedio móvil, sino también analizando marcos de tiempo más altos o utilizando varios indicadores de tendencia. Lo principal es esperar desviaciones extremas del indicador de opciones binarias London Bridge y abrir operaciones en la dirección del movimiento de precios principal.

4.º puesto: Trading con métodos Gann con el indicador Gann Made Easy

El cuarto lugar fue para el indicador de opciones binarias realmente intrigante Gann Made Easy . Basada en los métodos del legendario trader de Wall Street William Gann, esta herramienta de análisis técnico casi mágica tiene sorprendentes poderes para predecir reversiones del mercado.

Si bien no podemos afirmar que las señales del indicador sean siempre 100% precisas, nuestras pruebas han demostrado de manera convincente el potencial significativo de Gann Made Easy. El método de Gann se basa en cálculos complejos que utilizan ciclos astrológicos y construcciones geométricas. Ahora no tienes que profundizar en todos estos cálculos tú mismo: el indicador los convierte automáticamente en señales comerciales claras, que verás en el gráfico en forma de flechas.

Sin embargo, no pudimos descifrar completamente el algoritmo de este indicador, ya que sus desarrolladores nos ocultaron el principio de su funcionamiento. Quizás esto sea parte de su "magia".

Ahora sobre las desventajas del indicador. Sus señales aparecen muy raramente: para obtener 100 transacciones en 4 instrumentos en el marco temporal H1, necesitábamos estudiar aproximadamente tres meses de datos históricos. Sin embargo, un enfoque tan meticuloso a la hora de seleccionar las señales está plenamente justificado: su precisión no le dejará indiferente.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put El precio está por encima de la EMA (100): la tendencia es alcista. Apareció una flecha azul apuntando hacia arriba. Inmediatamente después de que aparece la flecha, sin esperar a que se cierre la vela, compramos Call. El precio está por debajo de la EMA (100): la tendencia es bajista. Apareció una flecha naranja apuntando hacia arriba. Inmediatamente después de que aparece la flecha, sin esperar a que se cierre la vela, compramos Put. Tiempo de caducidad recomendado: 3 velas

El uso de un filtro de tendencia de promedio móvil exponencial simple en combinación con las señales comerciales del indicador de opciones binarias Gann Made Easy nos dio una tasa de operaciones ganadoras del 69%. Este resultado se obtuvo al realizar pruebas en 4 activos en el marco temporal H1 durante un período de 100 transacciones.

Parece que los métodos de Gann todavía funcionan hoy en día. Y aunque no podemos mirar el código de este indicador, sus resultados hablan por sí solos.

3er puesto: Indicador de volumen horizontal Magnus Pro

En tercer lugar se encuentra el inimitable indicador de opciones binarias Magnus Pro . Imagínese tener la capacidad de mirar a través de las velas como si fueran rayos X y ver todos los procesos de la lucha entre la oferta y la demanda que ocurren dentro de la vela y están ocultos a los ojos de un trader común y corriente. Magnus Pro muestra los niveles máximos de actividad de los principales jugadores en tiempo real.

¿Cuál es su extraordinario poder? El indicador muestra un histograma vertical de volúmenes junto a la vela en el gráfico, resaltando el nivel de precio con la máxima acumulación de transacciones con un punto amarillo. Estos niveles se convierten en poderosos puntos de atracción de precios, y cuando el mercado regresa a ellos, surgen excelentes oportunidades para abrir operaciones de rebote.

Al trabajar con el indicador Magnus Pro, no es necesario esperar a que se cierre la vela actual para confirmar la señal, como se requiere en la mayoría de las otras herramientas de análisis técnico. Las opciones binarias se compran inmediatamente cuando el precio toca el nivel clave. En nuestras pruebas, este enfoque mostró excelentes resultados: 79% de operaciones rentables. Además, en un solo día de negociación se completaron 100 transacciones necesarias para una evaluación objetiva del rendimiento del indicador en cuatro activos del M5.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put Estamos convencidos de la presencia de una tendencia al alza. El precio está por encima de la EMA (14). Después de subir, el precio retrocedió al nivel de volumen marcado con un punto amarillo. Cuando el precio toca el nivel con el punto amarillo, abrimos la opción Call. Estamos convencidos de la presencia de una tendencia a la baja. El precio está por debajo de la EMA (14). Después de moverse hacia abajo, el precio retrocedió al nivel de volumen marcado con un punto amarillo. Cuando el precio toca el nivel con el punto amarillo, abrimos la opción Put. El tiempo de expiración recomendado es de 3 a 5 minutos antes de que se cierre la barra actual. El período óptimo para mantener posiciones debe seleccionarse en función de los resultados de la prueba del indicador en datos históricos.

El indicador de opciones binarias Magnus Pro es una herramienta ideal para el trading dinámico, especialmente para aquellos que prefieren transacciones a corto plazo con un tiempo de vencimiento mínimo.

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2do puesto: Indicador preciso WinProfit80

Los indicadores que hemos descrito anteriormente son realmente buenos y merecen su atención. ¿Pero qué pasa si te mostramos la herramienta con el mayor porcentaje de operaciones rentables entre todos los competidores? El indicador de opciones binarias WinProfit80 no solo es muy preciso, sino que también es capaz de generar múltiples señales comerciales. Como resultado, también se convirtió en el ganador en la nominación "Mejor indicador de opciones binarias 2024 por frecuencia de señal".

¡Una revisión exhaustiva de los datos históricos ha confirmado su fenomenal precisión! Es por esto que WinProfit80 continúa siendo el líder indiscutible entre los indicadores de trading pagos. El indicador de opciones binarias WinProfit80 ha sufrido varias actualizaciones. Su última versión V3 x2 mod, disponible para comprar en nuestro sitio web, se ha vuelto aún más precisa gracias a un algoritmo avanzado que genera señales comerciales. La versión actualizada es capaz de proporcionar más señales, que ahora se muestran en una barra lateral especial de color rojo y verde en el lado derecho de la pantalla.

Gracias al algoritmo mod x2, ha aumentado el número de señales comerciales en marcos de tiempo más altos (M30, H1). Sin embargo, no recomendamos usarlo en marcos temporales inferiores: M1 y M5.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put Aparece una flecha de señal verde. Compramos una opción de compra. Aparece una flecha de señal roja. Compramos una opción de compra. El tiempo de expiración se indica en las señales indicadoras.

Para aprovechar al máximo el indicador de opciones binarias WinProfit80, recomendamos utilizar todos los filtros integrados en la configuración. En este caso, el porcentaje de transacciones rentables puede alcanzar el 80%. Comercio durante las sesiones europea y de Nueva York. No desactive el parámetro MainSignals en la configuración del indicador. En marcos de tiempo inferiores, utilice al menos un filtro, ingrese operaciones estrictamente desde el nivel especificado y evite operar en activos del bróker con una tasa de pago inferior al 70%.

1er puesto: Indicador SSS-Option

El líder absoluto de nuestra clasificación de los mejores indicadores para opciones binarias en 2024 es el indicador SSS-Option . ¿Qué lo hace tan especial? Con esta herramienta no es necesario ningún análisis técnico ni fundamental . Debido a la gran cantidad de señales precisas, los traders lo han apodado el “Grial de las opciones binarias”.

¿Cómo funciona? Es simple: el algoritmo del indicador de opciones binarias SSS-Option se basa en el análisis de patrones y la búsqueda de repeticiones cíclicas en el comportamiento de los precios. Si hacemos una analogía, su funcionamiento recuerda un poco a los indicadores de pronóstico Fourier Extrapolator , Time Freezer y FuturoFX . Pero a diferencia de ellos, sus señales comerciales son más precisas.

El indicador SSS-Option construye una distribución de velas alcistas y bajistas en el historial de cada activo, registrando el número de velas del mismo color seguidas en el intervalo de tiempo correspondiente durante el día.

En esencia, el indicador de opciones binarias SSS-Option V2 es un panel de información completo con activos disponibles del bróker cuyo terminal comercial MetaTrader 4 utiliza como plataforma para el análisis del mercado. Pero tenga en cuenta que los activos de su corredor de opciones binarias pueden diferir de los que utiliza como proveedor de cotizaciones para la terminal MT4. Por lo tanto, le recomendamos que configure el panel indicador de acuerdo con la lista de activos disponibles de su bróker binario.

Al igual que el anterior, el indicador SSS-Option ha sufrido varias actualizaciones: se ha añadido el desplazamiento del gráfico y ahora puedes ver fácilmente datos que antes no cabían en el monitor. Puede descargar la última versión de este indicador desde nuestro sitio web.

Reglas de compra de llamadas Reglas de compra de put Una gran serie de velas rojas apareció en el intervalo de las 8:00 a las 9:00. Esto indica una alta probabilidad de un cambio de tendencia de bajista a alcista. Al día siguiente, al comienzo de este intervalo de tiempo (8:00), compramos una opción Call con vencimiento a 1 hora. Una gran serie de velas verdes apareció en el intervalo de las 9:00 a las 9:30. Esto indica una alta probabilidad de un cambio de tendencia de alcista a bajista. Al día siguiente al comienzo de este intervalo de tiempo (9:00) compramos una opción Put con vencimiento a 30 minutos. Vencimiento recomendado: cierre de la vela del marco temporal seleccionado

Como podemos ver, el indicador de opciones binarias SSS-Option es un panel de información simple, pero al mismo tiempo muy efectivo para operar sin análisis técnico. Con su ayuda, puede obtener señales de alta calidad, cuya tasa de éxito se puede aumentar aún más utilizando el método Martingala. Para calcular correctamente el tamaño de las transacciones, recomendamos utilizar la calculadora Martingala.

Si tienes alguna pregunta sobre cómo funciona este indicador, ve a la página con su descripción detallada y pregúntala en los comentarios debajo del artículo.

Cómo encontrar un indicador de opciones binarias rentable

Muy a menudo se puede escuchar a operadores novatos decir que están buscando un indicador o una estrategia comercial que pueda proporcionar ganancias garantizadas. Como sabemos, no existe una "varita mágica". No existe ningún indicador que pueda predecir con precisión el comportamiento de los precios en los mercados financieros.

Cualquier operador de opciones binarias confirmará el axioma: el mercado cambia constantemente bajo la influencia de muchos factores conflictivos, incluidas noticias económicas y políticas. Emociones como el miedo y la codicia siguen dominando el mercado, ejerciendo presión psicológica sobre los traders e influyendo negativamente en sus decisiones.

Los indicadores técnicos no predicen el futuro, sino que sólo interpretan el pasado basándose en las fórmulas incorporadas en ellos. Por lo tanto, lo que hace poco funcionaba y producía ganancias, hoy puede resultar ineficaz. Además, cada indicador tiene sus pros y sus contras, y su rendimiento depende de las condiciones específicas del mercado y del período de tiempo elegido.

¿Qué debemos hacer? En lugar de realizar búsquedas interminables, recomendamos aprender los conceptos básicos del trading y comprender cómo funcionan los diferentes indicadores y cómo se pueden combinar para adaptar las señales a su estilo de trading.

Al probar nuevos indicadores, asegúrese de utilizar una cuenta de demostración . Operar con dinero virtual le ayudará a evitar errores estúpidos y pérdidas financieras dolorosas en la etapa inicial de convertirse en comerciante. Aprenda a gestionar los riesgos y el capital , aprenda constantemente y no persiga ganancias rápidas.

No pierdas el tiempo buscando el indicador perfecto. Independientemente del indicador que utilice finalmente, para tener éxito en el trading con opciones binarias necesitará un enfoque integral del trading, una comprensión del mercado, su propia estrategia de trading y educación continua.

Reglas básicas para operar con indicadores de opciones binarias

Puedes ganar mucho dinero operando con opciones binarias, pero sólo si sigues ciertas reglas. Un enfoque simple y aleatorio no producirá resultados. Ahora veamos qué es exactamente lo que hay que hacer cuando se opera con indicadores de opciones binarias.

Señales

En primer lugar, debe decidir las señales del indicador seleccionado. Las señales comerciales son una señal segura por la cual un comerciante entiende que el mercado está cambiando de dirección o, por el contrario, continuará moviéndose en la misma dirección. Los traders los utilizan para determinar el momento óptimo para comprar opciones binarias de compra y venta.

Existen varios tipos de señales:

Para comprar una opción de compra: el indicador indica una alta probabilidad de que el precio del activo aumente. Para comprar una opción de venta: el indicador señala una posible disminución del precio en el futuro cercano. En caso de cambio de tendencia: el indicador muestra que la tendencia actual puede cambiar a la opuesta.

Gestión de riesgos

El mercado está sujeto a fluctuaciones constantes de precios, por lo que no se puede exagerar la importancia de la gestión de riesgos. De hecho, la gestión de riesgos es una parte integral del éxito del comercio de opciones binarias utilizando indicadores.

A pesar de la valiosa información que proporcionan los indicadores sobre el estado del mercado, no garantizan ganancias y a menudo pueden dar señales falsas. Por lo tanto, el resultado financiero de sus operaciones dependerá de cómo gestione los riesgos en las transacciones.

Psicología

Otro aspecto importante del trading con indicadores para opciones binarias es la psicología del trading . El estado emocional de un trader influye directamente en las decisiones que toma y puede mejorar los resultados o, por el contrario, empeorarlos significativamente. Y esto no depende del indicador técnico en base a cuyas señales usted abre operaciones.

Para entender mejor la psicología del trading, te recomendamos leer el artículo “ Psicología de las Opciones Binarias ”, en el que compartimos nuestra experiencia y secretos de gestión de las emociones para mejorar los resultados del trading.

Gestión de capital

Además de la psicología, en el trading de opciones binarias es importante aprender a gestionar sabiamente el propio capital. El resultado final de tus operaciones dependerá del éxito que tengas al realizarlas.

Si quieres profundizar más en este tema te recomendamos leer una selección de artículos sobre este difícil pero muy importante tema:

Gestión de capital. Principios de gestión del dinero.

¿Cómo mantener las pérdidas bajo control? Gestión de riesgos.

Los mejores brókers para el trading basado en indicadores

¿Cómo seleccionamos los indicadores de opciones binarias para la calificación?

Los indicadores de los que le hemos hablado en esta revisión cubren los indicadores más populares para el comercio de opciones binarias en 2024. Al elaborar nuestra calificación, nos centramos en los indicadores que mostraron resultados realmente impresionantes a lo largo del año. Durante todo el año probamos los indicadores más populares, verificamos sus señales y leímos las opiniones de los usuarios en los comentarios. Con base en la información recopilada, hemos organizado los indicadores en orden de eficiencia creciente, comenzando con los más simples para principiantes y terminando con indicadores de opciones binarias tan avanzados como WinProfit80 y el ganador de nuestra calificación: el inigualable indicador SSS-Option.

Conclusión

Para concluir esta revisión, nos gustaría enfatizar una vez más: no existe un indicador ideal para opciones binarias, cuyas señales siempre traerán solo ganancias. Cualquier indicador, incluso el mejor de nuestra clasificación, a veces puede cometer errores y dar señales falsas, especialmente durante períodos planos. Por lo tanto, para aumentar el porcentaje de operaciones rentables, recomendamos utilizar combinaciones de señales comerciales de diferentes indicadores para opciones binarias. En este caso, preste especial atención a la elección de un bróker confiable y a la gestión del capital. Antes de comenzar a operar realmente, asegúrese de probar cualquier indicador en una cuenta de demostración.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Funcionan realmente estos indicadores en el trading real?

Sí, claro. Todos los indicadores de esta revisión no solo funcionan eficazmente en el trading real, sino que también demuestran excelentes resultados, lo que se confirma con los datos de las pruebas de sus señales en una cuenta demo. Lea nuestra reseña para descubrir qué resultados logramos alcanzar.

¿Cuánto tiempo llevará dominar estos indicadores?

Todo depende de la cantidad de conocimientos que tengas cuando comiences a utilizar los indicadores de nuestra calificación. Si eres un principiante absoluto, lo más probable es que necesites un largo período de entrenamiento y práctica operando con opciones binarias en una cuenta demo. Los traders experimentados dominarán estos indicadores mucho más rápido.

¿Existen determinados corredores o plataformas comerciales que sean más adecuados para estos indicadores?

Recomendamos comenzar con la plataforma de trading Pocket Option, ya que muchos traders la consideran la más fácil de usar y está equipada con todo lo necesario para operar con éxito. Sin embargo, si aún no está seguro de qué plataforma de negociación elegir o necesita más información, consulte el artículo “ Las plataformas de negociación de opciones binarias más efectivas ”.

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